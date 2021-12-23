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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Столтенберг закликав Росію забезпечити мирне Різдво, відвівши війська від України

Столтенберг закликав Росію забезпечити мирне Різдво, відвівши війська від України

Якщо Росія знизить напруженість на кордоні з Україною та відведе війська, то всі зможуть мирно та спокійно зустріти Різдвяні свята, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Росія має можливість зробити так, щоб Різдво для всіх нас було мирним і спокійним", - сказав Столтенберг в інтерв'ю агентству DPA, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За його словами, це можливо, якщо Росія "зменшить напруженість і відведе свої війська".

"Очевидно, що Росія є агресором, а не Україна", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Ми готові сісти і поговорити з Росією у Раді НАТО-РФ, але не підемо на компроміси щодо основних принципів

Автор: 

НАТО (6403) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+6
Марні надії. Для Путіна немає більшої насолоди, ніж розв*язати вїйну під час Олімпіади, чи якіхсь св*ят. Отака він огидна, збочена потвора.
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23.12.2021 19:54
+4
ага. саме ціль пуйла, мирне Різдво.
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23.12.2021 19:52
+3
дивні ці європейці
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23.12.2021 19:53
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ага. саме ціль пуйла, мирне Різдво.
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23.12.2021 19:52 Відповісти
дивні ці європейці
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23.12.2021 19:53 Відповісти
та ДА! звідкіля йому зрозуміти, що ми вже вісім років так Різдво зустрічаємо?
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23.12.2021 22:28 Відповісти
Столтенберг хіба не знає, що з Москалем бувай а камінь в пазусі тримай.
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23.12.2021 19:53 Відповісти
Марні надії. Для Путіна немає більшої насолоди, ніж розв*язати вїйну під час Олімпіади, чи якіхсь св*ят. Отака він огидна, збочена потвора.
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23.12.2021 19:54 Відповісти
І не тільки вона така огидна потвора, а й всі лишньохрамасомніє парашинці
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23.12.2021 22:10 Відповісти
згоден! кацап, то рідкісна худоба.....
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23.12.2021 22:31 Відповісти
-Вам когда нибудь отказывали?
-Что то не припоминаю...
-Неужели не было ситуаций, когда вам кто то говорил слово "нет"?
-Говорили много раз: нет не надо, нет не делайте этого, нет пожалуйста не убивайте!
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23.12.2021 19:56 Відповісти
за день до Різдва ,бла бла бла Столтенберга
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23.12.2021 20:01 Відповісти
Аі що відведуть? Вже роки закликають.
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23.12.2021 20:08 Відповісти
пут ин очень сильно заколдованный(с) -отцосать надо столтенбергу
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23.12.2021 20:15 Відповісти
Путін готується до війни з Україною | На цю хвилину
https://youtu.be/p5kIokthYuE
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23.12.2021 20:25 Відповісти
Для карлика-путина, ничего святого нет. Он наоборот, в праздники, всякие торжества и знаменательные даты, старается сделать ещё больше всякой подлости, ведь это у него с самого рождения в крови. Вот по этому, никакой надежды на него нет, нечего ожидать что ни будь хорошего.
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23.12.2021 20:29 Відповісти
 
 