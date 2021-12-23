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Погода погіршується: на завтра в Україні оголосили І рівень небезпечності

Погода погіршується: на завтра в Україні оголосили І рівень небезпечності

На завтра, 24 грудня, через погіршення погоди по всій Україні оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, на дорогах очікується ожеледиця. Також вночі у західних областях, а вдень й по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а у західній частині - ще й ожеледь.

У Карпатах, за даними Укргідрометцентру, прогнозується значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с та хуртовини.

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Гідрометцентр (159) погода (789)


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23.12.2021 14:53 Відповісти
сракопад
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23.12.2021 15:05 Відповісти
Ожеледиця вже з понеділка.
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23.12.2021 14:54 Відповісти
Да ладно . На "синоптике" три раза в день меняют прогноз . Гадают наверное .
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23.12.2021 14:55 Відповісти
И не говори с двух разных телефонов заходишь и по разному показывает😂😂😂
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23.12.2021 15:03 Відповісти
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23.12.2021 15:14 Відповісти
Сидить чоловік перед телевізором Заходить дружина:
- Ну що там на завтра з погодою?
Чоловік бере в руки пульт від телевізора:
- Тобі яка саме погода треба?
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23.12.2021 15:29 Відповісти
У наших синоптиков, семь пятниц на неделю, когда угадают, а когда и нет.
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23.12.2021 16:03 Відповісти
Дождь идёт---а мы скирдуем, снег сошёл---на лыжах шпарим, лёд растаял---на коньках!
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23.12.2021 21:08 Відповісти
 
 