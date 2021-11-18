Консенсуса о предоставлении Украине европейской перспективы нет, - представитель Еврокомиссии Матернова
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В настоящее время Европа находится не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу в отношениях с Украиной, и консенсуса относительно предоставления Украине европейской перспективы нет.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщила руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. Сейчас - и мы достаточно открыто говорим об этом - Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу. Консенсуса на этот счет нет. Но я лично верю в то, что у Украины есть европейская перспектива", - сказала она.
Матернова добавила, что в то же время, "пока мы ждем, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах через контакты между людьми и так далее мы сделаем интеграцию более крепкой, надежной и сильной".
В то же время, она не соглашается с мнением о том, что нынешнее руководство Украины саботирует европейскую интеграцию Украины.
"Когда новый президент пришел к власти, совершенно очевидно, что был период, когда он разбирался в делах. Отношения с ЕС – это огромный, сложный комплекс, включая Соглашение об ассоциации, которое является чрезвычайно сложным договором. Двусторонние отношения не сводятся к тому, что есть просто один диалог одного лидера с другим, а затем за этим все идет. Это очень многогранные отношения, сектор за сектором, взаимодействие и ангажемент. Я решительно не соглашусь с мнением, что есть саботаж интеграции Украины с ЕС", - пояснила Матернова.
По ее мнению, сейчас между ЕС и Украиной гораздо больше совместной работы и реальное ежедневное взаимодействие относительно ряда различных секторов.
"Я не чувствую, что взаимодействия стало меньше. Я думаю, что в отношениях с Украиной мы должны ставить перед собой видимые ориентиры, которых нужно пытаться достичь. Как это было, например, в процессе безвизового диалога - у нас был ряд шагов, которые мы должны были сделать, и мы их сделали. Результат всем известен – украинцы с биометрическими паспортами могут без виз выезжать в страны ЕС.Я думаю, что сейчас мы должны сфокусироваться на создании необходимых условий на внутреннем рынке для дальнейшей интеграции с рынком ЕС и на большей секторальной координации.
Пожалуйста, подождите...
Не зря бриты свалили оттуда,да и поляки скоро станут на лыжи..
Прежде, чем "бритов" приводить в пример, ты углубись в вопрос "почему именно Англия вышла из ЕС". Может нам для начала Англией стать, а потом уже рассуждать о союзах хоть с кем-нибудь?
к сегодняшнему кварталу это не имеет никакого отношения..
Для вступления в Гомосоюз нужно сначала стать...
Картина маслом, пора Конституцию переписывать.
Но точно знаю, что если такой вопрос будет задавать себе каждый избиратель перед тем как поставить галочку, у нас появиться надежда, что такой человек, в принципе, появиться избирательном списке.
Мы же понимаем, что мало быть честным и принципиальным. Надо еще знать КАК очистить эти авгеевы конюшни. А еще лучше - уметь это делать.
У меня были надежды на Саакашвили, т.к. он единственный из всех доказал на Грузии, что он "не на словах, а на деле". Но Миша как-то быстро сдулся в своем реформаторском запале.
Когда Саакашвили пригласили в правительство Шеварнадзе никто даже и подумать не мог, что он - будущий реформатор, который войдет во все мировые учебники по реформам. Обычный мажор из обеспеченной семьи, получивший образование за границей.
Так что тут не угадаешь.
Это из разряда - "Денег нет, но вы там держитесь"©
Позорище какое зеленое!
Зеленский давай ори, чому Україна не в ЕС? Давай надувай щеки.
Нет даже желания принять в будущем?
Тьотя мабуть забула пражську весну та россійські танки? Продала все і всьо? Курва продажна!!!