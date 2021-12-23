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Новини Війна
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Найближчим часом реєстр ветеранів має повноцінно запрацювати, - Шмигаль

Найближчим часом реєстр ветеранів має повноцінно запрацювати, - Шмигаль

Кабмін готується до запуску Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить наповнювати реєстр більш комплексною інформацією про послуги ветеранам. Тепер він міститиме дані про використані та можливі пільги кожному ветерану війни й особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною", - зазначив Шмигаль.

За його інформацією, наразі відбувається бета-тестування реєстру, і найближчим часом він має повноцінно запрацювати.

"Це ще один важливий крок у напрямку діджиталізації, який надасть змогу впровадити зручні послуги для українських захисників", - резюмував прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робота над Реєстром ветеранів війни на завершальному етапі, - Лапутіна

Автор: 

ветерани (1068) Кабмін (14060) реєстр (840) Денис Шмигаль (4543)


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Почему не существует реестра судей, правоохранителей, сепаратистов, членов группировки "слуги народа"?
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23.12.2021 15:48 Відповісти
есть миротворец
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23.12.2021 15:55 Відповісти
Там открытые запроданцы, окупанты; хотелось-бы список патенционально-латентных увидеть.
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23.12.2021 16:42 Відповісти
Миротворец к делу не пришьёш. Да и сам сайт этот уголовка без вариантов по законодательству любой страны. Поэтому и нет у него хозяев, бесхозный он😁
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23.12.2021 17:24 Відповісти
Запрут ветеранов в дию,заодно добавят себя и будут удалять несогласных.
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23.12.2021 15:49 Відповісти
А коли зіллють усю цю базу агресору????? Чи вже злили...
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23.12.2021 17:24 Відповісти
Ну так диджитализация очень, во время войны, удобная форма передачи противнику максимум информации.
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23.12.2021 18:46 Відповісти
Шмыгаль, а ты не хочешь ввести понятие "Участник ООС"? И не давать УБД кому попало?
А то, получается, что генерал Трепак имеет такие же заслуги, как пробухавший всю мобилизацию "синяк" в, к примеру, Андреевке или Краме?
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23.12.2021 21:04 Відповісти
 
 