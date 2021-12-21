УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12421 відвідувач онлайн
Новини Політика України
25 531 260
Новіков (164) Порошенко (13192) підозра (356)

Опубліковано текст підозри Порошенку. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Опубліковано текст підозри Порошенку. ДОКУМЕНТ

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенко.

Документ Новіков оприлюднив у блозі на Цензор.НЕТ.

Підозра сформульована на 33 сторінках. Документ підписано виконувачем обов’язків генпрокурора Олексієм Симоненко.

"Схоже, всі вихідні в Офісі Генерального прокурора в керівництві відбувалося чи то витягування сірника чи якийсь жереб - вирішувалось хто буде тою людиною, яка підпише ось це - абсолютно незаконну підозру. Вона матиме найсерйозніші наслідки і для того, хто її підписав, і для того, хто намагається її реалізувати", - припускає Новіков.

Читайте: Порошенко повідомлено про підозру у державній зраді, - ДБР (оновлено)

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 грудня Порошенку повідомили про підозру у державній зраді. Йому закидають купівлю у 2014-2015 рр. купівлю вугілля на окупованих територіях. На 23 грудня Порошенка викликали на допит до ДБР. Порошенко зараз перебуває за кордоном.

Опубліковано текст підозри Порошенку 01
Опубліковано текст підозри Порошенку 02
Опубліковано текст підозри Порошенку 03
Опубліковано текст підозри Порошенку 04
Опубліковано текст підозри Порошенку 05
Опубліковано текст підозри Порошенку 06
Опубліковано текст підозри Порошенку 07
Опубліковано текст підозри Порошенку 08
Опубліковано текст підозри Порошенку 09
Опубліковано текст підозри Порошенку 10
Опубліковано текст підозри Порошенку 11
Опубліковано текст підозри Порошенку 12
Опубліковано текст підозри Порошенку 13
Опубліковано текст підозри Порошенку 14
Опубліковано текст підозри Порошенку 15
Опубліковано текст підозри Порошенку 16
Опубліковано текст підозри Порошенку 17
Опубліковано текст підозри Порошенку 18
Опубліковано текст підозри Порошенку 19
Опубліковано текст підозри Порошенку 20
Опубліковано текст підозри Порошенку 21
Опубліковано текст підозри Порошенку 22
Опубліковано текст підозри Порошенку 23
Опубліковано текст підозри Порошенку 24
Опубліковано текст підозри Порошенку 25
Опубліковано текст підозри Порошенку 26
Опубліковано текст підозри Порошенку 27
Опубліковано текст підозри Порошенку 28
Опубліковано текст підозри Порошенку 29
Опубліковано текст підозри Порошенку 30
Опубліковано текст підозри Порошенку 31
Опубліковано текст підозри Порошенку 32
Опубліковано текст підозри Порошенку 33
Опубліковано текст підозри Порошенку 34

