В МЗС відповіли Путіну: "Україна прагне виключно миру"
Заява президента Росії Володимира Путіна про нібито підготовку Україною "військової операції" на Донбасі не відповідає дійсності.
Про це заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна прагне виключно миру. Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в Нормандському форматі, яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту. Ба більше, глава офісу президента України та наша делегація в Тристоронній контактній групі проробили титанічну роботу, аби вчора добитися відновлення режиму припинення вогню", – заявив речник МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві закликали Росію "сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні міжнародного збройного конфлікту на сході України".
"Люди по обидві сторони лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях заслуговують на мир і спокій, особливо напередодні новорічних свят", – зазначили в МЗС.
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с такой властью Украине не долго осталось
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1474022473733754882 28 мин
Путин чрезвычайно воодушевлен невнятной реакцией Запада на его ультиматум. « Да !!!» - ответил, он на вопрос, готов ли он отдать приказ стрелять в украинцев.
Весь мир видел сегодня «хорошего Гитлера». Деменция Вiden + предательство Sullivan страшная смесь. Deep state должно что-то делать в ближайшие дни. Само открытие переговоров в Женеве по путинскому ультиматуму станет актом безоговорочной капитуляции коллективного Запада.
Боюсь, нет доверия ни к нашей власти, ни к народу, который избрал эту власть, ни к гражданскому обществу, которое все это терпит и только недовольно ворчит. Хотелось бы ошибиться, но…
Последние недели официальные персоны Украины, включая наивысшую, постоянно ведут переговоры с лидерами западных государств, с главой Евросоюза, с проводниками парламентских фракций отмечает издание http://day.kyiv.ua/ru/blog/politika/pochemu-zapad-ne-toropitsya-pomogat-ukraine-oruzhiem День . Переговоры как в режиме онлайн, так и офлайн, то есть «живьем», с глазу на глаз и коллективные. На переговорах этих речь идет о важнейшей, пожалуй, для Украинского государства и большинства его народа вещи - о предотвращении новой волны российской агрессии, которая может стать чрезвычайно масштабной, собственно, полноценной войной с использованием всех видов вооружения, разве что кроме ядерного (да и его Путин может пустить в ход, потому что уровень психической патологии у нынешнего кремлевского руководства, с моей точки зрения, выше, чем во времена Сталина и Брежнева).
Выдвинутый на днях ультиматум Кремля Соединенным Штатам, где, кроме всего прочего, введен термин «государства, ранее входившие в состав Союза Советских Социалистических Республик», для обозначения стран, которые полностью и окончательно должны быть отданы под омофор Кремля, требует резкого сокращения военно-политической активности США и отказа последних от помощи каким-либо жертвам российской агрессии (фактически - даже государствам - членам НАТО).
На эту тему: http://argumentua.com/stati/dlya-kogo-ukraina Для кого Украина?
А вот Россия не берет, согласно этому документу (проекту соглашения о гарантиях безопасности между Россией и США), на себя никаких дополнительных обязательств (практически все ее вооруженные силы и так находятся на национальной территории, а все, что вне ее - это «ихтамнеты», которые по необходимости легко маскируются под те или иные «частные военные компании» и которыми, в конце концов, можно пожертвовать).
Вызывающее, хамское, невероятное под обзором как международного права, так и неписаных норм межгосударственных отношений поведение «кремлевских чекистов», казалось бы, должно вызвать чрезвычайно резкое противостояние со стороны Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов. И это противостояние никак не должно ограничиваться угрозами применения целого ряда санкций (угрозами только экономических и дипломатических) уже после совершенного нападения на Украину.
Тем более с этим нападением не должны быть связаны поставки оборонного (противотанкового, противовоздушного, противокорабельного) оружия Украине. Ведь, по словам генерала Кривоноса, российские ударные группировки могут дойти до Киева за шесть часов. Ладно, пусть не за шесть, а за восемь. Успеют ли перебросить нам это оружие, если Россия не только двинет колонны бронетехники, но и «закроет небо» (а она это непременно сделает)? И успеют ли украинские воины «с колес» овладеть современным оружием? Риторические вопросы, не правда ли?
