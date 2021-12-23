РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9803 посетителя онлайн
Новости
8 738 84

Столтенберг: НАТО никогда не обещало не расширяться на восток Европы

Столтенберг: НАТО никогда не обещало не расширяться на восток Европы

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с востока Европы.

Об этом Столтенберг сказал в интервью немецкому агентству DPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"НАТО никогда не давало обещание не расширяться. На самом деле, это есть в нашем учредительном договоре, что любая европейская страна может стать членом Альянса. Во-вторых, есть документы, которые относятся к периоду 1970-х и 90-х годов – Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт НАТО-Россия и много других договоров, которые четко говорят, что страны имеют право выбирать свой собственный путь. Это является фундаментальным принципом европейской безопасности, под которым также подписалась Россия", - напомнил Столтенберг.

Читайте также: "Столтенберг постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления", - Лавров о невозможности компромисса по избранию Украиной своего пути

"Это не то, что мы можем изменить с помощью определенных цитат. И страны-члены решительно отрицают, что они когда-либо такое обещали", - добавил он.

Генеральный секретарь заявил о готовности Альянса к разговору с Россией в рамках Совета НАТО-Россия. Он намерен в 2022 году как можно скорее созвать проведение такого заседания.

По словам Столтенберга, НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.

Автор: 

НАТО (9943) членство в НАТО (1504) Столтенберг (1619)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
Никогда они это не говорили. Даже Горбачев подтвердил. Рашка валялась в руинах и хотела жрать! И больше ничего.
показать весь комментарий
23.12.2021 22:15
+18
только мертвый рашкованец не лжет
показать весь комментарий
23.12.2021 22:05
+18
показать весь комментарий
23.12.2021 22:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
только мертвый рашкованец не лжет
показать весь комментарий
23.12.2021 22:05 Ответить
Потому что хороший кацап - это дохлый кацап. (народная мудрость )
показать весь комментарий
24.12.2021 10:10 Ответить
В учебниках по военному делу пишется, что при атаках соотношение потерь обычно соответствует формуле 4:1. Среди атакующих бойцов обычно гибнет четыре воина, а обороняющиеся теряют одного солдата.
Согласно тексту советской Присяги, политруки и командиры требовали от солдат Советской армии вести оборону охраняемых объектов и рубежей «до последнего дыхания…, не щадя своей крови и самой жизни…».

На полигоне, во время ведения стрельб по мишеням, нам выдавали 10 боевых патронов, и офицер давал команду короткими очередями поразить «гадину».

Под «гадиной» подразумевались «мириканцы», которые в период Второй мировой войны поставили в СССР по Ленд-лизу одних только автомобилей «Studebaker US6» и «Chevrolet G506» 447 785 штук, не считая паровозов, самолетов, металла, алюминия, слюды для самолетостроения, тушенки и много чего другого.

Инструкторам НАТО приходится ломать психологию добровольцев украинских батальонов Территориальной обороны.

Буржуи-империалисты, в отличие от коммунистов («бабы новых нарожают») ценят человеческую жизнь и чтобы сохранить личный состав во время боевых действий, они не требуют от защитников обороняться «до последнего дыхания», а поступать по сложившейся ситуации, вплоть до отхода с занимаемых рубежей и даже сдачи в плен.

Также инструкторы из США разъясняют украинским военным, что убивать россиян на Донбассе не целесообразно и объясняют почему. При гибели солдата Великой Империи, похоронная команда министра нападения Сергея Шойгу отправит труп в мобильный крематорий или затопит его в штольне донецкой шахты и, как говорил герой кинокомедии Гайдая - Иван Васильевич, «…всего делов. Пёс с ними!». https://www.youtube.com/watch?v=BG31fH13uG8

При таком развитии событий, Кремль почти не несет убытков от погибших спецназовцев ЧВК «Вагнера».

А вот получивший увечье «ихтамнет» и комиссованный инвалид, является большой нагрузкой на органы социальной защиты населения России.

Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.

Поэтому западные инструкторы на схемах показывают обучающимся, куда нужно целиться в человеческую фигуру, чтобы оккупант остался жив, но при этом не смог после выхода из госпиталя воспроизвести потомство.
показать весь комментарий
24.12.2021 13:42 Ответить
так со второй мировой уже не воюют.
показать весь комментарий
24.12.2021 13:50 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2021 22:08 Ответить
Класика, нікуди не дінишся.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:52 Ответить
Таки налякав вас путін, якщо ви стали виправдовуватися.

Нема тепер Рейґанів. Той би їм сказав щось на кшталт: ...we begin bombing in five minutes...
показать весь комментарий
23.12.2021 22:09 Ответить
угу... як діти
показать весь комментарий
23.12.2021 22:35 Ответить
А потом бы еще и добавил " Fuck you, ***** !"
показать весь комментарий
23.12.2021 23:27 Ответить
Расскажите, кто в теме, что там на самом деле. Мне много лет, я хорошо помню вторую половину 1980-х. Примерно в то время, когда рухнула Берлинская стена и ГДР вошла в состав ФРГ, громко звучало, что НАТО в ответ на непродиводействие Горбачева пообещало, что НАТО не ступит на восток ни шагу. Когдла Германия объединилась, то стали говорить, что НАТОвская структура не пойдет на земли бывшей ГДР. Потом на Западе говорили, что обещание было устным и неформальным, а сейчас вообще говорят, что ничего не было.
Что там было на самом деле?
показать весь комментарий
23.12.2021 22:09 Ответить
Никогда они это не говорили. Даже Горбачев подтвердил. Рашка валялась в руинах и хотела жрать! И больше ничего.
показать весь комментарий
23.12.2021 22:15 Ответить
Тогда еще СССР был, обещания Горбачеву давали. Но подробностей не помню, тогда события очень быстро развивались.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:53 Ответить
Все эти "обещания" существовали только в московитской пропаганде.
показать весь комментарий
24.12.2021 00:42 Ответить
Так может и Будапештский меморандум существовал только в кое-чьей пропаганде?
показать весь комментарий
24.12.2021 10:17 Ответить
Ми можемо показати примірник "Меморандуму" з підписами гарантів. Що можуть показати кацапи про "непоширення НАТО"?
показать весь комментарий
25.12.2021 15:46 Ответить
обещать - не значит жениться
показать весь комментарий
24.12.2021 09:36 Ответить
Вот видите, вы подробностей не помните, а другие - и, не знают.
показать весь комментарий
24.12.2021 10:16 Ответить
На том и порешим. Видно, тут мало людей моего поколения, да и за 30+ лет детали стерлись, а документы, как я понимаю, не сохранились.
показать весь комментарий
24.12.2021 13:27 Ответить
а имнно єтих документов небіло от слова вообще))))))))
показать весь комментарий
27.12.2021 17:30 Ответить
На толпу любителей почесать язык нашелся один, владеющий темой. Вот его (очнее, ее) ответ: https://censor.net/ua/comments/locate/3306965/019213fc-ba04-71b4-9ba3-b0eae8c489d4.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:23 Ответить
Что б и какие обещания Горбачеву не давал выдуманные или нет, а ссср прекратил свое существование в 1991г и в 1994 в Будапеште где разоружали Украину и организовывали обсе был принят, как то не помню названия документ по безопасности или как то так, утвержденный всеми бывшими там странами, в том числе ***********, где записано, почти дословно: что каждая страна сама выбирает способ защиты своей территории.
показать весь комментарий
24.12.2021 10:37 Ответить
Да-да, так и написали :" Зуб даю и падлой буду! НАТО."
показать весь комментарий
24.12.2021 10:48 Ответить
Старый ты кацапский совок! У тебя какой диагноз, деменция, или Альцгеймер?
показать весь комментарий
24.12.2021 11:29 Ответить
РФ та США володіють ядерною зброєю здатною гарантовано знищити один одного багато разів. Так було у 1980 так є і зараз, і ПРО тут не допоможе. Розширюється НАТО чи ні, не має ніякого значення. Все інше - це хвороблива уява кровожерливого ***** та його "політбюро".
показать весь комментарий
23.12.2021 22:28 Ответить
Любой квалифицированный ракетчик вам скажет, что время подлета важный параметр. Одно, дело нейтрелизовать ракету над Францией (то есть попасть в нее, а там уже пох., что засыплет радиактивными осадками виноградники Бургундии), а другое - где-то под Воронежем. Не,... ну на худой счет, над Киевом или Полтавой (ведь нашим РартнЭРам пох.)))).
Главное, чтобы не над УндерДенЛинденШтрассе))))). Иногда, нужно просту включать голову)))).
показать весь комментарий
24.12.2021 10:25 Ответить
Это вы о чем? Страны Балтии давно члены нато и от их границ расстояние до москвабада такое же как и от границ Украины а то и меньше. Если уж вы собрались ракеты запускать, то почему утверждая что время подлета имеет значение, вы их не с ближайшего расстояния запускаете, а с дальнего?
показать весь комментарий
24.12.2021 10:47 Ответить
Насчет "любой ракетчик скажет" ты брешешь. Никакая ПРО, исходя из современного и обозримого будущего развития науки и технологий, не способна поразить и 10% беголовок запущенных противником МБР. Рейган в свое время пытался протолкнуть проект ПРО, который в США иронично назвали "Звездные войны", но эту попытку сами же военные и ученые признали безперспективной. И что изменилось за это время? По большому счету НИЧЕГО. Ну на несколько %% вероятнось поражения за счет новых технологий вырос и это все.
показать весь комментарий
24.12.2021 11:40 Ответить
ті так звизишь - шо аж пахнет твоими лаптями! )))
показать весь комментарий
27.12.2021 17:32 Ответить
"Иногда, нужно просту включать голову))))"

