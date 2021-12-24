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У генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова", - поліція

У генконсульство Росії у Львові кинули

Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано. Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові", - розповіли в поліції.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника, причетного до вчинення кримінального правопорушення.

Автор: 

консульство (308) Львів (3066) росія (64895) коктейль Молотова (34)


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Топ коментарі
+28
А почему они не закрыты до сих пор в Украине??? Это измена, то что их не закрыли.
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24.12.2021 10:50
+24
кацапский след
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24.12.2021 10:50
+21
100 баллов
срочно закрыть все представительства раши и депортировать сотрудников , чтобы те не устраивали провокаций
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24.12.2021 10:56
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кацапский след
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24.12.2021 10:50 Відповісти
Это точно. Осталось выяснить кто именно: Петров или Боширов. На рабссее других агентов нет.
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24.12.2021 11:08 Відповісти
А почему они не закрыты до сих пор в Украине??? Это измена, то что их не закрыли.
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24.12.2021 10:50 Відповісти
100 баллов
срочно закрыть все представительства раши и депортировать сотрудников , чтобы те не устраивали провокаций
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24.12.2021 10:56 Відповісти
А ту нефть что рашка выкачала из Карпат до начала 70-х годов, вернуть Украине
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24.12.2021 11:30 Відповісти
Рабы не имеют права давать советы вольным людям.
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24.12.2021 11:36 Відповісти
Лиха беда начало! Скоро во всех вменяемых странах, граничащих с этим воспаленным гулагом, будет подобное на регулярной основе.
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24.12.2021 10:51 Відповісти
Кацапы ищут повод?
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24.12.2021 10:51 Відповісти
Повод для козломордых уже то что они считают нас *братским народом* который только и ждет что кацапы их освободят. Нужно показать козломордым что никакие мы не братья и в Украине их ждет не братский народ с цветами а смерть с огнем и мечем
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24.12.2021 11:15 Відповісти
Ну и не во Львове у кацапского консульства это показывать) На Львов они и не претендуют. Их разорванные пердаки еще с 50-х годов не заросли) Они помнят)))
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24.12.2021 11:22 Відповісти
Да вы уже думали что крым отдадим бех боя и дальше ***** не пойдет, можно делить кресла и дербанить бюджет.... Я тебе скажу по секрету ***** не только на Львов претендует а и на Варшаву и на ГДР и еще дальше докуда Сралин не дошел в свое время. Но известная поговорка *****, курочка по зернышку тук-тук-тук...
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24.12.2021 12:13 Відповісти
Я живу в 20 км от Крыма) И я не чиновник) ***** претендовать может только в своих фантазиях, хотя не поспоришь, по его речам слышны эти претензии) А по факту мы имеем, что рашка за последние 100 лет потеряла 25% своей территории) И если не изменит своей политики, то потеряет все... Он то ведь не вечен, а рашики уже почувствовали что такое отдых за пределами их страны) Я о них говорю) Они уже забыли и про Финляндию и Польшу) Ну в смысле что это тоже когда то было их, а не какой то там союзный варшавский договор) Вот так же им придется привыкнуть и к Украине)
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24.12.2021 12:42 Відповісти
Тільки один? Тю, не схоже на Львів
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24.12.2021 10:51 Відповісти
Оно сгорело с к концам???
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24.12.2021 10:52 Відповісти
Думаю провокатор кидал бутылку так, чтоб не повредить казённое имущество. А то ему от начальства достанется и будет потом сам всё отмывать.
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24.12.2021 11:09 Відповісти
Бо нетреба в Україну пуськати кацапів.Від них зло по всій землі,а в Україні в першу чергу.
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24.12.2021 10:53 Відповісти
А разве нет видеонаблюдения около генконсульства ?
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24.12.2021 10:55 Відповісти
Оно у кацапов "случайно" поломалось)))
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24.12.2021 11:24 Відповісти
пффф. Ви не знаєте, як там все роблять ? Встановив, зафотав що є, зняв, встановив в іншому місці, зафотав що є і так далі. Одного комлекта на всі вистачає
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24.12.2021 12:20 Відповісти
Новый Знак на границе с педирацией.
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24.12.2021 10:57 Відповісти
Зачем власти занимаются правокациями и не закрывают посольства, если столько людей потеряли своих родных и друзей и боевых братьев и эти посольства - это красная тряпка для них. У них глаза кровью наливаются - видя эту несправедливость
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24.12.2021 10:57 Відповісти
Не зрозуміло взагалі, нахіба воно там потрібно, чи Львовяни на заробітки ще іздять ?
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24.12.2021 12:18 Відповісти
Ну и правильно сделали....
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24.12.2021 10:58 Відповісти
Непонятно какого хера вообще эти клоаки делают в Украине .
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24.12.2021 10:59 Відповісти
Теперь еще радиостанцию в Воронеже осталось лапотным захватить..
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24.12.2021 11:05 Відповісти
Нельзя быть террористом.Можно протестовать умно и креативно,а не примитивно,на уровне рефлексов.
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24.12.2021 11:06 Відповісти
Сурйозно? Протестовать как на Беларашке с соответствующим результатом?
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24.12.2021 11:09 Відповісти
Кацапи!До святкування Дня Народження Степана Андрійовича Бандери залишилось шість днів.Шануйтесь,тварі.
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24.12.2021 11:10 Відповісти
Правильно сделали. Во время войны вражеское гнездо в центре страны ето измена
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24.12.2021 11:10 Відповісти
Подкаблучник. Вякать только в инете умеет)))
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24.12.2021 12:08 Відповісти
Визитки Яроша в нем не было?
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24.12.2021 11:15 Відповісти
пляшку з запальною речовиною кинули, але без шкоди...
це доволі може бути провокацією ФСБ
шукають casus belli
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24.12.2021 11:16 Відповісти
стирчать вуха кацапні у цій історії.
дуже вчасно був кинутий коктейль, може навіть і свобода за вказівкою москви відзначилась.
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24.12.2021 11:19 Відповісти
а не провокатор ли? чтобы рашаговносми было о чем пищать...
ибо если бы по-взрослому.... то.... была бы и картинка другая...
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24.12.2021 11:23 Відповісти
Ну начинается. А где кремлевские консервы Свобода? Чего не жгут посольство фаерами и коктейлями. Российское тв уже ждет нужный повод. Ну или хотя бы провокационный закон какой-нибудь приймите в франковской облраде
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24.12.2021 11:27 Відповісти
Пытались нейтрализовать очередную диверсионную группу противника. Еще много работы предстоит.
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24.12.2021 11:28 Відповісти
Точно Степан Андреевич опять напал на дохлый ССср Сралина...,1939 год продолжается... не хватает братского договора Молотов-Риббентроп... вернее его Секретного Протокола...
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24.12.2021 11:32 Відповісти
Один?
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24.12.2021 11:34 Відповісти
з католицьким Рiздвом
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24.12.2021 11:36 Відповісти
Господь 2 раза родился?25 декабря и 7 января? Та ты шо ...Оце Господь так Господь...
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24.12.2021 11:51 Відповісти
Народився Йсус. Тільки почав ніжками ворушить - являються Архангели і давай його назад запихать. Йсус кричить
- Ви здуріли?...
Архангели відповідають:

