У генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова", - поліція
Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано. Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові", - розповіли в поліції.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника, причетного до вчинення кримінального правопорушення.
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срочно закрыть все представительства раши и депортировать сотрудников , чтобы те не устраивали провокаций
це доволі може бути провокацією ФСБ
шукають casus belli
дуже вчасно був кинутий коктейль, може навіть і свобода за вказівкою москви відзначилась.
ибо если бы по-взрослому.... то.... была бы и картинка другая...
- Ви здуріли?...
Архангели відповідають:
- Кацапи, в ООН, заявили, що ти повинен народиться 7 січня!. Так що мовчи і не пирхай…
не з католицьким, а просто з Рiздвом...але завтра, з 0.00 25 грудня!
Рiздво одне, 25 грудня його святкують всi християни.
а москальських сатанiстiв рюзьге мiра пiд машквою вважають християнами лише в силу лише поганих знань та загального дебiлiзму .
ПЦУ та УГКЦ швидше виправляйтесь!
Ви щось пропустили.)
Крысы позорные....
обучал нацистских летчиков и т.д... для друга, с которым намеревался поделить всю Европу ничего же не жалко.
агенты ЗеЛупа и дЕрьмак, граждане эрэфии, при исполнении и родинке своей не навредят, чтут ея интересы же.
ЇЗДЯТЬ СЛУЖИТИ У ПРИДНЕСТРОВ Я. Ось де Зе загадка
А кацапська преса як працювала на фсб, так і працює, довіри цим "фактам" аж нуль.
украинцы не дикие люди..
но, лучше бы просто закрыли эти вражеские учреждения, почему на 8- ом году войны эти штуки ещё не закрыты?..