Такий самий "ракетчик" як ваше патякало *****.
Для нездатних "голову включити" все розписав.
показать весь комментарий
24.12.2021 14:04 Ответить
Ну, обещания это не договор 😁. Да и из договора можно выйти, особенно если твоя экономика не 143 в мире😁
показать весь комментарий
23.12.2021 23:46 Ответить
Где громко звучало? Кто стал говорить? Примітивна ********** маніпуляція.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:47 Ответить
Це було більше 30 років тому. Звучало в новинах довгий час мало не кожен день, і від різних людей.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:51 Ответить
Это было в 1989-1990, после объединения Германии. И разговор горбатого с Коллем и НАТО шел о сохранении послевоенных границ Германии и Польшы по Одеру, а не о расширении НАТО.
показать весь комментарий
24.12.2021 00:16 Ответить
Но ведь говорили о том, что НАТО не будет размещать свою структуру *базы и пр.) на территории бывшей ГДР. Или это были только хотелки, которые Михаил Сергеевич воспринимал как реальность?
показать весь комментарий
24.12.2021 00:31 Ответить
Говорили лишь о сроках вывода ГСВГ из восточной части Германии. На что совку(а после развала совка рашке) дали 5 лет.
показать весь комментарий
24.12.2021 00:50 Ответить
Совок на тот момент доживал свои последние дни, благодаря цене на жижу по 8-15 баксов за бочку, а Горбатый ездил по миру с протянутой рукой, клянча у Запада кредиты и "ножки Буша". Так-что требовать они могли только одного - "не дайте с голодухи подохнуть", а не грозить пальцем НАТО. Ближе к середине 90х уже Борька "стакан" пытался было что-то поартачиться, когда стало ясно что НАТО вото-вот подпишет Польшу, Чехию, Венгрию. На что был мягко послан, разбираться со своими внутренними проблемами.
показать весь комментарий
24.12.2021 01:00 Ответить
що ти тут брешеш,розмов про розширення нато тоді не було,та й ніхто в той час кацапів би й не слухав,тоді мова йшла про гроші які потім платили кацапам за гдр ну і за їжу, а також терміни виведення заліза- я це все чудово пам*ятаю,а ту брехню що ти постиш,кацапи почали розганяти з 2000-х років
показать весь комментарий
24.12.2021 12:00 Ответить
Я не брешу, а кажу те, що сам чув і пам'ятаю. Деталей не пам'ятаю, але суть така.
показать весь комментарий
24.12.2021 13:23 Ответить
брешешь , кацапстка падла!!!!!!! брешеш!!
показать весь комментарий
27.12.2021 17:35 Ответить
т кваліфікована відповідь посиланнями. Прочитайте та, якщо у вас залишилась хоч крихта людської гідності, то вибачитесь. А як ні, то ні. Мені ваші вибачення не потрібні.
показать весь комментарий
27.12.2021 21:08 Ответить
Може сам вибачишся? За всю свою брехню? За посиланння на ру? Сам єльцин казав - шо то є брехня - обіцянки про не розширення нато...
показать весь комментарий
30.12.2021 01:25 Ответить
Посилання на Вікіпедію! Там основний текст - посилання на документи, наприклад https://www.ifz-muenchen.de/fileadmin/user_upload/Forschung/AA/AA_Dokumente/045-ZD%20A_1990-02-06_Gespr%c3%a4ch%20BM-AM%20Hurd.pdf ось це - посилання на німецький сайт. Насолоджуйтесь. Мені набридло спілкуватися з хамом, це моє останнє повідомлення в цій гілці.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:36 Ответить
нет, не говорили!!!!!!
показать весь комментарий
27.12.2021 17:33 Ответить
Болезный, ну что ты так напрягаешься? Прокукарекай своему куратору с Лахта 2, что ты уже проблеял о этой злобной нате и за это ты получишь гранчак стекломою и 2 сухаря на закусь. Смотри только не захлебнись соплями.
показать весь комментарий
24.12.2021 10:15 Ответить
> "Когдла Германия объединилась, то стали говорить, что НАТОвская структура не пойдет на земли бывшей ГДР."

