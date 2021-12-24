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Россияне не могут противостоять "Байрактарам", - Бутусов

Россияне не могут противостоять

БПЛА "Байрактар" поразил 759 целей в разных странах и остается незаметным и недостижимым для российских средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что россияне нине проводят под Воронежем учения по противодействию "Байрактарам". Но эти БПЛА остаются для российского ПВО серьезной проблемой.

"Малая заметность беспилотника сильно снижает дальность обнаружение "Байрактара" радарами войсковой ПВО ВС РФ. В то время как оптико-локационная камера "Байрактара" американо-канадского производства Wescam MX-15 фирмы L3Harris позволяет вести разведку на дальностях до 50 км, подсвечивать и сопровождать цель лазерным дальномером на дальность 20 км, и производить пуски управляемых бомб на дальность до 14 км. "Байрактар" остается невидимым и недосягаемым для большинства российских зенитно-ракетных комплексов", - пишет Бутусов.

Читайте также: После применения Bayraktar войска РФ поняли, что безнаказанно дальше действовать не смогут. Сейчас эти дроны используются для разведки, – командующий ООС Павлюк

Журналист отметил, что "Байракторы" обладают невероятной боевой эффективностью: они поразили 759 целей в Ливии, Сирии, Ираке, Нагорном Карабахе и Украине. Он позволяет управлять боем, определять и корректировать цели для различных систем вооружений.

"Для Украины работа российского РЭБ - это основание для дальнейшего совершенствования системы связи и управления Байрактарами, которые установлены на ранних сериях беспилотника от американской компании Viasat, а на новых моделях - от турецкой компании Aselsan. И надо проводить реформу армии согласно современным вызовам, а это война сетецентрическая, война сенсоров, дронов, высокоточного оружия. Война будущего - это прежде всего война интеллекта", – подытожил Бутусов.

Автор: 

россия (95352) Бутусов Юрий (4346) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+24
У нас главнокомандуючий не служив 4 рази, а командує ЗСУ.
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24.12.2021 18:12
+17
как энто не могут?? и даже мангалы на башнях не помогают ?? )))) бяда....
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24.12.2021 19:03
+16
Байрактары-это супер. А вот главнокомандующий сейчас в Украине-гавно. Это заметно снижает эффективность БПЛА.
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24.12.2021 18:51
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Та і для любого винущувача Байрактар надлегка здобич
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24.12.2021 18:39 Ответить
Ти-пілот винищувача?
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24.12.2021 18:54 Ответить
Ещё один дебил))) много байрактаров уничтожили ваши ваталеты в сирии?)
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24.12.2021 19:51 Ответить
Ця інформація з якого джерела?
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24.12.2021 18:41 Ответить
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24.12.2021 18:43 Ответить
Я про понад 20 Байрактарів.
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24.12.2021 18:46 Ответить
https://youtu.be/nPIaf5PUOxk?t=1403
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24.12.2021 18:50 Ответить
кацап, тебя тут забанят за ссылки на дерьмоканал Россия 24
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24.12.2021 18:56 Ответить
Возможно, но зря. Это лучший современный фильм о беспилотниках, который я видел. Тут и интервью с братьями Байрактарами кстати.
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24.12.2021 18:58 Ответить
Брехунок, ничего "лучшего" на Расее нет и быть не может. Всё своровано и переврано, как и и твоё враньё про "сегналы" с центров управления.
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24.12.2021 19:01 Ответить
Сигналы существуют
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24.12.2021 19:29 Ответить
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24.12.2021 19:30 Ответить
Расслабься, кацап, в зоне ответсвенности ПВО противника сигналов нет.
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24.12.2021 19:35 Ответить


Байрактар автономен, ему не нужен сигнал.