- Кацапи, в ООН, заявили, що ти повинен народиться 7 січня!. Так що мовчи і не пирхай…

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24.12.2021 12:02 Відповісти
русскокакающий русскомозлику 7.01 Iсус нe народжувався.
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24.12.2021 13:55 Відповісти
з католицьким Рiздвом

не з католицьким, а просто з Рiздвом...але завтра, з 0.00 25 грудня!

Рiздво одне, 25 грудня його святкують всi християни.

а москальських сатанiстiв рюзьге мiра пiд машквою вважають християнами лише в силу лише поганих знань та загального дебiлiзму .

ПЦУ та УГКЦ швидше виправляйтесь!
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24.12.2021 14:07 Відповісти
так дeякi свящнники вжe роблять службу на католицькe а потiм на совковe. цe нe тiльки прjблeма цeркви а i дeржави тeж бо вихiдних нeмає на католицькe
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24.12.2021 14:37 Відповісти
вже давно, якщо не помиляюсь, з 2017 р., в Україні 25 грудня - це вихiдний(святковий) день.
Ви щось пропустили.)
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24.12.2021 15:57 Відповісти
так лишe 25. а 26 нi
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24.12.2021 16:30 Відповісти
А коцапы оккупировали земли украинцев и убивают нас,на нашей земле.
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24.12.2021 11:40 Відповісти
Мало кто знает,что весь 1940 год Сралин целый год гнал цистерны с чеченской и азербайджанской нефтью в братскую Германию...Гитлер готовил захват Франции...потому нефти надо было много...чтобы обойти обронительную линию Мажино во Франции...

