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Действия, происходящие сегодня в отношении Порошенко, вредят государству, - Кличко

Действия, происходящие сегодня в отношении Порошенко, вредят государству, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что действия, происходящие сегодня в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, вредят государству.

Об этом он написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Те действия, которые происходят сегодня по пятому президенту Украины вредят государству. Потому что, когда такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины. Что думает весь мир, когда два президента одной страны конфликтуют между собой?

Читайте также: Прокуратура согласовала ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен

Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больше враг? Хотя настоящий враг – известен, и угрожает дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса. Сегодня, как никогда, необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил. Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее. Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину!" - отметил Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Адвокат Порошенко Головань обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд по делу о "пленках Бигуса". ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Адвокаты Порошенко заявили, что любые тайные решения Офиса Генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, аресту или залогу Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис Генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.

Автор: 

Кличко (4635) Порошенко (19588) государственная измена (1532) подозрение (482)


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Топ комментарии
+19
Зрозумійте одне - Бубачкі наплювати на державу, він піклується лише про себе любимого.
Егоїстичний клован.
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24.12.2021 18:38
+13
Чим далі, тим боюся що у "насрано в куточку" залишається тільки один вихід, яким воно і спробує скористатися для уникнення покарання за свої дії - це окупація України кацапією. Що воно попросить допомоги у *****, щоб врятувати свій зад.
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24.12.2021 18:34
+13
ЗелЁнского, Ермака, Татарова, Венедиктову, начальника ГБР, Баканова будут судить, и даже ногами..
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24.12.2021 18:38
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Страница 2 из 2
Коли варвари підійшли до стін Держави , такі дії працюють на ворога..позор! Це реальна здача ..Це дії ,людинидля якої лічні емоціі більші чим існування держави...З
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24.12.2021 19:23 Ответить
Можливо це сигнал Путіну, який ненавидить Петра..., що з Зе можна домовитися)))?
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24.12.2021 19:26 Ответить
зеля відкритий агент *****, він вважає нас за дурнів
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24.12.2021 19:33 Ответить
99.9%.. такі дії від ворога відкритого не дочекаес
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24.12.2021 19:39 Ответить
может посадка Порошенко - одно из условий Путина для встречи в Нормандском формате?
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24.12.2021 20:19 Ответить
Все можливо.. можливо просто знак.., який требував Путін
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24.12.2021 20:49 Ответить
і доки порося не зловлять- ***** не зустрінеться з клоуном?

було б цікаво
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24.12.2021 21:33 Ответить
Коли ти б зробив принаймі стільки як Петро , тоді б мав право плюнути..позор.
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25.12.2021 00:34 Ответить
Треба обеднувати суспільство, бо тільки разом можна подолати варварів..!!Партія Петра, це патріоти своеі держави., опзж будуть з хлібом і сілю зустрічати ворога..Хто буде захищати ?}}} Завилини включіть ...
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24.12.2021 19:32 Ответить
Я в шоці ...
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24.12.2021 19:33 Ответить
Коли Петро з хлопців в пластмасових касках і красовках ,зробив бійців, Зе з кварталом , в Москві, веселив ватників..а тепер ворогів шукае? Що вже всіх сепаратистів виловив?та їх куча в Раді, ждуть Рашку... позор...на таких, як Петро ще тримається Україна ...
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24.12.2021 19:38 Ответить
Відмазує папіка )))
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24.12.2021 19:49 Ответить
Разом їздили Фірташу пуп цілувати!
Це дуже зближує навіть покидьків.
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24.12.2021 21:31 Ответить
Це краще чим Путіну..хто в тебе ідеальний? Назви ..
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25.12.2021 00:37 Ответить
НАРОД УКРАЇНИ, телепню !

Чому тобі на всяких вишкребках світ клином зійшовся?
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25.12.2021 00:57 Ответить
Народ України?))). Який саме ,.. той що під час війни , вибрав на ура клоуна.? Чи народ який під час війни вибрав Медведчука в раду.?який народ , можливо який не побоявся вийти на майдан.? Так саме серед них був і Петро і Кличко і не десь позаду а в перших рядах..так що ,.......,не розкидуйся великими словами ... коли ворог біля воріт,... населення ділиться на тих хто буде боротися з ворогом і той хто буде здавати.завилини включи, борець.**
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25.12.2021 03:47 Ответить
Іншого народу Я не маю.
Котися в з петрами і кличками
Happy Christmas
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25.12.2021 13:28 Ответить
Іди попригай...народ торможений...який сидить в сра_ці в яку сам заліз ..без я Петра і Кличк
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25.12.2021 14:59 Ответить
"Іди попригай..." Піди до слюсаря, нехай тобі роги повідпилює
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25.12.2021 20:47 Ответить
Звернися до Plumber, нехай прочистить твої труби …, бо Г…. не через ці отвори виходить…))
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26.12.2021 19:08 Ответить
Шкодять державі "керівники"типу:кличка,порошенка,зеленського,януковича,ющенка,кучми,кравчука...
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24.12.2021 20:13 Ответить
Хворіем? Все в одну кучу??]]]... так такі, як Петро чи навіть Ющенко шкодили Російські державі за це в Українцях вдячність ,. а хохлам е можливість розвиватис
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24.12.2021 20:47 Ответить
Ihor S. а як ви думаєте: ющенко через свою любов до України привів до влади януковича???Підписав зміни до виборчого законодавства,за тиждень до президентських виборів.Та плювати йму на державу,головне щоб його ворог - юлька,не стала президентом.А порошенко зробив надто багато для того щоб президентом став зеленський.Вроджених зебілів - 30% (перший тур),а в решти 42% просто алергія на пороха.
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25.12.2021 10:28 Ответить
Браво, Андрейка!
Украина - фейковое государство во главе с идиотами и ворам.
Разогнать нахрен, народ распустить по домам.
Всем спасибо!
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25.12.2021 11:39 Ответить
ідіотів багато.. бо не використали час як прибалтійські держави , щоб відірватися від совка..а в Логодроі навіть варварів закликали в свій дім...
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25.12.2021 15:15 Ответить
В них був один + ,вони любили Україну ..незалежну...чим кращі ті 42% які поставили особисті погляди вище чим існування Держави.. бо вибираючи під час війни ****людину яка шлангувала від армії і яка не була патріотична і яка навіть не підтримувала майдани це. ...
реально діагноз
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25.12.2021 15:10 Ответить
Кличко-Президент! Кличко-Президент! Кличко-Президент!

