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В генконсульство России во Львове бросили "коктейль Молотова", - полиция

В генконсульство России во Львове бросили

В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции №1. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления.

Автор: 

консульство (469) Львов (4580) россия (95339) коктейль Молотова (45)


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Топ комментарии
+28
А почему они не закрыты до сих пор в Украине??? Это измена, то что их не закрыли.
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24.12.2021 10:50
+24
кацапский след
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24.12.2021 10:50
+21
100 баллов
срочно закрыть все представительства раши и депортировать сотрудников , чтобы те не устраивали провокаций
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24.12.2021 10:56
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кацапский след
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24.12.2021 10:50 Ответить
Это точно. Осталось выяснить кто именно: Петров или Боширов. На рабссее других агентов нет.
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24.12.2021 11:08 Ответить
А почему они не закрыты до сих пор в Украине??? Это измена, то что их не закрыли.
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24.12.2021 10:50 Ответить
100 баллов
срочно закрыть все представительства раши и депортировать сотрудников , чтобы те не устраивали провокаций
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24.12.2021 10:56 Ответить
А ту нефть что рашка выкачала из Карпат до начала 70-х годов, вернуть Украине
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24.12.2021 11:30 Ответить
Рабы не имеют права давать советы вольным людям.
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24.12.2021 11:36 Ответить
Лиха беда начало! Скоро во всех вменяемых странах, граничащих с этим воспаленным гулагом, будет подобное на регулярной основе.
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24.12.2021 10:51 Ответить
Кацапы ищут повод?
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24.12.2021 10:51 Ответить
Повод для козломордых уже то что они считают нас *братским народом* который только и ждет что кацапы их освободят. Нужно показать козломордым что никакие мы не братья и в Украине их ждет не братский народ с цветами а смерть с огнем и мечем
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24.12.2021 11:15 Ответить
Ну и не во Львове у кацапского консульства это показывать) На Львов они и не претендуют. Их разорванные пердаки еще с 50-х годов не заросли) Они помнят)))
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24.12.2021 11:22 Ответить
Да вы уже думали что крым отдадим бех боя и дальше ***** не пойдет, можно делить кресла и дербанить бюджет.... Я тебе скажу по секрету ***** не только на Львов претендует а и на Варшаву и на ГДР и еще дальше докуда Сралин не дошел в свое время. Но известная поговорка *****, курочка по зернышку тук-тук-тук...
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24.12.2021 12:13 Ответить
Я живу в 20 км от Крыма) И я не чиновник) ***** претендовать может только в своих фантазиях, хотя не поспоришь, по его речам слышны эти претензии) А по факту мы имеем, что рашка за последние 100 лет потеряла 25% своей территории) И если не изменит своей политики, то потеряет все... Он то ведь не вечен, а рашики уже почувствовали что такое отдых за пределами их страны) Я о них говорю) Они уже забыли и про Финляндию и Польшу) Ну в смысле что это тоже когда то было их, а не какой то там союзный варшавский договор) Вот так же им придется привыкнуть и к Украине)
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24.12.2021 12:42 Ответить
Тільки один? Тю, не схоже на Львів
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24.12.2021 10:51 Ответить
Оно сгорело с к концам???
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24.12.2021 10:52 Ответить
Думаю провокатор кидал бутылку так, чтоб не повредить казённое имущество. А то ему от начальства достанется и будет потом сам всё отмывать.
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24.12.2021 11:09 Ответить
Бо нетреба в Україну пуськати кацапів.Від них зло по всій землі,а в Україні в першу чергу.
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24.12.2021 10:53 Ответить
А разве нет видеонаблюдения около генконсульства ?
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24.12.2021 10:55 Ответить
Оно у кацапов "случайно" поломалось)))
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24.12.2021 11:24 Ответить
пффф. Ви не знаєте, як там все роблять ? Встановив, зафотав що є, зняв, встановив в іншому місці, зафотав що є і так далі. Одного комлекта на всі вистачає
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24.12.2021 12:20 Ответить
Новый Знак на границе с педирацией.
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24.12.2021 10:57 Ответить
Зачем власти занимаются правокациями и не закрывают посольства, если столько людей потеряли своих родных и друзей и боевых братьев и эти посольства - это красная тряпка для них. У них глаза кровью наливаются - видя эту несправедливость
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24.12.2021 10:57 Ответить
Не зрозуміло взагалі, нахіба воно там потрібно, чи Львовяни на заробітки ще іздять ?
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24.12.2021 12:18 Ответить
Ну и правильно сделали....
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24.12.2021 10:58 Ответить
Непонятно какого хера вообще эти клоаки делают в Украине .
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24.12.2021 10:59 Ответить
Теперь еще радиостанцию в Воронеже осталось лапотным захватить..
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24.12.2021 11:05 Ответить
Нельзя быть террористом.Можно протестовать умно и креативно,а не примитивно,на уровне рефлексов.
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24.12.2021 11:06 Ответить
Сурйозно? Протестовать как на Беларашке с соответствующим результатом?
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24.12.2021 11:09 Ответить
Кацапи!До святкування Дня Народження Степана Андрійовича Бандери залишилось шість днів.Шануйтесь,тварі.
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24.12.2021 11:10 Ответить
Правильно сделали. Во время войны вражеское гнездо в центре страны ето измена
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24.12.2021 11:10 Ответить
Подкаблучник. Вякать только в инете умеет)))
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24.12.2021 12:08 Ответить
Визитки Яроша в нем не было?
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24.12.2021 11:15 Ответить
пляшку з запальною речовиною кинули, але без шкоди...
це доволі може бути провокацією ФСБ
шукають casus belli
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24.12.2021 11:16 Ответить
стирчать вуха кацапні у цій історії.
дуже вчасно був кинутий коктейль, може навіть і свобода за вказівкою москви відзначилась.
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24.12.2021 11:19 Ответить
а не провокатор ли? чтобы рашаговносми было о чем пищать...
ибо если бы по-взрослому.... то.... была бы и картинка другая...
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24.12.2021 11:23 Ответить
Ну начинается. А где кремлевские консервы Свобода? Чего не жгут посольство фаерами и коктейлями. Российское тв уже ждет нужный повод. Ну или хотя бы провокационный закон какой-нибудь приймите в франковской облраде
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24.12.2021 11:27 Ответить
Пытались нейтрализовать очередную диверсионную группу противника. Еще много работы предстоит.
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24.12.2021 11:28 Ответить
Точно Степан Андреевич опять напал на дохлый ССср Сралина...,1939 год продолжается... не хватает братского договора Молотов-Риббентроп... вернее его Секретного Протокола...
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24.12.2021 11:32 Ответить
Один?
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24.12.2021 11:34 Ответить
з католицьким Рiздвом
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24.12.2021 11:36 Ответить
Господь 2 раза родился?25 декабря и 7 января? Та ты шо ...Оце Господь так Господь...
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24.12.2021 11:51 Ответить
Народився Йсус. Тільки почав ніжками ворушить - являються Архангели і давай його назад запихать. Йсус кричить
- Ви здуріли?...
Архангели відповідають:

