Столтенберг: НАТО никогда не обещало не расширяться на восток Европы
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с востока Европы.
Об этом Столтенберг сказал в интервью немецкому агентству DPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"НАТО никогда не давало обещание не расширяться. На самом деле, это есть в нашем учредительном договоре, что любая европейская страна может стать членом Альянса. Во-вторых, есть документы, которые относятся к периоду 1970-х и 90-х годов – Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт НАТО-Россия и много других договоров, которые четко говорят, что страны имеют право выбирать свой собственный путь. Это является фундаментальным принципом европейской безопасности, под которым также подписалась Россия", - напомнил Столтенберг.
"Это не то, что мы можем изменить с помощью определенных цитат. И страны-члены решительно отрицают, что они когда-либо такое обещали", - добавил он.
Генеральный секретарь заявил о готовности Альянса к разговору с Россией в рамках Совета НАТО-Россия. Он намерен в 2022 году как можно скорее созвать проведение такого заседания.
По словам Столтенберга, НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.
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Согласно тексту советской Присяги, политруки и командиры требовали от солдат Советской армии вести оборону охраняемых объектов и рубежей «до последнего дыхания…, не щадя своей крови и самой жизни…».
На полигоне, во время ведения стрельб по мишеням, нам выдавали 10 боевых патронов, и офицер давал команду короткими очередями поразить «гадину».
Под «гадиной» подразумевались «мириканцы», которые в период Второй мировой войны поставили в СССР по Ленд-лизу одних только автомобилей «Studebaker US6» и «Chevrolet G506» 447 785 штук, не считая паровозов, самолетов, металла, алюминия, слюды для самолетостроения, тушенки и много чего другого.
Инструкторам НАТО приходится ломать психологию добровольцев украинских батальонов Территориальной обороны.
Буржуи-империалисты, в отличие от коммунистов («бабы новых нарожают») ценят человеческую жизнь и чтобы сохранить личный состав во время боевых действий, они не требуют от защитников обороняться «до последнего дыхания», а поступать по сложившейся ситуации, вплоть до отхода с занимаемых рубежей и даже сдачи в плен.
Также инструкторы из США разъясняют украинским военным, что убивать россиян на Донбассе не целесообразно и объясняют почему. При гибели солдата Великой Империи, похоронная команда министра нападения Сергея Шойгу отправит труп в мобильный крематорий или затопит его в штольне донецкой шахты и, как говорил герой кинокомедии Гайдая - Иван Васильевич, «…всего делов. Пёс с ними!». https://www.youtube.com/watch?v=BG31fH13uG8
При таком развитии событий, Кремль почти не несет убытков от погибших спецназовцев ЧВК «Вагнера».
А вот получивший увечье «ихтамнет» и комиссованный инвалид, является большой нагрузкой на органы социальной защиты населения России.
Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Поэтому западные инструкторы на схемах показывают обучающимся, куда нужно целиться в человеческую фигуру, чтобы оккупант остался жив, но при этом не смог после выхода из госпиталя воспроизвести потомство.
Нема тепер Рейґанів. Той би їм сказав щось на кшталт: ...we begin bombing in five minutes...
Что там было на самом деле?
Главное, чтобы не над УндерДенЛинденШтрассе))))). Иногда, нужно просту включать голову)))).
Такий самий "ракетчик" як ваше патякало *****.
Для нездатних "голову включити" все розписав.
Что это за маразм? ГДР это часть Германии, которая в НАТО.
Кроме того, почему НАТО не должно было принимать в свою структуру Польшу или те же страны Балтии, для которых это была единственная возможность оградиться от притязаний больной на голову Лоссеюшки? Украина этот шанс в своё время просрала "НАТО-НІТ", теперь имеет отгрызенный кусок территории и войну.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%90
Еще раз спасибо.
Горбачев, правда, до сих пор переживает:
"Горбачев критикует расширение НАТО на Восток
Михаил Горбачев подверг критике расширение НАТО на Восток и обвинил страны Запада в невыполнении данных ранее ему лично обещаний."
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/a-4146165
Что характерно, о невыполнении своих обещаний Горбачев почему то забыл, видать из-за деменции.
А обещал этот жалкий шулер не угробить СССР, а построить его улучшенный вариант с его горбачевской Перестройкой.
Так что обмушулили шулера Горбачева люди более опытные, бывает.
І після короткої паузи додав:" путін ****** був, є і буде...", у зв'язку з чим заслужив тривалі і бурхливі оплески.
считает себя самым умным, мля
он жеж падло , захватив украинский Крым в 2014 году- стал ближе к НАТО на 600- 700 км.
пусть посмотрит на карту,
только по горизонтали от Керчи до Евпатории около 300 км. + по морям, где- то столько же...
