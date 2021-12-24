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Росіяни не можуть протистояти "Байрактарам", - Бутусов

Росіяни не можуть протистояти

БПЛА "Байрактар" вразили 759 цілей в різних країнах та лишаються непомітними й недосяжними для російських засобів радіоелектронной боротьби.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що росіяни нині проводять під Воронежем навчання з протидії "Байрактарам". Але ці БПЛА лишаються для російської ПВО серйозною проблемою.

"Мала помітність безпілотника сильно знижує дальність виявлення "Байрактару" радарами військової ППО ЗС РФ. У той час як оптико-локаційна камера "Байрактара" американо-канадського виробництва Wescam MX-15 фірми L3Harris дозволяє вести розвідку на дальностях до 50 км, підсвічувати і супроводжувати ціль лазерним дальноміром на дальність 20 км, і проводити пуски керованих бомб на 4 км. "Байрактар" залишається невидимим та недосяжним для більшості російських зенітно-ракетних комплексів", - пише Бутусов.

Журналіст зазначив, що "Байрактари" мають неймовірну бойову ефективність: вони вразили 759 цілей у Лівії, Сирії, Іраку, Нагорному Карабаху та Україні. Він дає можливість управляти боєм, визначати та коригувати цілі для різних систем озброєнь.

"Для України робота російського РЕБ – це основа для подальшого вдосконалення системи зв'язку та управління Байрактарами, які встановлені на ранніх серіях безпілотника від американської компанії Viasat, а на нових моделях – від турецької компанії Aselsan. І треба проводити реформу армії відповідно до сучасних викликів, а це війна мережоцентрична, війна сенсорів, дронів, високоточної зброї. Війна майбутнього – це насамперед війна інтелекту", – підсумував Бутусов.

Автор: 

росія (64911) Бутусов Юрій (3577) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+24
У нас главнокомандуючий не служив 4 рази, а командує ЗСУ.
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24.12.2021 18:12
+17
как энто не могут?? и даже мангалы на башнях не помогают ?? )))) бяда....
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24.12.2021 19:03
+16
Байрактары-это супер. А вот главнокомандующий сейчас в Украине-гавно. Это заметно снижает эффективность БПЛА.
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24.12.2021 18:51
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Та і для любого винущувача Байрактар надлегка здобич
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24.12.2021 18:39 Відповісти
Ти-пілот винищувача?
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24.12.2021 18:54 Відповісти
Ещё один дебил))) много байрактаров уничтожили ваши ваталеты в сирии?)
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24.12.2021 19:51 Відповісти
Ця інформація з якого джерела?
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24.12.2021 18:41 Відповісти
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24.12.2021 18:43 Відповісти
Я про понад 20 Байрактарів.
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24.12.2021 18:46 Відповісти
https://youtu.be/nPIaf5PUOxk?t=1403
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24.12.2021 18:50 Відповісти
кацап, тебя тут забанят за ссылки на дерьмоканал Россия 24
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24.12.2021 18:56 Відповісти
Возможно, но зря. Это лучший современный фильм о беспилотниках, который я видел. Тут и интервью с братьями Байрактарами кстати.
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24.12.2021 18:58 Відповісти
Брехунок, ничего "лучшего" на Расее нет и быть не может. Всё своровано и переврано, как и и твоё враньё про "сегналы" с центров управления.
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24.12.2021 19:01 Відповісти
Сигналы существуют
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24.12.2021 19:29 Відповісти
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24.12.2021 19:30 Відповісти
Расслабься, кацап, в зоне ответсвенности ПВО противника сигналов нет.
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24.12.2021 19:35 Відповісти


Байрактар автономен, ему не нужен сигнал.

