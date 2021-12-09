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Новости Общество
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переименования (707) улица (190) Херсон (2109)

В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую

В Херсоне местные жители не согласились на переименование улицы Московской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Херсонский городской совет.

Так, в конце сентября 2021 года состоялись общественные обсуждения переименования улицы Московской в улицу имени семьи Фальц-Фейнов.

Участие в обсуждении приняли 65 человек, из которых 13 инициативу поддержали, 22 херсонца высказались против.

"После проведения обсуждения еще до 8 ноября херсонцы могли прислать собственные предложения по этому вопросу. За это время на имя городского головы Игоря Колихаева и Комиссии поступило 8 писем, семь из которых – от общественных организаций с поддержкой переименования и одно коллективное обращение от жителей улицы Московской, выступивших против", - говорится в сообщении.

Всего участие в общественном обсуждении и предоставлении предложений приняли 363 херсонца, из которых 120 выступили "за", 213 "против" и 30 человек воздержались.

Также читайте: Ряд населенных пунктов необходимо переименовать, они не соответствуют языковому закону, - Креминь

Улица Московская пока остается со старым названием, но горожане имеют право снова инициировать процесс переименования.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+36
бедолаги никак без московии не могут. она у них в крови.
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09.12.2021 09:37
+34
Галимые ватники!!
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09.12.2021 09:37
+21
так вже хліб з сілью приготували ждуть
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09.12.2021 09:38
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Галимые ватники!!
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09.12.2021 09:37 Ответить
Ну и ХЕР с ними, ХЕРсонцами
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09.12.2021 09:58 Ответить
ну то ждите путятишну в гости...
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10.12.2021 10:39 Ответить
г. Днепр - область Днепропетровская , г. Крапивницк - обл. Кировоградская и т.д. ................. " Патриоты РУКОЖОПЫЕ " вы хоть что -то , элементарное можете сделать ПО ЛЮДСКИ ??? ЗА 7 лет войны ПАТРОННЫЙ заводик НЕ ПОСТРОИЛИ !!! Главное для вас - это переименовать . снести , разрушить , то что страна в ЖОПЕ вы не видите , некогда ... .....
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09.12.2021 12:25 Ответить
бедолаги никак без московии не могут. она у них в крови.
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09.12.2021 09:37 Ответить
так вже хліб з сілью приготували ждуть
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09.12.2021 09:38 Ответить
Отим що не підтримали пора на московію.Валіза, вокзал, воркута.
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09.12.2021 09:40 Ответить
13 за, 22 проти. Як в цілому по Україні(((
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09.12.2021 09:41 Ответить
Подарунок для свинособаки Скабеєвої
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09.12.2021 09:42 Ответить
Палку "московської" ковбаси їм у сраку
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09.12.2021 09:43 Ответить
перейменування таки відбудеться.........рано чи пізно а сміття доведеться вимітати з своєї хати
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09.12.2021 09:43 Ответить
Так, відбудеться, але не за цього президента "какая разница".
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09.12.2021 10:47 Ответить
По селам этой области много украиноязычных, но от ватной ментальности это тоже не дает гарантию защиты. А за совковые в доску города и говорить не приходится. Основная масса это совкоголовые и "какаяразница".
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09.12.2021 09:43 Ответить
Вони навіть не окацаплені-вони опідорашені.
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09.12.2021 09:45 Ответить
не много а практически все села україномовні, ну а ватизации города способствовало переселение нефтянников сургута и газовщиков тюмени (или наоборот) где то в 80е, но тем не менее херсонский майдан регулярно собирался до августа 14, и ульянова снесли те же горажане по моему где то в конце февраля 14 (лично присутствовал ,но вот как то число забилось) и в марте 14 активистки херсонского майдана разбили палатки на границе с кримом ,впереди немногочисленних военних, чтоб собой как щитом прикрить их и Україну,многие из вас способни на такое??? многих майлдановцев нет в живих,кто от болезней ,кто на войне ка бойци батальона херсон под илловайском, погиб от пули снайпера Д.Лошкарев, по сути организатор и руководитель самооборони майдана.А вати, вати не мало,но наверное не более ,чем в Київі и та его предместьях. Ну и мер точно ватник,хотя и вибірать небило с кого, то лі риг сальдо то ли це, а к сожаленію представники дем. опзиції обісрались.....
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09.12.2021 10:24 Ответить
ваты немало
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10.12.2021 17:21 Ответить
А ХЄРсонцям один хєр.
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09.12.2021 09:44 Ответить
Хер сон з ними.
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09.12.2021 09:49 Ответить
Кто такие фальц- фейне?
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09.12.2021 09:52 Ответить
https://ua-travels.livejournal.com/3145434.html
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09.12.2021 09:59 Ответить
Дякую. Цікаво.
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09.12.2021 11:01 Ответить
А вот остатки склепа Фальц Фейнов. Все остальное крестьяни разобрали на кирпич чтоб построить коровники:

https://youtu.be/SFbfLWZDvFM
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09.12.2021 11:23 Ответить
Може Асканія Нова вам щось скаже.
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09.12.2021 11:09 Ответить
В ешелони з телячих вагонів кацапів з 20 кг. бебехів на сім*ю і туди, звідки вони та їхні папіньки з маміньками приперлись в Україну. Ну, а мєсних хахлів, прихильників совка та *****, в табори для інтернованих для перевиховання голодом, як це їхні предки робили з Українцями.
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09.12.2021 09:53 Ответить
Слова гарні. А хто це зробить?
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09.12.2021 11:07 Ответить
Саме так.
Бо в нас зараз 70% патріотів які до 2014 кричали шо расія нікада не нападеть і їздили в Тюмень качати нафту.

І в 1991 обрали комуняку Кравчука замість єврореформатора Чорновіла. А тепер дітям розповідають що "ми за него не галасавалі"
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09.12.2021 11:26 Ответить
Не улицы переименововать нужно
А поднимать уровень жизни
И будет все путём
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09.12.2021 09:55 Ответить
коли прийшли на українську землю московські більшовики, то першою справою перейменували не тільки вулиці, а міста і області, а вже потім організували репресії, червоні терори і три голодомори. Знищили більшу частину українців і в міста завезли кацапів. Ось такий маємо результат. Так що перейменування має дуже велике значення.
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09.12.2021 10:51 Ответить
Стародубщину (частина Чернігівщини) в 1919 взагалі настільки зачистили від усього українського що зараз навіть не кожен патріот знає що це за земля.

А ще 100 років тому там були Найбільші бої "сірожупанної" дивізії УНР проти більшовиків.

Після перемоги, росіяни в листопаді 1919 проведи на багнетах референдум про приєднання Стародубщини до росії.
Отож Крим в 2014 був не перший
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09.12.2021 11:30 Ответить
Надо делать всё одновременно - одно другому не помеха.
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10.12.2021 17:26 Ответить
То замініть на....москальську
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09.12.2021 09:55 Ответить
Бідолашні ватани, все ще мріють встромити порожні макітри у москальське ярмо.
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09.12.2021 09:56 Ответить
Козацькі села Старі Кодаки і Самар були основою Катеринослава
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09.12.2021 11:32 Ответить
Должен отметить ватность именно херсонской городской власти,а не жителей!!!Если бы вопрос звучал о переименовании Московской в Трускавецкую,Моршинскую,Сумскую ,или Абрикосовую, ответ жителей был бы иным.Я уверен на 300%СБУ работы - выше головы!Мне важно,чтобы не осталось в топонимике Украины ни одного запоребрикового и совкового названия.Особенно сралинских маршалов -душегубов.
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09.12.2021 10:00 Ответить
Одеса і Маріуполь - з грецької мови, а не зі св.-собачої.
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09.12.2021 10:08 Ответить
З яких часів Єкатерина стала руською, може дали німці?
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09.12.2021 11:10 Ответить
Князь Потемкин назвал Мариуполем. А Одессу - француз Ришелье.
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09.12.2021 11:53 Ответить
Ватан, Одесса и Мариуполь это греческие названия. Типичные запоребриковые названия, это Улан-Удэ, Йошкар-Ола, со всякими Музосрансками, Усть-*********** и деревней *********** творожки)
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09.12.2021 10:10 Ответить
Лапотный, если кто-то приходит в уже существующий город или поселение и переименовывает его, он является основателем только в своей больной фантазии. На месте Одессы находились античные поселения еще в те времена когда ни о каком существовании диких древесных кацапских обезьян еще никто и не подозревал. А на месте Мариуполя был форпост запорожских козаков.
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09.12.2021 10:27 Ответить
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09.12.2021 10:29 Ответить
Герцог Ришелье из Франции был греком?
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09.12.2021 10:26 Ответить
А знає мокша, що Одеса спочатку називалася Коцюбів, десь років 600 назад. А ще називалася Ходжибей? І Одеса непогана назва і ніхто її не збирається перейменовувати. А Маріуполь колись був Домахою, яку побудували запорожські козаки?
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09.12.2021 10:58 Ответить
Переименовать город Одесса в селище Коцюбинське, будет самое то.
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09.12.2021 12:31 Ответить
Мариуполь- козацьке поселення Домаха

