Столтенберг призвал Россию обеспечить мирное Рождество, отведя войска от Украины

Если Россия снизит напряженность на границе с Украиной и уведет войска, то все смогут мирно и спокойно встретить Рождественские праздники, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Россия может сделать так, чтобы Рождество для всех нас было мирным и спокойным", - сказал Столтенберг в интервью агентству DPA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, это возможно, если Россия "уменьшит напряженность и уведет свои войска".

"Очевидно, что Россия является агрессором, а не Украина", - отметил он.

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