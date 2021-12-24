Понад 90% педагогічних працівників вакциновано від коронавірусу двома дозами, - Шкарлет

Понад 1 млн 74 тис. педагогічних працівників навчальних закладів, або 90% від їх загальної кількості, отримали дві дози вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19

Про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні двома дозами вакцини щеплено понад 1 млн 75 тис. освітян, відповідно ми подолали поріг у 90%", - зазначив Шкарлет.

За його словами, найвищі показники щеплених двома дозами в областях: Дніпропетровська - 95,85%; Луганська - 95,37%; Черкаська - 95,24%; Сумська - 94,93%; Донецька - 94,47%.

Найбільша кількість вакцинованих повним циклом працівників у закладах: спеціалізованої освіти - 96,14%; професійної - 93,39%; загальної середньої - 92,18%; дошкільної - 88,94%; професійної перед вищою - 86,68%; вищої - 81,33%.

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"Школи теж демонструють позитивну динаміку, адже відсоток вакцинованих повним чи неповним циклом вчителів становить 97,2%, це приблизно 635 тисяч педагогів. Серед вихователів садків вакциновано щонайменше однією дозою 96,28% осіб, з яких приблизно 85% пройшли повний цикл", - додав міністр.



