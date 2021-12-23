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Новости Агрессия России против Украины Война
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Столтенберг призвал Россию обеспечить мирное Рождество, отведя войска от Украины

Столтенберг призвал Россию обеспечить мирное Рождество, отведя войска от Украины

Если Россия снизит напряженность на границе с Украиной и уведет войска, то все смогут мирно и спокойно встретить Рождественские праздники, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Россия может сделать так, чтобы Рождество для всех нас было мирным и спокойным", - сказал Столтенберг в интервью агентству DPA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, это возможно, если Россия "уменьшит напряженность и уведет свои войска".

"Очевидно, что Россия является агрессором, а не Украина", - отметил он.

Также читайте: В МИД ответили Путину: "Украина стремится исключительно к миру"

Автор: 

НАТО (9943) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+6
Марні надії. Для Путіна немає більшої насолоди, ніж розв*язати вїйну під час Олімпіади, чи якіхсь св*ят. Отака він огидна, збочена потвора.
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23.12.2021 19:54
+4
ага. саме ціль пуйла, мирне Різдво.
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23.12.2021 19:52
+3
дивні ці європейці
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23.12.2021 19:53
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ага. саме ціль пуйла, мирне Різдво.
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23.12.2021 19:52 Ответить
дивні ці європейці
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23.12.2021 19:53 Ответить
та ДА! звідкіля йому зрозуміти, що ми вже вісім років так Різдво зустрічаємо?
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23.12.2021 22:28 Ответить
Столтенберг хіба не знає, що з Москалем бувай а камінь в пазусі тримай.
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23.12.2021 19:53 Ответить
Марні надії. Для Путіна немає більшої насолоди, ніж розв*язати вїйну під час Олімпіади, чи якіхсь св*ят. Отака він огидна, збочена потвора.
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23.12.2021 19:54 Ответить
І не тільки вона така огидна потвора, а й всі лишньохрамасомніє парашинці
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23.12.2021 22:10 Ответить
згоден! кацап, то рідкісна худоба.....
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23.12.2021 22:31 Ответить
-Вам когда нибудь отказывали?
-Что то не припоминаю...
-Неужели не было ситуаций, когда вам кто то говорил слово "нет"?
-Говорили много раз: нет не надо, нет не делайте этого, нет пожалуйста не убивайте!
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23.12.2021 19:56 Ответить
за день до Різдва ,бла бла бла Столтенберга
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23.12.2021 20:01 Ответить
Аі що відведуть? Вже роки закликають.
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23.12.2021 20:08 Ответить
пут ин очень сильно заколдованный(с) -отцосать надо столтенбергу
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23.12.2021 20:15 Ответить
Путін готується до війни з Україною | На цю хвилину
https://youtu.be/p5kIokthYuE
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23.12.2021 20:25 Ответить
Для карлика-путина, ничего святого нет. Он наоборот, в праздники, всякие торжества и знаменательные даты, старается сделать ещё больше всякой подлости, ведь это у него с самого рождения в крови. Вот по этому, никакой надежды на него нет, нечего ожидать что ни будь хорошего.
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23.12.2021 20:29 Ответить
 
 