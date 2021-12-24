В честь Коко Шанель назвали улицу в селе на Волыни
В селе Струмовка на Волыни одну из улиц официально назвали в честь французской модельера, основательницы модного дома Chanel Коко Шанель.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Решение о присвоении такого названия депутаты сельсовета поддержали 23 декабря.
По словам сельского головы Юрия Семенюка, новое название улицы члены исполкома дали еще весной. Сейчас же голосованием подтвердили предварительное решение.
"Это было пожелание застройщика, возводящего в селе большой комплекс. Ему помогали французы в строительстве и облагорожении территории. По его словам, французы сами попросили его сделать что-то, чтобы земля была связана с той страной", – рассказал Юрий Семенюк.
Коко Шанель – известная французская кутюрье. Благодаря ей в женской моде появились приталенный жакет и маленькое черное платье.
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З останнім у мене принципові розбіжності у світогляді.
З К. Шанель жодних. Лише щодо короткої чорної спіднички: або ще коротше, або взагалі без.
Именем погибшего за Украину война к примеру?? Не??
Коко млять...дебилы и скоты...
Не все же партийными деятелями называть 😀
Передача на радио:
1966 год
Диктор (радостно): Здравствуйте товарищи, начинаем концерт по
заявкам радиослушателей. Пишет нам мальчик Ваня из села
Забубенское, Ваня просит передать его любимую песню
"Валенки". Пожалуйста, Ваня, слушай свою любимую песню "Валенки"!
1976 год
Диктор (радостно): Здравствуйте товарищи, начинаем концерт по
заявкам радио слушателей. Пишет нам студент
сельскопромышленного проф. тех. училища города Заднезаброшенска
Ваня Петров, Ваня просит передать его любимую песню "Валенки".
Пожалуйста, Ваня, слушай свою любимую песню "Валенки"!
1986 год
Диктор (радостно): Здравствуйте товарищи, начинаем концерт по
заявкам радиослушателей. Пишет нам директор колхоза им. Патриса
Лумумбы села Забубенского Иван Петров, Иван просит передать его
любимую песню "Валенки". Пожалуйста, Иван, слушайте свою
любимую песню "Валенки"!
1996 год
Диктор (радостно): Зравствуйте товарищи, начинаем концерт по
заявкам радиослушателей. Пишет нам депутат государственной думы,
академик сельскохозяйственной академии Иван Сидорович Петров.
Иван Сидорович просит передать произведение Иоганна
Себастьяна Баха "Токката и Фуга в ре-минор". (Еще более радостно)
Уважаемый Иван Сидорович, пожалуйста, HЕ ************ и
слушайте вашу любимую песню "Валенки"!!!
P.S.Те,що цілий квартал Парижу "Орлі"є названий на честь французького генерала Григора Орлика,сина Пилипа Орлика і похресника Івана Мазепи-фейк.
людському кретинізму(не путати з креативністю) немає меж...адже це все було за часів зеленого монарха.....тоді і не такі ідіотські рішення приймали...А, он твій батько іде... Правду ж я говорю, Шмулику