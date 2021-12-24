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Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним, - Єрмак

Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним, - Єрмак

Переговори з РФ проводяться постійно в різних форматах, і президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю виданню "Фокус", опублікованому в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент багато разів говорив, що готовий до такої зустрічі (з Путіним. – Ред.). Коли й де вона відбудеться, питання відкрите ... Тільки-но буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти, і буде предмет для розмови, вона відбудеться", - сказав Єрмак.

За його словами, "припинення війни, прагнення до миру мають бути головною мотивацією цієї зустрічі".

"Як сказав президент України у своєму посланні в парламенті, щоб сьогодні вирішити цю головну проблему для всієї країни, потрібно безпосередньо говорити з Росією та її керівником", - зазначає він.

Єрмак розповів, що переговори з РФ тривають постійно, зокрема в рамках "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) і в ТКГ.

"Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться досягти прогресу за деякими напрямами. Україна вийшла з трьома дуже важливими ініціативами. Перше - повернення до режиму припинення вогню. Друге: порушується питання двох КПВВ - "Щастя" і "Золоте" ... Третє - давно не було обміну, ми передали в ТКГ укотре списки людей на звільнення, це до ста осіб. Поки що відповіді немає. Наші представники в ТКГ продовжують проводити переговори", - розповів глава офісу глави держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили подальші кроки для досягнення миру, - Єрмак провів переговори з Салліваном

Він також наголосив, що Україна готова виконувати взяті на себе зобов'язання, зокрема Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на сході України, але зазначив, що в них є питання, які можуть по-різному інтерпретуватися.

"У документах є спірні питання, є деякі положення, сформульовані так, що трактуються сторонами по-різному. Тому Україна пропонує і пропонуватиме шляхи виходу з цієї ситуації, головне, щоб було бажання з тієї сторони", - сказав Єрмак.

Як приклад колізії він навів вимоги ОБСЄ до проведення виборів, які в разі виконання зафіксованого в Мінських угодах положення про кордон забезпечити буде неможливо.

"Щодо формули Штайнмаєра, її було справді узгоджено в рамках Паризького саміту, і я не бачу в ній нічого поганого... В цій формулі ключовий момент - що легітимність виборів підтверджується ОБСЄ. Є т. зв. Копенгагенський документ, який встановлює принципи проведення демократичних виборів. Тобто вибори мають відбуватися повністю під контролем української влади, за участю всіх українських партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів, а правоохоронці України мають гарантувати безпеку. Ніяких чужих бойовиків і тим паче - іноземних регулярних військ там бути не може. І, звісно, кордон на момент виборів уже має контролюватися урядом держави, яка проводить вибори. А інакше як гарантувати безпеку? А це означає, що в цьому випадку виконання пункту про кордон, записаного в Мінському протоколі, призвело б до того, що ОБСЄ не змогла б визнати ці вибори легітимними", - пояснив глава Офісу президента, додавши, що "таких колізій іще дуже багато".

"Україна неодноразово продемонструвала всьому світові, що наполегливо виконує всі взяті на себе зобов'язання. І ми завжди говоримо, що наша країна готова й надалі виконувати Мінські угоди, але має бути чіткий план цієї роботи з деокупації частини території двох областей України. Але російська сторона теж повинна продемонструвати бажання виконувати Мінські угоди, починаючи з повноцінного дотримання режиму припинення вогню і закінчуючи іншими домовленостями Паризького саміту в "нормандському форматі", - резюмував Єрмак.

Автор: 

Зеленський (23667) ОБСЄ (3498) перемовини (2849) путін (23750) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Єрмак Андрій (1367) Формула Штайнмаєра (323)


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Топ коментарі
+39
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24.12.2021 16:30
+35
"- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!" (с)

фильм "Крестный отец"
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24.12.2021 16:29
+28
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24.12.2021 16:57
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ВАЖНО!
Российский «Коммерсант» опубликовал содержание «10 шагов», которые Украина предложила для урегулирования конфликта на Донбассе. По данным издания, эти предложения украинская сторона распространила перед заседанием ТКГ 8 декабря.

‼️ Даже беглый анализ этих "шагов" свидетельствует о том, что Ермак с Зеленским настроены на личные контакты с Путиным - как самоцелью, и готовы ради этого пойти на значительные уступки Москве, а в некоторых моментах (как-то: полная амнистия для боевиков, выборы в ОРДЛО по кремлёвским лекалам, имплементация в Конституцию закона об "особом статусе" оккупированных территорий) полную сдачу национальных интересов Украины.

