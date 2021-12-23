Столтенберг: НАТО ніколи не обіцяло не розширюватися на схід Європи

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членів зі сходу Європи.

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю німецькому агентству DPA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

"НАТО ніколи не давало обіцянку не розширюватися. Насправді, це є у нашому установчому договорі, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу. По-друге, є документи, які належать до періоду 1970-х і 90-х років – Гельсінський заключний акт, Паризька хартія, Основоположний акт НАТО-Росія і багато інших договорів – які чітко говорять, що країни мають право обирати свій власний шлях. Це є фундаментальним принципом європейської безпеки, під яким також підписалася Росія", - нагадав Столтенберг.

"Це не те, що ми можемо змінити за допомогою певних цитат. І країни-члени рішуче заперечують, що вони коли-небудь таке обіцяли", – додав він.

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Генеральний секретар заявив про готовність Альянсу до розмови з Росією в рамках Ради НАТО-Росія. Він має намір у 2022 році якомога скоріше скликати проведення такого засідання.

За словами Столтенберга, НАТО не піде на компроміси стосовно ключових принципів.