РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12151 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
25 531 260
Новиков (246) Порошенко (19353) подозрение (251)

Опубликован текст подозрения Порошенко. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Опубликован текст подозрения Порошенко. ДОКУМЕНТ

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Документ Новиков обнародовал в блоге на Цензор.НЕТ.

Подозрение сформулировано на 33 страницах. Документ подписан исполняющим обязанности генпрокурора Алексеем Симоненко.

"Похоже, все выходные в Офисе генерального прокурора в руководстве происходило то ли вытягивание спички, то ли какой-то жребий - решалось кто будет тем человеком, что подпишет вот это - абсолютно незаконное подозрение. Он будет иметь самые серьезные последствия и для того, кто его подписал, и для того, кто пытается его реализовать", – предполагает Новиков.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене. Его обвиняют в покупке в 2014-2015 гг. угля на оккупированных территориях. На 23 декабря Порошенко был вызван на допрос в ДБР. Порошенко сейчас находится за границей.

Опубликован текст подозрения Порошенко 01
Опубликован текст подозрения Порошенко 02
Опубликован текст подозрения Порошенко 03
Опубликован текст подозрения Порошенко 04
Опубликован текст подозрения Порошенко 05
Опубликован текст подозрения Порошенко 06
Опубликован текст подозрения Порошенко 07
Опубликован текст подозрения Порошенко 08
Опубликован текст подозрения Порошенко 09
Опубликован текст подозрения Порошенко 10
Опубликован текст подозрения Порошенко 11
Опубликован текст подозрения Порошенко 12
Опубликован текст подозрения Порошенко 13
Опубликован текст подозрения Порошенко 14
Опубликован текст подозрения Порошенко 15
Опубликован текст подозрения Порошенко 16
Опубликован текст подозрения Порошенко 17
Опубликован текст подозрения Порошенко 18
Опубликован текст подозрения Порошенко 19
Опубликован текст подозрения Порошенко 20
Опубликован текст подозрения Порошенко 21
Опубликован текст подозрения Порошенко 22
Опубликован текст подозрения Порошенко 23
Опубликован текст подозрения Порошенко 24
Опубликован текст подозрения Порошенко 25
Опубликован текст подозрения Порошенко 26
Опубликован текст подозрения Порошенко 27
Опубликован текст подозрения Порошенко 28
Опубликован текст подозрения Порошенко 29
Опубликован текст подозрения Порошенко 30
Опубликован текст подозрения Порошенко 31
Опубликован текст подозрения Порошенко 32
Опубликован текст подозрения Порошенко 33
Опубликован текст подозрения Порошенко 34
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+54
У зелёных слуг приказ из кремля побыстрее упаковать Порошенко, чтобы не встречался с мировыми лидерами и не организовывал международную поддержку Украине....Зелёные шавки кинулись выполнять...
показать весь комментарий
20.12.2021 23:44
+39
РФ намагається створити внутрішні протести, щоб в час хаосу залучити свох війська. Іншого припущення на даний момент не має, щоб в такий складний час для країни творити це неподобство...
показать весь комментарий
20.12.2021 23:43
+38
показать весь комментарий
21.12.2021 00:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Порошенко не ангел - йому є за що відповідати і перед судом і совістю (якби такі були - в Україні і ПОПа). Для симетрії варто було б згадати Г/прокурору про бізнес Зеленського в Росії, офшори ... Ну, щоб ілюзія справедливості українського правосуддя була б "стерео", а не "моно".
показать весь комментарий
21.12.2021 09:41 Ответить
Давайте залишимо в спокої симетрію- геометрію і чітко по п.п. перерахуєте:
за ЩО саме "йому (Пороху) є за що відповідати і перед судом і совістю (якби такі були - в Україні і ПОПа)...."
показать весь комментарий
23.12.2021 01:21 Ответить
В 2014-2015 Донецк и Луганск еще не были признаны терористическими
организациями, а были просто проблемные области и соответственно торговля с ними никаким законом не запрещалась. То есть не было самой сути обвинения на тот момент.
Пургу несут в прокуратуре, а адвокаты Порошенко похоже слабоваты в знании законодательства и грамотной защите от обвинений падлюк.
показать весь комментарий
21.12.2021 09:43 Ответить
читай ниже мой комментарий
показать весь комментарий
21.12.2021 11:03 Ответить
Тепер осталось повернути суддю Кереєва, и дело в шляпе. А там дивись і овоща повернуть на трон.
показать весь комментарий
21.12.2021 09:55 Ответить
Варто зрозуміти, що зараз на Петі тримається свобода слова. Якщо прикриють його - шлях до репресій відкрито.
показать весь комментарий
21.12.2021 10:02 Ответить
Росія планує вторгнення в Україну напередодні католицького Різдва за участі 100 тис. військових, зосереджених на кордоні, - звіт MI6. -Сивочолий Гетьман вже на лижах...
показать весь комментарий
21.12.2021 10:08 Ответить
Чтобы подарить под ёлочку крымнашистам 8-10 тыс. цинковых подарков?
показать весь комментарий
21.12.2021 10:19 Ответить
а шо у Петра Алексеича русський адвокат, вот это патриёт....
показать весь комментарий
21.12.2021 10:08 Ответить
Абы шо ляпнуть...
показать весь комментарий
21.12.2021 10:31 Ответить
а по сути?....он же патриёт
показать весь комментарий
21.12.2021 10:42 Ответить
Опять Абы шо ляпнуть , лишь бы во рту не завонялось...Хочешь как при Ющенко , " Вас будет оперировать не хирург но дуже порядна людина " . У Пороха десятки адвокатов как украинских так и зарубежных , но тебе же не это надо ...
показать весь комментарий
21.12.2021 12:18 Ответить
Це ж не протизаконно.
показать весь комментарий
21.12.2021 10:52 Ответить
Як і податки з російських активів.
показать весь комментарий
21.12.2021 11:06 Ответить
Цей адвокат краще за тебе розмовляє українською, мабуть він більш порядний за тебе недомалороса.
показать весь комментарий
21.12.2021 14:41 Ответить
хвамилия у него кацапсинская...а у меня украинская...а пишу я на русском, что бы русаки понимали, а вот украинский они не понимают....пиши что хочешь...им пох...
показать весь комментарий
21.12.2021 16:22 Ответить
Абсурдные обвинения - это всё на что сподобилась армия следаков- прокуроров (за большие деньги налогоплательщиков!?!) ???? Желание зелёного "посадить" политического противника подкрепляется животным страхом..... Ить при смене караула эти же следаки -прокуроры займутся им . А материала уже достаточно....
показать весь комментарий
21.12.2021 10:26 Ответить
Ukraine DIY@Vlad_Underwood

