Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним, - Єрмак
Переговори з РФ проводяться постійно в різних форматах, і президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю виданню "Фокус", опублікованому в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент багато разів говорив, що готовий до такої зустрічі (з Путіним. – Ред.). Коли й де вона відбудеться, питання відкрите ... Тільки-но буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти, і буде предмет для розмови, вона відбудеться", - сказав Єрмак.
За його словами, "припинення війни, прагнення до миру мають бути головною мотивацією цієї зустрічі".
"Як сказав президент України у своєму посланні в парламенті, щоб сьогодні вирішити цю головну проблему для всієї країни, потрібно безпосередньо говорити з Росією та її керівником", - зазначає він.
Єрмак розповів, що переговори з РФ тривають постійно, зокрема в рамках "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) і в ТКГ.
"Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться досягти прогресу за деякими напрямами. Україна вийшла з трьома дуже важливими ініціативами. Перше - повернення до режиму припинення вогню. Друге: порушується питання двох КПВВ - "Щастя" і "Золоте" ... Третє - давно не було обміну, ми передали в ТКГ укотре списки людей на звільнення, це до ста осіб. Поки що відповіді немає. Наші представники в ТКГ продовжують проводити переговори", - розповів глава офісу глави держави.
Він також наголосив, що Україна готова виконувати взяті на себе зобов'язання, зокрема Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на сході України, але зазначив, що в них є питання, які можуть по-різному інтерпретуватися.
"У документах є спірні питання, є деякі положення, сформульовані так, що трактуються сторонами по-різному. Тому Україна пропонує і пропонуватиме шляхи виходу з цієї ситуації, головне, щоб було бажання з тієї сторони", - сказав Єрмак.
Як приклад колізії він навів вимоги ОБСЄ до проведення виборів, які в разі виконання зафіксованого в Мінських угодах положення про кордон забезпечити буде неможливо.
"Щодо формули Штайнмаєра, її було справді узгоджено в рамках Паризького саміту, і я не бачу в ній нічого поганого... В цій формулі ключовий момент - що легітимність виборів підтверджується ОБСЄ. Є т. зв. Копенгагенський документ, який встановлює принципи проведення демократичних виборів. Тобто вибори мають відбуватися повністю під контролем української влади, за участю всіх українських партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів, а правоохоронці України мають гарантувати безпеку. Ніяких чужих бойовиків і тим паче - іноземних регулярних військ там бути не може. І, звісно, кордон на момент виборів уже має контролюватися урядом держави, яка проводить вибори. А інакше як гарантувати безпеку? А це означає, що в цьому випадку виконання пункту про кордон, записаного в Мінському протоколі, призвело б до того, що ОБСЄ не змогла б визнати ці вибори легітимними", - пояснив глава Офісу президента, додавши, що "таких колізій іще дуже багато".
"Україна неодноразово продемонструвала всьому світові, що наполегливо виконує всі взяті на себе зобов'язання. І ми завжди говоримо, що наша країна готова й надалі виконувати Мінські угоди, але має бути чіткий план цієї роботи з деокупації частини території двох областей України. Але російська сторона теж повинна продемонструвати бажання виконувати Мінські угоди, починаючи з повноцінного дотримання режиму припинення вогню і закінчуючи іншими домовленостями Паризького саміту в "нормандському форматі", - резюмував Єрмак.
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Российский «Коммерсант» опубликовал содержание «10 шагов», которые Украина предложила для урегулирования конфликта на Донбассе. По данным издания, эти предложения украинская сторона распространила перед заседанием ТКГ 8 декабря.
‼️ Даже беглый анализ этих "шагов" свидетельствует о том, что Ермак с Зеленским настроены на личные контакты с Путиным - как самоцелью, и готовы ради этого пойти на значительные уступки Москве, а в некоторых моментах (как-то: полная амнистия для боевиков, выборы в ОРДЛО по кремлёвским лекалам, имплементация в Конституцию закона об "особом статусе" оккупированных территорий) полную сдачу национальных интересов Украины.
Убедитесь сами:
Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (имеется в виду 8-9 декабря, - прим.) на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению «Мер по усилению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года.
Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ «Золотое» и «Счастье») на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.
Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО или РФ.
Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера» (одобрена ТКГ в октябре 2019 года, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, - прим.).
Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.
Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:
- поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
- содействия проведению «новогоднего / рождественского» взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
- определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.
Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.
Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.
Шаг 9. Проведение саммита лидеров Нормандского формата.
Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:
- об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;
- об амнистии;
- о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
- о специальной (свободной) экономической зоне;
- об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
‼️ И ещё. Подоляк с Арестовичем на эту минуту отказались комментировать опубликованную информацию, что свидетельствует только об одном - она соответствует действительности. В противном случае, они бы её уже 10 раз опровергли. Из чего вытекает очевидное: верхушка зелёной власти хотела провернуть изложенный план максимально скрытно, поставив общественность перед фактом в последний момент.
Нью-Йорк Таймс сообщает:
Пентагон совместно с Министерством Обороны Украины и Офисом Президента Украины работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут стране быстрее отреагировать на возможное вторжение России, заявили высокопоставленные представители администрации", - пишет издание.
При этом уточняется, что скорее всего стоит ожидать бурной реакции со стороны России, если американский лидер одобрит оказание помощи Украине. Однако само предоставление таких данных разведки может помочь Украине предотвратить потенциальную агрессию со стороны Москвы.
В свою очередь, источники отмечают, что оперативные разведданные будут предусматривать изображение российских войск в режиме реального времени. Информация о передвижении войск и техники государства-агрессора позволит определять, собираются ли российские силы пересечь границу.
СМИ также отмечает, что небольшая группа представителей Пентагона недавно посетила Украину для оценки потребностей страны в противовоздушной обороне.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты увеличат военную помощь Украине в случае вторжения России.
Источники издания рассказали, что руководство США рассматривает возможность предоставления Украине экспертов по кибервойне и вооружению, которых планировали отправить в Афганистан до его захвата боевиками "Талибана". Однако передача разведданных является наиболее значимой среди идей противодействия атаке России.
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!" (с)
фильм "Крестный отец"
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https://youtu.be/csmOuJFOeVw?t=3 Це ж було вже...
Шо скажеш?
с Зе-Чма переговорщик, как с говна пуля, оно может только все слить.
***** на него смотрит, как удав на вылупившегося цыпленка.
Вова, ***** тебя проглотит при встрече тет-а-тет.
Ты что, мазохист?
Да он такими бесхребетными, опущенными обиженками жопу подтирает.
Путин - это нелюдь, но наши разберуться!!!!
Если Украину создал Ленин в 1922м году, то о ком писал Пушкин в 1828м году - "Украйна ДРЕВНЯЯ была", когда "Россия МОЛОДАЯ мужала с гением Петра"?
Если Украину создал Ленин, то с кем воевали большевики тогда?
А их ненависть к украинцам обусловлена двумя обстоятельствами: собственную идентичность они построили на украденном у нас и пока мы существуем как народ, мы являемся болезненным для них напоминанием первого обстоятельства.
укрепляй Украину изнутри, выполняй предвыборные обещания, а то уже народ Украины презирает тебя так же, как кремлёвского упыря..
З****, шут -скоморох! Надо срочно и обстоятельно погуторить про
незамедлительную капитуляцию твоей малороссии а моей новороссии!
Самодержец очень Великой паРаши ! Очень Великий )(уйло !
уйло не сможет ослушаться хозяина. Надеюсь Зе знает что делает.