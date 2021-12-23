Столтенберг: НАТО никогда не обещало не расширяться на восток Европы

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с востока Европы.

Об этом Столтенберг сказал в интервью немецкому агентству DPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"НАТО никогда не давало обещание не расширяться. На самом деле, это есть в нашем учредительном договоре, что любая европейская страна может стать членом Альянса. Во-вторых, есть документы, которые относятся к периоду 1970-х и 90-х годов – Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт НАТО-Россия и много других договоров, которые четко говорят, что страны имеют право выбирать свой собственный путь. Это является фундаментальным принципом европейской безопасности, под которым также подписалась Россия", - напомнил Столтенберг.

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"Это не то, что мы можем изменить с помощью определенных цитат. И страны-члены решительно отрицают, что они когда-либо такое обещали", - добавил он.

Генеральный секретарь заявил о готовности Альянса к разговору с Россией в рамках Совета НАТО-Россия. Он намерен в 2022 году как можно скорее созвать проведение такого заседания.

По словам Столтенберга, НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.