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24.12.2021 19:39 Відповісти
Тебе два раза повторить, лаптерогое? Команду на выпуск ракеты по цели даёт бортовая программа.
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24.12.2021 19:40 Відповісти
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24.12.2021 19:46 Відповісти
у кацапа нет аргументов - картиночки постит. уроки сделал, прыщавый?
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24.12.2021 19:48 Відповісти
Ну вас послушать, так беспилотникам операторы вообще не нужны. Сами умеют разбираться.
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24.12.2021 19:50 Відповісти
в зоне работы рэб и пво противника оператор не требуется.
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24.12.2021 20:05 Відповісти
Правильно, заранее нажимаешь кнопочки "уничтожить 373 кацапа и 17 танков" и байтрактор полетел.
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24.12.2021 20:13 Відповісти
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24.12.2021 20:18 Відповісти
Мордовского дебила сразу видно, по идиотскому смайлику)))
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24.12.2021 21:20 Відповісти
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24.12.2021 21:39 Відповісти
Правильно, в Сирии и Карабахе так и работали. Бежали робкие армяне.
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24.12.2021 22:59 Відповісти
Объясни как программа отличит наш Т-72 от кацапского Т-72.
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24.12.2021 19:51 Відповісти
Объясни, что здесь забыла мордовская мразь?
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24.12.2021 19:53 Відповісти
Это как раз проще простого. Если танков много и дулом на запад, то значит кацапские Байрактары они умные, различат.
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24.12.2021 19:59 Відповісти
мангал там будет у кацапья
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24.12.2021 20:02 Відповісти
Дуло у тебя фсбешник там же, где и швабра)))
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24.12.2021 21:21 Відповісти
по наличию мангала на башне у кацапов
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24.12.2021 20:02 Відповісти
Про системы "свой-чужой" слыхали? Или думаете, что в современном мире технику отличают по флагам?
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24.12.2021 23:03 Відповісти
Крылатые охотники. Специальный репортаж - Россия 24
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24.12.2021 19:09 Відповісти
Себя успокаиваешь? Правильно, а то ***** твоё сильно ссытся))
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24.12.2021 19:52 Відповісти
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24.12.2021 18:44 Відповісти
Прикинь. А кацапские самолёты сами падают. За этот год вроде 44 штуки.
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24.12.2021 18:52 Відповісти
Истребитель МиГ-21 разбился на севере Индии
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24.12.2021 19:43 Відповісти
мокша одиннадцатирубльовая, , поправь свой гуглопереводчик, у тебя ошибки.
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24.12.2021 18:53 Відповісти
Теж думав про це. Спочатку завдаються удари по системі ППО, а потім кацапська авіація робить з байрактарами що хоче...
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24.12.2021 18:41 Відповісти
Байрактары-это супер. А вот главнокомандующий сейчас в Украине-гавно. Это заметно снижает эффективность БПЛА.
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24.12.2021 18:51 Відповісти
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24.12.2021 18:54 Відповісти
Кацапская срань в комментариях под подобными новостями особенно бушует))
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24.12.2021 19:00 Відповісти
двое лаптерогих "До Коле" и "Мисич" явно под прокси . А модер банит украинцев за "на Украине".
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24.12.2021 19:04 Відповісти
Байрактар наше фсьо!)))
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24.12.2021 19:03 Відповісти
***** ваше фсье))
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24.12.2021 19:39 Відповісти
как энто не могут?? и даже мангалы на башнях не помогают ?? )))) бяда....
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24.12.2021 19:03 Відповісти
То против джавелинов, ДРОНы по моторному отсеку работают.
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25.12.2021 00:27 Відповісти
Шо уже само запело ла-ла-ла-ла!!!
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24.12.2021 19:40 Відповісти
Він нагадав, що росіяни нині проводять під Воронежем навчання з протидії "Байрактарам". Джерело:

Ну, хоч із місцем тренувань кацапи не прогадали...
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24.12.2021 19:04 Відповісти
Шо, ссышься лаптеногое?)
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24.12.2021 19:41 Відповісти
Сколько принял?
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24.12.2021 21:15 Відповісти
Как там на швабре? Не жмёт?))
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24.12.2021 22:33 Відповісти
Что это у тебя все об изнасилованиях в задний проход?Тяжелые воспоминания детства или неосуществленные мечты?
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24.12.2021 23:10 Відповісти
Это же ваше любимое развлечение))) а правда говорят, шо в говноботы берут только нетрадиционных? Судя по тебе, таки да)))
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24.12.2021 23:25 Відповісти
Та я ж хз-не знаю...)Питроликсеич любил организовывать их парады-значит твои умозаключения не лишены смысла Да и разговоры,исключительно о мужских дупах,идеально подходят под поговорку "шо у кого болыть"))Ты так и не ответи:это твои детские переживания или эротические фантазии?Рассказывай,не стесняйся
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25.12.2021 08:41 Відповісти
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24.12.2021 19:30 Відповісти
Бутусов делает то, что должен делать. Идет информационная война. Ты кстати чьих будешь?
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24.12.2021 19:52 Відповісти
Оркам можно дать отпор и тем, что есть. Главное чего не хватает, так это главнокомандующего.
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24.12.2021 19:36 Відповісти
Кацапи,є дієвий спосіб протидіяти українським "Байрактарам".Просто не лізьте сюди,і будете жити.
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24.12.2021 19:37 Відповісти
А им и не надо. Байрактарам будут препятствовать Генштаб Украины, выполняя указания Ермака и его шута Зеленского.
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24.12.2021 19:38 Відповісти
Мавзолейные бараны придумали решетку на кабину танка ..недавно на полигоне наши сварщики сварили пободное дерьмо на танк...Джавелин прошил это говно что подлодку Курск...
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24.12.2021 20:01 Відповісти
к сожалению, зато у Украины нет противодействия российским:

1. обстрелам РСЗО с территории РФ
2. информвойнам...

по этим пунктам мы проигрываем вчистую...
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24.12.2021 20:04 Відповісти
Ну Украина тоже может из РСЗО влепить например по Белгороду.
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24.12.2021 20:05 Відповісти
По курьскай, варонешкай и смаленскай аэси. Полпида рассии будеть бис иликтричысфа.
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25.12.2021 00:30 Відповісти
Султан Эрдоган привезет в Украину после нового года 44 комплекса Байрактар...включая новейший Акинджы....ударный и страшный....рюссишэ швайны..лучше линяйте по тихому из Крыма и Донбасса...,просто совет от отавеого офицера ПВО дохлого Сссра..
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24.12.2021 20:07 Відповісти
В Крыму их использовать маловероятно будут.
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24.12.2021 22:20 Відповісти
новейший дрон Эрдогана Аканджы
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24.12.2021 20:09 Відповісти
красивая птичка
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25.12.2021 10:10 Відповісти
а якийсь кацапский лапоть нещодавно казав кацапня їх з зеніток другої мирової гасити буде та з берданей.
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24.12.2021 20:42 Відповісти
23 sistem Pancir unictozyli turki,kotoryje kak bi i byli dlia etogo.Odna sistema Pancir stojit primerno 14 mln dolarov Azeri unictozyli 7 puskatel S-300,odin radar i 2 komandni punkta,vot eto izraelskije Harop zdelali.V starix ruskix sistem netu tak nazyvajemogo plot fusion im takije celi jest cerez ciur malenkije,medlenyje
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24.12.2021 21:11 Відповісти
Ecio azeri podbyli kak minimum odnu sistemu elektronoj borbi protiv dronov Repellent.Eto novaja sistema u ruskix
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24.12.2021 21:37 Відповісти
Свинособаки тренируются применять одновременно сотни дронов в составе роя.
" 21 декабря, организаторы Вторых международных соревнований по шоу дронов объявили https://www.droneshowsoftware.com/competition победителей . Компания «Геоскан» заняла первое место в номинации «Лучшее шоу из 1000+ дронов». В конкурсе участвовало 214 команд из 104 стран мира. Геоскан подал заявку с видео шоу, которое прошло в Саудовской Аравии."
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24.12.2021 22:03 Відповісти
te droni dlia sou,takije legko podavit
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24.12.2021 22:17 Відповісти
Шо саюс мультихвильмий мультик новый склепал. Па сикрету типы скажу: уничтажаю раи дранов пачками с 1990 гада.
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25.12.2021 00:33 Відповісти
Только Российские не справятся или ещё какие то тоже?
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24.12.2021 22:11 Відповісти
Никакие. Байрактары непобедимы.
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24.12.2021 22:29 Відповісти
ХЙЛО КОРОТКИЙ !)
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24.12.2021 23:33 Відповісти
Таки да, байрактары таки занозы в заднице. Ща козломордые своих балоболок настрогают
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25.12.2021 00:52 Відповісти
Мужики. Давайте собирать подписи в воззвании к Зеленскому и Данилову о раздаче автоматического оружия офицерам и прапорщикам, которые вне армии по разным причинам. Хранить его будем дома. Чуть что-дадим отпор свинособакам - оккупантам. Конечно, не забудем и боеприпасы.
Козачок Юрий. Офицер СпецНаз во времена СССР.
Слава Украине!
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25.12.2021 01:45 Відповісти
зачем вообще поднимать эту тему... каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны... нечего было вообще свистеть о боевом применении "Байрактаров"... а то разные советники знают разное, нго не знают того, что они должны держать язык за зубами...
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25.12.2021 07:19 Відповісти
нам нужны беспилотники с ракетами.
можно даже не наши, например разместить натовский полк беспилотников.
либо арендовать беспилотники.
тогда можно очень быстро уничтожать кацапских козлин и освободить Донбасс.
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25.12.2021 09:45 Відповісти
з точки зору літакобудування байрактар має слабенькі льотні характеристика. Малопомітний? Хіба там є технологія стелс? Його висока ефективніст - це якийсь тимчасовий феномен. Він скоріш диверсійний ніж ударний. В шорокомаштабній війні це дитяча іграшка
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25.12.2021 18:24 Відповісти
з точки зору кацапобот має слабенькі мозги та хоче кацапські гроши за своі каракулі на форумі.
ТТХ предмету обговорення не знає, вкрай удачному застосуваню Байратарів в минулих ТВД - заперечує. Не визнає реальність - за це від кацапіі гроші і отримує
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26.12.2021 08:02 Відповісти
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