США та Євросоюз готують новий пакет санкцій стосовно Білорусі, - Псакі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США співпрацюють із Євросоюзом у підготовці санкційного пакету проти Білорусі у зв'язку з міграційною кризою на білорусько-польському кордоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила у понеділок представник американського президента Дженніфер Псакі.
"Адміністрація Байдена співпрацює із союзниками з ЄС у підготовці санкцій проти Білорусі", - сказала Псакі.
Вона додала, що США закликають Росію вплинути на Білорусь для врегулювання кризи на польсько-білоруському кордоні.
Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які бажають перебратися до ЄС. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.
Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують потік нелегалів, що посилюється, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС і обвинувачують у тому, що відбувається саме Мінськ.
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"Підписаний 15 листопада указ Путіна про так звану гуманітарну підтримку окупованим Росією окремим районам Донецької та Луганської областей є знущанням і ляпасом в обличчя всіх тих, хто щиро шукав мирного врегулювання", - переконаний п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він вважає це викликом для України і всього колективного Заходу. "Путінський режим не знає меж", - наголошує Порошенко.
«Цілком очевидно, що Путін на цьому зупинятися не збирається. Білоруськими маневрами він відволікає увагу. Непродовженням мандату спостережної місії ОБСЄ на двох російських прикордонних пунктах і через блокування СММ ОБСЄ він прагне позбутися зайвих очей. Концентрацією своїх військ на українському напрямі він погрожує не лише Україні. Він окреслює нові червоні лінії для Заходу: якщо раніше це стосувалося членства України в НАТО, то сьогодні вже залучення НАТО в Україну», - зауважує п'ятий Президент.
«Своїм злочинним указом Путін фіксує нові межі російської гібридної агресії. Кремль прискорює сценарій повзучої анексії окупованих територій Донбасу. Нахабно показує, що йому не потрібне мирне врегулювання - лише повна капітуляція України і Заходу», - зазначає Порошенко.
Відповідь світу має бути адекватною наявним викликам, переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«Саме час для посиленої міжнародної присутності і в Україні наших союзників. Саме час для збільшення ціни за російську зухвалість новими санкціями. Саме в цьому контексті щиро вітаю рішучість позиції Берліна та Парижа, які чітко попередили Москву про «серйозні наслідки», у разі нових спроб підірвати територіальну цілісність України. Очікую, що цей приклад продовжать інші наші партнери. Саме час для зупинки сертифікації «Північного потоку-2». Важливо, що й Україну долучили до цього процесу», - констатує Порошенко.
«Маємо вимагати не лише скасування цього указу, але й повернення захоплених Росією підприємств, відміни російськоі рублевої зони, скасування рішень про паспортизацію», - закликає п'ятий Президент.
«Слід розуміти, що під гуманітарною риторикою стирчать вуха повзучого економічного аншлюсу українського Донбасу. Поки влада зволікала з визнанням попереджень партнерів про російські маневри на кордоні, Москва все глибше запускає свої щупальця в український суверенітет», - застерігає Петро Порошенко.
«Путін сам не зупиниться. Зупинити його маємо ми, скоординовано та разом з проукраїнською міжнародною коаліцією!», - резюмує Порошенко.