Столтенберг призвал Россию обеспечить мирное Рождество, отведя войска от Украины
Если Россия снизит напряженность на границе с Украиной и уведет войска, то все смогут мирно и спокойно встретить Рождественские праздники, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Россия может сделать так, чтобы Рождество для всех нас было мирным и спокойным", - сказал Столтенберг в интервью агентству DPA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, это возможно, если Россия "уменьшит напряженность и уведет свои войска".
"Очевидно, что Россия является агрессором, а не Украина", - отметил он.
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+6 Григорий Слободянок
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-Что то не припоминаю...
-Неужели не было ситуаций, когда вам кто то говорил слово "нет"?
-Говорили много раз: нет не надо, нет не делайте этого, нет пожалуйста не убивайте!
https://youtu.be/p5kIokthYuE