- Кацапи, в ООН, заявили, що ти повинен народиться 7 січня!. Так що мовчи і не пирхай…

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24.12.2021 12:02 Ответить
русскокакающий русскомозлику 7.01 Iсус нe народжувався.
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24.12.2021 13:55 Ответить
з католицьким Рiздвом

не з католицьким, а просто з Рiздвом...але завтра, з 0.00 25 грудня!

Рiздво одне, 25 грудня його святкують всi християни.

а москальських сатанiстiв рюзьге мiра пiд машквою вважають християнами лише в силу лише поганих знань та загального дебiлiзму .

ПЦУ та УГКЦ швидше виправляйтесь!
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24.12.2021 14:07 Ответить
так дeякi свящнники вжe роблять службу на католицькe а потiм на совковe. цe нe тiльки прjблeма цeркви а i дeржави тeж бо вихiдних нeмає на католицькe
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24.12.2021 14:37 Ответить
вже давно, якщо не помиляюсь, з 2017 р., в Україні 25 грудня - це вихiдний(святковий) день.
Ви щось пропустили.)
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24.12.2021 15:57 Ответить
так лишe 25. а 26 нi
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24.12.2021 16:30 Ответить
А коцапы оккупировали земли украинцев и убивают нас,на нашей земле.
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24.12.2021 11:40 Ответить
Мало кто знает,что весь 1940 год Сралин целый год гнал цистерны с чеченской и азербайджанской нефтью в братскую Германию...Гитлер готовил захват Франции...потому нефти надо было много...чтобы обойти обронительную линию Мажино во Франции...

