Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним, - Єрмак

Переговори з РФ проводяться постійно в різних форматах, і президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю виданню "Фокус", опублікованому в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент багато разів говорив, що готовий до такої зустрічі (з Путіним. – Ред.). Коли й де вона відбудеться, питання відкрите ... Тільки-но буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти, і буде предмет для розмови, вона відбудеться", - сказав Єрмак.

За його словами, "припинення війни, прагнення до миру мають бути головною мотивацією цієї зустрічі".

"Як сказав президент України у своєму посланні в парламенті, щоб сьогодні вирішити цю головну проблему для всієї країни, потрібно безпосередньо говорити з Росією та її керівником", - зазначає він.

Єрмак розповів, що переговори з РФ тривають постійно, зокрема в рамках "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) і в ТКГ.

"Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться досягти прогресу за деякими напрямами. Україна вийшла з трьома дуже важливими ініціативами. Перше - повернення до режиму припинення вогню. Друге: порушується питання двох КПВВ - "Щастя" і "Золоте" ... Третє - давно не було обміну, ми передали в ТКГ укотре списки людей на звільнення, це до ста осіб. Поки що відповіді немає. Наші представники в ТКГ продовжують проводити переговори", - розповів глава офісу глави держави.

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Він також наголосив, що Україна готова виконувати взяті на себе зобов'язання, зокрема Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на сході України, але зазначив, що в них є питання, які можуть по-різному інтерпретуватися.

"У документах є спірні питання, є деякі положення, сформульовані так, що трактуються сторонами по-різному. Тому Україна пропонує і пропонуватиме шляхи виходу з цієї ситуації, головне, щоб було бажання з тієї сторони", - сказав Єрмак.

Як приклад колізії він навів вимоги ОБСЄ до проведення виборів, які в разі виконання зафіксованого в Мінських угодах положення про кордон забезпечити буде неможливо.

"Щодо формули Штайнмаєра, її було справді узгоджено в рамках Паризького саміту, і я не бачу в ній нічого поганого... В цій формулі ключовий момент - що легітимність виборів підтверджується ОБСЄ. Є т. зв. Копенгагенський документ, який встановлює принципи проведення демократичних виборів. Тобто вибори мають відбуватися повністю під контролем української влади, за участю всіх українських партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів, а правоохоронці України мають гарантувати безпеку. Ніяких чужих бойовиків і тим паче - іноземних регулярних військ там бути не може. І, звісно, кордон на момент виборів уже має контролюватися урядом держави, яка проводить вибори. А інакше як гарантувати безпеку? А це означає, що в цьому випадку виконання пункту про кордон, записаного в Мінському протоколі, призвело б до того, що ОБСЄ не змогла б визнати ці вибори легітимними", - пояснив глава Офісу президента, додавши, що "таких колізій іще дуже багато".

"Україна неодноразово продемонструвала всьому світові, що наполегливо виконує всі взяті на себе зобов'язання. І ми завжди говоримо, що наша країна готова й надалі виконувати Мінські угоди, але має бути чіткий план цієї роботи з деокупації частини території двох областей України. Але російська сторона теж повинна продемонструвати бажання виконувати Мінські угоди, починаючи з повноцінного дотримання режиму припинення вогню і закінчуючи іншими домовленостями Паризького саміту в "нормандському форматі", - резюмував Єрмак.