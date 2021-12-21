Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді, - ДБР (оновлено)
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР, підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
"П'ятому президенту України повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій", - йдеться у заяві, поширеній пресслужбою ДБР.
Порошенко, за даними слідства, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Сприяння відбувалося шляхом виплат підконтрольним бойовикам підприємствам коштів за постачання вугілля на неокуповану територію.
"На думку слідства, своїми діями фігуранти справи поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Що, у свою чергу підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало Росії більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності", - наголосили в ДБР.
У пресслужбі СБУ твердять, що в основу підозри лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.
"У своїй сукупності вони свідчать, що Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді Президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій", – заявив на брифінгу начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.
В СБУ твердять, що за час "функціонування цих схем проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень".
Будь ласка, зачекайте...
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
Щодо чергової підозри П. Порошенку (продубльовано).
1. Висувати підозру екс Президенту - завжди особливо ретельна робота. Я був першим Генпрокурором, який особисто підписав підозру Януковичу і довів її до вироку в усіх трьох судових інстанціях. Суспільство підтримало цей вирок, бо бачило неспростовні докази, зокрема - у вигляді підпису Януковича під листом до Путіна із закликом ввести окупаційні війська на нашу територію. Нічого подібного немає ні в цій, ні в раніше порушених понад 100 справах проти П. Порошенка.
2. Я публічно казав ще пару тижнів тому, що Президент Зеленський не знає, чим похвалитися перед українцями в новорічному посланні. Тому поставив задачу ОПУ підписати за всяку ціну підозру лідеру опозиції. Дана підозра не має жодної юридичної ваги, це просто елемент відосика.
3. Для вручення підозри був обраний день, коли Порошенко планував вилетіти на заплановані раніше міжнародні зустрічі. Хотіли б вручити - могли б легко перекрити рух автомобіля. Але хотіли іншого - імітації втечі, щоб мати можливість оголосити Порошенка в розшук і затримати його з автоматниками по поверненню. Саме це відео було потрібне для реанімації зів'ялого рейтингу Зе та його слуг.
4. Звертаю увагу, що ні Генпрокурор, ні її перший заступник не підписали цю ахінею. Це і є реальна оцінка підозрі.
5. Закупівля укр вугілля з шахт на тимчасово окупованих територіях в 2014 рр не приводило до сплати податків терористичним псевдореспублікам, бо шахти згідно укр закону були зареєстровані в Києві. ( Загалом такі перереєстровані підприємства з тимчасово окупованих територій в 2014-16 рр сплатили 20 млрд грн до укр бюджету) Відтак всі податки йшли Україні. А готівкові кошти видавалися з підписами шахтарям по зарплатним відомостям. Говорити при цьому про фінансування тероризму - маячня.
6. Цинізм ситуації в тому, що саме з часу президентства Зеленського Україна перейшла до закупівлі вугілля прямо у РФ. Заг сума - понад 3 млрд дол. Податки при цьому йдуть в тому числі й на утримання окупаційних військ в Криму та ОРДЛО.
7. Кожен відповідальний лідер, який стоїть перед загрозою енергетичного колапсу і чергового військового вторгнення, мав би дбати про об'єднання суспільства. Зеленський діє рівно навпаки. Він розколює суспільство, чим полегшує задачу Путіну.
8. Не сумніваюся, що Порошенко неприємно здивує політичних опонентів. Він повернеться в Україну і гідно пройде чистилище. І ніхто і ніщо не буде забуто.
9. Історія політичних репресій лідерів опозиції в Україні давно довела, чим це закінчується. Від сфабрикованої справи проти С. Хмари в часи здобуття Незалежності до тюремних політичних відсидок Луценка і Тимошенко все це закінчувалося крахом замовників. Без сумнівів, так буде і цього разу.