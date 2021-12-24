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Дії, які відбуваються сьогодні щодо Порошенка, шкодять державі, - Кличко

Дії, які відбуваються сьогодні щодо Порошенка, шкодять державі, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що дії які відбуваються сьогодні щодо п'ятого президента України Петр Порошенка, шкодять державі.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ті дії, які відбуваються сьогодні щодо п'ятого президента України шкодять державі. Бо, коли такі серйозі виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України. Що думає весь світ, коли два президенти однієї країни конфліктують між собою?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура погодила клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень

Що думають громадяни країни, коли її нинішній і колишній президенти з’ясовують, хто більший ворог? Хоча справжній ворог - відомий, і загрожує подальшою агресією. А країна - давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи. Сьогодні , як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил. Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє. Нам потрібно боротися не один проти одного, а за Україну!", - зазначив Кличко.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

Дивіться також: Порошенко: Я повернуся в Україну в першій половині січня. Це перехід "червоних ліній". За це доведеться відповідати. ВIДЕО

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.

24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Адвокати експрезидента заявили, що будь-які таємні рішення Офісу Генпрокурора чи Печерського суду з приводу запобіжного заходу, арешту чи застави Петру Порошенку є незаконними. Якщо такі рішення підтвердяться, це означатиме, що Офіс Генерального прокурора як інституція остаточно знищений і перетворений на виконавця замовлень від Зеленського.

Кличко (3507) Порошенко (15160) державна зрада (1678) підозра (756)


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Топ коментарі
+19
Зрозумійте одне - Бубачкі наплювати на державу, він піклується лише про себе любимого.
Егоїстичний клован.
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24.12.2021 18:38
+13
Чим далі, тим боюся що у "насрано в куточку" залишається тільки один вихід, яким воно і спробує скористатися для уникнення покарання за свої дії - це окупація України кацапією. Що воно попросить допомоги у *****, щоб врятувати свій зад.
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24.12.2021 18:34
+13
ЗелЁнского, Ермака, Татарова, Венедиктову, начальника ГБР, Баканова будут судить, и даже ногами..
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24.12.2021 18:38
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Коли варвари підійшли до стін Держави , такі дії працюють на ворога..позор! Це реальна здача ..Це дії ,людинидля якої лічні емоціі більші чим існування держави...З
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24.12.2021 19:23 Відповісти
Можливо це сигнал Путіну, який ненавидить Петра..., що з Зе можна домовитися)))?
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24.12.2021 19:26 Відповісти
зеля відкритий агент *****, він вважає нас за дурнів
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24.12.2021 19:33 Відповісти
99.9%.. такі дії від ворога відкритого не дочекаес
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24.12.2021 19:39 Відповісти
может посадка Порошенко - одно из условий Путина для встречи в Нормандском формате?
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24.12.2021 20:19 Відповісти
Все можливо.. можливо просто знак.., який требував Путін
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24.12.2021 20:49 Відповісти
і доки порося не зловлять- ***** не зустрінеться з клоуном?

було б цікаво
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24.12.2021 21:33 Відповісти
Коли ти б зробив принаймі стільки як Петро , тоді б мав право плюнути..позор.
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25.12.2021 00:34 Відповісти
Треба обеднувати суспільство, бо тільки разом можна подолати варварів..!!Партія Петра, це патріоти своеі держави., опзж будуть з хлібом і сілю зустрічати ворога..Хто буде захищати ?}}} Завилини включіть ...
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24.12.2021 19:32 Відповісти
Я в шоці ...
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24.12.2021 19:33 Відповісти
Коли Петро з хлопців в пластмасових касках і красовках ,зробив бійців, Зе з кварталом , в Москві, веселив ватників..а тепер ворогів шукае? Що вже всіх сепаратистів виловив?та їх куча в Раді, ждуть Рашку... позор...на таких, як Петро ще тримається Україна ...
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24.12.2021 19:38 Відповісти
Відмазує папіка )))
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24.12.2021 19:49 Відповісти
Разом їздили Фірташу пуп цілувати!
Це дуже зближує навіть покидьків.
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24.12.2021 21:31 Відповісти
Це краще чим Путіну..хто в тебе ідеальний? Назви ..
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25.12.2021 00:37 Відповісти
НАРОД УКРАЇНИ, телепню !

