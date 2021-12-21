Опубліковано текст підозри Порошенку. ДОКУМЕНТ

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенко.

Документ Новіков оприлюднив у блозі на Цензор.НЕТ.

Підозра сформульована на 33 сторінках. Документ підписано виконувачем обов’язків генпрокурора Олексієм Симоненко.

"Схоже, всі вихідні в Офісі Генерального прокурора в керівництві відбувалося чи то витягування сірника чи якийсь жереб - вирішувалось хто буде тою людиною, яка підпише ось це - абсолютно незаконну підозру. Вона матиме найсерйозніші наслідки і для того, хто її підписав, і для того, хто намагається її реалізувати", - припускає Новіков.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 грудня Порошенку повідомили про підозру у державній зраді. Йому закидають купівлю у 2014-2015 рр. купівлю вугілля на окупованих територіях. На 23 грудня Порошенка викликали на допит до ДБР. Порошенко зараз перебуває за кордоном.







































































