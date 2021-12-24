В генконсульство России во Львове бросили "коктейль Молотова", - полиция
В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове", - рассказали в полиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции №1. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления.
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срочно закрыть все представительства раши и депортировать сотрудников , чтобы те не устраивали провокаций
це доволі може бути провокацією ФСБ
шукають casus belli
дуже вчасно був кинутий коктейль, може навіть і свобода за вказівкою москви відзначилась.
ибо если бы по-взрослому.... то.... была бы и картинка другая...
- Ви здуріли?...
Архангели відповідають:
- Кацапи, в ООН, заявили, що ти повинен народиться 7 січня!. Так що мовчи і не пирхай…
не з католицьким, а просто з Рiздвом...але завтра, з 0.00 25 грудня!
Рiздво одне, 25 грудня його святкують всi християни.
а москальських сатанiстiв рюзьге мiра пiд машквою вважають християнами лише в силу лише поганих знань та загального дебiлiзму .
ПЦУ та УГКЦ швидше виправляйтесь!
Ви щось пропустили.)
Крысы позорные....
обучал нацистских летчиков и т.д... для друга, с которым намеревался поделить всю Европу ничего же не жалко.
агенты ЗеЛупа и дЕрьмак, граждане эрэфии, при исполнении и родинке своей не навредят, чтут ея интересы же.
ЇЗДЯТЬ СЛУЖИТИ У ПРИДНЕСТРОВ Я. Ось де Зе загадка
А кацапська преса як працювала на фсб, так і працює, довіри цим "фактам" аж нуль.
украинцы не дикие люди..
но, лучше бы просто закрыли эти вражеские учреждения, почему на 8- ом году войны эти штуки ещё не закрыты?..