Чому тобі на всяких вишкребках світ клином зійшовся?
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25.12.2021 00:57 Відповісти
Народ України?))). Який саме ,.. той що під час війни , вибрав на ура клоуна.? Чи народ який під час війни вибрав Медведчука в раду.?який народ , можливо який не побоявся вийти на майдан.? Так саме серед них був і Петро і Кличко і не десь позаду а в перших рядах..так що ,.......,не розкидуйся великими словами ... коли ворог біля воріт,... населення ділиться на тих хто буде боротися з ворогом і той хто буде здавати.завилини включи, борець.**
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25.12.2021 03:47 Відповісти
Іншого народу Я не маю.
Котися в з петрами і кличками
Happy Christmas
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25.12.2021 13:28 Відповісти
Іди попригай...народ торможений...який сидить в сра_ці в яку сам заліз ..без я Петра і Кличк
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25.12.2021 14:59 Відповісти
"Іди попригай..." Піди до слюсаря, нехай тобі роги повідпилює
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25.12.2021 20:47 Відповісти
Звернися до Plumber, нехай прочистить твої труби …, бо Г…. не через ці отвори виходить…))
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26.12.2021 19:08 Відповісти
Шкодять державі "керівники"типу:кличка,порошенка,зеленського,януковича,ющенка,кучми,кравчука...
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24.12.2021 20:13 Відповісти
Хворіем? Все в одну кучу??]]]... так такі, як Петро чи навіть Ющенко шкодили Російські державі за це в Українцях вдячність ,. а хохлам е можливість розвиватис
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24.12.2021 20:47 Відповісти
Ihor S. а як ви думаєте: ющенко через свою любов до України привів до влади януковича???Підписав зміни до виборчого законодавства,за тиждень до президентських виборів.Та плювати йму на державу,головне щоб його ворог - юлька,не стала президентом.А порошенко зробив надто багато для того щоб президентом став зеленський.Вроджених зебілів - 30% (перший тур),а в решти 42% просто алергія на пороха.
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25.12.2021 10:28 Відповісти
Браво, Андрейка!
Украина - фейковое государство во главе с идиотами и ворам.
Разогнать нахрен, народ распустить по домам.
Всем спасибо!
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25.12.2021 11:39 Відповісти
ідіотів багато.. бо не використали час як прибалтійські держави , щоб відірватися від совка..а в Логодроі навіть варварів закликали в свій дім...
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25.12.2021 15:15 Відповісти
В них був один + ,вони любили Україну ..незалежну...чим кращі ті 42% які поставили особисті погляди вище чим існування Держави.. бо вибираючи під час війни ****людину яка шлангувала від армії і яка не була патріотична і яка навіть не підтримувала майдани це. ...
реально діагноз
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25.12.2021 15:10 Відповісти
Кличко-Президент! Кличко-Президент! Кличко-Президент!

а кацапсиную "россию" выдумали 300 лет назад немецкие колонизаторы Московского Улуса,выходцы из "Prussia" не мудрствуя лукаво движимые ностальгией пруссаки,нарекли свои новые владения "Russia"
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24.12.2021 20:27 Відповісти
В 2014 году став президентом Украины 8 июня Порошенко тогда сказал.....,Новороссия от Харькова до Одессы говорите? Ну ну... к этой дате Донбасс был по факту оккупирован...Полностью...Что произошло после 8 июня знаю все...Новороссия плешивого Педофила сдохла по факту... И это исторический факт...когда будете проезжать Краматорск Славянск Констанитиновку Бахмут или Мариуполь...и далее везде...,то увидите надпись...на домах когда и кем они были освобождены от рюсскава сраного Мира....
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24.12.2021 20:29 Відповісти
ой, та шо він тільки не "сказав? в нього ж свістєлка -без кісток!