Про політтехноЛохов)
Ловіть Петра надалі)
Рейтінг буде якраз 54% для одного тура)
Дякую за співпрацю, йолопи, не зупиняйтеся!
показать весь комментарий
21.12.2021 10:29 Ответить
Рибята, а чего вы с создания ООН начали?
Нужно доказывать вину Порошенко от сотворения мира!
показать весь комментарий
21.12.2021 10:38 Ответить
наверное таки посадят...и комсомольца Турчинова в соседнюю...за Крым
показать весь комментарий
21.12.2021 10:44 Ответить
Примитивная крысиная возня зеленых крыс у которых при слове Порох штаны стают непригодными к использованию.
показать весь комментарий
21.12.2021 10:45 Ответить
Гарну справу робить клоун- чим Більше воно пресує Петра Олексійовича, тим більше людей підтримують Гетьман
показать весь комментарий
21.12.2021 10:45 Ответить
Если шахта на оккупированной территории,платит налоги в Украине и обслуживается укр. банком,то почему собственно и нет? У г.Ахметова много такого. Каким боком здесь президент?? Он личную выгоду не получал и это не его компетенция. (См. конституцию!) Заржавелые байки про "липецкие конфеты" давно протухли. Вся "вина" П.А.Порошенко в том ,что он патриот и личный враг кремлевского фюрера! Так что думай ,товарисч!
показать весь комментарий
21.12.2021 11:18 Ответить
Ага Пєтрушка попався у на є таке але по всьому тексту звинувачення є таке як невизначені обстави невизначені особи що зцим робить чи ще встановлять проводячи слідство
показать весь комментарий
21.12.2021 10:57 Ответить
Якось у мене спитали, чи можу я навести приклад "дводумства", про яке писав Орвелл в "1984", коли в голові людей внаслідок пропаганди уживаються дві протилежні точки зору, так от тепер я можу навести: це коли в одних і тих же випадках по статті держзради порохоботи вважають Медведчука винним, а Порошенка ні, хоча перший міг бути уповноваженим лише другим і вони невід'ємно пов'язані в цих справах.
показать весь комментарий
21.12.2021 10:57 Ответить
А чи повязані Коломойша і зе? Зе уповноважений Коломойши? Чи навпаки? "Дводумство", чи двоєжонство, чи держзрада, чи ненаситність збагачення. Як думає Орвелл?
показать весь комментарий
21.12.2021 14:52 Ответить
Що думає Орвелл про Коломойського? - я поки не готовий відповісти на такі "геніальні" питання, пробачте.
показать весь комментарий
21.12.2021 14:54 Ответить
ЖЫЛЕЗНАЯ ЛОГИКА ЗЕБЕЛЯТ !!!!!
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
показать весь комментарий
21.12.2021 11:05 Ответить
Ну тоді, як то кажуть, на засипку: чи винен Медведчук по держзраді по цим справам, чи ні?
показать весь комментарий
21.12.2021 13:40 Ответить
Это по вот эти справам?
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ПОРОШЕНКО!
Источник: https://censor.net/ru/f3306390
показать весь комментарий
21.12.2021 16:23 Ответить
Документ підписано виконувачем обов'язків генпрокурора Олексієм Симоненко. Джерело: https://censor.net/ua/n3306315


