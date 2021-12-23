В МЗС відповіли Путіну: "Україна прагне виключно миру"

Заява президента Росії Володимира Путіна про нібито підготовку Україною "військової операції" на Донбасі не відповідає дійсності.

Про це заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна прагне виключно миру. Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в Нормандському форматі, яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту. Ба більше, глава офісу президента України та наша делегація в Тристоронній контактній групі проробили титанічну роботу, аби вчора добитися відновлення режиму припинення вогню", – заявив речник МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві закликали Росію "сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні міжнародного збройного конфлікту на сході України".

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"Люди по обидві сторони лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях заслуговують на мир і спокій, особливо напередодні новорічних свят", – зазначили в МЗС.