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Штам "Омікрон" поширюється переважно серед невакцинованих, - Кузін
Штам коронавірусу "Омікрон" поширюється в основному серед тих, хто не вакцинувався від COVID. На сьогодні складно прогнозувати, наскільки швидко цей штам може поширитися по території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в інтерв'ю "Укрінформу".
За його словами, поки не можна дати прогноз того, як швидко "Омікрон" може поширитися по країні.
"Ми бачимо, що в Європі він в основному поширюється серед невакцинованих. Тому для України зараз спрогнозувати його перебіг буде дуже важко. Тому ми орієнтуємося тільки на результати лабораторних досліджень", - зазначив Кузін.
Топ коментарі
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Штам "Омікрон" поширюється переважно серед вакцинованих 3 дозами - Кузін
Штам "Омікрон" поширюється переважно серед вакцинованих 4 дозами - Кузін
Штам "Омікрон" поширюється - Кузін
Джерело: https://www.rtvs.sk/novinky RTVS .
а, они все купили там сертификаты...забыл....
11 декабря шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на доклад датского Государственного института сывороток, отметила, что из 1280 заразившихся в Дании 956 человек привиты два раза, 114 заразившихся получили три дозы вакцины. И это на фоне того, что процент трижды вакцинированных в Дании невелик, так что на практике получается, что с третьей вакцинацией вероятность поражения омикроном... возрастает.
в Великобритании, по состоянию на 30 ноября, из 22 заболевших 12 получили две дозы вакцины, 2 - одну. В США 11 декабря заявили, что из 43 зараженных «омикроном» 34 были полностью вакцинированы, причем 13 недавно ревакцинировались.
Даже ваша глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России из 16 зараженных новым штаммом коронавируса 11 пациентов были полностью вакцинированы.
ссылка на статью.
https://www.dn.se/sverige/beslut-om-covidvaccin-till-yngre-barn-splittrar-experter/
май асс!
нужен закон про отзыв полномочий столь некомпетентных выборных и назначенных дятлов, вплоть до импичмента