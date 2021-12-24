Стримування - єдина правильна стратегія, яка примусить Росію піти на деескалацію, - Кулеба

Мир, безпека та стабільність в Європи залежать від того, чи вдасться стримати РФ.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Мир, безпека та стабільність в Європі не захистять самі себе. Наші вчасні та спільні дії дозволять їх захистити. Стримування — єдина правильна стратегія, яка примусить Росію піти на деескалацію. Її основою є реалістичне розуміння загроз і рішучість до спільних проактивних дій", - зазначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має брати участь у безпекових консультаціях США, ЄС чи НАТО з Росією, - Кулеба