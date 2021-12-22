Законопроект о временных администрациях создает опасные правовые прецеденты, - нардепы

Народные депутаты обратились с письмом к Энергетическому сообществу с просьбой проанализировать законопроект о введении временных администраций в энергетических компаниях.

Об этом говорится в опубликованном письме Межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Законопроект создает опасные правовые прецеденты. У нас есть только один выход - забить тревогу и предостеречь Министерство и Кабинет Министров от внесения этого законопроекта в парламент из-за его несоответствия Конституции и противоречия законам экономики", - говорится в письме.

Отмечается, что законопроект позволит государственным органам заниматься конфискацией активов, корпоративных прав и акций частных и муниципальных компаний.

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В письме также говорится о том, что законопроект даст возможность Минэнерго, как органу исполнительной власти, произвольно трактовать необходимость введения временных администраций, что даст возможность государству требовать деньги с энергетических компаний и уничтожит любые стимулы для инвестиций в энергетический сектор Украины.

Депутаты подчеркнули, что в законопроекте нет исчерпывающего перечня нарушений, которые несут значительную общественную опасность и видов нарушений лицензионных условий, а также отсутствует процедура рассмотрения нарушений участников рынка, установления степени их вины и предоставления им возможности дать свои объяснения.

Также в нем не описана процедура отбора временного администратора и порядок проведения консультаций по определению такого администратора.

"Прошу вас принять к сведению эту информацию и дать свое экспертное заключение по данному законопроекту, чтобы помочь предотвратить международную катастрофу в случае принятия этого беспрецедентного законопроекта", - говорится в письме.