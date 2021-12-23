Столтенберг закликав Росію забезпечити мирне Різдво, відвівши війська від України

Якщо Росія знизить напруженість на кордоні з Україною та відведе війська, то всі зможуть мирно та спокійно зустріти Різдвяні свята, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Росія має можливість зробити так, щоб Різдво для всіх нас було мирним і спокійним", - сказав Столтенберг в інтерв'ю агентству DPA, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, це можливо, якщо Росія "зменшить напруженість і відведе свої війська".

"Очевидно, що Росія є агресором, а не Україна", - зазначив він.

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