В Україні зафіксували новий варіант штаму "Дельта", - НАНУ

В Інституті молекулярної біології і генетики НАНУ після обробки зразків коронавірусу виявили новий варіант штаму "Дельта" для України, який зараз активн розповсюджується в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ІМБГ на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, повідомляється, що вченi Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ завершили роботу зі встановлення штамiв коронавiрусу в чергових зразках, наданих Центром громадського здоров’я МОЗ України.

"ЦГЗ МОЗ України надав нам для дослідження 74 зразки, які було взято у хворих з 9 регіонів України у період з 18 листопада по 1 грудня 2021 р.

За допомогою повногеномного секвенування нового покоління встановлено, що всі 100% зразків є варіантами штаму "Дельта". Науковці ІМБГ детектували 12 різних варіантів штаму Дельта, однак їх спектр відрізняється від тих, які були поширені в листопаді.

Зокрема, виявлено новий для України варіант "Дельта"-штаму AY.122, який нині активно розповсюджується в Росії та позначається важким перебігом хвороби, високою контагіозністю (швидкістю інфікування) і високою смертністю", - повідомили у інституті.

Зазначається, що вчені ІМБГ детектували AY.122 у зразках із семи регіонів України: Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира, Одеси.

"Високий рівень смертності в Україні (водночас у Росії та Казахстані), порівняно з рівнем смертності в країнах Західної Європи та США, може бути пов’язаний з особливостями штамів "Дельти", що циркулюють на наших теренах, зокрема, й варіанту AY.122.

Найбільше зразків для секвенування – 39 - було надано з Одеси. Серед них вчені ІМБГ знайшли цілий спектр, можна сказати "букет" варіантів "Дельта"-штаму – 10 різних типів, які походять з різних країн світу: США, держав ЄС, Ізраїля, Росії тощо.

У зразках цього періоду, наданих нам для досліджень, штаму "Омікрон" не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали

Як вказують вчені, за даними лікарів з різних країн світу, "Омікрон" спричинює легший перебіг коронавірусної хвороби, втім, не факт, що новий штам буде здатен швидко витіснити такий реактивний варіант "Дельта"-штаму, як наприклад, AY.122. Тому треба продовжувати ретельний моніторинг появи нових штамів у країні.

Дослідження мутацій коронавірусу вчені ІМБГ НАНУ проводять на замовлення Ради національної безпеки та оборони України. Така робота триває з лютого 2021 р.

Нагадаємо, що наразі науковці ІМБГ єдині в Україні вивчають мутації коронавірусу за допомогою методу повногеномного секвенування нового покоління. У лютому 2021 р. наші вчені вперше в країні детектували спалах штаму Альфа (на Івано-Франківщині), а в червні - появу в країні нового штаму Дельта (у Києві та на Закарпатті).