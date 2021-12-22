УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11314 відвідувачів онлайн
Новини
3 956 28

Законопроект про тимчасові адміністрації створює небезпечні правові прецеденти, - нардепи

Законопроект про тимчасові адміністрації створює небезпечні правові прецеденти, - нардепи

Народні депутати звернулися з листом до Енергетичного Співтовариства з проханням проаналізувати законопроект про введення тимчасових адміністрацій в енергетичних компаніях.

Про це йдеться в опублікованому листі Міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове довкілля", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Законопроект створює небезпечні правові прецеденти. У нас є тільки один вихід - забити тривогу і застерегти міністерство і Кабінет Міністрів від внесення цього законопроекту до парламенту через його невідповідність Конституції і протиріччя законам економіки", - йдеться в листі.

Зазначається, що законопроект дозволить державним органам займатися конфіскацією активів, корпоративних прав та акцій приватних і муніципальних компаній.

У листі також йдеться про те, що законопроект дасть можливість Міненерго, як органу виконавчої влади, довільно трактувати необхідність введення тимчасових адміністрацій, що дасть можливість державі вимагати гроші з енергетичних компаній і знищить будь-які стимули для інвестицій в енергетичний сектор України.

Депутати підкреслили, що в законопроекті немає вичерпного переліку порушень, які несуть значну суспільну небезпеку і видів порушень Ліцензійних умов, а також відсутня процедура розгляду порушень учасників ринку, встановлення ступеня їх провини і надання їм можливості дати свої пояснення.

Також в ньому не описана процедура відбору тимчасового адміністратора і порядок проведення консультацій щодо визначення такого адміністратора.

"Прошу вас взяти до відома цю інформацію і дати свій експертний висновок по даному законопроекту, щоб допомогти запобігти міжнародній катастрофі в разі прийняття цього безпрецедентного законопроекту", - йдеться в листі.

Автор: 

тимчасова адміністрація (15) депутат (1768) енергетика (2572)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
"Трійки" та революційну доцільність давай, чо вже там, комуняки зелені...
показати весь коментар
22.12.2021 20:02
+6
Зеленым не помогут ни няни инвестиционные, ни гувернантки, ни дворецкие.
До них не доходит, что такие хитрожопые аферисты как они, встречались на разных этапах становления различных государств.
И все эти дела минувших дней, превратились в ОПЫТ, который тщательно изучен.
Так что, нае-ть инвесторов, завлекая их различными схематозами, имитирующими правовое государство, не выйдет.
показати весь коментар
22.12.2021 20:22
+4
Прально!
Всё отобрать и поделить.
показати весь коментар
22.12.2021 20:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.12.2021 19:51 Відповісти
Гололхвастів на чолі врєменной адміністрації ТЕС -

це саме те що треба під хрещенські морози
показати весь коментар
22.12.2021 20:52 Відповісти
Все тяготы и лишения должен преодолевать один народ, а жирный бизнес должен всегда быть жирным.
показати весь коментар
22.12.2021 19:58 Відповісти
Прально!
Всё отобрать и поделить.
показати весь коментар
22.12.2021 20:01 Відповісти
"Трійки" та революційну доцільність давай, чо вже там, комуняки зелені...
показати весь коментар
22.12.2021 20:02 Відповісти
"профессор, мы к вам вот по какому вопросу.... !"

дайошь Швондеров в ТЭСы !!!
показати весь коментар
22.12.2021 20:56 Відповісти
по закону и конституции жить и никаких правовых инцидентов
показати весь коментар
22.12.2021 20:04 Відповісти
тимчасові, це як?
показати весь коментар
22.12.2021 20:18 Відповісти
до полной победы зеленого коммунизьма.
показати весь коментар
22.12.2021 20:24 Відповісти
а це як?
показати весь коментар
22.12.2021 20:29 Відповісти
шоб наілись того комунізьму.
показати весь коментар
22.12.2021 20:53 Відповісти
А шо робити, коли папереднікі віддали олігархам всю теплову енергетику і які зараз шантажують не владу, а всю країну.
показати весь коментар
22.12.2021 20:19 Відповісти
что делать написано у адама смита...
только халявщики его не читают.брезгуют
показати весь коментар
22.12.2021 20:25 Відповісти
І хто це мусить робити і чому це не робилося раніше?
показати весь коментар
22.12.2021 20:30 Відповісти
як хто?звісно,нарід...той шо мудрий.повинен зростити з себе гетьмана,шо знається на економіках,не просрати його на виборах та підримувати у справах...а не так як зараз.
показати весь коментар
22.12.2021 20:52 Відповісти
Ты с луны свалился????
Именно ЧАСТНЫЕ ТЕС сейчас РАБОТАЮТ и с углем, НЕ РАБОТАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И БЕЗ УГЛЯ!
показати весь коментар
22.12.2021 21:18 Відповісти
Зеленым не помогут ни няни инвестиционные, ни гувернантки, ни дворецкие.
До них не доходит, что такие хитрожопые аферисты как они, встречались на разных этапах становления различных государств.
И все эти дела минувших дней, превратились в ОПЫТ, который тщательно изучен.
Так что, нае-ть инвесторов, завлекая их различными схематозами, имитирующими правовое государство, не выйдет.
показати весь коментар
22.12.2021 20:22 Відповісти
Скулят такие как ты.
Тупые боты и просто бараны без мозгов.
показати весь коментар
22.12.2021 21:50 Відповісти
Ці тимчасові адміністрації країні не потрібні.
показати весь коментар
22.12.2021 20:43 Відповісти
временные... это хуже чумки.... натыбзил и сдрыснул - ищи потом...
показати весь коментар
22.12.2021 21:07 Відповісти
Зебилы таки убьют энергетику в стране, а может не только ее..

Две атомные станции Украины вышли на мощность выше номинальной

"Сегодня Запорожская и Южно-Украинская АЭС установили абсолютный рекорд - они работают на мощности выше номинальной. ЗАЭС - на 6140 МВт(имеет шесть энергоблоков суммарной мощностью 6000 МВт) и ЮУАЭС - 3050 МВт"(состоит из трех энергоблоков суммарной мощностью 3000 МВт)
https://rus.lb.ua/economics/2021/12/22/501543_dve_atomnie_stantsii_ukraini_vishli.html Две атомные станции Украины вышли на мощность выше номинальной - портал новостей LB.ua
показати весь коментар
22.12.2021 21:23 Відповісти
Про які інвестиції мова? Ці енергетичні активи "віджимались" не для того, щоб в них гроші вкладати. А зараз їх зробили ще й інструментом шантажу влади. І їм по барабану що населення буде сидіти у холоді і без світла. Головне показати що президенти міняються, а олігархи вічні...
показати весь коментар
22.12.2021 21:52 Відповісти
брынза что ты несешь? Все боты как под копирку... несут!
В том то и проблема, что угля НЕТ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕС, на ЧАСТНЫХ ОН ЕСТЬ!
Это ВЛАДА НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛА летом, чтобы в стране был уголь и газ--все деньги закатаны в асфальт, под которым трупы умерших без кислорода!
Если эта воровитая шобла сядет на частные ТЕС, то и там угля НЕ БУДЕТ--все покрадут офшорные барыги 95!
показати весь коментар
22.12.2021 22:59 Відповісти
це законопроєкт про те що влада ЗЕ не розуміє як працюють економічні взаємовідносини. клоуни вирішили написати свій сценарій управління енергетичним господарством
показати весь коментар
23.12.2021 02:13 Відповісти
 
 