Одеса- замок часів литовської доби Коцюбіїв
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09.12.2021 11:34 Ответить
Далеко ходить не надо....... Берем конкретно Киев, столицу Украины - проспект героев СТАЛИНГРАДА который тянется через весь Оболонский район. Как Вам такое?????
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09.12.2021 10:08 Ответить
Нормально, а в чем проблема?
Украинцы воевали в Сталинграде и отстояли горд от фашистов.
Почти в каждом городе есть такая улица или проспект.
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09.12.2021 10:10 Ответить
так в данном случае не конкретизировано - чьих именно героев..
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09.12.2021 10:12 Ответить
Ну все равно же пердак рвется.
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09.12.2021 10:14 Ответить
Не считаю себя отчаянным патриотом, но это не нормально когда в Киеве в названии проспекта прямо упоминается фамилия Сталина........... Если уже приняли Закон о "декомунизации" то исключений быть не должно..............Назвали бы "Проспект героїв збройних сил України"
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09.12.2021 10:34 Ответить
согласен с Вами полностью,вариантов много..
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09.12.2021 10:35 Ответить
Это где это проспект Сталина в Киеве? Хватит ерунду городить
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09.12.2021 10:45 Ответить
Проспект героев Сталинграда, он об этом
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09.12.2021 11:08 Ответить
ненормально
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10.12.2021 17:30 Ответить
"улица Фальц-Фейнов"________я вот все думаю, а не саботаж ли все это? не "работа" на заведомо известный результат местных проросийских чиновников? или это обыкновенный идиотизм?
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09.12.2021 10:33 Ответить
Це дуже відома родина тих країв, і зробили вони для Херсона однозначно більше, ніж московити.
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09.12.2021 11:13 Ответить
берите пример с Польши! там улицы имеют названия - "песочная" "зеленая", "светлая", "леликов-боликов"! названия нейтральные, в теплых тонах.
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09.12.2021 12:25 Ответить
Моя бабуся розповідала,що коли вони юрбою вертались з заробітків із Бессарабії(кінець 19го ст-чя),то їх пускали до маєтку переночувати в стайні звичайно(вночі могли в дорозі пограбувати),то старий Фальц-Фейн сідав на ганку у крісло і споглядав як дівчата у ставку купались(мились скоріше),але і в 90 з гаком років завжди з добротою згадувала поміщика.

А ще якось читав, що це його незлічені отари, південь Херсонської губернії перетворили в напівпустиню,чи правда фіг його знає.
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09.12.2021 12:36 Ответить
Пророссийская матросня наоборот уничтожила их имение. Остался только склеп- вот облет с дрона его руин:
https://youtu.be/SFbfLWZDvFM
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09.12.2021 11:36 Ответить
верните этим совкодрочерам очереди, дефициты, блат, обязательные регулярные субботники-демонстрации, работу с утра до вечера, за "палочки", тухлые кости, жидкую картошку, инсталляции из дешёвого маргарина в магазинах, единственную государственную телеканализацию "ДОМ" имени Вошьдя... - нехай дебилы втишаються..
когда вы уже повыздыхаете, тормоза узкомирские, враги детям своим..(
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09.12.2021 10:35 Ответить
А чому не назвати вулицю в честь козаків, там же була Олешківська січ? Або назвати вулицю в честь кримських татар, який московія дважди вигнала з їх батьківщини. Чи херсонці не знали, що коли московити почали переслідувати і виселяти козаків, то турки і татари дали козакам прихисток в цьому місці, де зараз Херсонська область? Тоді та територія належала Кримському ханству. Землі під Січ були надані ханом Давлет-Гіреєм II на прохання кошового атамана Костя Гордієнка. А херсонці ******* ворога і не хочуть знати, хто їх дпрадідів спас від цих диких вбивць московитів.
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09.12.2021 10:45 Ответить
Так отключите всей улице свет,газ и воду....сразу мнение поменяется.
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09.12.2021 10:50 Ответить
В каком городе жители спят и видят *ЕР? Правильно - в ХЕР-соне.
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09.12.2021 10:54 Ответить
Херсонцям варто прочитати коментар від житель юговостока