И вообще: масштабное http://argumentua.com/stati/vtorzhenie российское вторжение в Украину - а в боевые действия немедленно будут вовлечены Беларусь и Молдова (оккупированное Приднестровье!) - будет означать ужасающую катастрофу для всей Европы. Напомню о четырех действующих http://argumentua.com/stati/tsel-putina-energodar-i-zaporozhskaya-aes-posledstviya АЭС , в том числе самой большой в Европе Запорожской, и о киевском реакторе Института ядерных исследований, и все это окажется в зоне боевых действий.
Неужели на Западе не знают, что политика умиротворения агрессоров всегда имела роковые последствия, в том числе для умиротворителей? Неужели там не понимают, что отсутствие у Украины достаточного количества оборонительного оружия только вдохновит Путина на войну? И неужели там не способны понять, чем они рискуют, не предоставив украинским военным достаточно средств для нейтрализации захватнических планов Кремля?
По-моему, часть западной элиты действительно не изучила уроки истории или не понимает сущности путинской политики. Другая часть просто неспособна решительно действовать, находясь в плену мертворожденных политических догм (их фиаско засвидетельствовал http://argumentua.com/stati/afganistan-strana-soveta-kto-i-kak-rukovodit-talibanom Афганистан , а несколько лет назад - Сирия). Однако существует еще одна, и немалая, часть западной элиты, которая адекватно оценивает http://argumentua.com/stati/vladeltsy-gniyushchikh-dvortsov-putinizm-i-logika-mafii путинизм и те http://argumentua.com/novosti/frensis-fukuyama-putinizm-kotoryi-tsepko-derzhit-rossiyu-pustoe-mesto угрозы , которые он несет всей цивилизации, которая настаивает на необходимости защитить Украину, но не очень спешит с предоставлением современного оружия нашим воинам. Почему происходит такой несусветный абсурд?
На самом деле, мне кажется, совсем не абсурд. Вспомните события последних недель в Киеве - разумеется, те, которые касаются политических «верхов». Впрочем, достаточно и прошлой недели. Скандал с заместителем министра внутренних дел, который, ко всем своим хамским манерам, оказался еще и гражданином России (по крайней мере в недавнем прошлом), а вдобавок - мужем помощницы президента и близким другом нынешнего руководителя военной разведки, живущего вместе с названным семейством в доме не слишком чистоплотного (назовем это так) бизнесмена.
Скандал с государственными телеканалами «Рада» (куда набрали людей с известных всем подсанкционных каналов) и «Дом» (куда тоже набрали публику с пророссийских каналов, а вдобавок вели там пророссийские телепередачи и пропаганду коммунизма). Скандал с нардепом из числа «слуг» Николаем Тищенко, который вступился за телеканал «Рада», потому что там работают «его любимые ведущие», а в прошлом - его коллеги (вообще-то это еще вопрос, какое на самом деле было прошлое у Тищенко).
Скандал с открытием генпрокуроркой Ириной Венедиктовой уголовного производства против члена фракции «Европейская солидарность» генерала Михаила Забродского - мол, он не указал в декларации арендованный дом (но это не его собственность!), а вот в том, что мать нардепа от «Слуги народа» Андрея Клочко приобрела за пару лет недвижимости аж на 14,5 млн грн, никто из властей нарушений не увидел. Скандал с первым помощником президента Сергеем Шефиром, который не принял присягу госслужащего и работает «на общественных началах», в то же время принимает участие, согласно своим функциональным обязанностям, в осуществлении стратегического планирования и оперативного обеспечения текущей деятельности президента, а также в визировании документов, представляемых на рассмотрение главе государства. И это далеко не полный список подобных вещей.
На эту тему: http://argumentua.com/stati/sergei-grabovskii-*******-li-uroki-istorii Сергей Грабовский: Усвоены ли уроки истории?
Возможно, такое в нормальном государстве? Нет. Вот вам веская (действительно веская!) причина, почему здравомыслящие западные политики не спешат с передачей Украине современного вооружения и предоставлением другой помощи - они не уверены, не будет ли информация об этом немедленно передана в Москву и не попадет ли что-нибудь из того вооружения россиянам. Более того: похоже, они не уверены, готово ли и способно ли действующее руководство Украины оказывать реальное сопротивление вероятному российскому вторжению, они хотят увидеть, будет ли защищаться Украина, не капитулирует ли власть. В тех кругах, боюсь, нет доверия ни к нашей власти, ни к народу, который избрал эту власть, ни к гражданскому обществу, которое все это терпит и только недовольно ворчит. Хотелось бы ошибиться, но…
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Сергей Грабовский,