Росіяни не можуть протистояти "Байрактарам", - Бутусов

БПЛА "Байрактар" вразили 759 цілей в різних країнах та лишаються непомітними й недосяжними для російських засобів радіоелектронной боротьби.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що росіяни нині проводять під Воронежем навчання з протидії "Байрактарам". Але ці БПЛА лишаються для російської ПВО серйозною проблемою.

"Мала помітність безпілотника сильно знижує дальність виявлення "Байрактару" радарами військової ППО ЗС РФ. У той час як оптико-локаційна камера "Байрактара" американо-канадського виробництва Wescam MX-15 фірми L3Harris дозволяє вести розвідку на дальностях до 50 км, підсвічувати і супроводжувати ціль лазерним дальноміром на дальність 20 км, і проводити пуски керованих бомб на 4 км. "Байрактар" залишається невидимим та недосяжним для більшості російських зенітно-ракетних комплексів", - пише Бутусов.

Журналіст зазначив, що "Байрактари" мають неймовірну бойову ефективність: вони вразили 759 цілей у Лівії, Сирії, Іраку, Нагорному Карабаху та Україні. Він дає можливість управляти боєм, визначати та коригувати цілі для різних систем озброєнь.

"Для України робота російського РЕБ – це основа для подальшого вдосконалення системи зв'язку та управління Байрактарами, які встановлені на ранніх серіях безпілотника від американської компанії Viasat, а на нових моделях – від турецької компанії Aselsan. І треба проводити реформу армії відповідно до сучасних викликів, а це війна мережоцентрична, війна сенсорів, дронів, високоточної зброї. Війна майбутнього – це насамперед війна інтелекту", – підсумував Бутусов.