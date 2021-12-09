В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Херсоне местные жители не согласились на переименование улицы Московской.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Херсонский городской совет.
Так, в конце сентября 2021 года состоялись общественные обсуждения переименования улицы Московской в улицу имени семьи Фальц-Фейнов.
Участие в обсуждении приняли 65 человек, из которых 13 инициативу поддержали, 22 херсонца высказались против.
"После проведения обсуждения еще до 8 ноября херсонцы могли прислать собственные предложения по этому вопросу. За это время на имя городского головы Игоря Колихаева и Комиссии поступило 8 писем, семь из которых – от общественных организаций с поддержкой переименования и одно коллективное обращение от жителей улицы Московской, выступивших против", - говорится в сообщении.
Всего участие в общественном обсуждении и предоставлении предложений приняли 363 херсонца, из которых 120 выступили "за", 213 "против" и 30 человек воздержались.
Улица Московская пока остается со старым названием, но горожане имеют право снова инициировать процесс переименования.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/SFbfLWZDvFM
Бо в нас зараз 70% патріотів які до 2014 кричали шо расія нікада не нападеть і їздили в Тюмень качати нафту.
І в 1991 обрали комуняку Кравчука замість єврореформатора Чорновіла. А тепер дітям розповідають що "ми за него не галасавалі"
А поднимать уровень жизни
И будет все путём
А ще 100 років тому там були Найбільші бої "сірожупанної" дивізії УНР проти більшовиків.
Після перемоги, росіяни в листопаді 1919 проведи на багнетах референдум про приєднання Стародубщини до росії.
Отож Крим в 2014 був не перший
Одеса- замок часів литовської доби Коцюбіїв
Украинцы воевали в Сталинграде и отстояли горд от фашистов.
Почти в каждом городе есть такая улица или проспект.
А ще якось читав, що це його незлічені отари, південь Херсонської губернії перетворили в напівпустиню,чи правда фіг його знає.
https://youtu.be/SFbfLWZDvFM
когда вы уже повыздыхаете, тормоза узкомирские, враги детям своим..(
, бо вони того,напевне не знають.
ЗІ. Я теж не хотів би жити на вулиці Фальцфейнів. Альтернативну назву вигадали спеціально, щоб не перейменовувати.
https://youtu.be/SFbfLWZDvFM
позорище какое...
https://youtu.be/SFbfLWZDvFM
Опыт простигосподи возлекременцугского Комсомольска, который сейчас Горишни Плавни, никого ничему не научил.
Другое дело, попадает ли название под закон? В Харькове, например, Московский проспект никто не трогает (там в исторические времена улица Московская была). А в Херсоне историческую Конную в 1951 году прогнулись под коммуняк и назвали Московской. Там это была история грязненькая.
Так что подлпадает. Потому чхаем на мнение пионэрки Мани и подписываем приказ в обладминистрации. Обратно в Конную.