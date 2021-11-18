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Новини За кордоном
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Консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає, - представниця Єврокомісії Матернова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає, - представниця Єврокомісії Матернова

Наразі Європа перебуває не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку у відносинах з Україною, і консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомила керівник групи підтримки України в Європейській комісії, заступник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. Наразі - і ми досить відкрито говоримо про це - Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку. Консенсусу щодо цього немає. Але я особисто вірю в те, що Україна має європейську перспективу", - сказала вона.

Матернова додала, що водночас, "доки ми чекаємо, коли відкриється вікно можливостей для повної європейської перспективи, важливо гарантувати, що в економічній та регуляторній сферах через контакти між людьми і таке інше ми зробимо інтеграцію міцнішою, надійнішою і сильнішою".

Водночас вона не погоджується з думкою про те, що нинішнє керівництво України саботує європейську інтеграцію України.

Також читайте: США та Євросоюз готують новий пакет санкцій стосовно Білорусі, - Псакі

"Коли новий президент прийшов до влади, цілком очевидно, що був період, коли він розбирався у справах. Відносини з ЄС – це величезний, складний комплекс, включно з Угодою про асоціацію, яка є надзвичайно складним договором. Двосторонні відносини не зводяться до того, що є просто один діалог одного лідера з іншим, а потім за цим все йде. Це дуже багатогранні відносини, сектор за сектором, взаємодія та ангажемент. Я рішуче не погоджуся з думкою, що є саботаж інтеграції України з ЄС", - пояснила Матернова.

На її думку, зараз між ЄС та Україною є набагато більше спільної роботи та реальна щоденна взаємодія щодо низки різних секторів.

"Я не відчуваю, що взаємодії поменшало. Я думаю, що у відносинах з Україною ми маємо ставити перед собою видимі орієнтири, яких потрібно намагатися досягти. Як це було, наприклад, у процесі безвізового діалогу - у нас була низка кроків, які ми мали зробити, і ми їх зробили. Результат усім відомий – українці з біометричними паспортами можуть без віз їздити до країн ЄС. Я думаю, що наразі ми маємо сфокусуватися на створенні необхідних умов на внутрішньому ринку для подальшої інтеграції з ринком ЄС і на більшій секторальній координації

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зараз набагато менш корумпована країна, ніж була п’ять років тому, - представниця Єврокомісії Матернова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
В последнее время возникают большие сомнения относительно необходимости вступления в пассивный Гомосоюз,а вот новые возможные форматы и союзы на теренах Европы выглядят многообещающе..
Не зря бриты свалили оттуда,да и поляки скоро станут на лыжи..
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18.11.2021 13:59
+8
От такие они наши замечательные европейские партнёры... видать шо-то такое про них догадывался Виктор Фёдорыч ...
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18.11.2021 14:03
+7
Ну конечно. "Гомофобная" Европа не хочет видеть в своих рядах страну гниющую от коррупции, а "союзники" на это, типо, не обратят внимание.
Прежде, чем "бритов" приводить в пример, ты углубись в вопрос "почему именно Англия вышла из ЕС". Может нам для начала Англией стать, а потом уже рассуждать о союзах хоть с кем-нибудь?
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18.11.2021 14:11
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Что на это скажет Кулеба?
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18.11.2021 13:56 Відповісти
А що Кулеба? За 20 років можливо щось і зміниться. І хто тоді згадуватиме про кулебу? Особисто я їх розумію. В ЄС левову частку податків платить великий бізнес. В нас великий бізнес платить копійки. Чому великий бізнес ЄС має доплачувати за великий бізнес України?
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18.11.2021 14:03 Відповісти
Им Nord Stream 2 чешется . А тут мы и Украина ?
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18.11.2021 13:59 Відповісти
В последнее время возникают большие сомнения относительно необходимости вступления в пассивный Гомосоюз,а вот новые возможные форматы и союзы на теренах Европы выглядят многообещающе..
Не зря бриты свалили оттуда,да и поляки скоро станут на лыжи..
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18.11.2021 13:59 Відповісти
Ну конечно. "Гомофобная" Европа не хочет видеть в своих рядах страну гниющую от коррупции, а "союзники" на это, типо, не обратят внимание.
Прежде, чем "бритов" приводить в пример, ты углубись в вопрос "почему именно Англия вышла из ЕС". Может нам для начала Англией стать, а потом уже рассуждать о союзах хоть с кем-нибудь?
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18.11.2021 14:11 Відповісти
я об этом и говорю - нужно сначала стать тем,кто сам будет решать - принимать ему предложение от евротолерастов,или нет,тем,кого будут иметь за честь видеть своим союзником..
к сегодняшнему кварталу это не имеет никакого отношения..
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18.11.2021 14:15 Відповісти
Вот теперь понятно.
Для вступления в Гомосоюз нужно сначала стать...
Картина маслом, пора Конституцию переписывать.
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18.11.2021 14:21 Відповісти
Так а за кого вообще голосовать то если подходить с точки зрения тотальной коррупции?
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18.11.2021 14:41 Відповісти
Увы, не вижу сейчас такого.
Но точно знаю, что если такой вопрос будет задавать себе каждый избиратель перед тем как поставить галочку, у нас появиться надежда, что такой человек, в принципе, появиться избирательном списке.

Мы же понимаем, что мало быть честным и принципиальным. Надо еще знать КАК очистить эти авгеевы конюшни. А еще лучше - уметь это делать.
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18.11.2021 14:49 Відповісти
А в 2019-м видели? Или еще ранее?
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18.11.2021 14:54 Відповісти
Ну, учитывая то, что нам в очередной раз предложили выбирать из сортов говна ... Выбор, конечно сделал, но без уверенности, что "это тот самый в котором так нуждается Украина"

У меня были надежды на Саакашвили, т.к. он единственный из всех доказал на Грузии, что он "не на словах, а на деле". Но Миша как-то быстро сдулся в своем реформаторском запале.
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18.11.2021 15:04 Відповісти
А Вы заметили, что обычно каждый раз у нас такой выбор и присутствует?
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18.11.2021 15:23 Відповісти
Лотерея.
Когда Саакашвили пригласили в правительство Шеварнадзе никто даже и подумать не мог, что он - будущий реформатор, который войдет во все мировые учебники по реформам. Обычный мажор из обеспеченной семьи, получивший образование за границей.
Так что тут не угадаешь.
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18.11.2021 15:37 Відповісти
Ну вот Вы сами себе и ответили. Опять игра в угадайку. И опять выбор из разных сортов.
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18.11.2021 15:41 Відповісти
Так и есть. Но контрольным тут является сменяемость власти. Их надо менять как перчатки, пока СЛУЧАЙНО не выберем достойного.
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18.11.2021 15:51 Відповісти
Короче образец броуновского движения в политике. Надо сократить наверное сроки прибывания у власти до двух лет, но с возможностью переизбрания четыре срока подряд - может так быстрее бы выбрали достойного. Не претендую на правильность подобного предложения. Но как вариант.
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18.11.2021 16:35 Відповісти
Очень даже рабочий вариант. Поддерживаю. В любом случае, толку будет больше, чем 5 лет рассказывать друг другу какое оно говно.
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18.11.2021 16:50 Відповісти
За Зєлєнского ще раз. 😊
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18.11.2021 14:50 Відповісти
Що, якщо не Вава, то хто?
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18.11.2021 14:55 Відповісти
Ну я й кажу - Вава! 😁 І годі тут найвеличнішого парафінити. 😊
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18.11.2021 14:58 Відповісти
Не створи собі кумира.
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18.11.2021 15:24 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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18.11.2021 14:49 Відповісти
От такие они наши замечательные европейские партнёры... видать шо-то такое про них догадывался Виктор Фёдорыч ...
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18.11.2021 14:03 Відповісти
Бабло путлера работает
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18.11.2021 14:15 Відповісти
Браво тётя! А когда после войнухи на Балканах сразу стали пачками принимать этих всех селюков в ЕС и Нато тоже не было консенсуса? Та оно понятно конечно---там тех пастухов албанских та черногорцев рыбаков прибрежных по 4 ляма на страну в среднем--конечно взяли! На ближайшие и последующие 20 лет обеспечили себя дворниками мусор вывозить! Чуть понятно.
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18.11.2021 14:20 Відповісти
Это они так себя срочно обезопасили
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18.11.2021 14:53 Відповісти
Наразі Європа перебуває не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку у відносинах з Україною, і консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає.

Это из разряда - "Денег нет, но вы там держитесь"©
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18.11.2021 14:32 Відповісти
ЕС зараз перебуває в прекоматозному стані. Країни зі здоровим глуздом валять звідти, а в Україні як завжди затримка в розвитку.
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18.11.2021 14:37 Відповісти
Как же вас кремлевских троллей видно. Это ваш медведев, такое крымчанам говорил и вас дебилов за рабов держат.
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18.11.2021 14:47 Відповісти
Ух ты, это у тебя в методичке от дерьмака записано? Что, папе Изе с мамой Риммой такое не нравится?
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18.11.2021 14:52 Відповісти
У Франції побудують найпотужніший комп'ютер в Європі, я помню как в годы ссср выпускали самые большие микросхемы в Мире, вот было время
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18.11.2021 14:34 Відповісти
чудова позитивна новина. доки ЕС не розбереться зі своєю Ліберальною політикою, Україні там немає чого робити. якби Україна на сьогодні була частиною ЕС та наслідувала політику та закони ЕС, вона була б нездатна захистити себе від агресії РФ. приклад Польща. причина чому поляки здатні утримувати свої кордони, це те що вони плювати хотіли на ліберальні закидони від ЕС.
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18.11.2021 14:35 Відповісти
Другими словами -зекрыса должна исчезнуть.
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18.11.2021 14:39 Відповісти
если в Украине 73% быдла, то нах оно Европе нужно.
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18.11.2021 14:40 Відповісти
Ну при таком вопросе членство в ЕС нам не грозит минимум 50 лет. Ибо за меньшее время не успеет полностью смениться состав избирателей.
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18.11.2021 14:45 Відповісти
Этому быдлу, как вы говорите, подсунули вместо правды - ложь, причем постоянную и во всех сферах, грабежи тоже во всех сферах, неуважение к старшему поколению, высокомерие, и полное отсутствие мозгов. Но обманывать целый народ конституцию им никто не давал права. Так что не надо оскорблять украинцев
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18.11.2021 14:51 Відповісти
Это она еще деликатно сказала, а не послала открытым текстом янелоха оманского и ко!
Позорище какое зеленое!
Зеленский давай ори, чому Україна не в ЕС? Давай надувай щеки.
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18.11.2021 14:43 Відповісти
Вот и славно, учитывая факт активного заселения Европы представителями черножеопой расы нам следует держаться на некотором расстоянии.
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18.11.2021 14:44 Відповісти
Консесуса нет ни в чём - ни во вступлении в ЕС, ни в НАТО. Так куда идёт Украина? Лично я уже не хочу вообще к ним. Они как правило - лжецы и предатели. И никакой демократии там нет, там коррупция и трусость. И к путлеру ни в коем случае - там забвение и неадекватность. Да ещё диктатура. Надо быть независимыми. Но это нам не достичь с этими правителями. Для этого надо укреплять государственность, экономику, армию
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18.11.2021 14:45 Відповісти
И? Кого вы предлагаете?
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18.11.2021 14:48 Відповісти
Да я уже давно согласна на Тимошенко. Удивительно, но и на Порошенко, хотя ненавидела его. Но у него хоть мозги есть.
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18.11.2021 14:57 Відповісти
у Порошенка ще є зв'язки на Заході. Це нам навіть важливіше.
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18.11.2021 16:33 Відповісти
При Зєлєнскому у і безвізу б не було! 😁
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18.11.2021 14:47 Відповісти
голобородьки не нужны в ЕС
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18.11.2021 14:51 Відповісти
свинобородьки тоже
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18.11.2021 15:01 Відповісти
Какая самокритика) жгите зебилоиды еще)
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18.11.2021 15:22 Відповісти
Ни в ЕС ни в НАТО консенсуса нет, и будет очень не скоро, а все потому что решает не большинство а только единогласно.
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18.11.2021 14:55 Відповісти
Украина свое сделала, а теперь сами, с европейскими ценами и украинскими зарплатами
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18.11.2021 14:59 Відповісти
Может быть и у нас были бы зарплаты и пенсии не для нищих, если бы воровство не было б поставлено в главный ранг этих грабителей, которые только и видят, приходя во власть, собственное обогащение. В данном случае вообще это поставлено на конвейер
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18.11.2021 15:03 Відповісти
Консенсуса о предоставлении Украине европейской перспективы нет
Нет даже желания принять в будущем?
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18.11.2021 15:03 Відповісти
НУ почему так сразу нет желания? Будущее оно же наступит? Если в Конституцию Украины внесли что Украина рвется в ЕС, значит, когда нибудь это будет. Через много-много лет. Когда нибудь.
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18.11.2021 15:23 Відповісти
а ти кудись поспішаєш?
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18.11.2021 16:35 Відповісти
Нет.
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18.11.2021 17:01 Відповісти
Ну от і добре. Тим більше що нам до ЄС і не треба
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18.11.2021 21:06 Відповісти
По тундре, по железной дороге,Где мчится курьерский «Воркута - Ленинград»,Мы бежали в ЕС, ожидая тревоги,Ожидая погони и криков солдат / Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.- Коломойский .02.12.10
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18.11.2021 15:53 Відповісти
Пані Матернова обіймала вищі керівні та консультативні посади в Європейській Комісії, Світовому Банку (2002-2004 та 2010-2014), а також у реформаторському уряді Словаччини (1998-2002), де вона була головною політичною радницею з питань інституцій Віце-прем'єр-міністра з економічних питань, ключового архітектор трансформації словацької економіки.
Тьотя мабуть забула пражську весну та россійські танки? Продала все і всьо? Курва продажна!!!
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18.11.2021 17:38 Відповісти
 
 