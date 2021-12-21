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Украина готова выполнять минские соглашения, – Зеленский

Украина готова выполнять минские соглашения, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выполнять условия минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе и выписала 10 шагов по их реализации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Даже когда они говорят про выполнение этапов минских переговоров, мы говорим: мы готовы исполнять", - сказал Зеленский журналистам на ежегодной конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в с.Гута Ивано-Франковской области.

"Мы даже написали 10 шагов, как очень быстро выполнить. Сложный документ. 10 шагов с привлечением Нормандского формата и США", - добавил глава государства.

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По его словам, эти шаги переданы и президенту США, и российской стороне, и Франции, и Германии.

"Мы постоянно готовим и инициируем разные документы и шаги, чтобы нам не закидывали информацию, что мы чего-то не хотим. Каждый раз, когда я с кем-то общаюсь, и мне начинают говорить: а вот президент Российской Федерации говорит… Я говорю – пожалуйста – пускай он скажет мне в присутствии вас, что мы не готовы что-то выполнять и что именно не готовы. Но все эти вопросы к другой стороне, к России", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20268) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+48
А парламент України (парламентсько-президентської республікb) знає про ці 10 кроків?
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21.12.2021 19:19
+33
Самый первый шаг в "ціх угодах" кацапов нахер з Дебальцево.
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21.12.2021 19:23
+29
Какие 10? Он скромно так молчит, но напомню, что в Париже Зеля еще подписал и формулу Штанмайера, которая не имеет никакого отношения к Минским протоколам. Про это он не хочет рассказать
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21.12.2021 19:55
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Скоріш за все вибору просто не залишається, або це, або війна. У будь-якому випадку Україна у програшному положенні.
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22.12.2021 11:33 Ответить
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22.12.2021 12:21 Ответить
ЖОРСТКО! Ірина Геращенко про дипломатичні "успіхи" Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=_CtQFPvedV4
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22.12.2021 12:37 Ответить
все эти шаги,если они не носят капитулянтский характер,сразу напорятся на непризнание Россией себя сторонй войны и поэтому все этапы выполнения адресует согласовывать с ОРДЛО,которая.на минуточку.мировым сообществом признана террористической организацией.Кроме того,ещё застопорит процесс вопрос о "блатном" статусе Донбасса (опять же,полностью областей или только той части,что под контролем Москвы?) с правом автономии и вето в украинском парламенте.Если Зе хочет уступить этот пункт,то лучше пусть сразу уходит в отставку пока его не снёс взрыв социального негодования.НАМ НЕ НУЖНЫ МОСКОВСКИЕ АНКЛАВЫ.более того,законодательством Украины УЖЕ определено местное самоуправлениею.которое распространяется не только на Донбасс.но и на все регионы Украины.То есть,де-факто пункт требований "самоуправление ОРДЛО" уже давно выполняется и не следует уже что-то дополнять.
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22.12.2021 12:37 Ответить
Уже известны 10 шагов.Капитуляция налицо.Формула штанмаера включена,амнистия сепарам,выборы .отдельный статус.....ну,ну.
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24.12.2021 18:59 Ответить
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