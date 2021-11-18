РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13850 посетителей онлайн
Новости За рубежом
6 292 58
ассоциация (972) Евросоюз (15868) Матернова (17)

Консенсуса о предоставлении Украине европейской перспективы нет, - представитель Еврокомиссии Матернова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Консенсуса о предоставлении Украине европейской перспективы нет, - представитель Еврокомиссии Матернова

В настоящее время Европа находится не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу в отношениях с Украиной, и консенсуса относительно предоставления Украине европейской перспективы нет.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщила руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. Сейчас - и мы достаточно открыто говорим об этом - Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу. Консенсуса на этот счет нет. Но я лично верю в то, что у Украины есть европейская перспектива", - сказала она.

Матернова добавила, что в то же время, "пока мы ждем, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах через контакты между людьми и так далее мы сделаем интеграцию более крепкой, надежной и сильной".

В то же время, она не соглашается с мнением о том, что нынешнее руководство Украины саботирует европейскую интеграцию Украины.

Также читайте: Ассоциация Украина-ЕС не предусматривает военный альянс. Будем действовать, как когда РФ захватила Крым, - Боррель

"Когда новый президент пришел к власти, совершенно очевидно, что был период, когда он разбирался в делах. Отношения с ЕС – это огромный, сложный комплекс, включая Соглашение об ассоциации, которое является чрезвычайно сложным договором. Двусторонние отношения не сводятся к тому, что есть просто один диалог одного лидера с другим, а затем за этим все идет. Это очень многогранные отношения, сектор за сектором, взаимодействие и ангажемент. Я решительно не соглашусь с мнением, что есть саботаж интеграции Украины с ЕС", - пояснила Матернова.

По ее мнению, сейчас между ЕС и Украиной гораздо больше совместной работы и реальное ежедневное взаимодействие относительно ряда различных секторов.

"Я не чувствую, что взаимодействия стало меньше. Я думаю, что в отношениях с Украиной мы должны ставить перед собой видимые ориентиры, которых нужно пытаться достичь. Как это было, например, в процессе безвизового диалога - у нас был ряд шагов, которые мы должны были сделать, и мы их сделали. Результат всем известен – украинцы с биометрическими паспортами могут без виз выезжать в страны ЕС.Я думаю, что сейчас мы должны сфокусироваться на создании необходимых условий на внутреннем рынке для дальнейшей интеграции с рынком ЕС и на большей секторальной координации.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
В последнее время возникают большие сомнения относительно необходимости вступления в пассивный Гомосоюз,а вот новые возможные форматы и союзы на теренах Европы выглядят многообещающе..
Не зря бриты свалили оттуда,да и поляки скоро станут на лыжи..
показать весь комментарий
18.11.2021 13:59
+8
От такие они наши замечательные европейские партнёры... видать шо-то такое про них догадывался Виктор Фёдорыч ...
показать весь комментарий
18.11.2021 14:03
+7
Ну конечно. "Гомофобная" Европа не хочет видеть в своих рядах страну гниющую от коррупции, а "союзники" на это, типо, не обратят внимание.
Прежде, чем "бритов" приводить в пример, ты углубись в вопрос "почему именно Англия вышла из ЕС". Может нам для начала Англией стать, а потом уже рассуждать о союзах хоть с кем-нибудь?
показать весь комментарий
18.11.2021 14:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что на это скажет Кулеба?
показать весь комментарий
18.11.2021 13:56 Ответить
А що Кулеба? За 20 років можливо щось і зміниться. І хто тоді згадуватиме про кулебу? Особисто я їх розумію. В ЄС левову частку податків платить великий бізнес. В нас великий бізнес платить копійки. Чому великий бізнес ЄС має доплачувати за великий бізнес України?
показать весь комментарий
18.11.2021 14:03 Ответить
Им Nord Stream 2 чешется . А тут мы и Украина ?
показать весь комментарий
18.11.2021 13:59 Ответить
В последнее время возникают большие сомнения относительно необходимости вступления в пассивный Гомосоюз,а вот новые возможные форматы и союзы на теренах Европы выглядят многообещающе..
Не зря бриты свалили оттуда,да и поляки скоро станут на лыжи..
показать весь комментарий
18.11.2021 13:59 Ответить
Ну конечно. "Гомофобная" Европа не хочет видеть в своих рядах страну гниющую от коррупции, а "союзники" на это, типо, не обратят внимание.
Прежде, чем "бритов" приводить в пример, ты углубись в вопрос "почему именно Англия вышла из ЕС". Может нам для начала Англией стать, а потом уже рассуждать о союзах хоть с кем-нибудь?
показать весь комментарий
18.11.2021 14:11 Ответить
я об этом и говорю - нужно сначала стать тем,кто сам будет решать - принимать ему предложение от евротолерастов,или нет,тем,кого будут иметь за честь видеть своим союзником..
к сегодняшнему кварталу это не имеет никакого отношения..
показать весь комментарий
18.11.2021 14:15 Ответить
Вот теперь понятно.
Для вступления в Гомосоюз нужно сначала стать...
Картина маслом, пора Конституцию переписывать.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:21 Ответить
Так а за кого вообще голосовать то если подходить с точки зрения тотальной коррупции?
показать весь комментарий
18.11.2021 14:41 Ответить
Увы, не вижу сейчас такого.
Но точно знаю, что если такой вопрос будет задавать себе каждый избиратель перед тем как поставить галочку, у нас появиться надежда, что такой человек, в принципе, появиться избирательном списке.

Мы же понимаем, что мало быть честным и принципиальным. Надо еще знать КАК очистить эти авгеевы конюшни. А еще лучше - уметь это делать.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:49 Ответить
А в 2019-м видели? Или еще ранее?
показать весь комментарий
18.11.2021 14:54 Ответить
Ну, учитывая то, что нам в очередной раз предложили выбирать из сортов говна ... Выбор, конечно сделал, но без уверенности, что "это тот самый в котором так нуждается Украина"

У меня были надежды на Саакашвили, т.к. он единственный из всех доказал на Грузии, что он "не на словах, а на деле". Но Миша как-то быстро сдулся в своем реформаторском запале.
показать весь комментарий
18.11.2021 15:04 Ответить
А Вы заметили, что обычно каждый раз у нас такой выбор и присутствует?
показать весь комментарий
18.11.2021 15:23 Ответить
Лотерея.
Когда Саакашвили пригласили в правительство Шеварнадзе никто даже и подумать не мог, что он - будущий реформатор, который войдет во все мировые учебники по реформам. Обычный мажор из обеспеченной семьи, получивший образование за границей.
Так что тут не угадаешь.
показать весь комментарий
18.11.2021 15:37 Ответить
Ну вот Вы сами себе и ответили. Опять игра в угадайку. И опять выбор из разных сортов.
показать весь комментарий
18.11.2021 15:41 Ответить
Так и есть. Но контрольным тут является сменяемость власти. Их надо менять как перчатки, пока СЛУЧАЙНО не выберем достойного.
показать весь комментарий
18.11.2021 15:51 Ответить
Короче образец броуновского движения в политике. Надо сократить наверное сроки прибывания у власти до двух лет, но с возможностью переизбрания четыре срока подряд - может так быстрее бы выбрали достойного. Не претендую на правильность подобного предложения. Но как вариант.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:35 Ответить
Очень даже рабочий вариант. Поддерживаю. В любом случае, толку будет больше, чем 5 лет рассказывать друг другу какое оно говно.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:50 Ответить
За Зєлєнского ще раз. 😊
показать весь комментарий
18.11.2021 14:50 Ответить
Що, якщо не Вава, то хто?
показать весь комментарий
18.11.2021 14:55 Ответить
Ну я й кажу - Вава! 😁 І годі тут найвеличнішого парафінити. 😊
показать весь комментарий
18.11.2021 14:58 Ответить
Не створи собі кумира.
показать весь комментарий
18.11.2021 15:24 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
18.11.2021 14:49 Ответить
От такие они наши замечательные европейские партнёры... видать шо-то такое про них догадывался Виктор Фёдорыч ...
показать весь комментарий
18.11.2021 14:03 Ответить
Бабло путлера работает
показать весь комментарий
18.11.2021 14:15 Ответить
Браво тётя! А когда после войнухи на Балканах сразу стали пачками принимать этих всех селюков в ЕС и Нато тоже не было консенсуса? Та оно понятно конечно---там тех пастухов албанских та черногорцев рыбаков прибрежных по 4 ляма на страну в среднем--конечно взяли! На ближайшие и последующие 20 лет обеспечили себя дворниками мусор вывозить! Чуть понятно.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:20 Ответить
Это они так себя срочно обезопасили
показать весь комментарий
18.11.2021 14:53 Ответить
Наразі Європа перебуває не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку у відносинах з Україною, і консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає.

