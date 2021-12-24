На честь Коко Шанель назвали вулицю в селі на Волині
У селі Струмівка на Волині одну з вулиць офіційно назвали на честь французької модельєрки, засновниці модного дому Chanel Коко Шанель.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Рішення про присвоєння такої назви депутати сільради підтримали 23 грудня.
Зі слів сільського голови Юрія Семенюка, нову назву вулиці члени виконкому дали ще навесні. Нині ж, голосуванням, підтвердили попереднє рішення.
"Це було побажання забудовника, який зводить в селі великий комплекс. Йому допомагали французи в будівництві і облагородженні території. З його слів, французи самі попросили його зробити щось, щоб земля була пов'язана з тією країною", – розповів Юрій Семенюк.
Коко Шанель – відома французська кутюр’є. Завдякі ній у жіночій моді з’явилися приталений жакет та маленька чорна сукня.
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З останнім у мене принципові розбіжності у світогляді.
З К. Шанель жодних. Лише щодо короткої чорної спіднички: або ще коротше, або взагалі без.
Именем погибшего за Украину война к примеру?? Не??
Коко млять...дебилы и скоты...
Не все же партийными деятелями называть 😀
Передача на радио:
1966 год
Диктор (радостно): Здравствуйте товарищи, начинаем концерт по
заявкам радиослушателей. Пишет нам мальчик Ваня из села
Забубенское, Ваня просит передать его любимую песню
"Валенки". Пожалуйста, Ваня, слушай свою любимую песню "Валенки"!
1976 год
Диктор (радостно): Здравствуйте товарищи, начинаем концерт по
заявкам радио слушателей. Пишет нам студент
сельскопромышленного проф. тех. училища города Заднезаброшенска
Ваня Петров, Ваня просит передать его любимую песню "Валенки".
Пожалуйста, Ваня, слушай свою любимую песню "Валенки"!
1986 год
Диктор (радостно): Здравствуйте товарищи, начинаем концерт по
заявкам радиослушателей. Пишет нам директор колхоза им. Патриса
Лумумбы села Забубенского Иван Петров, Иван просит передать его
любимую песню "Валенки". Пожалуйста, Иван, слушайте свою
любимую песню "Валенки"!
1996 год
Диктор (радостно): Зравствуйте товарищи, начинаем концерт по
заявкам радиослушателей. Пишет нам депутат государственной думы,
академик сельскохозяйственной академии Иван Сидорович Петров.
Иван Сидорович просит передать произведение Иоганна
Себастьяна Баха "Токката и Фуга в ре-минор". (Еще более радостно)
Уважаемый Иван Сидорович, пожалуйста, HЕ ************ и
слушайте вашу любимую песню "Валенки"!!!
P.S.Те,що цілий квартал Парижу "Орлі"є названий на честь французького генерала Григора Орлика,сина Пилипа Орлика і похресника Івана Мазепи-фейк.
людському кретинізму(не путати з креативністю) немає меж...адже це все було за часів зеленого монарха.....тоді і не такі ідіотські рішення приймали...А, он твій батько іде... Правду ж я говорю, Шмулику