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Новости Война
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Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным, - Ермак

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным, - Ермак

Переговоры с РФ проводятся постоянно в разных форматах и президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью изданию "Фокус", опубликованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Президент много раз говорил, что готов к такой встрече (с Путиным. – Ред.). Когда и где она состоится, вопрос пока открыт... Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", - сказал Ермак.

По его словам, "прекращение войны, стремление к миру должно быть главной мотивацией этой встречи".

"Как сказал президент Украины в своем послании в парламенте, чтобы сегодня решить эту главную проблему для всей страны, нужно напрямую говорить с Россией и ее руководителем", - отмечает он.

Ермак рассказал, что переговоры с РФ продолжаются постоянно, в том числе в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) и в ТКГ.

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"Мы очень надеемся, что нам удастся достичь прогресса по некоторым направлениям. Украина вышла с тремя очень важными инициативами. Первое – возвращение к режиму прекращения огня. Второе: поднимается вопрос двух КПВВ – "Счастье" и "Золотое"... Третье – давно не было обмена, мы передали в ТКГ в очередной раз списки людей на освобождение, это до ста человек. Пока ответа нет. Наши представители в ТКГ продолжают вести переговоры", - рассказал глава офиса главы государства.

Он также подчеркнул, что Украина готова выполнять взятые на себя обязательства, в частности, минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, но отметил, что у них есть вопросы, которые могут по-разному интерпретироваться.

"В документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные так, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из этой ситуации, главное, чтобы желание было с той стороны", - сказал Ермак.

В качестве примера коллизии он привел требования ОБСЕ к проведению выборов, которые при выполнении зафиксированного в минских соглашениях положения о границе обеспечить будет невозможно.

"По формуле Штайнмайера, она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого... В этой формуле ключевой момент - что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ. Есть т. н. Копенгагенский документ, устанавливающий принципы проведения демократических выборов. То есть выборы должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны гарантировать безопасность. Никаких чужих боевиков и тем более - иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, которое проводит выборы, а иначе как гарантировать безопасность? А это значит, что в этом случае выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогла бы признать эти выборы легитимными", - пояснил глава Офиса президента, добавив, что "таких коллизий еще очень много".

"Украина неоднократно продемонстрировала всему миру, что настойчиво выполняет все взятые на себя обязательства. И мы всегда говорим, что наша страна готова и дальше выполнять минские соглашения, но должен быть четкий план этой работы по деоккупации части территории двух областей Украины. И российская сторона тоже должна продемонстрировать желание выполнять минские соглашения начиная с полноценного соблюдения режима прекращения огня и заканчивая другими договоренностями Парижского саммита в "нормандском формате", - резюмировал Ермак.

Автор: 

Зеленский (20210) ОБСЕ (4871) переговоры (4913) путин (31203) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Ермак Андрей (1255)


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Топ комментарии
+39
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24.12.2021 16:30
+35
"- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!" (с)

фильм "Крестный отец"
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24.12.2021 16:29
+28
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24.12.2021 16:57
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ВАЖНО!
Российский «Коммерсант» опубликовал содержание «10 шагов», которые Украина предложила для урегулирования конфликта на Донбассе. По данным издания, эти предложения украинская сторона распространила перед заседанием ТКГ 8 декабря.

‼️ Даже беглый анализ этих "шагов" свидетельствует о том, что Ермак с Зеленским настроены на личные контакты с Путиным - как самоцелью, и готовы ради этого пойти на значительные уступки Москве, а в некоторых моментах (как-то: полная амнистия для боевиков, выборы в ОРДЛО по кремлёвским лекалам, имплементация в Конституцию закона об "особом статусе" оккупированных территорий) полную сдачу национальных интересов Украины.

Убедитесь сами:

Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (имеется в виду 8-9 декабря, - прим.) на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению «Мер по усилению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года.

Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ «Золотое» и «Счастье») на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО или РФ.

Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера» (одобрена ТКГ в октябре 2019 года, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, - прим.).

Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:
- поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
- содействия проведению «новогоднего / рождественского» взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
- определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.

Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.

Шаг 9. Проведение саммита лидеров Нормандского формата.

Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:

- об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;
- об амнистии;
- о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
- о специальной (свободной) экономической зоне;
- об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

‼️ И ещё. Подоляк с Арестовичем на эту минуту отказались комментировать опубликованную информацию, что свидетельствует только об одном - она соответствует действительности. В противном случае, они бы её уже 10 раз опровергли. Из чего вытекает очевидное: верхушка зелёной власти хотела провернуть изложенный план максимально скрытно, поставив общественность перед фактом в последний момент.
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24.12.2021 16:27 Ответить
през із підтримкою в 20% не може приймати подібні доленосні для країни рішення
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24.12.2021 21:19 Ответить
А ТИМ ЧАСОМ...

Нью-Йорк Таймс сообщает:
Пентагон совместно с Министерством Обороны Украины и Офисом Президента Украины работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут стране быстрее отреагировать на возможное вторжение России, заявили высокопоставленные представители администрации", - пишет издание.

При этом уточняется, что скорее всего стоит ожидать бурной реакции со стороны России, если американский лидер одобрит оказание помощи Украине. Однако само предоставление таких данных разведки может помочь Украине предотвратить потенциальную агрессию со стороны Москвы.

В свою очередь, источники отмечают, что оперативные разведданные будут предусматривать изображение российских войск в режиме реального времени. Информация о передвижении войск и техники государства-агрессора позволит определять, собираются ли российские силы пересечь границу.

СМИ также отмечает, что небольшая группа представителей Пентагона недавно посетила Украину для оценки потребностей страны в противовоздушной обороне.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты увеличат военную помощь Украине в случае вторжения России.

Источники издания рассказали, что руководство США рассматривает возможность предоставления Украине экспертов по кибервойне и вооружению, которых планировали отправить в Афганистан до его захвата боевиками "Талибана". Однако передача разведданных является наиболее значимой среди идей противодействия атаке России.
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24.12.2021 16:29 Ответить
"- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!" (с)

фильм "Крестный отец"
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24.12.2021 16:29 Ответить
Байден предатель?
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24.12.2021 16:30 Ответить
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24.12.2021 16:30 Ответить
Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним, - Єрмак
======================
https://youtu.be/csmOuJFOeVw?t=3 Це ж було вже...
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24.12.2021 17:39 Ответить
Пурин просто ждал, пока ему Ермак об этом отрапортует
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24.12.2021 23:49 Ответить
Без шпаргалки двох слів до купи не зв'яже, а збирається дискутувать з майстром хуцпи? Запланували здати кацапу Україну?
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24.12.2021 19:34 Ответить
Только потом в Украину не возвращается. Сразу к Януковощу соседом
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24.12.2021 16:29 Ответить
Шмаркля готова смотреть в очко кремлевской крысе...б....ть дожились.
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24.12.2021 16:30 Ответить
Президент США вже провів переговори з крисою. І анонсував нові переговори, на січень.
Шо скажеш?
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24.12.2021 16:31 Ответить
Росія напала на США, вбила 14000 американців і загарбала частину території?
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24.12.2021 16:39 Ответить
Я й сам не знаю, чому після всього цього Зеленський підписав мінські угоди, які так сподобались Х*уйлу. Зрадник, що з нього взяти. Треба взяти з нього мільярд застави або в камеру.
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24.12.2021 17:01 Ответить
Байден домовився про узаконення мордовського гнійника на своїй території?
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24.12.2021 21:21 Ответить
А хто домовився?
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24.12.2021 21:49 Ответить
Єрмак з клоуном?
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25.12.2021 09:03 Ответить
Гудносий клоун готовий до переговорів з )(уйлом? Про що ? І головне ,побільше коксу в нюхало не забудь напхати!
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24.12.2021 17:43 Ответить
Ага, пусть посмотрит на Ермака - это и есть те самые пресловутые глаза и жопа путина в Украине
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24.12.2021 23:48 Ответить
агент Козырь-дЕрьмак, ПНХ. хватит твоей ЗеЛупе заглядывать в шоколадный глаз пуйла.

с Зе-Чма переговорщик, как с говна пуля, оно может только все слить.


