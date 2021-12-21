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Україна готова виконувати Мінські угоди, - Зеленський

Україна готова виконувати Мінські угоди, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова виконувати умови Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі та виписала 10 кроків з їх реалізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми відкрито говоримо, що ми готові до діалогу. Нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Навіть коли вони говорять про виконання етапів Мінських переговорів, ми говоримо: ми готові виконувати", - сказав Зеленський журналістам на щорічній конференції послів України у державній резиденції "Синьогора" у с. Гута Івано-Франківської області.

"Ми навіть написали 10 кроків, як дуже швидко виконати. Складний документ. Десять кроків із залученням "нормандського формату" та США", - додав глава держави.

За його словами, ці кроки передано і президенту США, російській стороні, Франції і Німеччині.

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"Ми постійно готуємо та ініціюємо різні документи та кроки, щоб нам не закидали інформацію, що ми чогось не хочемо. Щоразу, коли я з кимось спілкуюсь і мені починають говорити: а от президент Російської Федерації каже… Я говорю – будь ласка – нехай він скаже мені у вашій присутності, що ми не готові щось виконувати і що саме не готові. Але всі ці запитання до іншої сторони, до Росії", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+48
А парламент України (парламентсько-президентської республікb) знає про ці 10 кроків?
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21.12.2021 19:19
+33
Самый первый шаг в "ціх угодах" кацапов нахер з Дебальцево.
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21.12.2021 19:23
+29
Какие 10? Он скромно так молчит, но напомню, что в Париже Зеля еще подписал и формулу Штанмайера, которая не имеет никакого отношения к Минским протоколам. Про это он не хочет рассказать
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21.12.2021 19:55
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Скоріш за все вибору просто не залишається, або це, або війна. У будь-якому випадку Україна у програшному положенні.
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22.12.2021 11:33 Відповісти
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22.12.2021 12:21 Відповісти
ЖОРСТКО! Ірина Геращенко про дипломатичні "успіхи" Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=_CtQFPvedV4
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22.12.2021 12:37 Відповісти
все эти шаги,если они не носят капитулянтский характер,сразу напорятся на непризнание Россией себя сторонй войны и поэтому все этапы выполнения адресует согласовывать с ОРДЛО,которая.на минуточку.мировым сообществом признана террористической организацией.Кроме того,ещё застопорит процесс вопрос о "блатном" статусе Донбасса (опять же,полностью областей или только той части,что под контролем Москвы?) с правом автономии и вето в украинском парламенте.Если Зе хочет уступить этот пункт,то лучше пусть сразу уходит в отставку пока его не снёс взрыв социального негодования.НАМ НЕ НУЖНЫ МОСКОВСКИЕ АНКЛАВЫ.более того,законодательством Украины УЖЕ определено местное самоуправлениею.которое распространяется не только на Донбасс.но и на все регионы Украины.То есть,де-факто пункт требований "самоуправление ОРДЛО" уже давно выполняется и не следует уже что-то дополнять.
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22.12.2021 12:37 Відповісти
Уже известны 10 шагов.Капитуляция налицо.Формула штанмаера включена,амнистия сепарам,выборы .отдельный статус.....ну,ну.
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24.12.2021 18:59 Відповісти
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