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Новини Коронавірус і карантин
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Штам "Омікрон" поширюється переважно серед невакцинованих, - Кузін

Штам

Штам коронавірусу "Омікрон" поширюється в основному серед тих, хто не вакцинувався від COVID. На сьогодні складно прогнозувати, наскільки швидко цей штам може поширитися по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, поки не можна дати прогноз того, як швидко "Омікрон" може поширитися по країні.

"Ми бачимо, що в Європі він в основному поширюється серед невакцинованих. Тому для України зараз спрогнозувати його перебіг буде дуже важко. Тому ми орієнтуємося тільки на результати лабораторних досліджень", - зазначив Кузін.

Читайте також: Третя доза вакцини CoronaVac не виробляє потрібної кількості антитіл проти Омікрону, - дослідження

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) Ігор Кузін (315) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+13
Чую пахнет звиздежом
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24.12.2021 13:42
+13
Не пахнет а воняет))))
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24.12.2021 13:43
+8
Так так так, тільки серед невакцинованих. І в лікарні тількі невакциновані і в моргах тільки невакциновані. Зараз будуть колоти 3тє щеплення, потім 4 - 5 - 6 і т.д..
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24.12.2021 13:42
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Чую пахнет звиздежом
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24.12.2021 13:42 Відповісти
Не пахнет а воняет))))
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24.12.2021 13:43 Відповісти
А почему Вы не агитируете за однократную вакцинацию? Этих гораздо меньше среди заболевших, чем невакцинированных?
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24.12.2021 14:21 Відповісти
Так так так, тільки серед невакцинованих. І в лікарні тількі невакциновані і в моргах тільки невакциновані. Зараз будуть колоти 3тє щеплення, потім 4 - 5 - 6 і т.д..
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24.12.2021 13:42 Відповісти
Штам "Омікрон" поширюється переважно серед вакцинованих 2 дозами - Кузін
Штам "Омікрон" поширюється переважно серед вакцинованих 3 дозами - Кузін
Штам "Омікрон" поширюється переважно серед вакцинованих 4 дозами - Кузін
Штам "Омікрон" поширюється - Кузін
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24.12.2021 13:53 Відповісти
В сусідній Словаччині уряд вирішив виплачувати вакцинованим пенсіонерам до 10000 в гривневом еквіваленті.(за повну імунізацію)
Джерело: https://www.rtvs.sk/novinky RTVS .
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24.12.2021 13:44 Відповісти
Тіпа Кузя щось знає про омикрон.
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24.12.2021 13:46 Відповісти
уже давно пора бить по чьей-то наглой рыжей морде
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24.12.2021 13:47 Відповісти
антиваксеры ваш выход
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24.12.2021 13:49 Відповісти
Неправда. Ему без разницы. Но....вакцинация вперед!!!
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24.12.2021 13:54 Відповісти
В омікрона в Україні шансів дуже і дуже мало , бо кількість невакцинованих дуже стрімко зменшується щодня .
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24.12.2021 13:56 Відповісти
Ага. Прям вибирає вакцинований чи ні. Ну сон сивої кобили
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24.12.2021 13:58 Відповісти
проверяет есть ли сертификат
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24.12.2021 14:03 Відповісти
Значит "Дельта" распространяется в основном среди вакцинированных
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24.12.2021 14:05 Відповісти
Колись і десь ми вже таке чули)
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24.12.2021 14:09 Відповісти
А, що зробив уряд Шмигаля і Кузін для того щоб вакцинувати більше людей 60+ , які стимули застосувала держава для їх вакцинації? Зараз їх вакциновано в Україні лише 30%, тоді як в інших країнах давно провакциновано більшість і намагаються якнайшвидше провакцинувати 3 -ю дозою. Це не їхній лекторат, тому й смертність в Україні велика. Невже пенсіонерам не можливо було видати в першу чергу 1000 грн готівкою, а не обіцяти віртуальну на ліки. Цим вони хочуть підтримати фармацевтичну галузь, яка й так за рахунок епідемії отримує надприбутки ?
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24.12.2021 14:30 Відповісти
"Штам "Омікрон" поширюється переважно серед невакцинованих, - Кузін "- дайте дибілу нобельпрайс за "відкриття"!
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24.12.2021 14:29 Відповісти
кузін, йди нхй.
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24.12.2021 14:29 Відповісти
В Англії вакциновані всі(крім дітей), то хто там хворіє? В Ізраелі вакциновані 3-ма дозами і теж капєц...
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24.12.2021 14:53 Відповісти
Цензор, слишком много новостей про КОВИД - антиваксеры уже в сильно напряженном состоянии, а у руснявых троллей заканчивается фантазия для новых высеров 🤣
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24.12.2021 14:54 Відповісти
тю,я был уверен что ботоваксов распустили до конца января, вы то че здесь? Пенсию зарабатываете ?
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24.12.2021 16:13 Відповісти
ботоваксов? "уверенность" это хорошо 🤣 на расии там все уверенные в том что они вперде
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24.12.2021 16:26 Відповісти
пусть этот идиот расскажет это трижды вакцинированной Британии, у которой каждый день +100 тыс. зараженных!!!
а, они все купили там сертификаты...забыл....
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24.12.2021 15:18 Відповісти
какой умный штам, проверяет сертификат, и исключительно неваксов заражает..... в легкой хформе? или опять методички переписали?
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24.12.2021 16:12 Відповісти
Москали , бегите сюда! Это ссылка на следующее...
11 декабря шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на доклад датского Государственного института сывороток, отметила, что из 1280 заразившихся в Дании 956 человек привиты два раза, 114 заразившихся получили три дозы вакцины. И это на фоне того, что процент трижды вакцинированных в Дании невелик, так что на практике получается, что с третьей вакцинацией вероятность поражения омикроном... возрастает.
в Великобритании, по состоянию на 30 ноября, из 22 заболевших 12 получили две дозы вакцины, 2 - одну. В США 11 декабря заявили, что из 43 зараженных «омикроном» 34 были полностью вакцинированы, причем 13 недавно ревакцинировались.
Даже ваша глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России из 16 зараженных новым штаммом коронавируса 11 пациентов были полностью вакцинированы.
ссылка на статью.
https://www.dn.se/sverige/beslut-om-covidvaccin-till-yngre-barn-splittrar-experter/
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24.12.2021 17:15 Відповісти
сложно, при 40% вакцинированных (с учетом купивших сертификаты сложность?) или сложно понять что такое распостранение среди 60% невакцинированных?
май асс!
нужен закон про отзыв полномочий столь некомпетентных выборных и назначенных дятлов, вплоть до импичмента
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24.12.2021 23:43 Відповісти
 
 