У НАТО границ нет!И красные линии,НАТО будет чертить само мистер Х.йло
Взять тот же ленд-лиз. Победил бы без него Сралин и его кровопийцы-генералы и маршалы? Конечно нет. Даже "браконьер русского народа" (с) Жюков в своих мемуарах не обошел, в отличие от теперешних ублюдков, эту тему. В качестве примера он назвал взрывчатые вещества, по которым без прямых поставок из США порохов, бризантной взрывчатки и химикатов для их производства Красной Армии просто нечем, кроме штыков, было бы воевать.
...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пин... и Европа. И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.Чуть позже самолетов ВВС стало не хватать, и Минбороны США фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…
Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать ...
Александр НЕВЗОРОВ
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Договор подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан.
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19243 час назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19243 ОТКРЫТЬ В
🏛⛓👮♂️🏻Уголовное дело в отношении ректора КФУ - демонстративный кнут для Татарстана и его «особого статуса». Заключение аксакала татарстанской политики Ильшата Гафурова под стражу является жёстким намёком для руководства республики, чьи представители в Госдуме осмелились выступить против закона об организации публичной власти в субъектах РФ. Гафурову предъявлено обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Следственный комитет предполагает, что он замешан в деле ОПГ «29-й комплекс». Между тем, о связях Гафурова с «29-м комплексом» было известно как минимум на протяжении последних 20 лет. Так, именно ректору КФУ принадлежала база отдыха СК «Зилант», которая являлась регулярным местом встреч лидеров ОПГ. Кроме того, ещё в 2008 году вышла книга экс-подполковника ФСБ Юрия Удовенко, который сопровождал уголовное дело в отношении «двадцатьдевятников». В ней дословно воспроизведен протокол допроса свидетеля, который подтвердил факт заказа Гафуровым убийства своего политического конкурента Айдара Исрафилова в 1999 году. При этом тёмные строчки биографии не мешали Гафурову руководить Казанским федеральным университетом, избираться в Госсовет Татарстана в течение пяти созывов, быть единороссом и доверенным лицом Путина, сопредседателем регионального штаба ОНФ, лауреатом премий Правительства РФ и руководства Татарстана. Но зловещие факты, считавшиеся секретом Полишинеля, на деле оказались миной, приведённой в действие недовольствием федеральных властей руководством республики. Депутаты Татарстана, попытавшиеся сохранить статус Президента для Рустама Минниханова, воспрепятствовали линии партии и проявили непокорность, осуждаемую в кулуарах и создавшую потребность в поучительных манёврах. Признание многолетнего ректора главного вуза Татарстана убийцей и партнёром ОПГ наносит колоссальный репутационный ущерб региону, усердно формировавшему образ одного из наиболее благополучных субъектов РФ. При этом Гафуров является далеко не единственным татарстанским политиком, прямо или опосредованно связанным с «казанским феноменом» и ОПГ 1990-х. Уголовное дело в отношении Гафурова может насторожить многих политических старожилов Республики, которые отныне будут осторожнее в попытках защиты федерализма вопреки решениям АП.
"Военкоматы и организационно-мобилизационные управления военных округов и Северного флота в 2021 году начали массовое комплектование мобилизационного людского резерва, заключая с молодыми людьми контракты о военной службе в резерве. В постперестроечной России это происходит впервые. Планируется, что для каждого округа боевой армейский резерв составит несколько десятков тысяч человек.
Целью Концепции создания мобрезерва, которая была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным еще в мае 2007 года, было «обеспечение гарантированного доукомплектования Вооруженных сил и других войск военнообученными мобилизационными людскими ресурсами как в период мобилизации, так и для разрешения кризисных ситуаций»
В августе 2021 года ОМУ ЮВО была поставлена задача - довести численность резервистов до 38 тыс. человек. Из них можно было сформировать целый армейский корпус - и это с учетом того, что в округе уже развернуты три общевойсковые армии."
https://newsland.com/user/4298184701/content/**********-nachali-massovoe-komplektovanie-mobilizatsionnogo-liudskogo-rezerva/7526215
Что такое Россия? Сегодня это низменное государство, борющееся за свое выживание. Потрясшее в коррупции. Страна с минимумом возможностей. Страна гипертрафировано заполненная силовиками, спецслужбами, которые фактически имеют неограниченную власть над народом - слежка, доносы, аресты издевательства. Россия - это пытки и муки людские. Кому нужен союз с таким убожеством как Россия? Окружив себя смертоностными ракетами, зарядив атомом, закрыв небо мощным зенитными комплексами она угрожает нападением и уничтожением всех странам мира. Смотри! С-400 и С-550, ЗРК "Дучинк-Э", Комплекс-10М4, ЗРК "Гибка С", Зенитный комплекс "Бук", ЗРК "Панцирь-С1" ЗРК "Каштан М" Ракетный комплес-У. Россия - это мощнейшее вооружение этой бешенно-милитаризованной страны. Украине остается только один путь под, под коллективную защиту содружества добрых европейских стран НАТО.