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24.12.2021 19:39 Ответить
Тебе два раза повторить, лаптерогое? Команду на выпуск ракеты по цели даёт бортовая программа.
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24.12.2021 19:40 Ответить
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24.12.2021 19:46 Ответить
у кацапа нет аргументов - картиночки постит. уроки сделал, прыщавый?
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24.12.2021 19:48 Ответить
Ну вас послушать, так беспилотникам операторы вообще не нужны. Сами умеют разбираться.
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24.12.2021 19:50 Ответить
в зоне работы рэб и пво противника оператор не требуется.
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24.12.2021 20:05 Ответить
Правильно, заранее нажимаешь кнопочки "уничтожить 373 кацапа и 17 танков" и байтрактор полетел.
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24.12.2021 20:13 Ответить
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24.12.2021 20:18 Ответить
Мордовского дебила сразу видно, по идиотскому смайлику)))
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24.12.2021 21:20 Ответить
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24.12.2021 21:39 Ответить
Правильно, в Сирии и Карабахе так и работали. Бежали робкие армяне.
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24.12.2021 22:59 Ответить
Объясни как программа отличит наш Т-72 от кацапского Т-72.
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24.12.2021 19:51 Ответить
Объясни, что здесь забыла мордовская мразь?
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24.12.2021 19:53 Ответить
Это как раз проще простого. Если танков много и дулом на запад, то значит кацапские Байрактары они умные, различат.
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24.12.2021 19:59 Ответить
мангал там будет у кацапья
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24.12.2021 20:02 Ответить
Дуло у тебя фсбешник там же, где и швабра)))
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24.12.2021 21:21 Ответить
по наличию мангала на башне у кацапов
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24.12.2021 20:02 Ответить
Про системы "свой-чужой" слыхали? Или думаете, что в современном мире технику отличают по флагам?
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24.12.2021 23:03 Ответить
Крылатые охотники. Специальный репортаж - Россия 24
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24.12.2021 19:09 Ответить
Себя успокаиваешь? Правильно, а то ***** твоё сильно ссытся))
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24.12.2021 19:52 Ответить
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24.12.2021 18:44 Ответить
Прикинь. А кацапские самолёты сами падают. За этот год вроде 44 штуки.
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24.12.2021 18:52 Ответить
Истребитель МиГ-21 разбился на севере Индии
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24.12.2021 19:43 Ответить
мокша одиннадцатирубльовая, , поправь свой гуглопереводчик, у тебя ошибки.
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24.12.2021 18:53 Ответить
Теж думав про це. Спочатку завдаються удари по системі ППО, а потім кацапська авіація робить з байрактарами що хоче...
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24.12.2021 18:41 Ответить
Байрактары-это супер. А вот главнокомандующий сейчас в Украине-гавно. Это заметно снижает эффективность БПЛА.
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24.12.2021 18:51 Ответить
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24.12.2021 18:54 Ответить
Кацапская срань в комментариях под подобными новостями особенно бушует))
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24.12.2021 19:00 Ответить
двое лаптерогих "До Коле" и "Мисич" явно под прокси . А модер банит украинцев за "на Украине".
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24.12.2021 19:04 Ответить
Байрактар наше фсьо!)))
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24.12.2021 19:03 Ответить
***** ваше фсье))
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24.12.2021 19:39 Ответить
как энто не могут?? и даже мангалы на башнях не помогают ?? )))) бяда....
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24.12.2021 19:03 Ответить
То против джавелинов, ДРОНы по моторному отсеку работают.
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25.12.2021 00:27 Ответить
Шо уже само запело ла-ла-ла-ла!!!
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24.12.2021 19:40 Ответить
Він нагадав, що росіяни нині проводять під Воронежем навчання з протидії "Байрактарам". Джерело:

Ну, хоч із місцем тренувань кацапи не прогадали...
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24.12.2021 19:04 Ответить
Шо, ссышься лаптеногое?)
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24.12.2021 19:41 Ответить
Сколько принял?
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24.12.2021 21:15 Ответить
Как там на швабре? Не жмёт?))
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24.12.2021 22:33 Ответить
Что это у тебя все об изнасилованиях в задний проход?Тяжелые воспоминания детства или неосуществленные мечты?
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24.12.2021 23:10 Ответить
Это же ваше любимое развлечение))) а правда говорят, шо в говноботы берут только нетрадиционных? Судя по тебе, таки да)))
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24.12.2021 23:25 Ответить
Та я ж хз-не знаю...)Питроликсеич любил организовывать их парады-значит твои умозаключения не лишены смысла Да и разговоры,исключительно о мужских дупах,идеально подходят под поговорку "шо у кого болыть"))Ты так и не ответи:это твои детские переживания или эротические фантазии?Рассказывай,не стесняйся
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25.12.2021 08:41 Ответить
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24.12.2021 19:30 Ответить
Бутусов делает то, что должен делать. Идет информационная война. Ты кстати чьих будешь?
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24.12.2021 19:52 Ответить
Оркам можно дать отпор и тем, что есть. Главное чего не хватает, так это главнокомандующего.
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24.12.2021 19:36 Ответить
Кацапи,є дієвий спосіб протидіяти українським "Байрактарам".Просто не лізьте сюди,і будете жити.
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24.12.2021 19:37 Ответить
А им и не надо. Байрактарам будут препятствовать Генштаб Украины, выполняя указания Ермака и его шута Зеленского.
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24.12.2021 19:38 Ответить
Мавзолейные бараны придумали решетку на кабину танка ..недавно на полигоне наши сварщики сварили пободное дерьмо на танк...Джавелин прошил это говно что подлодку Курск...
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24.12.2021 20:01 Ответить
к сожалению, зато у Украины нет противодействия российским:

1. обстрелам РСЗО с территории РФ
2. информвойнам...