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+54
У зелёных слуг приказ из кремля побыстрее упаковать Порошенко, чтобы не встречался с мировыми лидерами и не организовывал международную поддержку Украине....Зелёные шавки кинулись выполнять...
показати весь коментар
20.12.2021 23:44
+39
РФ намагається створити внутрішні протести, щоб в час хаосу залучити свох війська. Іншого припущення на даний момент не має, щоб в такий складний час для країни творити це неподобство...
показати весь коментар
20.12.2021 23:43
+38
показати весь коментар
21.12.2021 00:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Порошенко не ангел - йому є за що відповідати і перед судом і совістю (якби такі були - в Україні і ПОПа). Для симетрії варто було б згадати Г/прокурору про бізнес Зеленського в Росії, офшори ... Ну, щоб ілюзія справедливості українського правосуддя була б "стерео", а не "моно".
показати весь коментар
21.12.2021 09:41 Відповісти
Давайте залишимо в спокої симетрію- геометрію і чітко по п.п. перерахуєте:
за ЩО саме "йому (Пороху) є за що відповідати і перед судом і совістю (якби такі були - в Україні і ПОПа)...."
показати весь коментар
23.12.2021 01:21 Відповісти
В 2014-2015 Донецк и Луганск еще не были признаны терористическими
организациями, а были просто проблемные области и соответственно торговля с ними никаким законом не запрещалась. То есть не было самой сути обвинения на тот момент.
Пургу несут в прокуратуре, а адвокаты Порошенко похоже слабоваты в знании законодательства и грамотной защите от обвинений падлюк.
показати весь коментар
21.12.2021 09:43 Відповісти
читай ниже мой комментарий
показати весь коментар
21.12.2021 11:03 Відповісти
Тепер осталось повернути суддю Кереєва, и дело в шляпе. А там дивись і овоща повернуть на трон.
показати весь коментар
21.12.2021 09:55 Відповісти
Варто зрозуміти, що зараз на Петі тримається свобода слова. Якщо прикриють його - шлях до репресій відкрито.
показати весь коментар
21.12.2021 10:02 Відповісти
Росія планує вторгнення в Україну напередодні католицького Різдва за участі 100 тис. військових, зосереджених на кордоні, - звіт MI6. -Сивочолий Гетьман вже на лижах...
показати весь коментар
21.12.2021 10:08 Відповісти
Чтобы подарить под ёлочку крымнашистам 8-10 тыс. цинковых подарков?
показати весь коментар
21.12.2021 10:19 Відповісти
а шо у Петра Алексеича русський адвокат, вот это патриёт....
показати весь коментар
21.12.2021 10:08 Відповісти
Абы шо ляпнуть...
показати весь коментар
21.12.2021 10:31 Відповісти
а по сути?....он же патриёт
показати весь коментар
21.12.2021 10:42 Відповісти
Опять Абы шо ляпнуть , лишь бы во рту не завонялось...Хочешь как при Ющенко , " Вас будет оперировать не хирург но дуже порядна людина " . У Пороха десятки адвокатов как украинских так и зарубежных , но тебе же не это надо ...
показати весь коментар
21.12.2021 12:18 Відповісти
Це ж не протизаконно.
показати весь коментар
21.12.2021 10:52 Відповісти
Як і податки з російських активів.
показати весь коментар
21.12.2021 11:06 Відповісти
Цей адвокат краще за тебе розмовляє українською, мабуть він більш порядний за тебе недомалороса.
показати весь коментар
21.12.2021 14:41 Відповісти
хвамилия у него кацапсинская...а у меня украинская...а пишу я на русском, что бы русаки понимали, а вот украинский они не понимают....пиши что хочешь...им пох...
показати весь коментар
21.12.2021 16:22 Відповісти
Абсурдные обвинения - это всё на что сподобилась армия следаков- прокуроров (за большие деньги налогоплательщиков!?!) ???? Желание зелёного "посадить" политического противника подкрепляется животным страхом..... Ить при смене караула эти же следаки -прокуроры займутся им . А материала уже достаточно....
показати весь коментар
21.12.2021 10:26 Відповісти
Ukraine DIY@Vlad_Underwood

Про політтехноЛохов)
Ловіть Петра надалі)
Рейтінг буде якраз 54% для одного тура)
Дякую за співпрацю, йолопи, не зупиняйтеся!
показати весь коментар
21.12.2021 10:29 Відповісти
Рибята, а чего вы с создания ООН начали?
Нужно доказывать вину Порошенко от сотворения мира!
показати весь коментар
21.12.2021 10:38 Відповісти
наверное таки посадят...и комсомольца Турчинова в соседнюю...за Крым
показати весь коментар
21.12.2021 10:44 Відповісти
Примитивная крысиная возня зеленых крыс у которых при слове Порох штаны стают непригодными к использованию.
показати весь коментар
21.12.2021 10:45 Відповісти
Гарну справу робить клоун- чим Більше воно пресує Петра Олексійовича, тим більше людей підтримують Гетьман
показати весь коментар
21.12.2021 10:45 Відповісти
Если шахта на оккупированной территории,платит налоги в Украине и обслуживается укр. банком,то почему собственно и нет? У г.Ахметова много такого. Каким боком здесь президент?? Он личную выгоду не получал и это не его компетенция. (См. конституцию!) Заржавелые байки про "липецкие конфеты" давно протухли. Вся "вина" П.А.Порошенко в том ,что он патриот и личный враг кремлевского фюрера! Так что думай ,товарисч!
показати весь коментар
21.12.2021 11:18 Відповісти
Ага Пєтрушка попався у на є таке але по всьому тексту звинувачення є таке як невизначені обстави невизначені особи що зцим робить чи ще встановлять проводячи слідство
показати весь коментар
21.12.2021 10:57 Відповісти
Якось у мене спитали, чи можу я навести приклад "дводумства", про яке писав Орвелл в "1984", коли в голові людей внаслідок пропаганди уживаються дві протилежні точки зору, так от тепер я можу навести: це коли в одних і тих же випадках по статті держзради порохоботи вважають Медведчука винним, а Порошенка ні, хоча перший міг бути уповноваженим лише другим і вони невід'ємно пов'язані в цих справах.
показати весь коментар
21.12.2021 10:57 Відповісти
А чи повязані Коломойша і зе? Зе уповноважений Коломойши? Чи навпаки? "Дводумство", чи двоєжонство, чи держзрада, чи ненаситність збагачення. Як думає Орвелл?
показати весь коментар
21.12.2021 14:52 Відповісти
Що думає Орвелл про Коломойського? - я поки не готовий відповісти на такі "геніальні" питання, пробачте.
показати весь коментар
21.12.2021 14:54 Відповісти
ЖЫЛЕЗНАЯ ЛОГИКА ЗЕБЕЛЯТ !!!!!
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
показати весь коментар
21.12.2021 11:05 Відповісти
Ну тоді, як то кажуть, на засипку: чи винен Медведчук по держзраді по цим справам, чи ні?
показати весь коментар
21.12.2021 13:40 Відповісти
Это по вот эти справам?
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ПОРОШЕНКО!
Источник: https://censor.net/ru/f3306390
показати весь коментар
21.12.2021 16:23 Відповісти
Документ підписано виконувачем обов'язків генпрокурора Олексієм Симоненко. Джерело: https://censor.net/ua/n3306315