Крысы позорные....
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24.12.2021 11:38 Ответить
украинский хлеб, чернозем, азербайджанскую нефть, горючее - все для братской гитлеровской Германии, находяйщейся под санкциями, гнал щербатый таракан йося.

обучал нацистских летчиков и т.д... для друга, с которым намеревался поделить всю Европу ничего же не жалко.




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24.12.2021 14:12 Ответить
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24.12.2021 14:22 Ответить
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24.12.2021 14:22 Ответить
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24.12.2021 14:23 Ответить
Швабростанцы Путлера гордятся РАБсством своим ,загадочная рюсская душа жила и живет в гоффне хотьб при сЦарях немецких,хоть при пролейтайряте чЛенина,а при КГБшном Шизанутом тем более..,на самом деле ничего загадочного у депилов нет....отобрать взорвать сжечь... пробухать и по новой все начать...Кочевники долбанные по чужим огородам шастать...Орда сраная... эпохи Чингизидов...
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24.12.2021 11:50 Ответить
при зелохе посольство параши сняло глухую защиту с окон и забора, совпадение...
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24.12.2021 11:52 Ответить
ничего не боятся...а чего бояться-то? свои же, со ксивами паРаши, теперя рулят в Украине.

агенты ЗеЛупа и дЕрьмак, граждане эрэфии, при исполнении и родинке своей не навредят, чтут ея интересы же.
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24.12.2021 14:25 Ответить
странно как оно существует в 2021 во львове-это вообще шок сбрр.....как его не снесли..ахахаххх львовяее вы терпинулись в кубе
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24.12.2021 11:56 Ответить
КРАЩЕ СПИТАТИ ЧОМУ КАЦАПСЬКІ ВІЙСЬКОВІ (міротворці) ТЕРИТОРІЄЙ УКРАЇНИ
ЇЗДЯТЬ СЛУЖИТИ У ПРИДНЕСТРОВ Я. Ось де Зе загадка
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24.12.2021 12:01 Ответить
еще при Порошенко перестали ездить,а если и едут то как* гражданские*
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24.12.2021 14:47 Ответить
Обломись як то кажуть в Кацапії - президент Молдови Санду брехати не буде, расєйські військові пруться в Приднестров я як до себе додому і територієй України.
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25.12.2021 00:03 Ответить
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25.12.2021 07:57 Ответить
Спитай у пані Санду як кацапські військові попадають в Приднестров я, через територію України.
А кацапська преса як працювала на фсб, так і працює, довіри цим "фактам" аж нуль.
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25.12.2021 17:16 Ответить
я живу в 30 км от приднестровья,а у паночки Санду есть свой лохотрат которому надо ездить по ушам
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25.12.2021 21:36 Ответить
Ти можеш і на Лахті жити - хто буде перевіряти.
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25.12.2021 23:37 Ответить
не могу)
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26.12.2021 09:43 Ответить
Не невідома особа, а невідомий герой, якому буде встановлено памʼятник
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24.12.2021 12:16 Ответить
Генконсульство россии где? И как оно там может быть?
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24.12.2021 12:20 Ответить
Його взагалі треба знищити, розвели розсадники по всій Україні!!!!
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24.12.2021 12:48 Ответить
провокации кацапни, возможно это сделал работник этого зоопарка..
украинцы не дикие люди..

но, лучше бы просто закрыли эти вражеские учреждения, почему на 8- ом году войны эти штуки ещё не закрыты?..
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24.12.2021 12:53 Ответить
Що ватниковеконсульство робить в Львові?
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24.12.2021 13:24 Ответить
лучше банки с дерьмом бросать,ефект тот же,но вонь будет стоять дольше.и тут точно чистое хулиганство,без вреда жизни и зданиям)))
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24.12.2021 14:46 Ответить
мабуть женщина кидала - не смогла перебросить через ограждение...Какая стыдоба - для подобных акций извелись патриоты мужского полу...
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24.12.2021 14:49 Ответить
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25.12.2021 17:23 Ответить
 
 