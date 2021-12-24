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"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия", - Яценюк

Попытка ареста Петра Порошенко будет иметь для президента Владимира Зеленского непоправимые последствия.

Такое мнение высказал экс-премьер-министр Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться", - написал Яценюк в фейсбуке.

Политик призвал власть вместо раздора и политических преследований "провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России".

Читайте также: Действия, происходящие сегодня в отношении Порошенко, вредят государству, - Кличко

Автор: 

Зеленский (20210) Порошенко (19588) Яценюк (8006)


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Топ комментарии
+36
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24.12.2021 20:54
+36
...как-то так примерно?
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24.12.2021 20:55
+36
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24.12.2021 21:05
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24.12.2021 22:10 Ответить
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24.12.2021 22:11 Ответить
Зайцев жалко. И кабанов
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24.12.2021 22:19 Ответить
***** пожалей)))
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24.12.2021 22:44 Ответить
Стену клоуна покажут? Повеселите нарид
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24.12.2021 22:51 Ответить
Так, Сеня дуже боїться, що за порошенко і його черга
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26.12.2021 01:05 Ответить
- "американські маєтки.... Перший мільярд"
*****************************************
Потом автор фейков проиграл суд и тихо, сложив сопли пузырями в тряпочку, принес извинения Яценюку ("ввели, мол, в заблуждение, подставили" ). Да, забыл сказать, что сопливый автор тех фейков сейчас работает на офис «зеленых кед».
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24.12.2021 22:37 Ответить
Додано:
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24.12.2021 22:41 Ответить
"Мед віскі пили. а ти не знаєш? Гарі Табах не вибачався переб ублюдком?"
************************************************************
А що, Гарри (Yuri) Табах був на тому "банкеті"? Як то кажуть - пруфи у студію. Якщо їх не буде - ти тріпло та брехло.
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25.12.2021 00:06 Ответить
Скажи,ты балабол?😂🌷
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24.12.2021 22:45 Ответить
Где ты энтой куетой таритесь, болезные ?
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24.12.2021 23:36 Ответить
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24.12.2021 22:22 Ответить
Угрожает судьям как какой-то бандит.
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24.12.2021 22:45 Ответить
крим всіх кацапствующих не вмістить
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24.12.2021 22:50 Ответить
Почему бандит?Обоснуй😂🌷
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24.12.2021 22:51 Ответить
Ты разве не знаешь, что наш Сеня ещё тот чёрт.. он притворяется очкариком, а в действительности этих судей на завтрак жрёт...
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24.12.2021 23:08 Ответить
Наш). И давно ты в него влюблен?
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25.12.2021 01:00 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F Родио́н Влади́мирович Кире́ев ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F Родіон Володимирович Кірєєв; https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 19 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/1980 1980 https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F ) - судья Печерского районного суда г. Киева. Стал известным благодаря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0 судебному процессу https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F над https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлией Тимошенко https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F .
7 июля 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B МВД Украины объявило в розыск судью Родиона Киреева. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо не правосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины, по которой ему может грозить до 8 лет лишения свободы. По данным МВД, он исчез из поля зрения киевских правоохранителей 2 июляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 5 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года Верховная Рада Украины дала согласие на арест Родиона Киреева, решение поддержали 297 депутатов. По некоторым данным, он скрывается в Крымуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 5 ноября 2015 года Высший совет юстиции Украины принял решение о внесении представления об увольнении за нарушение присяги Родиона Киреева с должности судьи Печерского районного суда города Киеваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] . https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 18 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2016 года указом Президента Украины Петра Порошенко Киреев был уволенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] . Киреев обжаловал увольнение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Высшем административном суде Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 2 марта 2016 года в удовлетворении требований было отказаноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] .

В 2018 году стало известно, что Киреев зарегистрирован как адвокат в реестре адвокатской палаты Москвыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
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24.12.2021 22:48 Ответить
Яценюк ворнякает потому-то Порошенко его сдаст и он будет следущий.
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24.12.2021 23:01 Ответить
Ага, а всех страждущих переселят в виллы Яценюка... Занимай очередь, пока не поздно...
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24.12.2021 23:20 Ответить
та і кулювлоба він чомусь просачкував...
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24.12.2021 23:23 Ответить
Я так понимаю что изя каломыйский руками бубочки мстит пороху? А ведь может сильно пролететь и опять отправится в эмиграцию. Вот только куда теперь? если в страны где он имеет гражданство (Израиль и Кипр) то эти страны сдадут его Штатам с потрохами и сразу! с ФБР и его финансовым департаментом связываться никто не хочет. Ну а судьба бубочки после окончания царевания итак известна - к ответу дядя за то что наобещал и не сделал и за то что с ермаком наворотил.
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25.12.2021 00:46 Ответить
Крім каломойського Клоун також злий на Порошенка. У листопаді 2017 Держкіноагенство скасувало ліценцію на фільм зеленського "Свати", бо в ньому грає російський актор добронравов, який визнав окупацію Криму. Зеленськтй просив Порошенка щоб дозволив показ серіалу, а Порошенко відмовив і тепер злопам'ятна шмаркля мстить. А також виконує обіцянку яку дав путіну, посадити Порошенка. У путіна на пострадянському просторі два вороги Порошенко і Саакашвілі.
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25.12.2021 01:20 Ответить
срикашвіля ворог самому собі
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25.12.2021 17:27 Ответить
Что-то есть на Зеленского???За что его можно за грати
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25.12.2021 01:22 Ответить
А ты шо целкой прикидуешься? Вагнеровцы, Цемех и Харьковские подрывники, Гога с женой изелина кадровая политика, офшоры, каломыйщина и многое другое
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25.12.2021 10:33 Ответить
самое первое - незаконный роспуск Верховной рады в 2019 году
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25.12.2021 13:03 Ответить
Предел должен быть положен технично и профессионально, а это можно сделать исключительно в рамках контр атаки. С учетом того, что адвокаты у Пороха работают вдохновенно и творчески. По этому поводу они дали брифинг, который https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=608456190250777 можно посмотреть по ссылке . Но тут важно вот что. Все эти поползновения пора пресекать жестко и действенно и это будет иметь нужный эффект.

