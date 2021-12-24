Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным, - Ермак

Переговоры с РФ проводятся постоянно в разных форматах и президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью изданию "Фокус", опубликованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Президент много раз говорил, что готов к такой встрече (с Путиным. – Ред.). Когда и где она состоится, вопрос пока открыт... Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", - сказал Ермак.

По его словам, "прекращение войны, стремление к миру должно быть главной мотивацией этой встречи".

"Как сказал президент Украины в своем послании в парламенте, чтобы сегодня решить эту главную проблему для всей страны, нужно напрямую говорить с Россией и ее руководителем", - отмечает он.

Ермак рассказал, что переговоры с РФ продолжаются постоянно, в том числе в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) и в ТКГ.

Читайте также: РФ – посредник, а нас хотят сделать стороной конфликта на Донбассе. В минских соглашениях такого нет, - Путин

"Мы очень надеемся, что нам удастся достичь прогресса по некоторым направлениям. Украина вышла с тремя очень важными инициативами. Первое – возвращение к режиму прекращения огня. Второе: поднимается вопрос двух КПВВ – "Счастье" и "Золотое"... Третье – давно не было обмена, мы передали в ТКГ в очередной раз списки людей на освобождение, это до ста человек. Пока ответа нет. Наши представители в ТКГ продолжают вести переговоры", - рассказал глава офиса главы государства.

Он также подчеркнул, что Украина готова выполнять взятые на себя обязательства, в частности, минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, но отметил, что у них есть вопросы, которые могут по-разному интерпретироваться.

"В документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные так, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из этой ситуации, главное, чтобы желание было с той стороны", - сказал Ермак.

В качестве примера коллизии он привел требования ОБСЕ к проведению выборов, которые при выполнении зафиксированного в минских соглашениях положения о границе обеспечить будет невозможно.

"По формуле Штайнмайера, она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого... В этой формуле ключевой момент - что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ. Есть т. н. Копенгагенский документ, устанавливающий принципы проведения демократических выборов. То есть выборы должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны гарантировать безопасность. Никаких чужих боевиков и тем более - иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, которое проводит выборы, а иначе как гарантировать безопасность? А это значит, что в этом случае выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогла бы признать эти выборы легитимными", - пояснил глава Офиса президента, добавив, что "таких коллизий еще очень много".

"Украина неоднократно продемонстрировала всему миру, что настойчиво выполняет все взятые на себя обязательства. И мы всегда говорим, что наша страна готова и дальше выполнять минские соглашения, но должен быть четкий план этой работы по деоккупации части территории двух областей Украины. И российская сторона тоже должна продемонстрировать желание выполнять минские соглашения начиная с полноценного соблюдения режима прекращения огня и заканчивая другими договоренностями Парижского саммита в "нормандском формате", - резюмировал Ермак.