Что это за маразм? ГДР это часть Германии, которая в НАТО.

Кроме того, почему НАТО не должно было принимать в свою структуру Польшу или те же страны Балтии, для которых это была единственная возможность оградиться от притязаний больной на голову Лоссеюшки? Украина этот шанс в своё время просрала "НАТО-НІТ", теперь имеет отгрызенный кусок территории и войну.
показать весь комментарий
24.12.2021 20:32 Ответить
Если звучало на русском для русских, значит, как всегда, пропаганда и ложь
показать весь комментарий
25.12.2021 11:58 Ответить
"Предложение о нерасширении НАТО в восточном направлении, бывшее одним из способов взятия западными странами инициативы в вопросе объединения Германии и снижения возможности влияния СССР на этот процессhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_69710c3f0d1bd0b2-12 [12] , имело своей основой положения речи министра иностранных дел ФРГ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85 Ганса-Дитриха Геншера в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Тутцинге , озвученной 31 января 1990 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_8e080e5213b4eee3-11 [11] . В ней министр, в числе прочего, призвал НАТО недвусмысленно заявить: «что бы ни происходило в странах Варшавского договора, расширения территории НАТО на восток, то есть ближе к границам Советского Союза, не будет»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_63e41b6c3059e179-13 [13] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_855dbfc8560b9d36-14 [14] . Выступление Геншера было подготовлено им без согласования с канцлером ФРГ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C Гельмутом Колем , которому он приходился политическим конкурентом в преддверии приближавшихся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1990) парламентских выборов и у которого он стремился «перехватить лавры объединителя Германии»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_12a39c1ed1460ffb-15 [15] , вместе с тем его предложения вызвали интерес в среде руководства западных стран, которое начало рассматривать возможность добиться согласия СССР на объединение Германии в обмен на ограничение расширения НАТОhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_94e0011fc8be58e3-16 [16] . 2 февраля министр изложил свой план госсекретарю США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D1%80 Джеймсу Бейкеру https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_94e0011fc8be58e3-16 [16] , а 6 февраля - министру иностранных дел Великобритании Дугласу Гёрдуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_7052982a0252ebb5-17 [17] . Геншер пояснил, что предложенное ограничение было бы применимо как для ГДР, так и для восточноевропейских странhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_94e0011fc8be58e3-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_7052982a0252ebb5-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_07a9949d74c58ade-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-19 [19] . Через 10 дней после выступления в Тутцинге, Геншер повторил свои слова в беседе с Шеварнадзе: «Нам понятно, что членство в НАТО порождает сложные проблемы. Однако, одно нам ясно: НАТО не будет расширятся на восток»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_db6c5232a1a4ebb4-20 [20] . Ещё через два дня Геншер повторяет утверждение на пресс-конференции с Бейкером в Вашингтоне: «Как я сказал, у НАТО нет намерений по расширению на восток»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-_522f62956ecc33a9-21 [21] ."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90
показать весь комментарий
25.12.2021 13:18 Ответить
Ольга, спасибо за квалифицированный ответ. В отличие от многих в этой ветке, Вы пояснили, откуда "ноги ростут" у версии про обещание НАТО не расширяться на восток. Тепернь понятно, что такое предложение звучало, его обсуждали, но в виде договора его не оформили. Ключевая фраза, откуда наверное и расут ноги, это "Однако, одно нам ясно: НАТО не будет расширятся на восток». Но это сказано Геншером, министром иностранных дел ФРГ, который не мог расписываться не только за все НАТО, но даже за свою странуЮ т.к. он не глава государства (не през и не канцлер).

