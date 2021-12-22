Законопроект о временных администрациях создает опасные правовые прецеденты, - нардепы
Народные депутаты обратились с письмом к Энергетическому сообществу с просьбой проанализировать законопроект о введении временных администраций в энергетических компаниях.
Об этом говорится в опубликованном письме Межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Законопроект создает опасные правовые прецеденты. У нас есть только один выход - забить тревогу и предостеречь Министерство и Кабинет Министров от внесения этого законопроекта в парламент из-за его несоответствия Конституции и противоречия законам экономики", - говорится в письме.
Отмечается, что законопроект позволит государственным органам заниматься конфискацией активов, корпоративных прав и акций частных и муниципальных компаний.
В письме также говорится о том, что законопроект даст возможность Минэнерго, как органу исполнительной власти, произвольно трактовать необходимость введения временных администраций, что даст возможность государству требовать деньги с энергетических компаний и уничтожит любые стимулы для инвестиций в энергетический сектор Украины.
Депутаты подчеркнули, что в законопроекте нет исчерпывающего перечня нарушений, которые несут значительную общественную опасность и видов нарушений лицензионных условий, а также отсутствует процедура рассмотрения нарушений участников рынка, установления степени их вины и предоставления им возможности дать свои объяснения.
Также в нем не описана процедура отбора временного администратора и порядок проведения консультаций по определению такого администратора.
"Прошу вас принять к сведению эту информацию и дать свое экспертное заключение по данному законопроекту, чтобы помочь предотвратить международную катастрофу в случае принятия этого беспрецедентного законопроекта", - говорится в письме.
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це саме те що треба під хрещенські морози
Всё отобрать и поделить.
дайошь Швондеров в ТЭСы !!!
только халявщики его не читают.брезгуют
Именно ЧАСТНЫЕ ТЕС сейчас РАБОТАЮТ и с углем, НЕ РАБОТАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И БЕЗ УГЛЯ!
До них не доходит, что такие хитрожопые аферисты как они, встречались на разных этапах становления различных государств.
И все эти дела минувших дней, превратились в ОПЫТ, который тщательно изучен.
Так что, нае-ть инвесторов, завлекая их различными схематозами, имитирующими правовое государство, не выйдет.
Тупые боты и просто бараны без мозгов.
Две атомные станции Украины вышли на мощность выше номинальной
"Сегодня Запорожская и Южно-Украинская АЭС установили абсолютный рекорд - они работают на мощности выше номинальной. ЗАЭС - на 6140 МВт(имеет шесть энергоблоков суммарной мощностью 6000 МВт) и ЮУАЭС - 3050 МВт"(состоит из трех энергоблоков суммарной мощностью 3000 МВт)
https://rus.lb.ua/economics/2021/12/22/501543_dve_atomnie_stantsii_ukraini_vishli.html Две атомные станции Украины вышли на мощность выше номинальной - портал новостей LB.ua
В том то и проблема, что угля НЕТ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕС, на ЧАСТНЫХ ОН ЕСТЬ!
Это ВЛАДА НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛА летом, чтобы в стране был уголь и газ--все деньги закатаны в асфальт, под которым трупы умерших без кислорода!
Если эта воровитая шобла сядет на частные ТЕС, то и там угля НЕ БУДЕТ--все покрадут офшорные барыги 95!