по этим пунктам мы проигрываем вчистую...
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24.12.2021 20:04 Ответить
Ну Украина тоже может из РСЗО влепить например по Белгороду.
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24.12.2021 20:05 Ответить
По курьскай, варонешкай и смаленскай аэси. Полпида рассии будеть бис иликтричысфа.
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25.12.2021 00:30 Ответить
Султан Эрдоган привезет в Украину после нового года 44 комплекса Байрактар...включая новейший Акинджы....ударный и страшный....рюссишэ швайны..лучше линяйте по тихому из Крыма и Донбасса...,просто совет от отавеого офицера ПВО дохлого Сссра..
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24.12.2021 20:07 Ответить
В Крыму их использовать маловероятно будут.
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24.12.2021 22:20 Ответить
новейший дрон Эрдогана Аканджы
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24.12.2021 20:09 Ответить
красивая птичка
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25.12.2021 10:10 Ответить
а якийсь кацапский лапоть нещодавно казав кацапня їх з зеніток другої мирової гасити буде та з берданей.
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24.12.2021 20:42 Ответить
23 sistem Pancir unictozyli turki,kotoryje kak bi i byli dlia etogo.Odna sistema Pancir stojit primerno 14 mln dolarov Azeri unictozyli 7 puskatel S-300,odin radar i 2 komandni punkta,vot eto izraelskije Harop zdelali.V starix ruskix sistem netu tak nazyvajemogo plot fusion im takije celi jest cerez ciur malenkije,medlenyje
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24.12.2021 21:11 Ответить
Ecio azeri podbyli kak minimum odnu sistemu elektronoj borbi protiv dronov Repellent.Eto novaja sistema u ruskix
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24.12.2021 21:37 Ответить
Свинособаки тренируются применять одновременно сотни дронов в составе роя.
" 21 декабря, организаторы Вторых международных соревнований по шоу дронов объявили https://www.droneshowsoftware.com/competition победителей . Компания «Геоскан» заняла первое место в номинации «Лучшее шоу из 1000+ дронов». В конкурсе участвовало 214 команд из 104 стран мира. Геоскан подал заявку с видео шоу, которое прошло в Саудовской Аравии."
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24.12.2021 22:03 Ответить
te droni dlia sou,takije legko podavit
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24.12.2021 22:17 Ответить
Шо саюс мультихвильмий мультик новый склепал. Па сикрету типы скажу: уничтажаю раи дранов пачками с 1990 гада.
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25.12.2021 00:33 Ответить
Только Российские не справятся или ещё какие то тоже?
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24.12.2021 22:11 Ответить
Никакие. Байрактары непобедимы.
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24.12.2021 22:29 Ответить
ХЙЛО КОРОТКИЙ !)
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24.12.2021 23:33 Ответить
Таки да, байрактары таки занозы в заднице. Ща козломордые своих балоболок настрогают
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25.12.2021 00:52 Ответить
Мужики. Давайте собирать подписи в воззвании к Зеленскому и Данилову о раздаче автоматического оружия офицерам и прапорщикам, которые вне армии по разным причинам. Хранить его будем дома. Чуть что-дадим отпор свинособакам - оккупантам. Конечно, не забудем и боеприпасы.
Козачок Юрий. Офицер СпецНаз во времена СССР.
Слава Украине!
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25.12.2021 01:45 Ответить
зачем вообще поднимать эту тему... каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны... нечего было вообще свистеть о боевом применении "Байрактаров"... а то разные советники знают разное, нго не знают того, что они должны держать язык за зубами...
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25.12.2021 07:19 Ответить
нам нужны беспилотники с ракетами.
можно даже не наши, например разместить натовский полк беспилотников.
либо арендовать беспилотники.
тогда можно очень быстро уничтожать кацапских козлин и освободить Донбасс.
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25.12.2021 09:45 Ответить
з точки зору літакобудування байрактар має слабенькі льотні характеристика. Малопомітний? Хіба там є технологія стелс? Його висока ефективніст - це якийсь тимчасовий феномен. Він скоріш диверсійний ніж ударний. В шорокомаштабній війні це дитяча іграшка
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25.12.2021 18:24 Ответить
з точки зору кацапобот має слабенькі мозги та хоче кацапські гроши за своі каракулі на форумі.
ТТХ предмету обговорення не знає, вкрай удачному застосуваню Байратарів в минулих ТВД - заперечує. Не визнає реальність - за це від кацапіі гроші і отримує
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26.12.2021 08:02 Ответить
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