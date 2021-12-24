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Грузинські політики закликали українську владу відмовитися від політичних переслідувань Порошенка

Грузинські політики закликали українську владу відмовитися від політичних переслідувань Порошенка

Депутати грузинського парламенту та представники політичних партій звернулися до української влади із закликом відмовитися від політичних переслідувань п'ятого президента України Петра Порошенка.

Відповідний лист оприлюднив на своїй сторінці у мережі Facebook Гіоргі Вашадзе – депутат парламенту Грузії, голова політичної партії "Стратегія Акмашенебелі", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Ми, депутати парламенту Грузії та представники політичних партій, уважно спостерігаємо за розвитком політичної ситуації в Україні та приєднуємося до занепокоєння наших західних партнерів та членів Європейського Парламенту щодо нещодавнього рішення Офісу Генерального прокурора висунути підозру колишньому президенту України Петру Порошенку із звинуваченням у державній зраді та фінансуванні тероризму", – йдеться в листі.

Зазначається, що Україна та Грузія є не лише стратегічними партнерами, а й союзниками, які стикаються із спільними загрозами та викликами з боку Росії.

"Ще раз висловлюємо нашу повну та беззастережну підтримку державі Україна, яка стоїть перед зростаючою загрозою з боку Російської Федерації. Україна та Грузія є не лише стратегічними партнерами, а й союзниками, які стикаються із спільними загрозами та викликами з боку Росії. У цьому погіршеному безпековому середовищі наші країни повинні бути єдиними і в жодному разі не допускати внутрішньої нестабільності та будь-якого політично вмотивованого переслідування всередині країни. Тому ми закликаємо українську владу відмовитися від будь-яких спроб можливого політично вмотивованого переслідування політичних опонентів", – наголосили грузинські політики.

"Зараз ми бачимо дуже тривожну ситуацію в Україні, коли колишньому президенту Порошенку висунули підозру за звинуваченням у державній зраді та фінансуванні тероризму. Ми вважаємо, що переслідування політичного опонента, якого все ще широко підтримують як всередині країни, так і на міжнародному рівні, не піде на користь міжнародному іміджу України, тоді як Захід зараз наполегливо працює, щоб допомогти Україні захистити її територіальну цілісність і суверенітет. Варто зазначити, що ми знаємо президента Порошенка як політика, який активно боровся проти російської агресії як на внутрішньому, так і на всіх міжнародних рівнях", – зазначили грузинські діячі.

"Тільки розвиток наших країн на основі верховенства права та захисту прав людини наблизять нас до процесу інтеграції до НАТО та ЄС і допоможе нам захистити наші країни, наших людей і наше європейське майбутнє", – підсумували грузинські політики.

Звернення підписали Гіоргі Вашадзе, депутат парламенту Грузії, голова політичної партії "Стратегія Акмашенебелі", Хатуна Самнідзе, депутат Парламенту Грузії, голова Республіканської партії, Тамар Кекенадзе, голова політичної партії "Вільні демократи", Паата Манджгаладзе, депутат парламенту Грузії, генеральний секретар політичної партії "Стратегія Акмашенебелі", Теона Акубардіа, депутат парламенту Грузії, політична партія "Стратегія Акмашенебелі", Таріель Накаідзе, незалежний депутат парламенту Грузії, Серго Чіхладзе, керівник апарату політичної групи "Група реформ" парламенту Грузії.

Автор: 

Грузія (1843) Порошенко (15160)


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Топ коментарі
+11
тримай підарунок . тебе всі будуть впізнавати

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24.12.2021 19:26
+9
всі 73/43%зебіли - цілковиті дебіли. І цей висер - зайвий доказ
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24.12.2021 19:00
+7
От же ж які "невдячні" "прикацаплені" грузини! "Бубочка" їм "закумареного" "Карлсона" відправив а вони навіть "дякую" не сказали! Навпаки - ставлять палки в колеса"щоб "Бубочка" не садив у тюрму Порошенка - лютого ворога Путіна
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24.12.2021 19:29
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Как там Михо сидится? Не обижаете Саака?
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24.12.2021 18:35 Відповісти
Саакашвілі боровся з Медведчуками,а не обдаровував їх телеканалами,нафтотрубами,вугіллям терористів.
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24.12.2021 18:39 Відповісти
Странная мулька - бороться с Медведчуками за деньги беглого Курченка... У Саака одна привычка, из-за которой он не идёт на дно - когда ему приказывает Госдеп, он всегда слушается и делает точь-в-точь, как сказали
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24.12.2021 18:42 Відповісти
Госдеп...ну конечно, кто же ещё, правда они русофобы треклятые ?
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24.12.2021 18:44 Відповісти
я не сказал, что это плохо. наш-то дибил госдеп не слушается, соответственно, плохо кончит
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24.12.2021 18:46 Відповісти
Натякнули , що може з часом піти "стежиною" Саакашвілі, не рий іншому яму, сам туди впадеш.
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24.12.2021 18:36 Відповісти
Поляки точно засудять.. Парламент ЄС. Штати точно.
Та багато хто.
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24.12.2021 18:37 Відповісти
Зеленського засудять. Ще і санкцій вліплять.
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24.12.2021 18:37 Відповісти
Негры на омериканскай киче иго с плакулолом уше штуц.
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25.12.2021 00:37 Відповісти
грузины тролллят власти Украины
- месть за Михо - если кто не понял
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24.12.2021 18:40 Відповісти
Цей Георгій Васадзе - політичний опонент Саака. Це він був головою групи аналітиків, яка писала на замовлення адміністрації Президента Порошенка законодавство про Антикорупційний суд.
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24.12.2021 19:03 Відповісти
и что там с Антикоррупционным судом?
много отправил коррупционеров за решетку?
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24.12.2021 19:08 Відповісти
а що там з погодою?
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24.12.2021 19:30 Відповісти

https://hcac.court.gov.ua/hcac/gromadyanam/hcac/ https://hcac.court.gov.ua/hcac/gromadyanam/hcac/