Но в данном случае нас радует то, что вот теперь Пороха зацепили так, что это им будет дорого стоить. А как мы знаем, главное достоинство Пороха - умение быстро и очень умно действовать именно в экстремальных ситуациях. Его врагам не стоит их создавать по определению. Но зеленые этого не поняли и теперь пойдет другая игра. Ну что же, давно пора.

https://defence-line.org/2021/12/narvalis/ Линия обороны
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25.12.2021 01:10 Ответить
так быстро и умно действовать я видел только у Яныка, когда он драпал из страны
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25.12.2021 02:01 Ответить
Яценюк за свою шкуру переживает в первую очередь.Видно там что-то не чисто было при Порошенко президент,Яценюк премьер!Сеня,тебя посадют,а ты не воруй
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25.12.2021 01:20 Ответить
Яценюк не переживает ни за себя , ни за Пороха , так как там криминала нет!

Переживают враги нашей страны , так как видят Украину , только в составе паРаши 😡, а для этого нужно убрать патриотов нашей страны из горизонта , чтобы не мешали зеленой шелупене капитулировать пепед кремлевским упырём 😠
Фигу вам , твари позорные 🖕🖕🖕, а не Украина !
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25.12.2021 01:54 Ответить
Ось реальний патріот держави Україна...,не час ,...коли ворог біля воріт...на особисті притензії ..
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25.12.2021 04:04 Ответить
"Майстерність" усіх "керманичів" в Україні заключалась в тому,щоб правити якомога довше, і тобі після цього нічого не було.Поки що це не вдалося лише тупому, "легітимному" якунєвичу, хоча сидіти мали би всі.
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25.12.2021 06:31 Ответить
А это за Петьку вийде???? Євробляхери, які заплатили по 2000-4000 евро?. Держслужбовці-пенсіонери, яким закон гарантував пожиттєву пенсію на рівні зарплати на їхніх колишніх посадах із щорічною індексацією, а їм іх урізали до 2500-3000 грн? Чи може громадяни, фопи і власники тов, у яких гонтарева забрала сотні тисяч гривень через штучно лопнуті 50 банків. Чи може ті хто за газ платив по 8000?
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25.12.2021 09:02 Ответить
Ну во первых все перечисленные голосовали за зе, а во вторых они уже не выйдут, судя по рейтингам они все уже сдохли
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25.12.2021 10:18 Ответить
Ты идиот ванючий с мозгом воробья!
Дело не в Порохе, а в том, что гундосая сопля опозорит ГОСУДАРСТВО Украина перед всем цивилизованным миром!
Вот тут некоторые местные Халки кричат, что критика Зели - подрыв стабильности Украины по заданию Путина...
А превращение ГОСУДАРСТВА Украина в клоунский цирк - это не золотой слиток на весы Путина про фейковость Украины как таковой?
Можно обсуждать ошибки Пороха.
Можно даже подозревать продвижение каких-то его материальных интиресов...
НО!
Обосраться перед всем миром, устроив ******** шапито про государственную измену президента??????
Как цивилизованный мир может относиться к "государству", население которого - дегенеративное стадо, верящее в реальность героев комиксов 95-го квартала, а во главе которого стоит гундосая сопля с интеллектом устрицы?
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25.12.2021 11:36 Ответить
Это будеть тьма людей вышедших за галактического гетьмана и вселенского неолигарха Литра Лексеича Попрошенко!
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25.12.2021 10:36 Ответить
Яценюк не просто так это говорит, он знает как США отнесуться к аресту Пороха и наверняка обсуждал с политиками США, шо воно буде. Предполагаю что на Зе американцы сольют такой компромат что впгнергейт покажется отдыхом на пляже.
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25.12.2021 11:44 Ответить
Посадят Барыгу. И поделом ему!
Финансирование террористов и кормушку Медведчуку устроил за государственный счет.
Тут конкретика, с подписями, с документами и составом преступления. Никакой политики.
Суд разберется. Есть адвокаты у олигарха. Так что я бы за него особо не переживал, если дело будет шито. Всегда есть возможность оспорить в европейских судах, если в его же реформированных судах его признают виновным.
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25.12.2021 13:00 Ответить
Ще один "найретинговіший політик"світового маштабу нагадав по себе.

**
Екс - нардеп"ПР"Є.Балицький:Если будет суд - я обязательно дам показания,как
к нам на фракцию бегал Яценюк и упрашивал не поддержавать постановление об освобождении Ю.Тимошенко.
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25.12.2021 13:29 Ответить
нехай розкаже. Тільки й ви, всі зебіли, повірите брехливому ригу. Ви всі з одної шобли, тільки Г+Г у вас різне.
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25.12.2021 15:07 Ответить
Сеня ти можеш таке уявити,щоб тікав від малороса Зюзі його фсбешної команди спражній Гетьман України якого звинуватили в держзраді і пособнічеству терористам?

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25.12.2021 13:45 Ответить
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