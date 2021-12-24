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В честь Коко Шанель назвали улицу в селе на Волыни

В честь Коко Шанель назвали улицу в селе на Волыни

В селе Струмовка на Волыни одну из улиц официально назвали в честь французской модельера, основательницы модного дома Chanel Коко Шанель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Решение о присвоении такого названия депутаты сельсовета поддержали 23 декабря.

По словам сельского головы Юрия Семенюка, новое название улицы члены исполкома дали еще весной. Сейчас же голосованием подтвердили предварительное решение.

"Это было пожелание застройщика, возводящего в селе большой комплекс. Ему помогали французы в строительстве и облагорожении территории. По его словам, французы сами попросили его сделать что-то, чтобы земля была связана с той страной", – рассказал Юрий Семенюк.

Читайте: В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую

Коко Шанель – известная французская кутюрье. Благодаря ей в женской моде появились приталенный жакет и маленькое черное платье.

Автор: 

переименования (739) улица (196) Волынская область (991)


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Топ комментарии
+9
Дурость 80 уровня...
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24.12.2021 17:20
+5
селянам-респект...
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24.12.2021 17:18
+5
Более достойных найти не смогли??
Именем погибшего за Украину война к примеру?? Не??
Коко млять...дебилы и скоты...
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24.12.2021 17:28
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Правила форума Совет форумчан
Прикольно... но и Волынь Европа...
-- поддержал! *)
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24.12.2021 17:16 Ответить
селянам-респект...
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24.12.2021 17:18 Ответить
Дурость 80 уровня...
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24.12.2021 17:20 Ответить
Тёте Дуне стало жарко в тёплых байковых трусах. (с) ? *)
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24.12.2021 17:26 Ответить
Шановний, не погоджуюся з Вами. Ця вилиця раніше була Карла Маркса.
З останнім у мене принципові розбіжності у світогляді.
З К. Шанель жодних. Лише щодо короткої чорної спіднички: або ще коротше, або взагалі без.
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24.12.2021 18:33 Ответить
А ви порийтесь у своїй пам' яті,може у вас знайдеться пара-трійка українців,з якими у вас теж не буде розбіжностей...
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25.12.2021 15:25 Ответить
поясни
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24.12.2021 19:19 Ответить
Наступного разу "забудовник" попросить перейменувати Струмівку на Коко...або навіть на П"єрдуняри і вдячні волиняни без сумніву його підтримають...Зрештою...справді трохи прикольно,трохи гірко,хочеться щоб в українських селах і вулиці були українські...
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24.12.2021 17:26 Ответить
Нью-Йорк, наприклад? *)
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24.12.2021 17:27 Ответить
Нью-Йорк историческое название...так назвали те кто основал этот город..
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24.12.2021 17:29 Ответить
"гірко,хочеться щоб в українських селах і вулиці були українські..."
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24.12.2021 17:33 Ответить
Совок переименовал его в Новгородское...это что лучше было??
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24.12.2021 17:50 Ответить
Я за НЙ! ...предыдущий оратор чем-то недовольный...*)
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24.12.2021 17:52 Ответить
Ну ну, нічого що раніше він був Нью Амстердам?
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24.12.2021 17:44 Ответить
Ну, город это громко, но да название историческое.
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24.12.2021 18:06 Ответить
Поселок городского типа...ПГТ...
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24.12.2021 18:10 Ответить
Нью-Йорк уже есть, в Донецкой обл.
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24.12.2021 18:26 Ответить
можно и Петроград...Или Петробург...
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24.12.2021 22:49 Ответить
Более достойных найти не смогли??
Именем погибшего за Украину война к примеру?? Не??
Коко млять...дебилы и скоты...
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24.12.2021 17:28 Ответить
Піддержую👍А іменеи Мазепи? Петлюри, Скоропадського і тд..??Ніт! КОКО мля( а ідіоти радіють тут на форумі. Сумно за 'наріт'
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24.12.2021 17:34 Ответить
А як треба було? В честь борцуніхи з хунтою лєнкі зєлєнськай?
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24.12.2021 17:54 Ответить
Более 15 тысяч погибших с 2014-го года...десятки тысяч погибших за независимость Украины в прошлом веке....достойных достаточно...и без коко...и без ленки зеленской...
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24.12.2021 17:58 Ответить
за рабыню Изауру ничего не слышно? может хоть скверик?
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24.12.2021 17:31 Ответить
але слово "фазенда"з серіалу "багаті теж плачуть" приклеїлося замість слова - поле-огород
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24.12.2021 17:40 Ответить
где тут у вас сельпо? на улице коко.. гламурненько..
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24.12.2021 17:36 Ответить
а якби я назвав свого Рябка на честь Арнольда Шварценеггера, ви б теж про це написали?
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24.12.2021 17:37 Ответить
Я бы предложил переименовать Московский проспект в Харькове в Изюмский или Бахмутский шлях.Только кто меня послушает?И вместо памятника маршалу-душегубу Жюкову поставить памятник Ивану Мазепе либо Сковороде.Ведь даже в Хрущевские времена этот проспект назывался улицей Стадионной. Тогда -же Проспект Героев Сталинграда назывался ул Байрона.А сейчас в Харькове - сплошной людоедский запоребрик.
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24.12.2021 17:40 Ответить
Коко взагалі то співпрацювала з гітлерівцями аж гай шумів.
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24.12.2021 17:46 Ответить
Но об этом не принято, как и о том что европа производила вооружение, технику, аммуницию, продукты питания, поставляла добровольцев для вермахта. За ДЕНЬГИ. И ничего с тех пор не изменилось.
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24.12.2021 18:14 Ответить
А маркиз де Сад, что рылом не вышел? Чем плох... Дайош по улице в каждом волынском селе!!!
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24.12.2021 17:54 Ответить
Пройдись по Пьер Решаровской заглянь на Лягушачию и в переулок Жерара сверни приДупирдеть.
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24.12.2021 19:25 Ответить
Если женщины будут брать с неё пример - класс
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24.12.2021 18:02 Ответить
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24.12.2021 18:03 Ответить
Це хто?
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24.12.2021 18:35 Ответить
Та , чьим именем названа улица.
Не все же партийными деятелями называть 😀
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24.12.2021 18:56 Ответить
Гарна жіночка
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24.12.2021 19:08 Ответить
Окрім партійних діячів,є багато людей в Україні,які заслуговують на те,щоб їхні прізвища/ посмертно/ увіковічили,хоча б у назві вулиць...Це те,найменше,що змогла би зробити українська нація,шоб тих людей пам'ятали усі.
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25.12.2021 15:30 Ответить
Крупный и мелкий рогатый скот не поймёт.
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24.12.2021 18:54 Ответить
а я фізично втратив нюх та смак, мені до лампочки
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24.12.2021 18:08 Ответить
Про таких дебилов 100 лет тому сочинили анекдот.