Эх, Лёха, Лёха... Алексей. Так себе зампрокурора был, но что уж, что уж... В общем, не чокаясь.

показати весь коментар
21.12.2021 11:09 Відповісти
Ботофермы расеи и Банковой разбушевались!
Чтоб стать президентом в 2022 Пороху достаточно в Новогоднем поздравлении сказать,что посадит Зеленского!
показати весь коментар
21.12.2021 11:10 Відповісти
Дебільна контора все пише та пише. А справи все не йдуть,та не йдуть...
показати весь коментар
21.12.2021 11:26 Відповісти
студенти пишуть
показати весь коментар
24.12.2021 18:33 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 11:53 Відповісти
Ну а шо, зебилы должны быть довольны, Порошенко , выдвинуты обвинения , война скоро закончится ,с приходо руских войск , программа максимум выполнена . . И учителям повезло по 4000$ каждый месяц
показати весь коментар
21.12.2021 12:07 Відповісти
а как так кто то фотает доки и выложует в инет..смысол..секретно же...
показати весь коментар
21.12.2021 12:27 Відповісти
Среди меня Порох имеет такой же авторитет, как буржуазия среди Ленина. Порох для меня - классовый враг. И я испытываю непреодолимое желание обозреть Пороха, уминающим тюфяк на шконке у зарешёченного окна буцегарні. Но не по этой статье. Государственную измену Порох отсудит. У Пороха другое реноме - государство расхищать. А хищение - дело такое - ежели "рыло в пуху"© и слишком увлечься расследованием, то можно выйти на самого себя. Тут нужны "чистые руки"©, коих у Проотвечавшегося Петуха ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, естественно, нет. А расчёт ЗЕ-кривляки простой и понятный - Пороху ж надо погульдебасить в Европе с выводком Лондонских патриотов, и раньше второй декады января он в Украину не вернётся, что даст ЗЕ-фигляру повод просипеть из-под ёлочки: "Пяльтесь лохмандеи на то, как я вам на радость Пороха ущучил". А потом - гарантированный новый зашквар от ЗЕ-шапито, на фоне которого государственная измена Пороха рассыпется и забудется.
показати весь коментар
21.12.2021 15:44 Відповісти
Хм. Звісно ту підозру і тут ніхто не читав, і ті хто підписував НЕ ЧИТАВ. Див. 22 сторінку тієї зеленої маячні
показати весь коментар
21.12.2021 15:45 Відповісти
Насправді, ця підозра - ляпас всім Патріотам- українцям й Україні від ***** і сцикла і гішпанський сором на весь світ. Нажаль ЦЕ їм вдалося. Дякуємо вам 73-відсоткові.
показати весь коментар
23.12.2021 01:34 Відповісти
це студентська робота?
показати весь коментар
24.12.2021 18:31 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 