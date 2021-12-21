Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 61%, - Стефанішина
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить понад 61%, повідомила віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
"Станом на сьогодні ми маємо понад 61% виконання всіх зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію. Фактично через половину терміну, на який розраховано угоду", - сказала Стефанішина на брифінгу "Річні підсумки щодо ЄС та НАТО" у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, за 2021 рік Верховна Рада ухвалила понад 30 законопроектів із різних секторальних питань виконання Угоди про асоціацію.
Нагадаємо, 27 червня 2014 року відбулася церемонія підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і Європейського Союзу.
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