У Херсоні відмовилися перейменувати вулицю Московську

У Херсоні місцеві жителі не дали згоду на перейменування вулиці Московської.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Херсонська міська рада.

Так, наприкінці вересня 2021 року відбулись громадські обговорення щодо перейменування вулиці Московської на вулицю імені родини Фальц-Фейнів.

Участь в обговоренні взяли 65 осіб, з яких 13 ініціативу підтримали, 22 херсонця висловились проти.

"Після проведення обговорення , ще до 8 листопада херсонці могли надіслати власні пропозиції щодо цього питання. За цей час на ім’я міського голови Ігоря Колихаєва та Комісії надійшло 8 листів, сім з яких – від громадських організацій з підтримкою перейменування та одне колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти", - йдеться в повідомленні.

Загалом участь в громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонця, з яких 120 виступили "за", 213 "проти" та 30 чоловік утримались.

Вулиця Московська поки що лишається зі старою назвою, але містяни мають право знову ініціювати процес перейменування.

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