Убедитесь сами:

Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (имеется в виду 8-9 декабря, - прим.) на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению «Мер по усилению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года.

Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ «Золотое» и «Счастье») на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО или РФ.

Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера» (одобрена ТКГ в октябре 2019 года, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, - прим.).

Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:
- поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
- содействия проведению «новогоднего / рождественского» взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
- определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.

Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.

Шаг 9. Проведение саммита лидеров Нормандского формата.

Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:

- об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;
- об амнистии;
- о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
- о специальной (свободной) экономической зоне;
- об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

‼️ И ещё. Подоляк с Арестовичем на эту минуту отказались комментировать опубликованную информацию, что свидетельствует только об одном - она соответствует действительности. В противном случае, они бы её уже 10 раз опровергли. Из чего вытекает очевидное: верхушка зелёной власти хотела провернуть изложенный план максимально скрытно, поставив общественность перед фактом в последний момент.
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24.12.2021 16:27 Відповісти
през із підтримкою в 20% не може приймати подібні доленосні для країни рішення
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24.12.2021 21:19 Відповісти
А ТИМ ЧАСОМ...

Нью-Йорк Таймс сообщает:
Пентагон совместно с Министерством Обороны Украины и Офисом Президента Украины работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут стране быстрее отреагировать на возможное вторжение России, заявили высокопоставленные представители администрации", - пишет издание.

При этом уточняется, что скорее всего стоит ожидать бурной реакции со стороны России, если американский лидер одобрит оказание помощи Украине. Однако само предоставление таких данных разведки может помочь Украине предотвратить потенциальную агрессию со стороны Москвы.

В свою очередь, источники отмечают, что оперативные разведданные будут предусматривать изображение российских войск в режиме реального времени. Информация о передвижении войск и техники государства-агрессора позволит определять, собираются ли российские силы пересечь границу.

СМИ также отмечает, что небольшая группа представителей Пентагона недавно посетила Украину для оценки потребностей страны в противовоздушной обороне.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты увеличат военную помощь Украине в случае вторжения России.

Источники издания рассказали, что руководство США рассматривает возможность предоставления Украине экспертов по кибервойне и вооружению, которых планировали отправить в Афганистан до его захвата боевиками "Талибана". Однако передача разведданных является наиболее значимой среди идей противодействия атаке России.
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24.12.2021 16:29 Відповісти
"- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!" (с)

фильм "Крестный отец"
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24.12.2021 16:29 Відповісти
Байден предатель?
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24.12.2021 16:30 Відповісти
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24.12.2021 16:30 Відповісти
Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним, - Єрмак
======================
https://youtu.be/csmOuJFOeVw?t=3 Це ж було вже...
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24.12.2021 17:39 Відповісти
Пурин просто ждал, пока ему Ермак об этом отрапортует
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24.12.2021 23:49 Відповісти
Без шпаргалки двох слів до купи не зв'яже, а збирається дискутувать з майстром хуцпи? Запланували здати кацапу Україну?
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24.12.2021 19:34 Відповісти
Только потом в Украину не возвращается. Сразу к Януковощу соседом
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24.12.2021 16:29 Відповісти
Шмаркля готова смотреть в очко кремлевской крысе...б....ть дожились.
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24.12.2021 16:30 Відповісти
Президент США вже провів переговори з крисою. І анонсував нові переговори, на січень.
Шо скажеш?
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24.12.2021 16:31 Відповісти
Росія напала на США, вбила 14000 американців і загарбала частину території?
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24.12.2021 16:39 Відповісти
Я й сам не знаю, чому після всього цього Зеленський підписав мінські угоди, які так сподобались Х*уйлу. Зрадник, що з нього взяти. Треба взяти з нього мільярд застави або в камеру.
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24.12.2021 17:01 Відповісти
Байден домовився про узаконення мордовського гнійника на своїй території?
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24.12.2021 21:21 Відповісти
А хто домовився?
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24.12.2021 21:49 Відповісти
Єрмак з клоуном?
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25.12.2021 09:03 Відповісти
Гудносий клоун готовий до переговорів з )(уйлом? Про що ? І головне ,побільше коксу в нюхало не забудь напхати!
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24.12.2021 17:43 Відповісти
Ага, пусть посмотрит на Ермака - это и есть те самые пресловутые глаза и жопа путина в Украине
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24.12.2021 23:48 Відповісти
агент Козырь-дЕрьмак, ПНХ. хватит твоей ЗеЛупе заглядывать в шоколадный глаз пуйла.

