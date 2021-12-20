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Новини Політика України
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Зеленський (17531) Порошенко (13191) Турчинов (1076) вугілля (622) Венедіктова (750) підозра (355)

Порошенку готуються вручити підозру. Венедіктова не підписувала документ, це зробив її заступник, - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенку готуються вручити підозру. Венедіктова не підписувала документ, це зробив її заступник, - Турчинов

Чергова сфабрикована за вказівкою Зеленського справа проти п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка перетвориться на фарс так само, як і всі попередні.

Про це на брифінгу заявив Секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "ЄС" Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

"Замість того, щоб мобілізувати націю, щоб направити силові структури на боротьбу проти російських провокацій, проти російської агресії, Зеленський і його команда скеровують силові структури на боротьбу з політичною опозицією. І, в першу чергу, на боротьбу з лідерами української опозиції – "Європейською Солідарністю" і безпосередньо з її головою Петром Порошенком", – наголосив Турчинов.

Він зазначив, що владі було достеменно відомо, що Петро Порошенко збирається від’їжджати на заздалегідь заплановані зустрічі з Вселенським Патріархом, а також з європейськими лідерами. "Саме тому, вони зараз почали брудне шоу, яке називалося "негайне вручення" чергової повістки Петру Порошенко на допит", – зазначив Турчинов.

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Екссекретар РНБО наголосив, що з першого дня перебування Зеленського на посаді той розпочав системну боротьбу проти п’ятого Президента.

"Саме за прямими вказівками Зеленського було сфабриковано сотню кримінальних справ проти Петра Порошенка. Вже пройшло фактично 2,5 роки, і всі ці справи перетворилися на фейк", – сказав він, додавши, що такою буде і доля чергової сфабрикованої справи. "Йдеться про забезпечення Україну вугіллям в умовах військового протистояння 2014 – 2015 років", – пояснив Турчинов.

Він нагадав, що ситуація тоді була надскладною, і в умовах реального військового загострення керівництво країни "змогло забезпечити енергетичну безпеку України, дати тепло в оселі українців тією складною та небезпечною зимою 2014 – 2015 років".

Сьогодні підконтрольні владі силовики почали активно розповідати про чергову підозру в сфабрикованій справі проти Петра Порошенка. "Це виглядає особливо цинічно на фоні того, що за два останніх роки в Україні, на чолі якої стоїть Зеленський і його команда, була повністю зруйнована енергетична безпека", – сказав Турчинов наголосивши, що саме п’ятий президент України та Уряди у 2015, 2016, 2017, 2018 роках вибудували систему енергетичної безпеки, "коли країна не купувала російські вугілля та газ".

Він також наголосив, що "в умовах блюзнірства і фарсу, що сьогодні відбувається", Україна за два останніх роки купила на 3 мільярди 100 мільйонів доларів російського вугілля, в тому числі вугілля, яке незаконно видобувається на окупованих територіях.

"Це відбувається в умовах, коли ця влада збільшує обсяги експорту електроенергії з Білорусі в Україну.", – зауважив Олександр Турчинов, додавши, що це відбувається в той час, коли Білорусь разом з Російською Федерацією робить заяви, які загрожують національній безпеці нашої держави і її територіальній цілісності.

"Я хочу сказати чинній владі – не сподівайтеся. Після проведення запланованих міжнародних зустрічей та короткої відпустки Петро Порошенко повернеться до України і ваша чергова справа, ваше чергове брудне шоу, як і всі попередні, знову перетвориться на фарс", – наголосив Турчинов, зауваживши, що навіть повністю залежна від Зеленського Генеральний прокурор Венедіктова не підписала "цей фейковий документ – цю підозру". "Підозру підписав саме, мабуть, з цією метою і призначений один із її заступників, на прізвище Симоненко", – повідомив Турчинов.

