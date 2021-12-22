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Законопроект о временных администрациях создает опасные правовые прецеденты, - нардепы

Законопроект о временных администрациях создает опасные правовые прецеденты, - нардепы

Народные депутаты обратились с письмом к Энергетическому сообществу с просьбой проанализировать законопроект о введении временных администраций в энергетических компаниях.

Об этом говорится в опубликованном письме Межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Законопроект создает опасные правовые прецеденты. У нас есть только один выход - забить тревогу и предостеречь Министерство и Кабинет Министров от внесения этого законопроекта в парламент из-за его несоответствия Конституции и противоречия законам экономики", - говорится в письме.

Отмечается, что законопроект позволит государственным органам заниматься конфискацией активов, корпоративных прав и акций частных и муниципальных компаний.

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В письме также говорится о том, что законопроект даст возможность Минэнерго, как органу исполнительной власти, произвольно трактовать необходимость введения временных администраций, что даст возможность государству требовать деньги с энергетических компаний и уничтожит любые стимулы для инвестиций в энергетический сектор Украины.

Депутаты подчеркнули, что в законопроекте нет исчерпывающего перечня нарушений, которые несут значительную общественную опасность и видов нарушений лицензионных условий, а также отсутствует процедура рассмотрения нарушений участников рынка, установления степени их вины и предоставления им возможности дать свои объяснения.

Также в нем не описана процедура отбора временного администратора и порядок проведения консультаций по определению такого администратора.

"Прошу вас принять к сведению эту информацию и дать свое экспертное заключение по данному законопроекту, чтобы помочь предотвратить международную катастрофу в случае принятия этого беспрецедентного законопроекта", - говорится в письме.

Автор: 

временная администрация (17) депутат (3306) энергетика (2547)


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Топ комментарии
+7
"Трійки" та революційну доцільність давай, чо вже там, комуняки зелені...
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22.12.2021 20:02
+6
Зеленым не помогут ни няни инвестиционные, ни гувернантки, ни дворецкие.
До них не доходит, что такие хитрожопые аферисты как они, встречались на разных этапах становления различных государств.
И все эти дела минувших дней, превратились в ОПЫТ, который тщательно изучен.
Так что, нае-ть инвесторов, завлекая их различными схематозами, имитирующими правовое государство, не выйдет.
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22.12.2021 20:22
+4
Прально!
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22.12.2021 20:01
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22.12.2021 19:51 Ответить
Гололхвастів на чолі врєменной адміністрації ТЕС -

це саме те що треба під хрещенські морози
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22.12.2021 20:52 Ответить
Все тяготы и лишения должен преодолевать один народ, а жирный бизнес должен всегда быть жирным.
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22.12.2021 19:58 Ответить
Прально!
Всё отобрать и поделить.
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22.12.2021 20:01 Ответить
"Трійки" та революційну доцільність давай, чо вже там, комуняки зелені...
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22.12.2021 20:02 Ответить
"профессор, мы к вам вот по какому вопросу.... !"

дайошь Швондеров в ТЭСы !!!
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22.12.2021 20:56 Ответить
по закону и конституции жить и никаких правовых инцидентов
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22.12.2021 20:04 Ответить
тимчасові, це як?
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22.12.2021 20:18 Ответить
до полной победы зеленого коммунизьма.
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22.12.2021 20:24 Ответить
а це як?
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22.12.2021 20:29 Ответить
шоб наілись того комунізьму.
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22.12.2021 20:53 Ответить
А шо робити, коли папереднікі віддали олігархам всю теплову енергетику і які зараз шантажують не владу, а всю країну.
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22.12.2021 20:19 Ответить
что делать написано у адама смита...
только халявщики его не читают.брезгуют
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22.12.2021 20:25 Ответить
І хто це мусить робити і чому це не робилося раніше?
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22.12.2021 20:30 Ответить
як хто?звісно,нарід...той шо мудрий.повинен зростити з себе гетьмана,шо знається на економіках,не просрати його на виборах та підримувати у справах...а не так як зараз.
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22.12.2021 20:52 Ответить
Ты с луны свалился????
Именно ЧАСТНЫЕ ТЕС сейчас РАБОТАЮТ и с углем, НЕ РАБОТАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И БЕЗ УГЛЯ!
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22.12.2021 21:18 Ответить
Зеленым не помогут ни няни инвестиционные, ни гувернантки, ни дворецкие.
До них не доходит, что такие хитрожопые аферисты как они, встречались на разных этапах становления различных государств.
И все эти дела минувших дней, превратились в ОПЫТ, который тщательно изучен.
Так что, нае-ть инвесторов, завлекая их различными схематозами, имитирующими правовое государство, не выйдет.
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22.12.2021 20:22 Ответить
Скулят такие как ты.
Тупые боты и просто бараны без мозгов.
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22.12.2021 21:50 Ответить
Ці тимчасові адміністрації країні не потрібні.
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22.12.2021 20:43 Ответить
временные... это хуже чумки.... натыбзил и сдрыснул - ищи потом...
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22.12.2021 21:07 Ответить
Зебилы таки убьют энергетику в стране, а может не только ее..

Две атомные станции Украины вышли на мощность выше номинальной

"Сегодня Запорожская и Южно-Украинская АЭС установили абсолютный рекорд - они работают на мощности выше номинальной. ЗАЭС - на 6140 МВт(имеет шесть энергоблоков суммарной мощностью 6000 МВт) и ЮУАЭС - 3050 МВт"(состоит из трех энергоблоков суммарной мощностью 3000 МВт)
https://rus.lb.ua/economics/2021/12/22/501543_dve_atomnie_stantsii_ukraini_vishli.html Две атомные станции Украины вышли на мощность выше номинальной - портал новостей LB.ua
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22.12.2021 21:23 Ответить
Про які інвестиції мова? Ці енергетичні активи "віджимались" не для того, щоб в них гроші вкладати. А зараз їх зробили ще й інструментом шантажу влади. І їм по барабану що населення буде сидіти у холоді і без світла. Головне показати що президенти міняються, а олігархи вічні...
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22.12.2021 21:52 Ответить
брынза что ты несешь? Все боты как под копирку... несут!
В том то и проблема, что угля НЕТ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕС, на ЧАСТНЫХ ОН ЕСТЬ!
Это ВЛАДА НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛА летом, чтобы в стране был уголь и газ--все деньги закатаны в асфальт, под которым трупы умерших без кислорода!
Если эта воровитая шобла сядет на частные ТЕС, то и там угля НЕ БУДЕТ--все покрадут офшорные барыги 95!
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22.12.2021 22:59 Ответить
це законопроєкт про те що влада ЗЕ не розуміє як працюють економічні взаємовідносини. клоуни вирішили написати свій сценарій управління енергетичним господарством
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23.12.2021 02:13 Ответить
 
 