Еще раз спасибо.
показать весь комментарий
25.12.2021 18:31 Ответить
Ни с тем политики от прогрессивного мирового человечества перетерли: через год Горбачев стал никем после того, как СССР досрочно закончился.
Горбачев, правда, до сих пор переживает:
"Горбачев критикует расширение НАТО на Восток
Михаил Горбачев подверг критике расширение НАТО на Восток и обвинил страны Запада в невыполнении данных ранее ему лично обещаний."
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/a-4146165

Что характерно, о невыполнении своих обещаний Горбачев почему то забыл, видать из-за деменции.
А обещал этот жалкий шулер не угробить СССР, а построить его улучшенный вариант с его горбачевской Перестройкой.
Так что обмушулили шулера Горбачева люди более опытные, бывает.
показать весь комментарий
25.12.2021 13:22 Ответить
Совок угробил не Горбачёв. Его крах был закономерным итогом пике плановой экономики и развития лишь танчиков, а Перестройка Горбачёва это лишь последняя попытка взять штурвал "на себя". Но высоты не хватило и ударились об дно. Сейчас происходит то же самое.
показать весь комментарий
26.12.2021 21:16 Ответить
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
показать весь комментарий
23.12.2021 22:23 Ответить
кацапчик любить, коли його з ноги та по рильнику! от тоді він гароно розуміє, от тоді уважуха!!! а оце бу бу бу...... мя мя мя..... мі ні хітєлі, мі нє обіщалі.... херня то все!
показать весь комментарий
23.12.2021 22:38 Ответить
"...Це є фундаментальним принципом європейської безпеки, під яким також підписалася Росія", - нагадав Столтенберг.

