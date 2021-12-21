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Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 61%, - Стефанішина

Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 61%, - Стефанішина

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить понад 61%, повідомила віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Станом на сьогодні ми маємо понад 61% виконання всіх зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію. Фактично через половину терміну, на який розраховано угоду", - сказала Стефанішина на брифінгу "Річні підсумки щодо ЄС та НАТО" у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, за 2021 рік Верховна Рада ухвалила понад 30 законопроектів із різних секторальних питань виконання Угоди про асоціацію.

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Нагадаємо, 27 червня 2014 року відбулася церемонія підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і Європейського Союзу.

Автор: 

асоціація (408) євроінтеграція (501) Євросоюз (13358) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (353)


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я теж прорахував - не більше 17 , 9 %......
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21.12.2021 13:38 Відповісти
Це точно? Не на 62%? Перерахуйте.
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21.12.2021 13:38 Відповісти
Почти беременными не бывают.
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21.12.2021 13:38 Відповісти
Ээээ и что ? В ЕС примут 61% территории Украины ? Наверное как раз где-то по Днепр ?
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21.12.2021 13:57 Відповісти
Одружена на 66 %: наречена - за, батьки нареченої - за, а наречений ще проти.
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21.12.2021 14:20 Відповісти
стефанІшина...
з якогось дива змінила прізвище чи знову перекладачі з переселенців намудрували?
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21.12.2021 14:25 Відповісти
 
 