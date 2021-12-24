На честь Коко Шанель назвали вулицю в селі на Волині

У селі Струмівка на Волині одну з вулиць офіційно назвали на честь французької модельєрки, засновниці модного дому Chanel Коко Шанель.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Рішення про присвоєння такої назви депутати сільради підтримали 23 грудня.

Зі слів сільського голови Юрія Семенюка, нову назву вулиці члени виконкому дали ще навесні. Нині ж, голосуванням, підтвердили попереднє рішення.

"Це було побажання забудовника, який зводить в селі великий комплекс. Йому допомагали французи в будівництві і облагородженні території. З його слів, французи самі попросили його зробити щось, щоб земля була пов'язана з тією країною", – розповів Юрій Семенюк.

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Коко Шанель – відома французська кутюр’є. Завдякі ній у жіночій моді з’явилися приталений жакет та маленька чорна сукня.