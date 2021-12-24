Россияне не могут противостоять "Байрактарам", - Бутусов
БПЛА "Байрактар" поразил 759 целей в разных странах и остается незаметным и недостижимым для российских средств радиоэлектронной борьбы.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он напомнил, что россияне нине проводят под Воронежем учения по противодействию "Байрактарам". Но эти БПЛА остаются для российского ПВО серьезной проблемой.
"Малая заметность беспилотника сильно снижает дальность обнаружение "Байрактара" радарами войсковой ПВО ВС РФ. В то время как оптико-локационная камера "Байрактара" американо-канадского производства Wescam MX-15 фирмы L3Harris позволяет вести разведку на дальностях до 50 км, подсвечивать и сопровождать цель лазерным дальномером на дальность 20 км, и производить пуски управляемых бомб на дальность до 14 км. "Байрактар" остается невидимым и недосягаемым для большинства российских зенитно-ракетных комплексов", - пишет Бутусов.
Журналист отметил, что "Байракторы" обладают невероятной боевой эффективностью: они поразили 759 целей в Ливии, Сирии, Ираке, Нагорном Карабахе и Украине. Он позволяет управлять боем, определять и корректировать цели для различных систем вооружений.
"Для Украины работа российского РЭБ - это основание для дальнейшего совершенствования системы связи и управления Байрактарами, которые установлены на ранних сериях беспилотника от американской компании Viasat, а на новых моделях - от турецкой компании Aselsan. И надо проводить реформу армии согласно современным вызовам, а это война сетецентрическая, война сенсоров, дронов, высокоточного оружия. Война будущего - это прежде всего война интеллекта", – подытожил Бутусов.
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Байрактар автономен, ему не нужен сигнал.
Ну, хоч із місцем тренувань кацапи не прогадали...
1. обстрелам РСЗО с территории РФ
2. информвойнам...
по этим пунктам мы проигрываем вчистую...
" 21 декабря, организаторы Вторых международных соревнований по шоу дронов объявили https://www.droneshowsoftware.com/competition победителей . Компания «Геоскан» заняла первое место в номинации «Лучшее шоу из 1000+ дронов». В конкурсе участвовало 214 команд из 104 стран мира. Геоскан подал заявку с видео шоу, которое прошло в Саудовской Аравии."
Козачок Юрий. Офицер СпецНаз во времена СССР.
Слава Украине!
можно даже не наши, например разместить натовский полк беспилотников.
либо арендовать беспилотники.
тогда можно очень быстро уничтожать кацапских козлин и освободить Донбасс.
ТТХ предмету обговорення не знає, вкрай удачному застосуваню Байратарів в минулих ТВД - заперечує. Не визнає реальність - за це від кацапіі гроші і отримує