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Новини Коронавірус і карантин
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У США шахраї вкрали майже $100 мільярдів із COVID-фонду

У США шахраї вкрали майже $100 мільярдів із COVID-фонду

У США шахраї вкрали майже $100 млрд із фондів допомоги постраждалим від пандемії.

Як ынформуэ Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV" із посиланням на CNBC.

За даними Секретної служби США, викрадено кошти із програми захисту зарплати Адміністрації малого бізнесу, програми кредитування потерпілих від лих та програми для видачі допомоги з безробіття.

Правоохоронці зазначають, що вже повернуто близько $2,3 млрд вкрадених коштів, і заарештували понад 100 підозрюваних. Крім того, вдалося заморозити майже $1,2 млрд викрадених грошей.

З початку 2020 року, коли почалася пандемія, уряд США виділив близько $3,5 трлн для COVID-фонду.

"Я пропрацював у правоохоронних органах понад 29 років і провів кілька складних розслідувань шахрайства, і я ніколи не бачив нічого подібного", – сказав координатор Секретної служби США щодо виявлення злочинів у сфері фінансового шахрайства Рой Дотсон.

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За його словами, Секретна служба США зараз веде більше 900 активних розслідувань шахрайств, пов’язаних із пандемією.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що шахраї від імені МОЗ надсилають громадянам інформацію з проханням повідомити номер картки та інші персональні дані для отримання 1 тис. грн за повний курс щеплення.

пандемія (126) США (22665) фонд (248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Ха, слабаки. ********* круче.
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22.12.2021 15:11
+9
Єто "всего" 3% от выделенной суммы. То есть мелочь.

У нас как правило 30-50% растаскивают по карманам. Причём никаких расследований.
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22.12.2021 15:18
+5
у нас та же фигня только жулики сами этот фонд создали.
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22.12.2021 15:16
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Ха, слабаки. ********* круче.
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22.12.2021 15:11 Відповісти
Так кого й куди посилати на курси підвищення кваліфікації?
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22.12.2021 15:12 Відповісти
І в чому круче? Вони вкрали більше 100 млрд долярів? Вони хоч дороги будують, які були вщент розбиті після попередника.
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22.12.2021 20:12 Відповісти
в принципі по ніку видно, шо ти дурне.
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22.12.2021 20:14 Відповісти
нифига себе. точно 100 млрд? ошибки нет?
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22.12.2021 15:12 Відповісти
Єто "всего" 3% от выделенной суммы. То есть мелочь.

У нас как правило 30-50% растаскивают по карманам. Причём никаких расследований.
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22.12.2021 15:18 Відповісти
В одном триллионе один миллион миллионов.
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22.12.2021 15:22 Відповісти
Это США . $100 миллиардов потеряли . Ничего , напечатают новые .
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22.12.2021 15:13 Відповісти
Ага, тем более на клавиатуре...
И нет проблем.
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22.12.2021 16:51 Відповісти
какого нам в конце статьи парят гниду ляшко?
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22.12.2021 15:15 Відповісти
як кого? українського гебелься Ляшко.
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22.12.2021 20:13 Відповісти
у нас та же фигня только жулики сами этот фонд создали.
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22.12.2021 15:16 Відповісти
Недурно так затарились на вагоны оливье.
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22.12.2021 15:16 Відповісти
Викрали 100 млрд зі $3,5 трлн для COVID-фонду.
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22.12.2021 15:17 Відповісти
1 трлн це 1000 млрд.
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22.12.2021 15:20 Відповісти
Ну теперь зато есть надежда шо это бабло хоть на шо то полезное потратится.)
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22.12.2021 15:17 Відповісти
Да уж ! Действия Зе вполне разумни,в отличие от папередников.
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22.12.2021 15:20 Відповісти
Нагадую: Зе ще не презедент США, хоч і найвеличніший.
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22.12.2021 15:22 Відповісти
Ги!
Та найвеличніший зараз у бігах. Втікло воно з країни. Сцикливе таке.
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22.12.2021 20:14 Відповісти
эти фонды частные, но заливаются баблом из бюджета на поддержку ковид-потерпевших? я правильно понял?
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22.12.2021 15:22 Відповісти
Организатор - или путя, или беня !
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22.12.2021 15:25 Відповісти
Вы что под Беню косите.
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22.12.2021 15:49 Відповісти
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22.12.2021 16:02 Відповісти
Бляха, нам на оборону від ***** якісь копійки кидають! А тут 100 лярдів ледве помітили...
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22.12.2021 16:38 Відповісти
Эти лярды на клавиатуре напечатали, одним пальцем...
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22.12.2021 16:53 Відповісти
Цікаво - а ФБР знає , що якась секретна служба, а не вони, викрила цей злочин?

Той, хто цей фейк написав, уявляє цифру 100 мільярдів доларів? Це і для США не копійчина.
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22.12.2021 17:51 Відповісти
Ищите в ВОЗ
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22.12.2021 21:52 Відповісти
 
 