, бо вони того,напевне не знають.
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09.12.2021 11:04 Ответить
Снизьте градусы, диванные бойцы !!!
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09.12.2021 11:12 Ответить
У нас, дивлюся, може бути або московська або фальцфейнів. Своїх героїв немає вже? Вулиця Захисників, Патріотична, Рідна... Та хоча б вулиця Когнітивна, Здорового Ґлузду, чи, навіть, Гігроскопічна.

ЗІ. Я теж не хотів би жити на вулиці Фальцфейнів. Альтернативну назву вигадали спеціально, щоб не перейменовувати.
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09.12.2021 11:12 Ответить
А ви знаєте, що це за родина? Це засновники заповіднику.
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09.12.2021 11:14 Ответить
Ось руїни їх склепу зняті дроном. Більше нічого не лишилось:
https://youtu.be/SFbfLWZDvFM
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09.12.2021 11:38 Ответить
Где и когда об этом говорилось? 65 человек опрашивалось? В одном подъезде живет больше 65 человек, а речь идёт о целой улице. Мы здесь живем и как-то у нас никто не спрашивал. Лично мы были очень даже за. Стыдно называть адрес, когда делаешь почтовый зака
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09.12.2021 11:13 Ответить
поддерживаю Артем, я и не слишал о переименовании,кулуарно в горсовете рассмотрели....а вообще до социалистического реализма , ушакова звалась говардовской я не помню чтоб моя бабушка и праб...називали ее ушакова, только говардовская. впрочем слово цюрупинск так же отсутствовало в их лексиконе,только олешки....
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09.12.2021 11:39 Ответить
вот и боритесь теперь, если вас много!
позорище какое...
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09.12.2021 21:31 Ответить
На цьому каналі є відео руїн склепу де похована родина Пфальц Фейнів, засновників Асканія Нова:

https://youtu.be/SFbfLWZDvFM
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09.12.2021 11:40 Ответить
Не зря этот город Херсоном зовут. Ну то таке... А вообще удивился, прочитав "У Херсоні місцеві жителі не дали згоду на перейменування вулиці". Так воспринял, что мол "тетя Маня решила, что против". Закон говорит четко, что если попадает под переименование, то перименовуется. Причем срок как бы дается для предложений ПО ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ. А если предложений не будет, то перименовывает своим приказом глава обладминистрации.
Опыт простигосподи возлекременцугского Комсомольска, который сейчас Горишни Плавни, никого ничему не научил.
Другое дело, попадает ли название под закон? В Харькове, например, Московский проспект никто не трогает (там в исторические времена улица Московская была). А в Херсоне историческую Конную в 1951 году прогнулись под коммуняк и назвали Московской. Там это была история грязненькая.
Так что подлпадает. Потому чхаем на мнение пионэрки Мани и подписываем приказ в обладминистрации. Обратно в Конную.
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09.12.2021 12:46 Ответить
И правильно, это просто название города, не человек же, с конкретными поступками.
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09.12.2021 14:32 Ответить
А в Ромнах Сумской области имеется Московский бульвар с дурдомом (Первая Областная Специализированная Психиатрическая больница № 1). Зачем торопиться переименовывать? Не ровен час, в тренде названий для улиц могут оказаться "Кантемировская", "Таманская", "Нарофоминская", "имени Дзержинского" и т.д
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10.12.2021 10:53 Ответить
 
 