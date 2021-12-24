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Новини Війна
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Стримування - єдина правильна стратегія, яка примусить Росію піти на деескалацію, - Кулеба

Стримування - єдина правильна стратегія, яка примусить Росію піти на деескалацію, - Кулеба

Мир, безпека та стабільність в Європи залежать від того, чи вдасться стримати РФ.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Мир, безпека та стабільність в Європі не захистять самі себе. Наші вчасні та спільні дії дозволять їх захистити. Стримування — єдина правильна стратегія, яка примусить Росію піти на деескалацію. Її основою є реалістичне розуміння загроз і рішучість до спільних проактивних дій", - зазначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має брати участь у безпекових консультаціях США, ЄС чи НАТО з Росією, - Кулеба

Стримування - єдина правильна стратегія, яка примусить Росію піти на деескалацію, - Кулеба 01

Автор: 

армія рф (17185) кордон (4749) росія (64911) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
А мы то все считали, что заглядывание в глаза Пуйлу.
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24.12.2021 17:37
+2
энергетическое эмбарго за оккупацию Крыма и вторжение в Донецкую и Луганскую области, как раз сейчас было бы эффективнее всего.
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24.12.2021 17:33
+2
Але я не впевнений в ************, ось в чому проблема!
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24.12.2021 17:38
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энергетическое эмбарго за оккупацию Крыма и вторжение в Донецкую и Луганскую области, как раз сейчас было бы эффективнее всего.
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24.12.2021 17:33 Відповісти
А мы то все считали, что заглядывание в глаза Пуйлу.
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24.12.2021 17:37 Відповісти
- Берімор, а що це виє на болотах?
- То воєнкоми вчора дізналися про наказ жіночої мобілізації
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24.12.2021 17:38 Відповісти
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24.12.2021 21:08 Відповісти
Але я не впевнений в ************, ось в чому проблема!
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24.12.2021 17:38 Відповісти
В Украине такое общество -- ...шо его на шматки порвут, и изнутри и снаружи.
Нет, ни субъекта, ни объекта -- одни объедки!
Пиночетенко нужен! ...а нету...
Аминь.
Баньте меня уже, волкИ... -- "выну ремень из брюк, из ботинок шнурки, что б сподручнее было конвою"...*)
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24.12.2021 17:39 Відповісти
Единственная стратегия ето бить медведя просунувшего голову в твой дом по башке а не протягивать ему печеньку надеясь что медведь покушает и уйдет
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24.12.2021 17:44 Відповісти
а як ти і МЗС стримують росіянську погрозу якщо ви закриваєте рота нашим послам в державах ЕС - вигадуєте указ про коментування зовнішньої політики лише тобі-зе-премьєру? ви зовсім все робите навпаки. .
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24.12.2021 17:57 Відповісти
Желание проводить политику сдерживания нужно подкреплять вооружениями и боевой готовностью своей армии. А это деньги.
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24.12.2021 18:06 Відповісти
Стримування - єдина правильна стратегія Кулєба, твій ЗЕлений шеф якось сказав, що в нього немає часу думати стратегічно ... https://twitter.com/elena_p2017/status/1229293946553147392?ref_src=twsrc%5Etfw то про яку таку вашу ЗЕлену "стратегію" ти кажеш??? Ви навіть не розумієте того що вже сталося та які з того будуть наслідки... Кулєба, запам"ятай та ЗЕленому посміховиську перекажи: "Стратегія без тактики - це найповільніший шлях до перемоги. Тактика без стратегії - це просто метушня перед поразкою." (Сунь Цзи "Мистецтво війни" 4 ст. до Н.Е.)
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24.12.2021 18:15 Відповісти
Куліба, Єрмак и шмаркля проведут таке стримування, що не помітим як россійскі частини опиняться у Київі.
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24.12.2021 19:15 Відповісти
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24.12.2021 20:58 Відповісти
Ну шо, зєлєвиборчині, наотдихалися від війни?
А за вашими діточками догляне госпожа Третьякова
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24.12.2021 21:00 Відповісти
 
 