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В Україні зафіксували новий варіант штаму "Дельта", - НАНУ

В Україні зафіксували новий варіант штаму

В Інституті молекулярної біології і генетики НАНУ після обробки зразків коронавірусу виявили новий варіант штаму "Дельта" для України, який зараз активн розповсюджується в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ІМБГ на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, повідомляється, що вченi Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ завершили роботу зі встановлення штамiв коронавiрусу в чергових зразках, наданих Центром громадського здоров’я МОЗ України.

"ЦГЗ МОЗ України надав нам для дослідження 74 зразки, які було взято у хворих з 9 регіонів України у період з 18 листопада по 1 грудня 2021 р.

За допомогою повногеномного секвенування нового покоління встановлено, що всі 100% зразків є варіантами штаму "Дельта". Науковці ІМБГ детектували 12 різних варіантів штаму Дельта, однак їх спектр відрізняється від тих, які були поширені в листопаді.

Зокрема, виявлено новий для України варіант "Дельта"-штаму AY.122, який нині активно розповсюджується в Росії та позначається важким перебігом хвороби, високою контагіозністю (швидкістю інфікування) і високою смертністю", - повідомили у інституті.

Зазначається, що вчені ІМБГ детектували AY.122 у зразках із семи регіонів України: Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира, Одеси.

"Високий рівень смертності в Україні (водночас у Росії та Казахстані), порівняно з рівнем смертності в країнах Західної Європи та США, може бути пов’язаний з особливостями штамів "Дельти", що циркулюють на наших теренах, зокрема, й варіанту AY.122.

Найбільше зразків для секвенування – 39 - було надано з Одеси. Серед них вчені ІМБГ знайшли цілий спектр, можна сказати "букет" варіантів "Дельта"-штаму – 10 різних типів, які походять з різних країн світу: США, держав ЄС, Ізраїля, Росії тощо.

У зразках цього періоду, наданих нам для досліджень, штаму "Омікрон" не виявлено", - йдеться у повідомленні.

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Як вказують вчені, за даними лікарів з різних країн світу, "Омікрон" спричинює легший перебіг коронавірусної хвороби, втім, не факт, що новий штам буде здатен швидко витіснити такий реактивний варіант "Дельта"-штаму, як наприклад, AY.122. Тому треба продовжувати ретельний моніторинг появи нових штамів у країні.

Дослідження мутацій коронавірусу вчені ІМБГ НАНУ проводять на замовлення Ради національної безпеки та оборони України. Така робота триває з лютого 2021 р.

Нагадаємо, що наразі науковці ІМБГ єдині в Україні вивчають мутації коронавірусу за допомогою методу повногеномного секвенування нового покоління. У лютому 2021 р. наші вчені вперше в країні детектували спалах штаму Альфа (на Івано-Франківщині), а в червні - появу в країні нового штаму Дельта (у Києві та на Закарпатті).

В Україні зафіксували новий варіант штаму Дельта, - НАНУ 01

НАН України (157) коронавірус (19922)


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дельта У дельта ЗЕ
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24.12.2021 08:37 Відповісти
Целый год: штаммы, вакцина, всем хана, врачи герои, дельта, омикрон, тесты, локдауны.

В конце года: деньги не так поделили!!! )))
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24.12.2021 09:40 Відповісти
У правильності висновків наших вчених можна переконатися досить просто. Подивіться на графік протікання третьої хвилі пандемії в Україні і переконайтесь. З початком третьої хвилі у липні 2021 року приблизно до початку вересня 2021 року смертність була в 2,5-3 рази нижча, ніж у осінні місяці 2021 року і донині. Тобто відбулася якась модифікація штаму і він став більш смертельно небезпечним. При цьому масова вакцинація восени рівень смертності не понизила. Судячи по кривій перебігу третьої хвилі, її завершення буде десь у лютому 2022 року. Якщо нова хвиля нас не накриє.
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24.12.2021 11:31 Відповісти
Вакцинация и вызвала изменения вируса.
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24.12.2021 12:21 Відповісти
Разные вакцины, вызывают разные мутации, что же тут непонятно! Вирусы тоже хотят жить и приспосабливаются к выживанию в условиях насыщения организма разными техническими жидкостями.
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24.12.2021 12:20 Відповісти
Вакцины не вызывают мутации. Мутации происходят случайно, пропорционально числу репликаций вируса. Их ускоряет ультрафиолетовое облучение, повышенная т-ра или нек. хим вещества.
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24.12.2021 13:35 Відповісти
5 баллов! за нек. хим. вещества.
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24.12.2021 15:52 Відповісти
 
 