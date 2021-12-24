В генконсульство России во Львове бросили "коктейль Молотова", - полиция

В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции №1. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления.