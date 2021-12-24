Росіяни не можуть протистояти "Байрактарам", - Бутусов
БПЛА "Байрактар" вразили 759 цілей в різних країнах та лишаються непомітними й недосяжними для російських засобів радіоелектронной боротьби.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він нагадав, що росіяни нині проводять під Воронежем навчання з протидії "Байрактарам". Але ці БПЛА лишаються для російської ПВО серйозною проблемою.
"Мала помітність безпілотника сильно знижує дальність виявлення "Байрактару" радарами військової ППО ЗС РФ. У той час як оптико-локаційна камера "Байрактара" американо-канадського виробництва Wescam MX-15 фірми L3Harris дозволяє вести розвідку на дальностях до 50 км, підсвічувати і супроводжувати ціль лазерним дальноміром на дальність 20 км, і проводити пуски керованих бомб на 4 км. "Байрактар" залишається невидимим та недосяжним для більшості російських зенітно-ракетних комплексів", - пише Бутусов.
Журналіст зазначив, що "Байрактари" мають неймовірну бойову ефективність: вони вразили 759 цілей у Лівії, Сирії, Іраку, Нагорному Карабаху та Україні. Він дає можливість управляти боєм, визначати та коригувати цілі для різних систем озброєнь.
"Для України робота російського РЕБ – це основа для подальшого вдосконалення системи зв'язку та управління Байрактарами, які встановлені на ранніх серіях безпілотника від американської компанії Viasat, а на нових моделях – від турецької компанії Aselsan. І треба проводити реформу армії відповідно до сучасних викликів, а це війна мережоцентрична, війна сенсорів, дронів, високоточної зброї. Війна майбутнього – це насамперед війна інтелекту", – підсумував Бутусов.
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Байрактар автономен, ему не нужен сигнал.
Ну, хоч із місцем тренувань кацапи не прогадали...
1. обстрелам РСЗО с территории РФ
2. информвойнам...
по этим пунктам мы проигрываем вчистую...
" 21 декабря, организаторы Вторых международных соревнований по шоу дронов объявили https://www.droneshowsoftware.com/competition победителей . Компания «Геоскан» заняла первое место в номинации «Лучшее шоу из 1000+ дронов». В конкурсе участвовало 214 команд из 104 стран мира. Геоскан подал заявку с видео шоу, которое прошло в Саудовской Аравии."
Козачок Юрий. Офицер СпецНаз во времена СССР.
Слава Украине!
можно даже не наши, например разместить натовский полк беспилотников.
либо арендовать беспилотники.
тогда можно очень быстро уничтожать кацапских козлин и освободить Донбасс.
ТТХ предмету обговорення не знає, вкрай удачному застосуваню Байратарів в минулих ТВД - заперечує. Не визнає реальність - за це від кацапіі гроші і отримує