В честь Коко Шанель назвали улицу в селе на Волыни

В селе Струмовка на Волыни одну из улиц официально назвали в честь французской модельера, основательницы модного дома Chanel Коко Шанель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Решение о присвоении такого названия депутаты сельсовета поддержали 23 декабря.

По словам сельского головы Юрия Семенюка, новое название улицы члены исполкома дали еще весной. Сейчас же голосованием подтвердили предварительное решение.

"Это было пожелание застройщика, возводящего в селе большой комплекс. Ему помогали французы в строительстве и облагорожении территории. По его словам, французы сами попросили его сделать что-то, чтобы земля была связана с той страной", – рассказал Юрий Семенюк.

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Коко Шанель – известная французская кутюрье. Благодаря ей в женской моде появились приталенный жакет и маленькое черное платье.