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Новини Газова війна
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Існує суттєва ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі, - Вітренко

Існує суттєва ймовірність, що

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко допускає, що російський газопровід "Північний потік-2" не запуститься ніколи. Найкращий варіант для "Газпрому" - запуск - восени наступного року.

Про це Вітренко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Вітренко, до цього в НАК вважали, що найбільш негативний сценарій для України, якщо газопровід запуститься в травні 2022 року.

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"Але тепер ми бачимо, що процес ще більше затягується. Тому він, швидше за все, не запуститися до кінця першого півріччя", - сказав він.

За його словами, найкращий варіант для "Газпрому" - це запуск до осені.

"При цьому ми вважаємо, що є суттєва ймовірність того, що він не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі", - додав Вітренко.

Автор: 

Північний потік (2460) Вітренко Юрій (632)


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Новітня баба Ванга.
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23.12.2021 11:25 Відповісти
дивно, що балтійські пірати цого ще не підірвали, як і голубі з турецькими потоками...
бо в світі ж така напряжонка, така напряжонка
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23.12.2021 12:19 Відповісти
Бабка Вітренга сказала? Обов'язково вірю!
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23.12.2021 11:26 Відповісти
А як на це дивиться баба Наталка Вітренга?
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23.12.2021 12:01 Відповісти
Это он сам себя так утешает...или маму свою???
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23.12.2021 11:27 Відповісти
Халва, халва, халва. А во рту сладко не стало. Надо же хоть что-то говорить. Просрали все за 2 года, надеялись, что сев.поток-2 сам собой развалится. И газ большой профессионал Витренко не закупил по низкой летней цене. Теперь выдает высеры для 73%.
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23.12.2021 11:30 Відповісти
"Північний потік-2" не запуститься взагалі.- Витренко поток геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко. Выдвиженец главного вора Коломойского специалист по усилению. Витренко перечислил на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов.
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23.12.2021 11:40 Відповісти
Сомневаюсь, что не запустят ((( Вопрос когда? Главное, чтобы Украина не стала разменной монетой. И не только Украина.
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23.12.2021 11:42 Відповісти
чтобы россия не стала разменной монетой пусть тебя волнует...
уже двадцать второй на носу, а штокмана все нет
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23.12.2021 12:21 Відповісти
 
 