поц, переглянь і не слиняви і носа підітри
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24.12.2021 22:53 Відповісти
Взагалі норм, як там Саакашвіллі не пускали в Україну, тепер сивочолого не пустять - карма.
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24.12.2021 18:50 Відповісти
всі 73/43%зебіли - цілковиті дебіли. І цей висер - зайвий доказ
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24.12.2021 19:00 Відповісти
Зелені такі самі дібіли, як і порохоботи з ватніками, згоден абсолютно. Цим імбіцилам на голову сцють, а вони вважають що це роса. Так що не обжерись шоколадками, поскули тепер, порошенку твое скуління дуже допоможе. Особливо в реформованих нтм судах, і прокуратурах, які тепер його щемлять по вказівці такого ж дібіла.
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24.12.2021 19:05 Відповісти
касап, ти хоча би автарку змінив
Щоб тебе Стугною розірвало!
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24.12.2021 19:07 Відповісти
І це ще не всі міжнародні заперечення з боку міжнародної дипломатичної спільноти нашій зебільній напівдиктаторській владі. Не всі зразу, але по чуть-чуть, до першого відкритого суду на Порохом набереться критична маса.
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24.12.2021 18:59 Відповісти
тримай підарунок . тебе всі будуть впізнавати

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24.12.2021 19:26 Відповісти
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб"
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24.12.2021 19:05 Відповісти
От же ж які "невдячні" "прикацаплені" грузини! "Бубочка" їм "закумареного" "Карлсона" відправив а вони навіть "дякую" не сказали! Навпаки - ставлять палки в колеса"щоб "Бубочка" не садив у тюрму Порошенка - лютого ворога Путіна
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24.12.2021 19:29 Відповісти
Свободу Юрію Деточкіну!
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24.12.2021 19:40 Відповісти
Не трогайте Петю! Он хароший мальчик!
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24.12.2021 19:44 Відповісти
Это троллинг от грузин в связи с Саакашвили... ( типа мы вот на своего бывшего завели дело, и вы тоже.. так чего вы к нам пристаете на счет Михо)
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24.12.2021 20:29 Відповісти

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24.12.2021 20:30 Відповісти
Хіба Навальний мільярдер?
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24.12.2021 23:29 Відповісти
Не сравнимо. Порох для страны сделал много. Навальный только консервы вскрывал.
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25.12.2021 00:38 Відповісти
На скільки багато? На 5% від того шо вкрав за час своєї каденції хоч набереться?
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26.12.2021 01:09 Відповісти
Что он украл? есть доказательства? нет. Он заработал и для людей делал. А вас зе, хуже вора, он брехло.
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26.12.2021 14:54 Відповісти
Наваляльный, навалял карышневава гуана и слинял за бугор за бумахай.
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25.12.2021 00:40 Відповісти
ага, в тюрягу.
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26.12.2021 14:55 Відповісти
Мардва не пра тибя мова. Иди пей ***** мы пра своё.
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26.12.2021 22:06 Відповісти
На Банковій зграя отетерілих від жаху ідіотів.
1 млрд. грн... Це 32 млн євро... Сума для будь якого бізнесмена сурьйозна.
Але! Уявіть собі картину.
Проршенко із СІЗо звертається до громадськості з проханням зібрати необхідну суму, аби не зупиняти підприємства і не лишати людей без роботи і на це прохання відгукуються американські сенатори та конгресмени, британські парламентарі, польський сейм у повному складі, депутати парламентів країн Балтії, половина Європарламенту...
Вони прорахували такий варіант?
в шахи вони точно грати не вміють, лише членом на піаніно.
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24.12.2021 20:37 Відповісти
И уся миравая клептарасия.
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25.12.2021 00:41 Відповісти
Хтош будет сасательные питухи для ПЕСюнов делать.
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25.12.2021 00:36 Відповісти
Порошенко - ворог Путіна??? Ой, не смішіть мене!!!
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25.12.2021 02:38 Відповісти
"Депутати грузинського парламенту та представники політичних партій звернулися до української влади із закликом відмовитися від політичних переслідувань п'ятого президента України Петра Порошенка".
А что предприняли украинские депутаты, депутатишки и прочая недодепутатность для освобождения гражданина Украины Саакашвили? все видосики с какими-то дебильными обращениями записывают...
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25.12.2021 07:15 Відповісти
Ти ба! Виявляється, дехто з грузинів теж споживає надвеликі льодяники "Рошен" на патичках із збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеного смороду. Ну то відніс би трохи Сааці у буцегарню, ******* було б приємно льодяниками поласувати.
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26.12.2021 05:22 Відповісти
 
 