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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль вводить четверту дозу COVID-вакцини особам від 60 років і медикам

Ізраїль вводить четверту дозу COVID-вакцини особам від 60 років і медикам

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет підтримав експертів, які виступили за введення 4-ї дози COVID-вакцини особам, старшим 60 років, і медичним працівникам.

Про це повідомило МОЗ Ізраїлю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Четверте щеплення буде доступне через чотири місяці після отримання третьої дози.

Беннет заявив, що такий крок "допоможе подолати хвилю "омікрону", яка охоплює світ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померла 301 особа, зафіксовано 6 363 нові випадки зараження, 19 494 особи одужали

Він зазначив, що Ізраїль був першим у світі, хто запровадив 3-тю дозу вакцини проти коронавірусу, а також вводить четверте щеплення.

"Захист дорослих, які є найбільш уразливими, і забезпечення безпеки медичного персоналу" назвав міністр охорони здоров’я Ніцан Горовіц пріоритетом у боротьбі зі штамом "омікрон".

Нагадаємо, Ізраїль у п'ятій хвилі коронавірусу – про це заявив прем'єр-міністр Нафталі Беннет.

Автор: 

вакцина (4419) Ізраїль (1639) Беннет Нафталі (22) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Щось пішло не так з цими вакцинами. З такими темпами скоро (місяці через 3-4) будуть повідомлення на кшалт: "Ізраїль вводить четверту щотижневу дозу COVID-вакцини особам старше 60-ти років та..."
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22.12.2021 08:49
+9
Вони таки доб'ють цивілізацію…
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22.12.2021 08:45
+5
С починам вас дорогие товарищи.. Пошла четвертая прививка за фактически последний год. В общем скоро организм человека будет состоять не из воды ( как говорят), а их вакцины.
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22.12.2021 08:51
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невідома..

ефективність 4 дози проти Омікрону і штамів,котрі ще не прийшли..

будемо спостерігати за Ізраїлем..
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22.12.2021 08:45 Відповісти
Вони таки доб'ють цивілізацію…
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22.12.2021 08:45 Відповісти
Щось пішло не так з цими вакцинами. З такими темпами скоро (місяці через 3-4) будуть повідомлення на кшалт: "Ізраїль вводить четверту щотижневу дозу COVID-вакцини особам старше 60-ти років та..."
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22.12.2021 08:49 Відповісти
Можно проще.
Посадить на
Скотчем примотать к руке, главное время от времени не забывать шмурдяк подливать.
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22.12.2021 09:36 Відповісти
С починам вас дорогие товарищи.. Пошла четвертая прививка за фактически последний год. В общем скоро организм человека будет состоять не из воды ( как говорят), а их вакцины.
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22.12.2021 08:51 Відповісти
Сезонна вакцинація. Дві дози в рік. І від грипу - дві дози. І від сказу - по дві дози.
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22.12.2021 08:55 Відповісти
Будемо вживати стаканАми.
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22.12.2021 08:58 Відповісти
Пора уже переходить на капельницы. Повесил баллон с жижей за спиной и меняй каждые сутки.
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22.12.2021 08:58 Відповісти
Чудный новый мир

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22.12.2021 10:43 Відповісти
В Швеции предлагают вживить микрочип с ковид-паспортом.

https://www.france24.com/en/video/20211221-covid-19-in-sweden-a-vaccine-passport-on-a-microchip-implant

▪️ В Швеции по данным аналитиков уже около шести тысяч человек вживили себе под кожу микрочипы.

▪️ Сегодня разработчики предлагают новшество - имплант с сертификатом о вакцинации. И уверяют, что технология безопасна для здоровья людей, а устройство можно всегда извлечь при необходимости. Микрочип может хранить и другие важные документы, а также заменить устройства связи, например, кредитную карту, передает euronews.com

▪️ "Таким образом вся нужная информация всегда доступна в любой ситуации. Например, если я приду в кинотеатр или торговый центр, мой прививочный статус можно проверить, даже если я не взял с собой телефон", - говорит Ханнес Шоблад, "биохакер" и управляющий директор компании DSruptive Subdermals.

▪️ В Швеции сертификаты вакцинации от коронавируса рекомендованы на массовых мероприятиях с участием более 100 человек.

▪️ Стоимость микрочипа, который можно использовать на протяжении десятилетий, составляет несколько сотен евро. Энтузиасты говорят, что переносные гаджеты, следящие за здоровьем, стоят дороже и служат всего около четырех лет.

▪️ Но в широкой продаже пока таких микрочипов нет, их разработчики пока проверяют технологию на практике с помощью добровольцев.
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22.12.2021 09:00 Відповісти
Це вже якась комп'ютерна гра. Світ перейшов межу і відірвався від реальності.
Завжди існували віруси і завжди організми з ним боролись. І так буде до кінця нашого світу.
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22.12.2021 09:03 Відповісти
на жаль це не гра. це контора "Black Rock" вибудовує новий світовий порядок.
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22.12.2021 09:11 Відповісти
Дануна,двух вполне хватает...
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22.12.2021 09:09 Відповісти
Скоро вместо кофе будем каждое утро ширяться
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22.12.2021 09:14 Відповісти
Схоже що Зеленський - це на виключення.
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22.12.2021 09:19 Відповісти
Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Мы спокойны и верим, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никаких оснований бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...(с)
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22.12.2021 10:43 Відповісти
Эквилибриум в действии. Уже же ясно, что все идет не так как планировалось. Что ж вы делаете с вашими бесконечными вакцинами??
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22.12.2021 21:48 Відповісти
 
 