Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным, - Ермак
Переговоры с РФ проводятся постоянно в разных форматах и президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью изданию "Фокус", опубликованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Президент много раз говорил, что готов к такой встрече (с Путиным. – Ред.). Когда и где она состоится, вопрос пока открыт... Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", - сказал Ермак.
По его словам, "прекращение войны, стремление к миру должно быть главной мотивацией этой встречи".
"Как сказал президент Украины в своем послании в парламенте, чтобы сегодня решить эту главную проблему для всей страны, нужно напрямую говорить с Россией и ее руководителем", - отмечает он.
Ермак рассказал, что переговоры с РФ продолжаются постоянно, в том числе в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) и в ТКГ.
"Мы очень надеемся, что нам удастся достичь прогресса по некоторым направлениям. Украина вышла с тремя очень важными инициативами. Первое – возвращение к режиму прекращения огня. Второе: поднимается вопрос двух КПВВ – "Счастье" и "Золотое"... Третье – давно не было обмена, мы передали в ТКГ в очередной раз списки людей на освобождение, это до ста человек. Пока ответа нет. Наши представители в ТКГ продолжают вести переговоры", - рассказал глава офиса главы государства.
Он также подчеркнул, что Украина готова выполнять взятые на себя обязательства, в частности, минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, но отметил, что у них есть вопросы, которые могут по-разному интерпретироваться.
"В документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные так, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из этой ситуации, главное, чтобы желание было с той стороны", - сказал Ермак.
В качестве примера коллизии он привел требования ОБСЕ к проведению выборов, которые при выполнении зафиксированного в минских соглашениях положения о границе обеспечить будет невозможно.
"По формуле Штайнмайера, она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого... В этой формуле ключевой момент - что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ. Есть т. н. Копенгагенский документ, устанавливающий принципы проведения демократических выборов. То есть выборы должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны гарантировать безопасность. Никаких чужих боевиков и тем более - иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, которое проводит выборы, а иначе как гарантировать безопасность? А это значит, что в этом случае выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогла бы признать эти выборы легитимными", - пояснил глава Офиса президента, добавив, что "таких коллизий еще очень много".
"Украина неоднократно продемонстрировала всему миру, что настойчиво выполняет все взятые на себя обязательства. И мы всегда говорим, что наша страна готова и дальше выполнять минские соглашения, но должен быть четкий план этой работы по деоккупации части территории двух областей Украины. И российская сторона тоже должна продемонстрировать желание выполнять минские соглашения начиная с полноценного соблюдения режима прекращения огня и заканчивая другими договоренностями Парижского саммита в "нормандском формате", - резюмировал Ермак.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Российский «Коммерсант» опубликовал содержание «10 шагов», которые Украина предложила для урегулирования конфликта на Донбассе. По данным издания, эти предложения украинская сторона распространила перед заседанием ТКГ 8 декабря.
‼️ Даже беглый анализ этих "шагов" свидетельствует о том, что Ермак с Зеленским настроены на личные контакты с Путиным - как самоцелью, и готовы ради этого пойти на значительные уступки Москве, а в некоторых моментах (как-то: полная амнистия для боевиков, выборы в ОРДЛО по кремлёвским лекалам, имплементация в Конституцию закона об "особом статусе" оккупированных территорий) полную сдачу национальных интересов Украины.
Убедитесь сами:
Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (имеется в виду 8-9 декабря, - прим.) на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению «Мер по усилению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года.
Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ «Золотое» и «Счастье») на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.
Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО или РФ.
Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера» (одобрена ТКГ в октябре 2019 года, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, - прим.).
Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.
Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:
- поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
- содействия проведению «новогоднего / рождественского» взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
- определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.
Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.
Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.
Шаг 9. Проведение саммита лидеров Нормандского формата.
Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:
- об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;
- об амнистии;
- о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
- о специальной (свободной) экономической зоне;
- об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
‼️ И ещё. Подоляк с Арестовичем на эту минуту отказались комментировать опубликованную информацию, что свидетельствует только об одном - она соответствует действительности. В противном случае, они бы её уже 10 раз опровергли. Из чего вытекает очевидное: верхушка зелёной власти хотела провернуть изложенный план максимально скрытно, поставив общественность перед фактом в последний момент.
Нью-Йорк Таймс сообщает:
Пентагон совместно с Министерством Обороны Украины и Офисом Президента Украины работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут стране быстрее отреагировать на возможное вторжение России, заявили высокопоставленные представители администрации", - пишет издание.
При этом уточняется, что скорее всего стоит ожидать бурной реакции со стороны России, если американский лидер одобрит оказание помощи Украине. Однако само предоставление таких данных разведки может помочь Украине предотвратить потенциальную агрессию со стороны Москвы.
В свою очередь, источники отмечают, что оперативные разведданные будут предусматривать изображение российских войск в режиме реального времени. Информация о передвижении войск и техники государства-агрессора позволит определять, собираются ли российские силы пересечь границу.
СМИ также отмечает, что небольшая группа представителей Пентагона недавно посетила Украину для оценки потребностей страны в противовоздушной обороне.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты увеличат военную помощь Украине в случае вторжения России.
Источники издания рассказали, что руководство США рассматривает возможность предоставления Украине экспертов по кибервойне и вооружению, которых планировали отправить в Афганистан до его захвата боевиками "Талибана". Однако передача разведданных является наиболее значимой среди идей противодействия атаке России.
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!" (с)
фильм "Крестный отец"
======================
https://youtu.be/csmOuJFOeVw?t=3 Це ж було вже...
Шо скажеш?
с Зе-Чма переговорщик, как с говна пуля, оно может только все слить.
***** на него смотрит, как удав на вылупившегося цыпленка.
Вова, ***** тебя проглотит при встрече тет-а-тет.
Ты что, мазохист?
Да он такими бесхребетными, опущенными обиженками жопу подтирает.
Путин - это нелюдь, но наши разберуться!!!!
Если Украину создал Ленин в 1922м году, то о ком писал Пушкин в 1828м году - "Украйна ДРЕВНЯЯ была", когда "Россия МОЛОДАЯ мужала с гением Петра"?
Если Украину создал Ленин, то с кем воевали большевики тогда?
А их ненависть к украинцам обусловлена двумя обстоятельствами: собственную идентичность они построили на украденном у нас и пока мы существуем как народ, мы являемся болезненным для них напоминанием первого обстоятельства.
укрепляй Украину изнутри, выполняй предвыборные обещания, а то уже народ Украины презирает тебя так же, как кремлёвского упыря..
З****, шут -скоморох! Надо срочно и обстоятельно погуторить про
незамедлительную капитуляцию твоей малороссии а моей новороссии!
Самодержец очень Великой паРаши ! Очень Великий )(уйло !
уйло не сможет ослушаться хозяина. Надеюсь Зе знает что делает.