с Зе-Чма переговорщик, как с говна пуля, оно может только все слить.


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24.12.2021 16:30 Відповісти
Ну и рожа у Вовочки...
***** на него смотрит, как удав на вылупившегося цыпленка.
Вова, ***** тебя проглотит при встрече тет-а-тет.
Ты что, мазохист?
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24.12.2021 19:42 Відповісти
Гірше. Він ідіот.
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24.12.2021 19:51 Відповісти
Ну, недомерку-обсосу из подворотни, где он, с 3-4 -х лет отроду, кривлялся перед дворовой братией, дабы избежать пендаля, затрещины с хорошим лещом или саечкой, до мазохиста ещё нужно пройти определенный участок жизни, а вот то, что он, единственный сын в жи..рейской семье, с массой комплексов неполноценности в отношении себя, из за своего маленького росточка, природной трусливости и воспитанию мамы Риммы с папой Сашей, и манией Наполеона взрощенной в нём жадным, паскудным жаполизным квартальным окружение, пытается стать царём и по совместительсту батюшкой народа Украины, есть факт понятный и видный любому врачу психиатру.
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24.12.2021 20:07 Відповісти
Дерьмак, ты уже про режим *тишины* который и несколько часов не просуществовал уже договорился.
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24.12.2021 16:31 Відповісти
Президент України Зеленський ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ вести переговори з Президентом Російської Федерації Путіним державною мовою України.
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24.12.2021 16:33 Відповісти
Ялина наближається.
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24.12.2021 16:33 Відповісти
Йолка!
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24.12.2021 17:12 Відповісти
Пальма!
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24.12.2021 17:19 Відповісти
До чого він говоий здати з ермаком Україну?Не вийде.
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24.12.2021 16:36 Відповісти
"Старая песня о главном "він би хоч проаналізував вчорашню прес конференцію рашиського фюрера, де той як міг ображав і принижував Украіну та з такою ненавистю ,але де там цей боягуз і слова сказати не може ,молодці блогери це роблять :Стерненко ,Казанський ,Петров та інші і жодного слова від гаранта.
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24.12.2021 16:41 Відповісти
можна подумати клоун не принижував Україну ніколи
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24.12.2021 21:23 Відповісти
А що може сказати Зе, за нього все сказав тато-Пуйло, а татові перечити не слід.
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24.12.2021 23:26 Відповісти
Пуйло? С нашим главзебилом? Прямые переговоры?
Да он такими бесхребетными, опущенными обиженками жопу подтирает.
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24.12.2021 16:41 Відповісти
Шо він готовий? )) Два слова зліпити не може. Нездара придуркуватий.
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24.12.2021 16:42 Відповісти
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24.12.2021 16:57 Відповісти
В когось ще є сумніви, в тому, що вони зрадники.
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24.12.2021 17:09 Відповісти
Уверен Президент Зеленский ,пан Порошенко и Данилов могут посидеть , обсудить ситуацию и принять решение!!!!
Путин - это нелюдь, но наши разберуться!!!!
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24.12.2021 17:12 Відповісти
Под переговоры и сдачу страны ,Пороха пытаются посадить или не допустить назад в Украину ,то ещё вдруг протесты организует
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24.12.2021 17:12 Відповісти
Русские скоты!
Если Украину создал Ленин в 1922м году, то о ком писал Пушкин в 1828м году - "Украйна ДРЕВНЯЯ была", когда "Россия МОЛОДАЯ мужала с гением Петра"?
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24.12.2021 17:15 Відповісти
Русские скоты!
Если Украину создал Ленин, то с кем воевали большевики тогда?
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24.12.2021 17:15 Відповісти
Уточнение! Рассейские с коты!!!
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24.12.2021 17:22 Відповісти
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера. И других "русских" в природе не существует. Продукт имперских амбиций Московии.
А их ненависть к украинцам обусловлена двумя обстоятельствами: собственную идентичность они построили на украденном у нас и пока мы существуем как народ, мы являемся болезненным для них напоминанием первого обстоятельства.
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24.12.2021 21:26 Відповісти
Мантра, которую ОПа повторяет 2,5 года вместо усиления армии и развития экономики...
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24.12.2021 17:20 Відповісти
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24.12.2021 17:24 Відповісти
Он два слова связать не может. Переговорщик хренов...
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24.12.2021 17:24 Відповісти
Да там и надо всего два слова- путин *****. Пропали переговоры.
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24.12.2021 18:13 Відповісти
так для этого зе-чмо и затеяло Пороха посадить - чтобы х#йлу "в глаза заглянуть". кто из двух вовочек кролик, а кто удав и без заглядывания понятно.
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24.12.2021 17:28 Відповісти
Розмовляти з ким? Сіметрична відповідь була б , що РФ створили більшовики, а "русских" Сталін.
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24.12.2021 17:29 Відповісти
голобородько, не позорь Украину.. кабаеву нужна только капитуляция..
укрепляй Украину изнутри, выполняй предвыборные обещания, а то уже народ Украины презирает тебя так же, как кремлёвского упыря..
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24.12.2021 17:30 Відповісти
ему похер...
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24.12.2021 17:50 Відповісти
ці десять кроків і посадка Порошенка як одинадцятий крок це все що потрібно знати про здачу Зелепоцами України
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24.12.2021 17:30 Відповісти
ну..., якщо єрмаки і шефіри "підготували" преЗедента до прямих переговорів з ворогом....тоді я спокійний.....а взагалі, Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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24.12.2021 17:30 Відповісти
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24.12.2021 17:43 Відповісти
Отже, за словами "крота" Єрмака, Зеленський готовий до здачі України лютому ворогові...
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24.12.2021 17:32 Відповісти
Зрадник так і рветься на зустріч до Путлера щоб підписати капітуляцію...
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24.12.2021 17:33 Відповісти
підготував язика, щоб гарно вилизати дупу ***** ! життя його ні чому не вчить , вже лизав кривавому таргану .
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24.12.2021 17:35 Відповісти

