Найближчим часом реєстр ветеранів має повноцінно запрацювати, - Шмигаль

Кабмін готується до запуску Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить наповнювати реєстр більш комплексною інформацією про послуги ветеранам. Тепер він міститиме дані про використані та можливі пільги кожному ветерану війни й особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною", - зазначив Шмигаль.

За його інформацією, наразі відбувається бета-тестування реєстру, і найближчим часом він має повноцінно запрацювати.

"Це ще один важливий крок у напрямку діджиталізації, який надасть змогу впровадити зручні послуги для українських захисників", - резюмував прем'єр.

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