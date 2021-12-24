"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия", - Яценюк

Попытка ареста Петра Порошенко будет иметь для президента Владимира Зеленского непоправимые последствия.

Такое мнение высказал экс-премьер-министр Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться", - написал Яценюк в фейсбуке.

Политик призвал власть вместо раздора и политических преследований "провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России".

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