а кацапсиную "россию" выдумали 300 лет назад немецкие колонизаторы Московского Улуса,выходцы из "Prussia" не мудрствуя лукаво движимые ностальгией пруссаки,нарекли свои новые владения "Russia"
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24.12.2021 20:27 Ответить
В 2014 году став президентом Украины 8 июня Порошенко тогда сказал.....,Новороссия от Харькова до Одессы говорите? Ну ну... к этой дате Донбасс был по факту оккупирован...Полностью...Что произошло после 8 июня знаю все...Новороссия плешивого Педофила сдохла по факту... И это исторический факт...когда будете проезжать Краматорск Славянск Констанитиновку Бахмут или Мариуполь...и далее везде...,то увидите надпись...на домах когда и кем они были освобождены от рюсскава сраного Мира....
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24.12.2021 20:29 Ответить
ой, та шо він тільки не "сказав? в нього ж свістєлка -без кісток!

оот візьми і запиши! з завтрашнього дня!.... і.т. д...
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24.12.2021 21:28 Ответить
Кличко-Президент! Кличко-Президент! Кличко-Президент!
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24.12.2021 20:29 Ответить
Кличко-Президент!

маладес хлопчик,соображаешь!
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24.12.2021 21:03 Ответить
Кличко- отстой.
Надежда Савченкко -герой!
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24.12.2021 21:50 Ответить
Пруссия РАБссия это одно и тоже дерьмо,тут ты прав...,а была оккупировала немцами при немецкой шлюхе Екатерина I,позже другая немецкая шлюха Екатерина II продолжила данную миссию более кроваво и жестоко...
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24.12.2021 20:36 Ответить
Не живите уныло,
Не жалейте, что было,
Не гадайте, что будет,
Берегите, что есть

Merry Christmas!
Hasta la vista and,
Good luck !!!!!!!
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24.12.2021 20:41 Ответить
там была еще прокладка, петька триппер первый, незаконнорожденный выблюдок грузинского наследника трона Ираклия I Багратиони и хрюсской царицы Натальи Нарышкиной.
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24.12.2021 20:52 Ответить
а шо там петька-триппер-п'ятий ? не пише?
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24.12.2021 21:24 Ответить
патаму шта твой мозг не выдержит!
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24.12.2021 21:30 Ответить
tripper доречі означає "турист", чи тебе в Англії не вчили ?
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24.12.2021 21:40 Ответить
ты абиделся, Триппер?
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24.12.2021 21:45 Ответить
Триппер- твій тато,

А я- юзер.

Не плутай.
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24.12.2021 21:49 Ответить
Триппер, петька триппер первый, незаконнорожденный выблюдок грузинского наследника трона Ираклия I Багратиони и хрюсской ********,царицы Натальи Нарышкиной.

а кацапсиную "россию" выдумали 300 лет назад немецкие колонизаторы Московского Улуса,выходцы из "Prussia" не мудрствуя лукаво движимые ностальгией пруссаки,нарекли свои новые владения "Russia"
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24.12.2021 21:58 Ответить
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24.12.2021 22:44 Ответить
Ага.Обосрал Новороссию...теперь обсирает Мавзоленый Концлагерь КГБиста... хвошызд...
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24.12.2021 20:39 Ответить
по законам рюсскага канцлагеря РАБссию даже Бог не простит...
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24.12.2021 20:44 Ответить
Зеля, при поддержке зелохтората, готовит полномасштабное вторжение Орды в Украину. Запоминайте зелохторат! Пригодится, что бы долго не вспоминать.
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24.12.2021 20:59 Ответить
Можна подумати, Клячько державі допомагає.?
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24.12.2021 21:21 Ответить
Так допомагає , ..
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25.12.2021 00:38 Ответить
Кличко зараз не впливовий політик, але навіть він не витримав. Українці вдруге брутально помилися на останніх президентських виборах і долати наслідки буде складно.
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24.12.2021 22:31 Ответить
Педалик що- то почувствовал...
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24.12.2021 23:19 Ответить
Не вірно, що два президента конфліктують між собою. зеленський веде Україну на заклання, а Порошенко протидіє цьому. Є причина - зрада, а дії Порошенко це наслідки
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25.12.2021 00:17 Ответить
merry Christmas for everyone.....
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25.12.2021 00:41 Ответить
Вы уже НЕ можете собраться и разделить Украину как пирог "табе" Киев,"мяне все остальное". В Киеве когда что то поменяется в лучшую сторону? Если читать умеете почитайте про Фундуклея. Такой должен быть мер.
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25.12.2021 07:15 Ответить
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