У генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова", - поліція

Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано. Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові", - розповіли в поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 57,8% українців вважають недостатніми зусилля влади із запобігання вторгненню Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника, причетного до вчинення кримінального правопорушення.