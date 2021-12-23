В МИД ответили Путину: "Украина стремится исключительно к миру"

Заявление президента России Владимира Путина о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствует действительности.

Об этом заявил в комментарии Радио Свобода спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина стремится исключительно к миру. Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, прежде всего в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта. Более того, глава офиса президента Украины и наша делегация в Трехсторонней контактной группе проделали титаническую работу, чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня", – заявил спикер МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали Россию "сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины".

"Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", - указали в МИД.

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