Крысы позорные....
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24.12.2021 11:38 Відповісти
украинский хлеб, чернозем, азербайджанскую нефть, горючее - все для братской гитлеровской Германии, находяйщейся под санкциями, гнал щербатый таракан йося.

обучал нацистских летчиков и т.д... для друга, с которым намеревался поделить всю Европу ничего же не жалко.




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24.12.2021 14:12 Відповісти
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24.12.2021 14:22 Відповісти
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24.12.2021 14:22 Відповісти
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24.12.2021 14:23 Відповісти
Швабростанцы Путлера гордятся РАБсством своим ,загадочная рюсская душа жила и живет в гоффне хотьб при сЦарях немецких,хоть при пролейтайряте чЛенина,а при КГБшном Шизанутом тем более..,на самом деле ничего загадочного у депилов нет....отобрать взорвать сжечь... пробухать и по новой все начать...Кочевники долбанные по чужим огородам шастать...Орда сраная... эпохи Чингизидов...
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24.12.2021 11:50 Відповісти
при зелохе посольство параши сняло глухую защиту с окон и забора, совпадение...
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24.12.2021 11:52 Відповісти
ничего не боятся...а чего бояться-то? свои же, со ксивами паРаши, теперя рулят в Украине.

агенты ЗеЛупа и дЕрьмак, граждане эрэфии, при исполнении и родинке своей не навредят, чтут ея интересы же.
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24.12.2021 14:25 Відповісти
странно как оно существует в 2021 во львове-это вообще шок сбрр.....как его не снесли..ахахаххх львовяее вы терпинулись в кубе
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24.12.2021 11:56 Відповісти
КРАЩЕ СПИТАТИ ЧОМУ КАЦАПСЬКІ ВІЙСЬКОВІ (міротворці) ТЕРИТОРІЄЙ УКРАЇНИ
ЇЗДЯТЬ СЛУЖИТИ У ПРИДНЕСТРОВ Я. Ось де Зе загадка
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24.12.2021 12:01 Відповісти
еще при Порошенко перестали ездить,а если и едут то как* гражданские*
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24.12.2021 14:47 Відповісти
Обломись як то кажуть в Кацапії - президент Молдови Санду брехати не буде, расєйські військові пруться в Приднестров я як до себе додому і територієй України.
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25.12.2021 00:03 Відповісти
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25.12.2021 07:57 Відповісти
Спитай у пані Санду як кацапські військові попадають в Приднестров я, через територію України.
А кацапська преса як працювала на фсб, так і працює, довіри цим "фактам" аж нуль.
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25.12.2021 17:16 Відповісти
я живу в 30 км от приднестровья,а у паночки Санду есть свой лохотрат которому надо ездить по ушам
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25.12.2021 21:36 Відповісти
Ти можеш і на Лахті жити - хто буде перевіряти.
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25.12.2021 23:37 Відповісти
не могу)
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26.12.2021 09:43 Відповісти
Не невідома особа, а невідомий герой, якому буде встановлено памʼятник
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24.12.2021 12:16 Відповісти
Генконсульство россии где? И как оно там может быть?
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24.12.2021 12:20 Відповісти
Його взагалі треба знищити, розвели розсадники по всій Україні!!!!
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24.12.2021 12:48 Відповісти
провокации кацапни, возможно это сделал работник этого зоопарка..
украинцы не дикие люди..

но, лучше бы просто закрыли эти вражеские учреждения, почему на 8- ом году войны эти штуки ещё не закрыты?..
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24.12.2021 12:53 Відповісти
Що ватниковеконсульство робить в Львові?
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24.12.2021 13:24 Відповісти
лучше банки с дерьмом бросать,ефект тот же,но вонь будет стоять дольше.и тут точно чистое хулиганство,без вреда жизни и зданиям)))
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24.12.2021 14:46 Відповісти
мабуть женщина кидала - не смогла перебросить через ограждение...Какая стыдоба - для подобных акций извелись патриоты мужского полу...
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24.12.2021 14:49 Відповісти
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25.12.2021 17:23 Відповісти
 
 