І після короткої паузи додав:" путін ****** був, є і буде...", у зв'язку з чим заслужив тривалі і бурхливі оплески.
показать весь комментарий
23.12.2021 22:49 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2021 22:51 Ответить
Российская национальная идея - лгать, убивать и захватывать чужие территории. При этом лицемерить, рассказывая всем, что они за мир и дружбу.
показать весь комментарий
23.12.2021 22:52 Ответить
фули фуйло тарахтит...НАТО, НАТО
считает себя самым умным, мля
он жеж падло , захватив украинский Крым в 2014 году- стал ближе к НАТО на 600- 700 км.
пусть посмотрит на карту,
только по горизонтали от Керчи до Евпатории около 300 км. + по морям, где- то столько же...
показать весь комментарий
23.12.2021 23:05 Ответить
Надо добавить: и на запад Китая тоже.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:09 Ответить
Руки коротки!
показать весь комментарий
23.12.2021 23:42 Ответить
У }{уйла коротки не только руки. Кабаева в курсе...
показать весь комментарий
23.12.2021 23:44 Ответить
Фантазёр, я про нату.
показать весь комментарий
24.12.2021 08:13 Ответить
А я про вату. Ты меня, наконец, поймёшь.
показать весь комментарий
24.12.2021 12:47 Ответить
Закусывай, хотя бы через раз!
показать весь комментарий
24.12.2021 20:21 Ответить
Сходи на своё }{уйло. Так тебе понятнее?
показать весь комментарий
26.12.2021 12:05 Ответить
Столтенбергу треба було казати в таком ключе
У НАТО границ нет!И красные линии,НАТО будет чертить само мистер Х.йло
показать весь комментарий
23.12.2021 23:23 Ответить
А почему бы не организовать в Гааге суд против **** - у него ведь руки в крови по локоть . Везде , где кацапы влезли , можно много фактов в суд собрать ( Грузия, Украина, Сирия и т д )
показать весь комментарий
24.12.2021 01:12 Ответить
збрендивший окурок знает, что он преступник, и размахивает заточкой - ядерным оружием.. санитары Гааги и всех стран должны собрать консилиум по обезвреживанию этого шизофреника обыкновенного..
показать весь комментарий
24.12.2021 04:14 Ответить
окурок шаломов блефует, а столтенберги верят этой збрендившей блатоте в буденовке, которая бредит о былом вяличии канувшего навсегда ссср..
показать весь комментарий
24.12.2021 04:05 Ответить
... чтобы снять ажиотаж нужно принять в НАТО ту же Россию. И пропадут все проблемы, кроме одной: все начнуть тикать с НАТА
показать весь комментарий
24.12.2021 05:18 Ответить
Ложку гівна в бочку меду? Нєнадо!
показать весь комментарий
25.12.2021 16:27 Ответить
РАБы РАБссии гордяцца своим РАБством на весь Мир,в этом и есть та загадочная рюсская Душа,о которой так долго говорят классики рюсской литературы.... начиная от великого негритянского паэта Пюшкина и заканчивая Максимом Горьким...
показать весь комментарий
24.12.2021 06:35 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 08:29 Ответить
Треба валити рашу-парашу... Погано що США в 1991 році росії навпаки допомагали не розвалитися. Скільки тільки гуманітарки завезено було... На мільярди доларів... Але кацабня всеодно невдячна і просто лютою ненавистю ненавидить американців. Ненавистю рабів до хазяїна з палкою... Тому що розуміють що вони люди 3-го сорту, а українці,поляки,американці і т. д. 1-го.
показать весь комментарий
24.12.2021 08:42 Ответить
Кацапье самые неблагодарные существа в мире. Они всегда такими были.
Взять тот же ленд-лиз. Победил бы без него Сралин и его кровопийцы-генералы и маршалы? Конечно нет. Даже "браконьер русского народа" (с) Жюков в своих мемуарах не обошел, в отличие от теперешних ублюдков, эту тему. В качестве примера он назвал взрывчатые вещества, по которым без прямых поставок из США порохов, бризантной взрывчатки и химикатов для их производства Красной Армии просто нечем, кроме штыков, было бы воевать.
показать весь комментарий
24.12.2021 11:48 Ответить
Еще о кацапской неблагодарности. Говорит Александр Невзоров:

...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пин... и Европа. И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.Чуть позже самолетов ВВС стало не хватать, и Минбороны США фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…

Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать ...

Александр НЕВЗОРОВ
показать весь комментарий
24.12.2021 12:04 Ответить
під яким також підписалася Росія Джерело:
-------
Договор подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан.
показать весь комментарий
24.12.2021 12:32 Ответить
Байдену на замітку.шо там путін вякає про особливий статус лнрднр?а Татарстану він чомусь не хоче дати більше суб'єктності і федералізма.--------

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19243 час назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19243 ОТКРЫТЬ В