оот візьми і запиши! з завтрашнього дня!.... і.т. д...
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24.12.2021 21:28 Відповісти
Кличко-Президент! Кличко-Президент! Кличко-Президент!
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24.12.2021 20:29 Відповісти
Кличко-Президент!

маладес хлопчик,соображаешь!
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24.12.2021 21:03 Відповісти
Кличко- отстой.
Надежда Савченкко -герой!
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24.12.2021 21:50 Відповісти
Пруссия РАБссия это одно и тоже дерьмо,тут ты прав...,а была оккупировала немцами при немецкой шлюхе Екатерина I,позже другая немецкая шлюха Екатерина II продолжила данную миссию более кроваво и жестоко...
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24.12.2021 20:36 Відповісти
Не живите уныло,
Не жалейте, что было,
Не гадайте, что будет,
Берегите, что есть

Merry Christmas!
Hasta la vista and,
Good luck !!!!!!!
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24.12.2021 20:41 Відповісти
там была еще прокладка, петька триппер первый, незаконнорожденный выблюдок грузинского наследника трона Ираклия I Багратиони и хрюсской царицы Натальи Нарышкиной.
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24.12.2021 20:52 Відповісти
а шо там петька-триппер-п'ятий ? не пише?
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24.12.2021 21:24 Відповісти
патаму шта твой мозг не выдержит!
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24.12.2021 21:30 Відповісти
tripper доречі означає "турист", чи тебе в Англії не вчили ?
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24.12.2021 21:40 Відповісти
ты абиделся, Триппер?
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24.12.2021 21:45 Відповісти
Триппер- твій тато,

А я- юзер.

Не плутай.
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24.12.2021 21:49 Відповісти
Триппер, петька триппер первый, незаконнорожденный выблюдок грузинского наследника трона Ираклия I Багратиони и хрюсской ********,царицы Натальи Нарышкиной.

а кацапсиную "россию" выдумали 300 лет назад немецкие колонизаторы Московского Улуса,выходцы из "Prussia" не мудрствуя лукаво движимые ностальгией пруссаки,нарекли свои новые владения "Russia"
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24.12.2021 21:58 Відповісти
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24.12.2021 22:44 Відповісти
Ага.Обосрал Новороссию...теперь обсирает Мавзоленый Концлагерь КГБиста... хвошызд...
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24.12.2021 20:39 Відповісти
по законам рюсскага канцлагеря РАБссию даже Бог не простит...
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24.12.2021 20:44 Відповісти
Зеля, при поддержке зелохтората, готовит полномасштабное вторжение Орды в Украину. Запоминайте зелохторат! Пригодится, что бы долго не вспоминать.
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24.12.2021 20:59 Відповісти
Можна подумати, Клячько державі допомагає.?
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24.12.2021 21:21 Відповісти
Так допомагає , ..
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25.12.2021 00:38 Відповісти
Кличко зараз не впливовий політик, але навіть він не витримав. Українці вдруге брутально помилися на останніх президентських виборах і долати наслідки буде складно.
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24.12.2021 22:31 Відповісти
Педалик що- то почувствовал...
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24.12.2021 23:19 Відповісти
Не вірно, що два президента конфліктують між собою. зеленський веде Україну на заклання, а Порошенко протидіє цьому. Є причина - зрада, а дії Порошенко це наслідки
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25.12.2021 00:17 Відповісти
merry Christmas for everyone.....
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25.12.2021 00:41 Відповісти
Вы уже НЕ можете собраться и разделить Украину как пирог "табе" Киев,"мяне все остальное". В Киеве когда что то поменяется в лучшую сторону? Если читать умеете почитайте про Фундуклея. Такой должен быть мер.
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25.12.2021 07:15 Відповісти
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