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24.12.2021 16:30 Ответить
Ну и рожа у Вовочки...
***** на него смотрит, как удав на вылупившегося цыпленка.
Вова, ***** тебя проглотит при встрече тет-а-тет.
Ты что, мазохист?
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24.12.2021 19:42 Ответить
Гірше. Він ідіот.
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24.12.2021 19:51 Ответить
Ну, недомерку-обсосу из подворотни, где он, с 3-4 -х лет отроду, кривлялся перед дворовой братией, дабы избежать пендаля, затрещины с хорошим лещом или саечкой, до мазохиста ещё нужно пройти определенный участок жизни, а вот то, что он, единственный сын в жи..рейской семье, с массой комплексов неполноценности в отношении себя, из за своего маленького росточка, природной трусливости и воспитанию мамы Риммы с папой Сашей, и манией Наполеона взрощенной в нём жадным, паскудным жаполизным квартальным окружение, пытается стать царём и по совместительсту батюшкой народа Украины, есть факт понятный и видный любому врачу психиатру.
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24.12.2021 20:07 Ответить
Дерьмак, ты уже про режим *тишины* который и несколько часов не просуществовал уже договорился.
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24.12.2021 16:31 Ответить
Президент України Зеленський ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ вести переговори з Президентом Російської Федерації Путіним державною мовою України.
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24.12.2021 16:33 Ответить
Ялина наближається.
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24.12.2021 16:33 Ответить
Йолка!
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24.12.2021 17:12 Ответить
Пальма!
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24.12.2021 17:19 Ответить
До чого він говоий здати з ермаком Україну?Не вийде.
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24.12.2021 16:36 Ответить
"Старая песня о главном "він би хоч проаналізував вчорашню прес конференцію рашиського фюрера, де той як міг ображав і принижував Украіну та з такою ненавистю ,але де там цей боягуз і слова сказати не може ,молодці блогери це роблять :Стерненко ,Казанський ,Петров та інші і жодного слова від гаранта.
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24.12.2021 16:41 Ответить
можна подумати клоун не принижував Україну ніколи
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24.12.2021 21:23 Ответить
А що може сказати Зе, за нього все сказав тато-Пуйло, а татові перечити не слід.
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24.12.2021 23:26 Ответить
Пуйло? С нашим главзебилом? Прямые переговоры?
Да он такими бесхребетными, опущенными обиженками жопу подтирает.
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24.12.2021 16:41 Ответить
Шо він готовий? )) Два слова зліпити не може. Нездара придуркуватий.
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24.12.2021 16:42 Ответить
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24.12.2021 16:57 Ответить
В когось ще є сумніви, в тому, що вони зрадники.
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24.12.2021 17:09 Ответить
Уверен Президент Зеленский ,пан Порошенко и Данилов могут посидеть , обсудить ситуацию и принять решение!!!!
Путин - это нелюдь, но наши разберуться!!!!
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24.12.2021 17:12 Ответить
Под переговоры и сдачу страны ,Пороха пытаются посадить или не допустить назад в Украину ,то ещё вдруг протесты организует
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24.12.2021 17:12 Ответить
Русские скоты!
Если Украину создал Ленин в 1922м году, то о ком писал Пушкин в 1828м году - "Украйна ДРЕВНЯЯ была", когда "Россия МОЛОДАЯ мужала с гением Петра"?
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24.12.2021 17:15 Ответить
Русские скоты!
Если Украину создал Ленин, то с кем воевали большевики тогда?
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24.12.2021 17:15 Ответить
Уточнение! Рассейские с коты!!!
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24.12.2021 17:22 Ответить
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера. И других "русских" в природе не существует. Продукт имперских амбиций Московии.
А их ненависть к украинцам обусловлена двумя обстоятельствами: собственную идентичность они построили на украденном у нас и пока мы существуем как народ, мы являемся болезненным для них напоминанием первого обстоятельства.
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24.12.2021 21:26 Ответить
Мантра, которую ОПа повторяет 2,5 года вместо усиления армии и развития экономики...
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24.12.2021 17:20 Ответить
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24.12.2021 17:24 Ответить
Он два слова связать не может. Переговорщик хренов...
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24.12.2021 17:24 Ответить
Да там и надо всего два слова- путин *****. Пропали переговоры.
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24.12.2021 18:13 Ответить
так для этого зе-чмо и затеяло Пороха посадить - чтобы х#йлу "в глаза заглянуть". кто из двух вовочек кролик, а кто удав и без заглядывания понятно.
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24.12.2021 17:28 Ответить
Розмовляти з ким? Сіметрична відповідь була б , що РФ створили більшовики, а "русских" Сталін.
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24.12.2021 17:29 Ответить
голобородько, не позорь Украину.. кабаеву нужна только капитуляция..
укрепляй Украину изнутри, выполняй предвыборные обещания, а то уже народ Украины презирает тебя так же, как кремлёвского упыря..
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24.12.2021 17:30 Ответить
ему похер...
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24.12.2021 17:50 Ответить
ці десять кроків і посадка Порошенка як одинадцятий крок це все що потрібно знати про здачу Зелепоцами України
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24.12.2021 17:30 Ответить
ну..., якщо єрмаки і шефіри "підготували" преЗедента до прямих переговорів з ворогом....тоді я спокійний.....а взагалі, Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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24.12.2021 17:30 Ответить
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24.12.2021 17:43 Ответить
Отже, за словами "крота" Єрмака, Зеленський готовий до здачі України лютому ворогові...
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24.12.2021 17:32 Ответить
Зрадник так і рветься на зустріч до Путлера щоб підписати капітуляцію...
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24.12.2021 17:33 Ответить
підготував язика, щоб гарно вилизати дупу ***** ! життя його ні чому не вчить , вже лизав кривавому таргану .
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24.12.2021 17:35 Ответить

