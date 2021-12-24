Стримування - єдина правильна стратегія, яка примусить Росію піти на деескалацію, - Кулеба
Мир, безпека та стабільність в Європи залежать від того, чи вдасться стримати РФ.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Мир, безпека та стабільність в Європі не захистять самі себе. Наші вчасні та спільні дії дозволять їх захистити. Стримування — єдина правильна стратегія, яка примусить Росію піти на деескалацію. Її основою є реалістичне розуміння загроз і рішучість до спільних проактивних дій", - зазначає він.
Топ коментарі
+4 Alexey Chernyavsky
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+2 Иван Иван #488996
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+2 саша паламарчук
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