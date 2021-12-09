У Херсоні відмовилися перейменувати вулицю Московську
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Херсоні місцеві жителі не дали згоду на перейменування вулиці Московської.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Херсонська міська рада.
Так, наприкінці вересня 2021 року відбулись громадські обговорення щодо перейменування вулиці Московської на вулицю імені родини Фальц-Фейнів.
Участь в обговоренні взяли 65 осіб, з яких 13 ініціативу підтримали, 22 херсонця висловились проти.
"Після проведення обговорення , ще до 8 листопада херсонці могли надіслати власні пропозиції щодо цього питання. За цей час на ім’я міського голови Ігоря Колихаєва та Комісії надійшло 8 листів, сім з яких – від громадських організацій з підтримкою перейменування та одне колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти", - йдеться в повідомленні.
Загалом участь в громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонця, з яких 120 виступили "за", 213 "проти" та 30 чоловік утримались.
Вулиця Московська поки що лишається зі старою назвою, але містяни мають право знову ініціювати процес перейменування.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/SFbfLWZDvFM
Бо в нас зараз 70% патріотів які до 2014 кричали шо расія нікада не нападеть і їздили в Тюмень качати нафту.
І в 1991 обрали комуняку Кравчука замість єврореформатора Чорновіла. А тепер дітям розповідають що "ми за него не галасавалі"
А поднимать уровень жизни
И будет все путём
А ще 100 років тому там були Найбільші бої "сірожупанної" дивізії УНР проти більшовиків.
Після перемоги, росіяни в листопаді 1919 проведи на багнетах референдум про приєднання Стародубщини до росії.
Отож Крим в 2014 був не перший
Одеса- замок часів литовської доби Коцюбіїв
Украинцы воевали в Сталинграде и отстояли горд от фашистов.
Почти в каждом городе есть такая улица или проспект.
А ще якось читав, що це його незлічені отари, південь Херсонської губернії перетворили в напівпустиню,чи правда фіг його знає.
https://youtu.be/SFbfLWZDvFM
когда вы уже повыздыхаете, тормоза узкомирские, враги детям своим..(
, бо вони того,напевне не знають.
ЗІ. Я теж не хотів би жити на вулиці Фальцфейнів. Альтернативну назву вигадали спеціально, щоб не перейменовувати.
https://youtu.be/SFbfLWZDvFM
позорище какое...
https://youtu.be/SFbfLWZDvFM
Опыт простигосподи возлекременцугского Комсомольска, который сейчас Горишни Плавни, никого ничему не научил.
Другое дело, попадает ли название под закон? В Харькове, например, Московский проспект никто не трогает (там в исторические времена улица Московская была). А в Херсоне историческую Конную в 1951 году прогнулись под коммуняк и назвали Московской. Там это была история грязненькая.
Так что подлпадает. Потому чхаем на мнение пионэрки Мани и подписываем приказ в обладминистрации. Обратно в Конную.