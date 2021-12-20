Опубликован текст подозрения Порошенко. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Документ Новиков обнародовал в блоге на Цензор.НЕТ.
Подозрение сформулировано на 33 страницах. Документ подписан исполняющим обязанности генпрокурора Алексеем Симоненко.
"Похоже, все выходные в Офисе генерального прокурора в руководстве происходило то ли вытягивание спички, то ли какой-то жребий - решалось кто будет тем человеком, что подпишет вот это - абсолютно незаконное подозрение. Он будет иметь самые серьезные последствия и для того, кто его подписал, и для того, кто пытается его реализовать", – предполагает Новиков.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене. Его обвиняют в покупке в 2014-2015 гг. угля на оккупированных территориях. На 23 декабря Порошенко был вызван на допрос в ДБР. Порошенко сейчас находится за границей.
Пожалуйста, подождите...
за ЩО саме "йому (Пороху) є за що відповідати і перед судом і совістю (якби такі були - в Україні і ПОПа)...."
организациями, а были просто проблемные области и соответственно торговля с ними никаким законом не запрещалась. То есть не было самой сути обвинения на тот момент.
Пургу несут в прокуратуре, а адвокаты Порошенко похоже слабоваты в знании законодательства и грамотной защите от обвинений падлюк.
Про політтехноЛохов)
Ловіть Петра надалі)
Рейтінг буде якраз 54% для одного тура)
Дякую за співпрацю, йолопи, не зупиняйтеся!
Нужно доказывать вину Порошенко от сотворения мира!
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ПОРОШЕНКО!
Источник: https://censor.net/ru/f3306390
Эх, Лёха, Лёха... Алексей. Так себе зампрокурора был, но что уж, что уж... В общем, не чокаясь.
Чтоб стать президентом в 2022 Пороху достаточно в Новогоднем поздравлении сказать,что посадит Зеленского!