"Сьогодні президент та чинна влада повністю копіюють Януковича і його режим, як у зрадницькій позиції щодо захисту країни, так і в боротьбі з політичними опонентами", – сказав він, резюмувавши, що команда Зеленського скопіює не тільки брудні технології президента-втікача, а й повністю повторять його фінал.
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Топ коментарі
+47
Півтора року тому, по картинам, вже вручали. Чим завершилося?
Та пшиком завершилося.
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20.12.2021 15:46
+43
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20.12.2021 15:56
+42
Зеленi чоловічки
⚡️⚡️⚡️Венедіктова злякалась підписати підозру Порошенку власноруч!
Про це на брифінгу повідомив голова штабу «ЄС» Олександр Турчинов. Замість 100% своєї Венедіктової підозру проти Порошенка підписав заступник генпрокурора Симоненко.
За попередньою інформацією, підозра у справі про постачання вугілля підписана за двома статтями:
* державна зрада
* створення терористичного угрупування
Відсутність підпису Венедіктової, і підписання підозри в період закордонного відрядження Порошенка доводить фейковість справи і страх виконавців замовлення Банкової.
Із цього напрошується два висновки:
Фактично Зеленський допомагає Путіну, а не захищає Україну.
Бо поки увесь світ бореться проти Путіна і намагається запобігти повномасштабному вторгненню російської армії в Україну, Зеленський витрачає ресурси силовиків на абсолютну маячню проти Порошенка, щоб збурити суспільство.
ДБР має відкрити аналогічну справу за цими ж статтями проти Зеленського.
Бо влада Зеленського закупила через російські прокладки вугілля з ОРДЛО на понад 3 мільярди доларів.
Ну і цікаво, оце «створення терористичного угрупування» - це так ручні слідаки Зеленського обізвали наші Збройні Сили?
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20.12.2021 15:47
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Я так думаю, що зелені мерзотники, звісно, хотіли би посадити Порошенка, а як програма мінімум довести його цими переслідуваннями чи до смерті, чи до відмови до політичної боротьби.
От вони довели до смерті батька Порошенка, вимусили відмовитися від політичної діяльності Вакарчука (почали шити справи про податки і т.і. )
Весь державний апарат націлений на дискредитацію Порошенка, вигадують усе нові справи, заставляють жити у стресі ... І уже майже 3 роки. Такий собі булінг по-дорослому.
А що ми? Дивимося цей "трейлер". Пора би і за Пороха заступится.
Побажаємо Петру Олексійовичу здоров"я і іще раз здоров"я щоб витримати цей зелений шабаш українофобів

Слава Україні! Зелені пошесті ганьба!
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20.12.2021 17:20 Відповісти
А викласти схеми свого Коломойського слабо ?

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20.12.2021 17:28 Відповісти
Все було б нормально, добробати і без Коломойщі непогано б упорались.
А твоя Коломойша тільки захищала свій бізнес у Дніпрі.
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20.12.2021 17:31 Відповісти
Порошенку готуються вручити підозру. Венедіктова не підписувала документ, це зробив її заступник, Джерело: https://censor.net/ua/n3306228

Дуже схоже що агент кремля "зелений артіст" усуває лідера який може очолити військовий супротив України у разі вторгнення Московії
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20.12.2021 17:24 Відповісти
это чистокровный кассаб был

Есть такие люди, - их зовут каССапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.

Раздают каССапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А каССап незванный, - сразу тут как тут.

Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хЭрЪ,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.

Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь каССапы, знамо, - и в 314зде затычка,
И к ССалупе лысой - красный гребешок.