Эх, Лёха, Лёха... Алексей. Так себе зампрокурора был, но что уж, что уж... В общем, не чокаясь.

показать весь комментарий
21.12.2021 11:09 Ответить
Ботофермы расеи и Банковой разбушевались!
Чтоб стать президентом в 2022 Пороху достаточно в Новогоднем поздравлении сказать,что посадит Зеленского!
показать весь комментарий
21.12.2021 11:10 Ответить
Дебільна контора все пише та пише. А справи все не йдуть,та не йдуть...
показать весь комментарий
21.12.2021 11:26 Ответить
студенти пишуть
показать весь комментарий
24.12.2021 18:33 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2021 11:53 Ответить
Ну а шо, зебилы должны быть довольны, Порошенко , выдвинуты обвинения , война скоро закончится ,с приходо руских войск , программа максимум выполнена . . И учителям повезло по 4000$ каждый месяц
показать весь комментарий
21.12.2021 12:07 Ответить
а как так кто то фотает доки и выложует в инет..смысол..секретно же...
показать весь комментарий
21.12.2021 12:27 Ответить
Среди меня Порох имеет такой же авторитет, как буржуазия среди Ленина. Порох для меня - классовый враг. И я испытываю непреодолимое желание обозреть Пороха, уминающим тюфяк на шконке у зарешёченного окна буцегарні. Но не по этой статье. Государственную измену Порох отсудит. У Пороха другое реноме - государство расхищать. А хищение - дело такое - ежели "рыло в пуху"© и слишком увлечься расследованием, то можно выйти на самого себя. Тут нужны "чистые руки"©, коих у Проотвечавшегося Петуха ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, естественно, нет. А расчёт ЗЕ-кривляки простой и понятный - Пороху ж надо погульдебасить в Европе с выводком Лондонских патриотов, и раньше второй декады января он в Украину не вернётся, что даст ЗЕ-фигляру повод просипеть из-под ёлочки: "Пяльтесь лохмандеи на то, как я вам на радость Пороха ущучил". А потом - гарантированный новый зашквар от ЗЕ-шапито, на фоне которого государственная измена Пороха рассыпется и забудется.
показать весь комментарий
21.12.2021 15:44 Ответить
Хм. Звісно ту підозру і тут ніхто не читав, і ті хто підписував НЕ ЧИТАВ. Див. 22 сторінку тієї зеленої маячні
показать весь комментарий
21.12.2021 15:45 Ответить
Насправді, ця підозра - ляпас всім Патріотам- українцям й Україні від ***** і сцикла і гішпанський сором на весь світ. Нажаль ЦЕ їм вдалося. Дякуємо вам 73-відсоткові.
показать весь комментарий
23.12.2021 01:34 Ответить
це студентська робота?
показать весь комментарий
24.12.2021 18:31 Ответить
Страница 3 из 3
 
 