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Грузинские политики призвали украинские власти отказаться от политических преследований Порошенко

Грузинские политики призвали украинские власти отказаться от политических преследований Порошенко

Депутаты грузинского парламента и представители политических партий обратились к украинским властям с призывом отказаться от политических преследований пятого президента Петра Порошенко.

Соответствующее письмо обнародовал на своей странице в сети Facebook Гиорги Вашадзе – депутат парламента Грузии, председатель политической партии "Стратегия Акмашенебели", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Мы, депутаты парламента Грузии и представители политических партий, внимательно наблюдаем за развитием политической ситуации в Украине и присоединяемся к беспокойству наших западных партнеров и членов Европейского парламента относительно недавнего решения Офиса генерального прокурора выдвинуть подозрение бывшему президенту Украины Петру Порошенко по обвинению в государственной измене и финансировании терроризма", – говорится в письме.

Отмечается, что Украина и Грузия являются не только стратегическими партнерами, но и союзниками, которые сталкиваются с общими угрозами и вызовами со стороны России.

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"Еще раз выражаем нашу полную и безоговорочную поддержку государству Украина, которое стоит перед растущей угрозой со стороны Российской Федерации. Украина и Грузия являются не только стратегическими партнерами, но и союзниками, которые сталкиваются с общими угрозами и вызовами со стороны России. В этой ухудшенной среде безопасности наши страны должны быть едиными и ни в коем случае не допускать внутренней нестабильности и какого-либо политически мотивированного преследования внутри страны. Поэтому мы призываем украинские власти отказаться от любых попыток возможного политически мотивированного преследования политических оппонентов", – подчеркнули грузинские политики.

"Сейчас мы видим очень тревожную ситуацию в Украине, когда бывшему президенту Порошенко выдвинули подозрение по обвинению в государственной измене и финансировании терроризма. Мы считаем, что преследования политического оппонента, которого все еще широко поддерживают как внутри страны, так и на международном уровне, не пойдет на пользу международному имиджу Украины, тогда как Запад сейчас упорно работает, чтобы помочь Украине защитить ее территориальную целостность и суверенитет. Стоит отметить, что мы знаем президента Порошенко как политика, который активно боролся против российской агрессии как на внутреннем, так и на всех международных уровнях", – отметили грузинские деятели.

"Только развитие наших стран на основе верховенства права и защиты прав человека приблизят нас к процессу интеграции в НАТО и ЕС и поможет нам защитить наши страны, наших людей и наше европейское будущее", – подытожили грузинские политики.

Обращение подписали Гиорги Вашадзе, депутат парламента Грузии, председатель политической партии "Стратегия Акмашенебели", Хатуна Самнидзе, депутат Парламента Грузии, председатель Республиканской партии, Тамар Кекенадзе, председатель политической партии "Свободные демократы", Паата Манджгаладзе, депутат парламента Грузии, генеральный секретарь политической партии "Стратегия Акмашенебели", Теон Акубардиа, депутат парламента Грузии, политическая партия "Стратегия Акмашенебели", Тариель Накаидзе, независимый депутат парламента Грузии, Серго Чихладзе, руководитель аппарата политической группы "Группа реформ" парламента Грузии.

Автор: 

Грузия (4499) Порошенко Петр (19588)


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Топ комментарии
+11
тримай підарунок . тебе всі будуть впізнавати

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24.12.2021 19:26
+9
всі 73/43%зебіли - цілковиті дебіли. І цей висер - зайвий доказ
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24.12.2021 19:00
+7
От же ж які "невдячні" "прикацаплені" грузини! "Бубочка" їм "закумареного" "Карлсона" відправив а вони навіть "дякую" не сказали! Навпаки - ставлять палки в колеса"щоб "Бубочка" не садив у тюрму Порошенка - лютого ворога Путіна
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24.12.2021 19:29
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Правила форума Совет форумчан
Как там Михо сидится? Не обижаете Саака?
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24.12.2021 18:35 Ответить
Саакашвілі боровся з Медведчуками,а не обдаровував їх телеканалами,нафтотрубами,вугіллям терористів.
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24.12.2021 18:39 Ответить
Странная мулька - бороться с Медведчуками за деньги беглого Курченка... У Саака одна привычка, из-за которой он не идёт на дно - когда ему приказывает Госдеп, он всегда слушается и делает точь-в-точь, как сказали
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24.12.2021 18:42 Ответить
Госдеп...ну конечно, кто же ещё, правда они русофобы треклятые ?
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24.12.2021 18:44 Ответить
я не сказал, что это плохо. наш-то дибил госдеп не слушается, соответственно, плохо кончит
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24.12.2021 18:46 Ответить
Натякнули , що може з часом піти "стежиною" Саакашвілі, не рий іншому яму, сам туди впадеш.
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24.12.2021 18:36 Ответить
Поляки точно засудять.. Парламент ЄС. Штати точно.
Та багато хто.
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24.12.2021 18:37 Ответить
Зеленського засудять. Ще і санкцій вліплять.
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24.12.2021 18:37 Ответить
Негры на омериканскай киче иго с плакулолом уше штуц.
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25.12.2021 00:37 Ответить
грузины тролллят власти Украины
- месть за Михо - если кто не понял
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24.12.2021 18:40 Ответить
Цей Георгій Васадзе - політичний опонент Саака. Це він був головою групи аналітиків, яка писала на замовлення адміністрації Президента Порошенка законодавство про Антикорупційний суд.
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24.12.2021 19:03 Ответить
и что там с Антикоррупционным судом?
много отправил коррупционеров за решетку?
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24.12.2021 19:08 Ответить
а що там з погодою?
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24.12.2021 19:30 Ответить

https://hcac.court.gov.ua/hcac/gromadyanam/hcac/ https://hcac.court.gov.ua/hcac/gromadyanam/hcac/

