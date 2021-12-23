Погода погіршується: на завтра в Україні оголосили І рівень небезпечності
На завтра, 24 грудня, через погіршення погоди по всій Україні оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укргідрометцентр".
За даними синоптиків, на дорогах очікується ожеледиця. Також вночі у західних областях, а вдень й по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а у західній частині - ще й ожеледь.
У Карпатах, за даними Укргідрометцентру, прогнозується значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с та хуртовини.
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- Ну що там на завтра з погодою?
Чоловік бере в руки пульт від телевізора:
- Тобі яка саме погода треба?