автор неизвестный
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20.12.2021 17:54 Відповісти
Як гарно читати - "...кассаб был...", і можна ще додати - "...и нет кассаба..."!
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20.12.2021 20:10 Відповісти
Он на всё согласен, словно пионер.
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21.12.2021 00:22 Відповісти
Можно быть милым и умным мальчиком, прекрасно учиться в школе, отлично пройти курс университетских наук -
и
после нескольких лет исправного посещения кинематографа превратится в идиота


Ильф и Петров.
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20.12.2021 17:29 Відповісти
Show must go on.
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20.12.2021 17:29 Відповісти
Зе лживая мразь и размазня. Подхалим и шлимазух. Пороха верните, а баранов и пастуха ихнего, к черту на куличики заберайте.
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20.12.2021 17:33 Відповісти
бери свого божка та валіть в Ростов.
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20.12.2021 18:10 Відповісти
Термінова заява «Європейської Солідарності»👍
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20.12.2021 17:33 Відповісти
Екстрений брифінг адвокатів Петра Порошенка
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20.12.2021 17:35 Відповісти
Крал там что-то Порох у государства, или нет - это не доказано.
А вот что: Слава Киевской Руси!
и НавараССия - саССи! - так это Порох доказал ..
Люто его за это теперь ненавидят московские фашисты-захватчики..
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20.12.2021 17:40 Відповісти
можно предположить, опираясь на общую расстановку сил в стране что в будущем году с вероятностью порядка 70% возможны досрочные выборы в раду, это при условии что коммунальные платёжки не сильно будут лесть в карман к населению, что у людей будет работа а не массовые закрытия предприятий и если продукты питания не станут дорожать не на проценты а в разы. Но если это всё произойдёт то думаю что не только парламент будут избирать а кто то даже побалтается на фонарном столбе. народ зол, не знаю с какой стели они ему пишут подержку в 20-30%, 2-3% поверить можно. А похоже следующим президентом будет Порошенко, нарик его сейчас всеми силами отмывает от грязи при этом сам в неё замазываясь. Предурок, что ещё сказать.
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20.12.2021 20:01 Відповісти
Для быдла Мавзолейного только пидозра и то радость...строительство Новооотсоссии т рюскава мира от моего Харкова и до Одессы прошло успешно... Порох вам ипло начистил па самые Байрактыры и Джавленины...
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20.12.2021 17:40 Відповісти
Цілком очевидно, що рейтинг Петра Олексійовича після цього зросте,Якщо переслідувати свого головного політичного конкурента діюча влада вважає гарним тоном і мудрим кроком то вона помиляється
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20.12.2021 17:44 Відповісти
Ващет хозяйственные дела в Украине всегда вели премьер министры типа Яценюк или Гройсман...и отвечали за каждую пораченные коппеечку за банан купленный,мешок картошки или угля тонну...и отвечали за этой перед Радой...причем тут Порох стадо 73 % баранов...? понабирают баранов по оюъявлению...
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20.12.2021 17:49 Відповісти
Когда умрет последний русский,
Увы, когда-то все умрут,
Тюрьма закроется народов,
Россию людям продадут.

И, видя мерзость запустения,
Сын спросит своего отца:
Что тут за люди раньше жили
И чем прогневали Творца?

Отец, который видел русских
Еще живых, вздохнет в ответ:
Бог дал им более, чем прочим,
Но главный не открыл секрет.

Какой секрет, его ты знаешь?
Его все знали, кроме них.
Точнее, быстро забывали
До бед своих очередных.

Так в чем секрет? Ну ладно, слушай,
И сам его не забывай.
Секрет простой - г0вна не кушай,
И людям тоже не давай.

