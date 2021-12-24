"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия", - Яценюк
Попытка ареста Петра Порошенко будет иметь для президента Владимира Зеленского непоправимые последствия.
Такое мнение высказал экс-премьер-министр Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.
"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться", - написал Яценюк в фейсбуке.
Политик призвал власть вместо раздора и политических преследований "провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России".
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+36 саша паламарчук
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+36 саша паламарчук
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Потом автор фейков проиграл суд и тихо, сложив сопли пузырями в тряпочку, принес извинения Яценюку ("ввели, мол, в заблуждение, подставили" ). Да, забыл сказать, что сопливый автор тех фейков сейчас работает на офис «зеленых кед».
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А що, Гарри (Yuri) Табах був на тому "банкеті"? Як то кажуть - пруфи у студію. Якщо їх не буде - ти тріпло та брехло.
7 июля 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B МВД Украины объявило в розыск судью Родиона Киреева. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо не правосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины, по которой ему может грозить до 8 лет лишения свободы. По данным МВД, он исчез из поля зрения киевских правоохранителей 2 июляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 5 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года Верховная Рада Украины дала согласие на арест Родиона Киреева, решение поддержали 297 депутатов. По некоторым данным, он скрывается в Крымуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 5 ноября 2015 года Высший совет юстиции Украины принял решение о внесении представления об увольнении за нарушение присяги Родиона Киреева с должности судьи Печерского районного суда города Киеваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] . https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 18 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2016 года указом Президента Украины Петра Порошенко Киреев был уволенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] . Киреев обжаловал увольнение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Высшем административном суде Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 2 марта 2016 года в удовлетворении требований было отказаноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] .
В 2018 году стало известно, что Киреев зарегистрирован как адвокат в реестре адвокатской палаты Москвыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
Но в данном случае нас радует то, что вот теперь Пороха зацепили так, что это им будет дорого стоить. А как мы знаем, главное достоинство Пороха - умение быстро и очень умно действовать именно в экстремальных ситуациях. Его врагам не стоит их создавать по определению. Но зеленые этого не поняли и теперь пойдет другая игра. Ну что же, давно пора.
https://defence-line.org/2021/12/narvalis/ Линия обороны
Переживают враги нашей страны , так как видят Украину , только в составе паРаши 😡, а для этого нужно убрать патриотов нашей страны из горизонта , чтобы не мешали зеленой шелупене капитулировать пепед кремлевским упырём 😠
Фигу вам , твари позорные 🖕🖕🖕, а не Украина !
Дело не в Порохе, а в том, что гундосая сопля опозорит ГОСУДАРСТВО Украина перед всем цивилизованным миром!
Вот тут некоторые местные Халки кричат, что критика Зели - подрыв стабильности Украины по заданию Путина...
А превращение ГОСУДАРСТВА Украина в клоунский цирк - это не золотой слиток на весы Путина про фейковость Украины как таковой?
Можно обсуждать ошибки Пороха.
Можно даже подозревать продвижение каких-то его материальных интиресов...
НО!
Обосраться перед всем миром, устроив ******** шапито про государственную измену президента??????
Как цивилизованный мир может относиться к "государству", население которого - дегенеративное стадо, верящее в реальность героев комиксов 95-го квартала, а во главе которого стоит гундосая сопля с интеллектом устрицы?
Финансирование террористов и кормушку Медведчуку устроил за государственный счет.
Тут конкретика, с подписями, с документами и составом преступления. Никакой политики.
Суд разберется. Есть адвокаты у олигарха. Так что я бы за него особо не переживал, если дело будет шито. Всегда есть возможность оспорить в европейских судах, если в его же реформированных судах его признают виновным.
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Екс - нардеп"ПР"Є.Балицький:Если будет суд - я обязательно дам показания,как
к нам на фракцию бегал Яценюк и упрашивал не поддержавать постановление об освобождении Ю.Тимошенко.