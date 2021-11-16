США и Евросоюз готовят новый пакет санкций в отношении Беларуси, - Псаки
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США сотрудничают с Евросоюзом по подготовке санкционного пакета против Беларуси в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила в понедельник представитель американского президента Дженнифер Псаки.
"Администрация Байдена сотрудничает с союзниками из ЕС в подготовке санкций против Беларуси", - сказала Псаки.
Она добавила, что США призывают Россию оказать влияние на Беларусь для урегулирования кризиса на польско-белорусской границе.
Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС и обвиняют в происходящем именно Минск.
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"Підписаний 15 листопада указ Путіна про так звану гуманітарну підтримку окупованим Росією окремим районам Донецької та Луганської областей є знущанням і ляпасом в обличчя всіх тих, хто щиро шукав мирного врегулювання", - переконаний п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він вважає це викликом для України і всього колективного Заходу. "Путінський режим не знає меж", - наголошує Порошенко.
«Цілком очевидно, що Путін на цьому зупинятися не збирається. Білоруськими маневрами він відволікає увагу. Непродовженням мандату спостережної місії ОБСЄ на двох російських прикордонних пунктах і через блокування СММ ОБСЄ він прагне позбутися зайвих очей. Концентрацією своїх військ на українському напрямі він погрожує не лише Україні. Він окреслює нові червоні лінії для Заходу: якщо раніше це стосувалося членства України в НАТО, то сьогодні вже залучення НАТО в Україну», - зауважує п'ятий Президент.
«Своїм злочинним указом Путін фіксує нові межі російської гібридної агресії. Кремль прискорює сценарій повзучої анексії окупованих територій Донбасу. Нахабно показує, що йому не потрібне мирне врегулювання - лише повна капітуляція України і Заходу», - зазначає Порошенко.
Відповідь світу має бути адекватною наявним викликам, переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«Саме час для посиленої міжнародної присутності і в Україні наших союзників. Саме час для збільшення ціни за російську зухвалість новими санкціями. Саме в цьому контексті щиро вітаю рішучість позиції Берліна та Парижа, які чітко попередили Москву про «серйозні наслідки», у разі нових спроб підірвати територіальну цілісність України. Очікую, що цей приклад продовжать інші наші партнери. Саме час для зупинки сертифікації «Північного потоку-2». Важливо, що й Україну долучили до цього процесу», - констатує Порошенко.
«Маємо вимагати не лише скасування цього указу, але й повернення захоплених Росією підприємств, відміни російськоі рублевої зони, скасування рішень про паспортизацію», - закликає п'ятий Президент.
«Слід розуміти, що під гуманітарною риторикою стирчать вуха повзучого економічного аншлюсу українського Донбасу. Поки влада зволікала з визнанням попереджень партнерів про російські маневри на кордоні, Москва все глибше запускає свої щупальця в український суверенітет», - застерігає Петро Порошенко.
«Путін сам не зупиниться. Зупинити його маємо ми, скоординовано та разом з проукраїнською міжнародною коаліцією!», - резюмує Порошенко.