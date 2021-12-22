Ізраїль вводить четверту дозу COVID-вакцини особам від 60 років і медикам
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет підтримав експертів, які виступили за введення 4-ї дози COVID-вакцини особам, старшим 60 років, і медичним працівникам.
Про це повідомило МОЗ Ізраїлю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Четверте щеплення буде доступне через чотири місяці після отримання третьої дози.
Беннет заявив, що такий крок "допоможе подолати хвилю "омікрону", яка охоплює світ".
Він зазначив, що Ізраїль був першим у світі, хто запровадив 3-тю дозу вакцини проти коронавірусу, а також вводить четверте щеплення.
"Захист дорослих, які є найбільш уразливими, і забезпечення безпеки медичного персоналу" назвав міністр охорони здоров’я Ніцан Горовіц пріоритетом у боротьбі зі штамом "омікрон".
Нагадаємо, Ізраїль у п'ятій хвилі коронавірусу – про це заявив прем'єр-міністр Нафталі Беннет.
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ефективність 4 дози проти Омікрону і штамів,котрі ще не прийшли..
будемо спостерігати за Ізраїлем..
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Скотчем примотать к руке, главное время от времени не забывать шмурдяк подливать.
https://www.france24.com/en/video/20211221-covid-19-in-sweden-a-vaccine-passport-on-a-microchip-implant
▪️ В Швеции по данным аналитиков уже около шести тысяч человек вживили себе под кожу микрочипы.
▪️ Сегодня разработчики предлагают новшество - имплант с сертификатом о вакцинации. И уверяют, что технология безопасна для здоровья людей, а устройство можно всегда извлечь при необходимости. Микрочип может хранить и другие важные документы, а также заменить устройства связи, например, кредитную карту, передает euronews.com
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▪️ В Швеции сертификаты вакцинации от коронавируса рекомендованы на массовых мероприятиях с участием более 100 человек.
▪️ Стоимость микрочипа, который можно использовать на протяжении десятилетий, составляет несколько сотен евро. Энтузиасты говорят, что переносные гаджеты, следящие за здоровьем, стоят дороже и служат всего около четырех лет.
▪️ Но в широкой продаже пока таких микрочипов нет, их разработчики пока проверяют технологию на практике с помощью добровольцев.
Завжди існували віруси і завжди організми з ним боролись. І так буде до кінця нашого світу.