Грузинські політики закликали українську владу відмовитися від політичних переслідувань Порошенка

Депутати грузинського парламенту та представники політичних партій звернулися до української влади із закликом відмовитися від політичних переслідувань п'ятого президента України Петра Порошенка.

Відповідний лист оприлюднив на своїй сторінці у мережі Facebook Гіоргі Вашадзе – депутат парламенту Грузії, голова політичної партії "Стратегія Акмашенебелі", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Ми, депутати парламенту Грузії та представники політичних партій, уважно спостерігаємо за розвитком політичної ситуації в Україні та приєднуємося до занепокоєння наших західних партнерів та членів Європейського Парламенту щодо нещодавнього рішення Офісу Генерального прокурора висунути підозру колишньому президенту України Петру Порошенку із звинуваченням у державній зраді та фінансуванні тероризму", – йдеться в листі.

Зазначається, що Україна та Грузія є не лише стратегічними партнерами, а й союзниками, які стикаються із спільними загрозами та викликами з боку Росії.

"Ще раз висловлюємо нашу повну та беззастережну підтримку державі Україна, яка стоїть перед зростаючою загрозою з боку Російської Федерації. Україна та Грузія є не лише стратегічними партнерами, а й союзниками, які стикаються із спільними загрозами та викликами з боку Росії. У цьому погіршеному безпековому середовищі наші країни повинні бути єдиними і в жодному разі не допускати внутрішньої нестабільності та будь-якого політично вмотивованого переслідування всередині країни. Тому ми закликаємо українську владу відмовитися від будь-яких спроб можливого політично вмотивованого переслідування політичних опонентів", – наголосили грузинські політики.

"Зараз ми бачимо дуже тривожну ситуацію в Україні, коли колишньому президенту Порошенку висунули підозру за звинуваченням у державній зраді та фінансуванні тероризму. Ми вважаємо, що переслідування політичного опонента, якого все ще широко підтримують як всередині країни, так і на міжнародному рівні, не піде на користь міжнародному іміджу України, тоді як Захід зараз наполегливо працює, щоб допомогти Україні захистити її територіальну цілісність і суверенітет. Варто зазначити, що ми знаємо президента Порошенка як політика, який активно боровся проти російської агресії як на внутрішньому, так і на всіх міжнародних рівнях", – зазначили грузинські діячі.

"Тільки розвиток наших країн на основі верховенства права та захисту прав людини наблизять нас до процесу інтеграції до НАТО та ЄС і допоможе нам захистити наші країни, наших людей і наше європейське майбутнє", – підсумували грузинські політики.

Звернення підписали Гіоргі Вашадзе, депутат парламенту Грузії, голова політичної партії "Стратегія Акмашенебелі", Хатуна Самнідзе, депутат Парламенту Грузії, голова Республіканської партії, Тамар Кекенадзе, голова політичної партії "Вільні демократи", Паата Манджгаладзе, депутат парламенту Грузії, генеральний секретар політичної партії "Стратегія Акмашенебелі", Теона Акубардіа, депутат парламенту Грузії, політична партія "Стратегія Акмашенебелі", Таріель Накаідзе, незалежний депутат парламенту Грузії, Серго Чіхладзе, керівник апарату політичної групи "Група реформ" парламенту Грузії.