Передача на радио:
1966 год
Диктор (радостно): Здравствуйте товарищи, начинаем концерт по
заявкам радиослушателей. Пишет нам мальчик Ваня из села
Забубенское, Ваня просит передать его любимую песню
"Валенки". Пожалуйста, Ваня, слушай свою любимую песню "Валенки"!
1976 год
Диктор (радостно): Здравствуйте товарищи, начинаем концерт по
заявкам радио слушателей. Пишет нам студент
сельскопромышленного проф. тех. училища города Заднезаброшенска
Ваня Петров, Ваня просит передать его любимую песню "Валенки".
Пожалуйста, Ваня, слушай свою любимую песню "Валенки"!
1986 год
Диктор (радостно): Здравствуйте товарищи, начинаем концерт по
заявкам радиослушателей. Пишет нам директор колхоза им. Патриса
Лумумбы села Забубенского Иван Петров, Иван просит передать его
любимую песню "Валенки". Пожалуйста, Иван, слушайте свою
любимую песню "Валенки"!
1996 год
Диктор (радостно): Зравствуйте товарищи, начинаем концерт по
заявкам радиослушателей. Пишет нам депутат государственной думы,
академик сельскохозяйственной академии Иван Сидорович Петров.
Иван Сидорович просит передать произведение Иоганна
Себастьяна Баха "Токката и Фуга в ре-минор". (Еще более радостно)
Уважаемый Иван Сидорович, пожалуйста, HЕ ************ и
слушайте вашу любимую песню "Валенки"!!!
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24.12.2021 18:21 Ответить
Якщо вже так хотіли догодити французам,то чого б не назвати ту вулицю "Анна Ярославна"?І Київська княжна і королева Франції.Чи "Серж Ліфар"?І українець і директор Парижзької опери.А Коко Шанель,яке відношення мала до України?Я розумію, що французи допомагали будувати цей житловий комплекс,але не забезплатно,щоб аж так "без мила в с...у лізти".
P.S.Те,що цілий квартал Парижу "Орлі"є названий на честь французького генерала Григора Орлика,сина Пилипа Орлика і похресника Івана Мазепи-фейк.
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24.12.2021 18:56 Ответить
кто она такая, чтобы а честь нее называли улицы.. ну выбилась из грязи в князи, молодец, и что теперь? зачем в Украине этот балаган? она хоть знала, где такая страна, как Украина?
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24.12.2021 19:37 Ответить
Мой друг в самолёте разговорился с гражданкой Швейцарии ( из старой эмиграции ) . Она расспросила про события в Украине , а потом сказала :»как интересно у Вас, а я ВСЮ ЖИЗНЬ хожу по улице Цветочная» .
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25.12.2021 01:29 Ответить
А мона по конкретней? Как именно---Коко или только Шанель, но без Коко?
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24.12.2021 21:09 Ответить
тихо шифером шурша, крыши едут не спеша... Хорошо, что инвестор не приказал сельчанам утром выходить исключительно на четвереньках...
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24.12.2021 22:53 Ответить
Легендарна мадемуазель була б дуже здивована, але задоволена. До речі, а є десь у світі вулиця названа на честь Габриєль Шанель? А якщо немає - ми будемо першими.
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24.12.2021 23:18 Ответить
Десь через 100 років: мамо, мамо а чого вулиця, де проживала наша покійна бабуня має таку дивну назву? Ну чому дивну.Тут тоді вже був свій Холівуд, волинська Венеція, своя Голяндія...
людському кретинізму(не путати з креативністю) немає меж...адже це все було за часів зеленого монарха.....тоді і не такі ідіотські рішення приймали...А, он твій батько іде... Правду ж я говорю, Шмулику
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25.12.2021 14:42 Ответить
Ви подивіться, як там вулиці поназивали! Березова, Яворова, Калинова, Соснова, Виноградна, Берестова, Горіхова, Електрична, Яблунева, Сніжна... Як на мене, вулиця Шанель значно краще звучить, ніж Електрична. Молодці будівельники, що наполягли.
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26.12.2021 12:53 Ответить
 
 