🏛⛓👮‍♂️🏻Уголовное дело в отношении ректора КФУ - демонстративный кнут для Татарстана и его «особого статуса». Заключение аксакала татарстанской политики Ильшата Гафурова под стражу является жёстким намёком для руководства республики, чьи представители в Госдуме осмелились выступить против закона об организации публичной власти в субъектах РФ. Гафурову предъявлено обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Следственный комитет предполагает, что он замешан в деле ОПГ «29-й комплекс». Между тем, о связях Гафурова с «29-м комплексом» было известно как минимум на протяжении последних 20 лет. Так, именно ректору КФУ принадлежала база отдыха СК «Зилант», которая являлась регулярным местом встреч лидеров ОПГ. Кроме того, ещё в 2008 году вышла книга экс-подполковника ФСБ Юрия Удовенко, который сопровождал уголовное дело в отношении «двадцатьдевятников». В ней дословно воспроизведен протокол допроса свидетеля, который подтвердил факт заказа Гафуровым убийства своего политического конкурента Айдара Исрафилова в 1999 году. При этом тёмные строчки биографии не мешали Гафурову руководить Казанским федеральным университетом, избираться в Госсовет Татарстана в течение пяти созывов, быть единороссом и доверенным лицом Путина, сопредседателем регионального штаба ОНФ, лауреатом премий Правительства РФ и руководства Татарстана. Но зловещие факты, считавшиеся секретом Полишинеля, на деле оказались миной, приведённой в действие недовольствием федеральных властей руководством республики. Депутаты Татарстана, попытавшиеся сохранить статус Президента для Рустама Минниханова, воспрепятствовали линии партии и проявили непокорность, осуждаемую в кулуарах и создавшую потребность в поучительных манёврах. Признание многолетнего ректора главного вуза Татарстана убийцей и партнёром ОПГ наносит колоссальный репутационный ущерб региону, усердно формировавшему образ одного из наиболее благополучных субъектов РФ. При этом Гафуров является далеко не единственным татарстанским политиком, прямо или опосредованно связанным с «казанским феноменом» и ОПГ 1990-х. Уголовное дело в отношении Гафурова может насторожить многих политических старожилов Республики, которые отныне будут осторожнее в попытках защиты федерализма вопреки решениям АП.
показать весь комментарий
24.12.2021 13:45 Ответить
не чіпайте українців, дайте нам жити як мені (нам) хочеться, проблем буде менше. краще з чечнею розбирайтесь, буде дешевше і якісніше буде. тут вам нічого не світить.
показать весь комментарий
24.12.2021 19:29 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 10:03 Ответить
северные бубуины по другому жить не могут и не хотят
показать весь комментарий
25.12.2021 10:42 Ответить
Миру - мир, как говорится:

"Военкоматы и организационно-мобилизационные управления военных округов и Северного флота в 2021 году начали массовое комплектование мобилизационного людского резерва, заключая с молодыми людьми контракты о военной службе в резерве. В постперестроечной России это происходит впервые. Планируется, что для каждого округа боевой армейский резерв составит несколько десятков тысяч человек.

Целью Концепции создания мобрезерва, которая была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным еще в мае 2007 года, было «обеспечение гарантированного доукомплектования Вооруженных сил и других войск военнообученными мобилизационными людскими ресурсами как в период мобилизации, так и для разрешения кризисных ситуаций»

В августе 2021 года ОМУ ЮВО была поставлена задача - довести численность резервистов до 38 тыс. человек. Из них можно было сформировать целый армейский корпус - и это с учетом того, что в округе уже развернуты три общевойсковые армии."

https://newsland.com/user/4298184701/content/**********-nachali-massovoe-komplektovanie-mobilizatsionnogo-liudskogo-rezerva/7526215
показать весь комментарий
25.12.2021 13:09 Ответить
Это концепция путлеров для борьбы со своей оппозицией.
показать весь комментарий
25.12.2021 16:00 Ответить
НАТО - это сообщество благородных, культурных стран, к которым хотят присоединиться многие и конечно же Украина.

Что такое Россия? Сегодня это низменное государство, борющееся за свое выживание. Потрясшее в коррупции. Страна с минимумом возможностей. Страна гипертрафировано заполненная силовиками, спецслужбами, которые фактически имеют неограниченную власть над народом - слежка, доносы, аресты издевательства. Россия - это пытки и муки людские. Кому нужен союз с таким убожеством как Россия? Окружив себя смертоностными ракетами, зарядив атомом, закрыв небо мощным зенитными комплексами она угрожает нападением и уничтожением всех странам мира. Смотри! С-400 и С-550, ЗРК "Дучинк-Э", Комплекс-10М4, ЗРК "Гибка С", Зенитный комплекс "Бук", ЗРК "Панцирь-С1" ЗРК "Каштан М" Ракетный комплес-У. Россия - это мощнейшее вооружение этой бешенно-милитаризованной страны. Украине остается только один путь под, под коллективную защиту содружества добрых европейских стран НАТО.
показать весь комментарий
25.12.2021 16:26 Ответить
А Москва погоджувала з НАТО створення ОДКБ на його кордонах НАТО?
показать весь комментарий
25.12.2021 17:41 Ответить
 
 