Порошенко уведомлен о подозрении в государственной измене, - ГБР (обновлено)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР, подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

"Пятому президенту Украины сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ГБР.

Порошенко, по данным следствия, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Содействие происходило путем выплат подконтрольным боевикам предприятиям средств на поставку угля на неоккупированную территорию.

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"По мнению следствия, своими действиями фигуранты дела поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", - подчеркнули в ГБР.

В пресс-службе СБУ утверждают, что в основу подозрения легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

"В своей совокупности они свидетельствуют, что Петр Порошенко, будучи в то время в должности резидента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты. А затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий", – заявил на брифинге начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

В СБУ утверждают, что за время "функционирования этих схем пророссийских террористов в целом было профинансировано на сумму более 200 млн гривен".