З****, шут -скоморох! Надо срочно и обстоятельно погуторить про
незамедлительную капитуляцию твоей малороссии а моей новороссии!
Самодержец очень Великой паРаши ! Очень Великий )(уйло !
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24.12.2021 17:35 Відповісти
Барышня легли и просють!
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24.12.2021 17:43 Відповісти
Ермак в Омане в свое время подложил Зеленского под Патрушева, теперь свою шлюшку сватает Путину. Смысла в этом нету, кроме гомоэротических приключений. Потому как Путин не меняет своих парадигм никогда. Лазит ли кто у него в очке или нет.
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24.12.2021 18:00 Відповісти
Есть встречное предложение - Встретится Зе-компанией с Куйлом в кремле - и попроситься у него пожить в московии, либо тут им пистец будет.....
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24.12.2021 18:42 Відповісти
агенты кремля сидят в ОП
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24.12.2021 19:45 Відповісти
Зате Держава Україна не готова до переговорів з убивцею.... вава сьогодні є, а завтра буде на смітнику...А Україна буде завжди
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24.12.2021 20:13 Відповісти
зачем куйлу идти на уступки, он будет твердить свое пока зеля не просядет
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24.12.2021 20:33 Відповісти
там просто кротоферма, там немає жодного українця.
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24.12.2021 20:52 Відповісти
предатели чертовы
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24.12.2021 21:12 Відповісти
А рояль какой будет - "Стейнвей" или "Бернстайн"?
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24.12.2021 21:58 Відповісти
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25.12.2021 00:52 Відповісти
В случае полномасштабной агрессии РФ главнокомандующего-предателя Зелю придется срочно посадить под домашний арест или нейтрализовать.
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25.12.2021 12:37 Відповісти
Уже ясно, ЗЕля на дистанционном управлении бункера и давно бы сдал Украину деду Путину, как это сделал губернатор Лукашенко, но боится недовольства Украинского народа. Также, ЗЕля неустанно пытается посадить Порошенко, который мешает ему сдать Украину Путину.
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25.12.2021 12:38 Відповісти
Полномочный представитель президента Российской Федерации Ермак полностью управляет президент-клоуном ЗЕленским. Это какой-то позор.
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25.12.2021 12:38 Відповісти
//Китай призвал Россию и Украину провести переговоры для решения проблемы.///

уйло не сможет ослушаться хозяина. Надеюсь Зе знает что делает.
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25.02.2022 14:02 Відповісти
 
 