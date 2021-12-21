Опубліковано текст підозри Порошенку. ДОКУМЕНТ
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Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенко.
Документ Новіков оприлюднив у блозі на Цензор.НЕТ.
Підозра сформульована на 33 сторінках. Документ підписано виконувачем обов’язків генпрокурора Олексієм Симоненко.
"Схоже, всі вихідні в Офісі Генерального прокурора в керівництві відбувалося чи то витягування сірника чи якийсь жереб - вирішувалось хто буде тою людиною, яка підпише ось це - абсолютно незаконну підозру. Вона матиме найсерйозніші наслідки і для того, хто її підписав, і для того, хто намагається її реалізувати", - припускає Новіков.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 грудня Порошенку повідомили про підозру у державній зраді. Йому закидають купівлю у 2014-2015 рр. купівлю вугілля на окупованих територіях. На 23 грудня Порошенка викликали на допит до ДБР. Порошенко зараз перебуває за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
за ЩО саме "йому (Пороху) є за що відповідати і перед судом і совістю (якби такі були - в Україні і ПОПа)...."
организациями, а были просто проблемные области и соответственно торговля с ними никаким законом не запрещалась. То есть не было самой сути обвинения на тот момент.
Пургу несут в прокуратуре, а адвокаты Порошенко похоже слабоваты в знании законодательства и грамотной защите от обвинений падлюк.
Про політтехноЛохов)
Ловіть Петра надалі)
Рейтінг буде якраз 54% для одного тура)
Дякую за співпрацю, йолопи, не зупиняйтеся!
Нужно доказывать вину Порошенко от сотворения мира!
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ПОРОШЕНКО!
Источник: https://censor.net/ru/f3306390
Эх, Лёха, Лёха... Алексей. Так себе зампрокурора был, но что уж, что уж... В общем, не чокаясь.
Чтоб стать президентом в 2022 Пороху достаточно в Новогоднем поздравлении сказать,что посадит Зеленского!