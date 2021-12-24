Штам "Омікрон" поширюється переважно серед невакцинованих, - Кузін

Штам коронавірусу "Омікрон" поширюється в основному серед тих, хто не вакцинувався від COVID. На сьогодні складно прогнозувати, наскільки швидко цей штам може поширитися по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, поки не можна дати прогноз того, як швидко "Омікрон" може поширитися по країні.

"Ми бачимо, що в Європі він в основному поширюється серед невакцинованих. Тому для України зараз спрогнозувати його перебіг буде дуже важко. Тому ми орієнтуємося тільки на результати лабораторних досліджень", - зазначив Кузін.

Читайте також: Третя доза вакцини CoronaVac не виробляє потрібної кількості антитіл проти Омікрону, - дослідження