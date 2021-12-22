Законопроект про тимчасові адміністрації створює небезпечні правові прецеденти, - нардепи
Народні депутати звернулися з листом до Енергетичного Співтовариства з проханням проаналізувати законопроект про введення тимчасових адміністрацій в енергетичних компаніях.
Про це йдеться в опублікованому листі Міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове довкілля", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Законопроект створює небезпечні правові прецеденти. У нас є тільки один вихід - забити тривогу і застерегти міністерство і Кабінет Міністрів від внесення цього законопроекту до парламенту через його невідповідність Конституції і протиріччя законам економіки", - йдеться в листі.
Зазначається, що законопроект дозволить державним органам займатися конфіскацією активів, корпоративних прав та акцій приватних і муніципальних компаній.
У листі також йдеться про те, що законопроект дасть можливість Міненерго, як органу виконавчої влади, довільно трактувати необхідність введення тимчасових адміністрацій, що дасть можливість державі вимагати гроші з енергетичних компаній і знищить будь-які стимули для інвестицій в енергетичний сектор України.
Депутати підкреслили, що в законопроекті немає вичерпного переліку порушень, які несуть значну суспільну небезпеку і видів порушень Ліцензійних умов, а також відсутня процедура розгляду порушень учасників ринку, встановлення ступеня їх провини і надання їм можливості дати свої пояснення.
Також в ньому не описана процедура відбору тимчасового адміністратора і порядок проведення консультацій щодо визначення такого адміністратора.
"Прошу вас взяти до відома цю інформацію і дати свій експертний висновок по даному законопроекту, щоб допомогти запобігти міжнародній катастрофі в разі прийняття цього безпрецедентного законопроекту", - йдеться в листі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це саме те що треба під хрещенські морози
Всё отобрать и поделить.
дайошь Швондеров в ТЭСы !!!
только халявщики его не читают.брезгуют
Именно ЧАСТНЫЕ ТЕС сейчас РАБОТАЮТ и с углем, НЕ РАБОТАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И БЕЗ УГЛЯ!
До них не доходит, что такие хитрожопые аферисты как они, встречались на разных этапах становления различных государств.
И все эти дела минувших дней, превратились в ОПЫТ, который тщательно изучен.
Так что, нае-ть инвесторов, завлекая их различными схематозами, имитирующими правовое государство, не выйдет.
Тупые боты и просто бараны без мозгов.
Две атомные станции Украины вышли на мощность выше номинальной
"Сегодня Запорожская и Южно-Украинская АЭС установили абсолютный рекорд - они работают на мощности выше номинальной. ЗАЭС - на 6140 МВт(имеет шесть энергоблоков суммарной мощностью 6000 МВт) и ЮУАЭС - 3050 МВт"(состоит из трех энергоблоков суммарной мощностью 3000 МВт)
https://rus.lb.ua/economics/2021/12/22/501543_dve_atomnie_stantsii_ukraini_vishli.html Две атомные станции Украины вышли на мощность выше номинальной - портал новостей LB.ua
В том то и проблема, что угля НЕТ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕС, на ЧАСТНЫХ ОН ЕСТЬ!
Это ВЛАДА НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛА летом, чтобы в стране был уголь и газ--все деньги закатаны в асфальт, под которым трупы умерших без кислорода!
Если эта воровитая шобла сядет на частные ТЕС, то и там угля НЕ БУДЕТ--все покрадут офшорные барыги 95!