Сын удивился, что, так просто?
Конечно, в том то и беда.
Бедняги истину простую
Не понимали никогда.
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20.12.2021 19:22 Відповісти
ТиІпонутий??Де тикий срувисєр про "він не дозволив знищити колону гіркіна" - прочитало?!
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20.12.2021 20:13 Відповісти
Зона отвественности президента...Армия,внешняя политика и права человека...на этом компетенция и полномочия президента Украины заканчиваются,Голобородьки... усекли полномочия своего депила 73% на сегодня
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20.12.2021 17:56 Відповісти
Що характерно, навіть 146% холуйська прокурворша "чего изволите" венедіктова не наважилася підписати оту цидулку. Підписав якийсь хій з гори, який стоїть нижче по фекальній вертикалі (де вертять кал, як преЗЕдентську шаурму) - бо цей кал навіть для "барині-сударині" надто смердючий.
Це все, що треба знати про цю пі(з)дозру.
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20.12.2021 18:10 Відповісти
Сцыкуха, однако...
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20.12.2021 18:12 Відповісти
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20.12.2021 18:17 Відповісти
мабуть Зе захотів щоб йому зателефонував папа з Ватікану - Франциск чи вселенський патріарх - Варфоломійі . . . і вблагав Зе. . . У Зе дуже потворна натура.
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20.12.2021 18:18 Відповісти
нехай розслідують, якщо мала місце торгівля. тільки в'язниця, інакше не може бути.
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20.12.2021 18:24 Відповісти
Ну конечно, для бубочки
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20.12.2021 18:25 Відповісти
Зепил, не надоело срать в штаны? Или мамка постирает?
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20.12.2021 20:19 Відповісти
Венедіктова вмила руки аби не потрапити під Європейскі на Американскі санкції,а вони точтно будуть!!!!
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20.12.2021 18:32 Відповісти
Хитрожопая
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20.12.2021 18:40 Відповісти
Що що, а чуйку таки має. Не памятаю, підозру Медведчуку підписував також зам?
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20.12.2021 19:47 Відповісти
Буде висіти на гілках зелена шобла
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20.12.2021 18:41 Відповісти
Мені дуже не подобається Барига, але не Зебілу його судити.
На його тлі Пеця - легінь.
Маю надію, що у майбутньому, коли постане Україна
Вони сидітимуть у одній колонії. Зебіл - на суворому режимі.
Але зараз, у час загрози:
Руки геть від Порошенка, Зелене Лайно!!!
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20.12.2021 18:42 Відповісти
А як буде "легінь" у Ізраїлі?
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20.12.2021 18:52 Відповісти
барыга - скупщик и торговец краденым.

Чего такого краденного он скупал и продавал?
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20.12.2021 19:14 Відповісти
По сравнению с Зелемойским даже Ахметов выглядит как майдановец.
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20.12.2021 19:28 Відповісти
Боже, на кордоні ворог стоїть, а цей пісюнковий піаніст з манією Наполеона все хоче помститися Гетьману невідомо за шо- ну не ДЕБІЛ ?!
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20.12.2021 19:12 Відповісти
Своя в доску прокурорша по наказу блазня зібрала 400 томів справ та багато прослушок і відиків , аби привязати Пороха до Мертвечука . А підписувати веліли заму.Якщо навіть нічого не буде доказано , то надовго буде плямувати Пороха щоб збити його рейтинг. Адвокатам та прибічникам Порошенко необхідно добре мобілізуватись . Борімося - поборемо, навіть зелену плісняву.
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20.12.2021 19:42 Відповісти
было точно известно, что лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи с Вселенским патриархом, а также с европейскими лидерами, которые будут проходить в эти дни. И именно учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называлось - немедленное вручение очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос", - добавил политик. Источник: https://censor.net/ru/n3306228

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это, типа, прежде чем вручить повестку, нужно спрашивать у клиента когда тот будет свободен чтобы принять повестку?
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20.12.2021 19:51 Відповісти
Это типа, заканчивай срать в портки, зепилоид
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20.12.2021 20:21 Відповісти
Друзья, вы сами виноваты, что начали толкаться у корыта, а не вычистили эту ваную падаль. Теперь они идут за вами.
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20.12.2021 20:10 Відповісти
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20.12.2021 20:20 Відповісти
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20.12.2021 20:21 Відповісти
Янелох плохо кончит, и, походу, перед этим в него не раз кончат. Хотя, Елдак же не даром бубочку выпасывает, видать шалуны еще те
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20.12.2021 20:24 Відповісти
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