З****, шут -скоморох! Надо срочно и обстоятельно погуторить про
незамедлительную капитуляцию твоей малороссии а моей новороссии!
Самодержец очень Великой паРаши ! Очень Великий )(уйло !
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24.12.2021 17:35 Ответить
Барышня легли и просють!
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24.12.2021 17:43 Ответить
Ермак в Омане в свое время подложил Зеленского под Патрушева, теперь свою шлюшку сватает Путину. Смысла в этом нету, кроме гомоэротических приключений. Потому как Путин не меняет своих парадигм никогда. Лазит ли кто у него в очке или нет.
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24.12.2021 18:00 Ответить
Есть встречное предложение - Встретится Зе-компанией с Куйлом в кремле - и попроситься у него пожить в московии, либо тут им пистец будет.....
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24.12.2021 18:42 Ответить
агенты кремля сидят в ОП
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24.12.2021 19:45 Ответить
Зате Держава Україна не готова до переговорів з убивцею.... вава сьогодні є, а завтра буде на смітнику...А Україна буде завжди
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24.12.2021 20:13 Ответить
зачем куйлу идти на уступки, он будет твердить свое пока зеля не просядет
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24.12.2021 20:33 Ответить
там просто кротоферма, там немає жодного українця.
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24.12.2021 20:52 Ответить
предатели чертовы
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24.12.2021 21:12 Ответить
А рояль какой будет - "Стейнвей" или "Бернстайн"?
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24.12.2021 21:58 Ответить
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25.12.2021 00:52 Ответить
В случае полномасштабной агрессии РФ главнокомандующего-предателя Зелю придется срочно посадить под домашний арест или нейтрализовать.
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25.12.2021 12:37 Ответить
Уже ясно, ЗЕля на дистанционном управлении бункера и давно бы сдал Украину деду Путину, как это сделал губернатор Лукашенко, но боится недовольства Украинского народа. Также, ЗЕля неустанно пытается посадить Порошенко, который мешает ему сдать Украину Путину.
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25.12.2021 12:38 Ответить
Полномочный представитель президента Российской Федерации Ермак полностью управляет президент-клоуном ЗЕленским. Это какой-то позор.
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25.12.2021 12:38 Ответить
//Китай призвал Россию и Украину провести переговоры для решения проблемы.///

уйло не сможет ослушаться хозяина. Надеюсь Зе знает что делает.
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25.02.2022 14:02 Ответить
 
 