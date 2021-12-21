Україна готова виконувати Мінські угоди, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова виконувати умови Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі та виписала 10 кроків з їх реалізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми відкрито говоримо, що ми готові до діалогу. Нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Навіть коли вони говорять про виконання етапів Мінських переговорів, ми говоримо: ми готові виконувати", - сказав Зеленський журналістам на щорічній конференції послів України у державній резиденції "Синьогора" у с. Гута Івано-Франківської області.

"Ми навіть написали 10 кроків, як дуже швидко виконати. Складний документ. Десять кроків із залученням "нормандського формату" та США", - додав глава держави.

За його словами, ці кроки передано і президенту США, російській стороні, Франції і Німеччині.

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"Ми постійно готуємо та ініціюємо різні документи та кроки, щоб нам не закидали інформацію, що ми чогось не хочемо. Щоразу, коли я з кимось спілкуюсь і мені починають говорити: а от президент Російської Федерації каже… Я говорю – будь ласка – нехай він скаже мені у вашій присутності, що ми не готові щось виконувати і що саме не готові. Але всі ці запитання до іншої сторони, до Росії", - сказав Зеленський.