Столтенберг закликав Росію забезпечити мирне Різдво, відвівши війська від України
Якщо Росія знизить напруженість на кордоні з Україною та відведе війська, то всі зможуть мирно та спокійно зустріти Різдвяні свята, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Росія має можливість зробити так, щоб Різдво для всіх нас було мирним і спокійним", - сказав Столтенберг в інтерв'ю агентству DPA, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, це можливо, якщо Росія "зменшить напруженість і відведе свої війська".
"Очевидно, що Росія є агресором, а не Україна", - зазначив він.
Топ коментарі
+6 Григорий Слободянок
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+4 Egor Shevtsov #108975
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+3 Muron
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-Что то не припоминаю...
-Неужели не было ситуаций, когда вам кто то говорил слово "нет"?
-Говорили много раз: нет не надо, нет не делайте этого, нет пожалуйста не убивайте!
https://youtu.be/p5kIokthYuE