поц, переглянь і не слиняви і носа підітри
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24.12.2021 22:53 Ответить
Взагалі норм, як там Саакашвіллі не пускали в Україну, тепер сивочолого не пустять - карма.
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24.12.2021 18:50 Ответить
всі 73/43%зебіли - цілковиті дебіли. І цей висер - зайвий доказ
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24.12.2021 19:00 Ответить
Зелені такі самі дібіли, як і порохоботи з ватніками, згоден абсолютно. Цим імбіцилам на голову сцють, а вони вважають що це роса. Так що не обжерись шоколадками, поскули тепер, порошенку твое скуління дуже допоможе. Особливо в реформованих нтм судах, і прокуратурах, які тепер його щемлять по вказівці такого ж дібіла.
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24.12.2021 19:05 Ответить
касап, ти хоча би автарку змінив
Щоб тебе Стугною розірвало!
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24.12.2021 19:07 Ответить
І це ще не всі міжнародні заперечення з боку міжнародної дипломатичної спільноти нашій зебільній напівдиктаторській владі. Не всі зразу, але по чуть-чуть, до першого відкритого суду на Порохом набереться критична маса.
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24.12.2021 18:59 Ответить
тримай підарунок . тебе всі будуть впізнавати

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24.12.2021 19:26 Ответить
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб"
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24.12.2021 19:05 Ответить
От же ж які "невдячні" "прикацаплені" грузини! "Бубочка" їм "закумареного" "Карлсона" відправив а вони навіть "дякую" не сказали! Навпаки - ставлять палки в колеса"щоб "Бубочка" не садив у тюрму Порошенка - лютого ворога Путіна
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24.12.2021 19:29 Ответить
Свободу Юрію Деточкіну!
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24.12.2021 19:40 Ответить
Не трогайте Петю! Он хароший мальчик!
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24.12.2021 19:44 Ответить
Это троллинг от грузин в связи с Саакашвили... ( типа мы вот на своего бывшего завели дело, и вы тоже.. так чего вы к нам пристаете на счет Михо)
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24.12.2021 20:29 Ответить

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24.12.2021 20:30 Ответить
Хіба Навальний мільярдер?
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24.12.2021 23:29 Ответить
Не сравнимо. Порох для страны сделал много. Навальный только консервы вскрывал.
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25.12.2021 00:38 Ответить
На скільки багато? На 5% від того шо вкрав за час своєї каденції хоч набереться?
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26.12.2021 01:09 Ответить
Что он украл? есть доказательства? нет. Он заработал и для людей делал. А вас зе, хуже вора, он брехло.
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26.12.2021 14:54 Ответить
Наваляльный, навалял карышневава гуана и слинял за бугор за бумахай.
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25.12.2021 00:40 Ответить
ага, в тюрягу.
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26.12.2021 14:55 Ответить
Мардва не пра тибя мова. Иди пей ***** мы пра своё.
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26.12.2021 22:06 Ответить
На Банковій зграя отетерілих від жаху ідіотів.
1 млрд. грн... Це 32 млн євро... Сума для будь якого бізнесмена сурьйозна.
Але! Уявіть собі картину.
Проршенко із СІЗо звертається до громадськості з проханням зібрати необхідну суму, аби не зупиняти підприємства і не лишати людей без роботи і на це прохання відгукуються американські сенатори та конгресмени, британські парламентарі, польський сейм у повному складі, депутати парламентів країн Балтії, половина Європарламенту...
Вони прорахували такий варіант?
в шахи вони точно грати не вміють, лише членом на піаніно.
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24.12.2021 20:37 Ответить
И уся миравая клептарасия.
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25.12.2021 00:41 Ответить
Хтош будет сасательные питухи для ПЕСюнов делать.
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25.12.2021 00:36 Ответить
Порошенко - ворог Путіна??? Ой, не смішіть мене!!!
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25.12.2021 02:38 Ответить
"Депутати грузинського парламенту та представники політичних партій звернулися до української влади із закликом відмовитися від політичних переслідувань п'ятого президента України Петра Порошенка".
А что предприняли украинские депутаты, депутатишки и прочая недодепутатность для освобождения гражданина Украины Саакашвили? все видосики с какими-то дебильными обращениями записывают...
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25.12.2021 07:15 Ответить
Ти ба! Виявляється, дехто з грузинів теж споживає надвеликі льодяники "Рошен" на патичках із збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеного смороду. Ну то відніс би трохи Сааці у буцегарню, ******* було б приємно льодяниками поласувати.
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26.12.2021 05:22 Ответить
 
 