Это из разряда - "Денег нет, но вы там держитесь"©
показать весь комментарий
18.11.2021 14:32 Ответить
ЕС зараз перебуває в прекоматозному стані. Країни зі здоровим глуздом валять звідти, а в Україні як завжди затримка в розвитку.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:37 Ответить
Как же вас кремлевских троллей видно. Это ваш медведев, такое крымчанам говорил и вас дебилов за рабов держат.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:47 Ответить
Ух ты, это у тебя в методичке от дерьмака записано? Что, папе Изе с мамой Риммой такое не нравится?
показать весь комментарий
18.11.2021 14:52 Ответить
У Франції побудують найпотужніший комп'ютер в Європі, я помню как в годы ссср выпускали самые большие микросхемы в Мире, вот было время
показать весь комментарий
18.11.2021 14:34 Ответить
чудова позитивна новина. доки ЕС не розбереться зі своєю Ліберальною політикою, Україні там немає чого робити. якби Україна на сьогодні була частиною ЕС та наслідувала політику та закони ЕС, вона була б нездатна захистити себе від агресії РФ. приклад Польща. причина чому поляки здатні утримувати свої кордони, це те що вони плювати хотіли на ліберальні закидони від ЕС.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:35 Ответить
Другими словами -зекрыса должна исчезнуть.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:39 Ответить
если в Украине 73% быдла, то нах оно Европе нужно.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:40 Ответить
Ну при таком вопросе членство в ЕС нам не грозит минимум 50 лет. Ибо за меньшее время не успеет полностью смениться состав избирателей.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:45 Ответить
Этому быдлу, как вы говорите, подсунули вместо правды - ложь, причем постоянную и во всех сферах, грабежи тоже во всех сферах, неуважение к старшему поколению, высокомерие, и полное отсутствие мозгов. Но обманывать целый народ конституцию им никто не давал права. Так что не надо оскорблять украинцев
показать весь комментарий
18.11.2021 14:51 Ответить
Это она еще деликатно сказала, а не послала открытым текстом янелоха оманского и ко!
Позорище какое зеленое!
Зеленский давай ори, чому Україна не в ЕС? Давай надувай щеки.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:43 Ответить
Вот и славно, учитывая факт активного заселения Европы представителями черножеопой расы нам следует держаться на некотором расстоянии.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:44 Ответить
Консесуса нет ни в чём - ни во вступлении в ЕС, ни в НАТО. Так куда идёт Украина? Лично я уже не хочу вообще к ним. Они как правило - лжецы и предатели. И никакой демократии там нет, там коррупция и трусость. И к путлеру ни в коем случае - там забвение и неадекватность. Да ещё диктатура. Надо быть независимыми. Но это нам не достичь с этими правителями. Для этого надо укреплять государственность, экономику, армию
показать весь комментарий
18.11.2021 14:45 Ответить
И? Кого вы предлагаете?
показать весь комментарий
18.11.2021 14:48 Ответить
Да я уже давно согласна на Тимошенко. Удивительно, но и на Порошенко, хотя ненавидела его. Но у него хоть мозги есть.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:57 Ответить
у Порошенка ще є зв'язки на Заході. Це нам навіть важливіше.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:33 Ответить
При Зєлєнскому у і безвізу б не було! 😁
показать весь комментарий
18.11.2021 14:47 Ответить
голобородьки не нужны в ЕС
показать весь комментарий
18.11.2021 14:51 Ответить
свинобородьки тоже
показать весь комментарий
18.11.2021 15:01 Ответить
Какая самокритика) жгите зебилоиды еще)
показать весь комментарий
18.11.2021 15:22 Ответить
Ни в ЕС ни в НАТО консенсуса нет, и будет очень не скоро, а все потому что решает не большинство а только единогласно.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:55 Ответить
Украина свое сделала, а теперь сами, с европейскими ценами и украинскими зарплатами
показать весь комментарий
18.11.2021 14:59 Ответить
Может быть и у нас были бы зарплаты и пенсии не для нищих, если бы воровство не было б поставлено в главный ранг этих грабителей, которые только и видят, приходя во власть, собственное обогащение. В данном случае вообще это поставлено на конвейер
показать весь комментарий
18.11.2021 15:03 Ответить
Консенсуса о предоставлении Украине европейской перспективы нет
Нет даже желания принять в будущем?
показать весь комментарий
18.11.2021 15:03 Ответить
НУ почему так сразу нет желания? Будущее оно же наступит? Если в Конституцию Украины внесли что Украина рвется в ЕС, значит, когда нибудь это будет. Через много-много лет. Когда нибудь.
показать весь комментарий
18.11.2021 15:23 Ответить
а ти кудись поспішаєш?
показать весь комментарий
18.11.2021 16:35 Ответить
Нет.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:01 Ответить
Ну от і добре. Тим більше що нам до ЄС і не треба
показать весь комментарий
18.11.2021 21:06 Ответить
По тундре, по железной дороге,Где мчится курьерский «Воркута - Ленинград»,Мы бежали в ЕС, ожидая тревоги,Ожидая погони и криков солдат / Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.- Коломойский .02.12.10
показать весь комментарий
18.11.2021 15:53 Ответить
Пані Матернова обіймала вищі керівні та консультативні посади в Європейській Комісії, Світовому Банку (2002-2004 та 2010-2014), а також у реформаторському уряді Словаччини (1998-2002), де вона була головною політичною радницею з питань інституцій Віце-прем'єр-міністра з економічних питань, ключового архітектор трансформації словацької економіки.
Тьотя мабуть забула пражську весну та россійські танки? Продала все і всьо? Курва продажна!!!
показать весь комментарий
18.11.2021 17:38 Ответить
 
 