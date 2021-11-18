Консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає, - представниця Єврокомісії Матернова
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Наразі Європа перебуває не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку у відносинах з Україною, і консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомила керівник групи підтримки України в Європейській комісії, заступник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.
"Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. Наразі - і ми досить відкрито говоримо про це - Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку. Консенсусу щодо цього немає. Але я особисто вірю в те, що Україна має європейську перспективу", - сказала вона.
Матернова додала, що водночас, "доки ми чекаємо, коли відкриється вікно можливостей для повної європейської перспективи, важливо гарантувати, що в економічній та регуляторній сферах через контакти між людьми і таке інше ми зробимо інтеграцію міцнішою, надійнішою і сильнішою".
Водночас вона не погоджується з думкою про те, що нинішнє керівництво України саботує європейську інтеграцію України.
"Коли новий президент прийшов до влади, цілком очевидно, що був період, коли він розбирався у справах. Відносини з ЄС – це величезний, складний комплекс, включно з Угодою про асоціацію, яка є надзвичайно складним договором. Двосторонні відносини не зводяться до того, що є просто один діалог одного лідера з іншим, а потім за цим все йде. Це дуже багатогранні відносини, сектор за сектором, взаємодія та ангажемент. Я рішуче не погоджуся з думкою, що є саботаж інтеграції України з ЄС", - пояснила Матернова.
На її думку, зараз між ЄС та Україною є набагато більше спільної роботи та реальна щоденна взаємодія щодо низки різних секторів.
"Я не відчуваю, що взаємодії поменшало. Я думаю, що у відносинах з Україною ми маємо ставити перед собою видимі орієнтири, яких потрібно намагатися досягти. Як це було, наприклад, у процесі безвізового діалогу - у нас була низка кроків, які ми мали зробити, і ми їх зробили. Результат усім відомий – українці з біометричними паспортами можуть без віз їздити до країн ЄС. Я думаю, що наразі ми маємо сфокусуватися на створенні необхідних умов на внутрішньому ринку для подальшої інтеграції з ринком ЄС і на більшій секторальній координації
Будь ласка, зачекайте...
Не зря бриты свалили оттуда,да и поляки скоро станут на лыжи..
Прежде, чем "бритов" приводить в пример, ты углубись в вопрос "почему именно Англия вышла из ЕС". Может нам для начала Англией стать, а потом уже рассуждать о союзах хоть с кем-нибудь?
к сегодняшнему кварталу это не имеет никакого отношения..
Для вступления в Гомосоюз нужно сначала стать...
Картина маслом, пора Конституцию переписывать.
Но точно знаю, что если такой вопрос будет задавать себе каждый избиратель перед тем как поставить галочку, у нас появиться надежда, что такой человек, в принципе, появиться избирательном списке.
Мы же понимаем, что мало быть честным и принципиальным. Надо еще знать КАК очистить эти авгеевы конюшни. А еще лучше - уметь это делать.
У меня были надежды на Саакашвили, т.к. он единственный из всех доказал на Грузии, что он "не на словах, а на деле". Но Миша как-то быстро сдулся в своем реформаторском запале.
Когда Саакашвили пригласили в правительство Шеварнадзе никто даже и подумать не мог, что он - будущий реформатор, который войдет во все мировые учебники по реформам. Обычный мажор из обеспеченной семьи, получивший образование за границей.
Так что тут не угадаешь.
Это из разряда - "Денег нет, но вы там держитесь"©
Позорище какое зеленое!
Зеленский давай ори, чому Україна не в ЕС? Давай надувай щеки.
Нет даже желания принять в будущем?
Тьотя мабуть забула пражську весну та россійські танки? Продала все і всьо? Курва продажна!!!