Порошенку готуються вручити підозру. Венедіктова не підписувала документ, це зробив її заступник, - Турчинов

Чергова сфабрикована за вказівкою Зеленського справа проти п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка перетвориться на фарс так само, як і всі попередні.

Про це на брифінгу заявив Секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "ЄС" Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

"Замість того, щоб мобілізувати націю, щоб направити силові структури на боротьбу проти російських провокацій, проти російської агресії, Зеленський і його команда скеровують силові структури на боротьбу з політичною опозицією. І, в першу чергу, на боротьбу з лідерами української опозиції – "Європейською Солідарністю" і безпосередньо з її головою Петром Порошенком", – наголосив Турчинов.

Він зазначив, що владі було достеменно відомо, що Петро Порошенко збирається від’їжджати на заздалегідь заплановані зустрічі з Вселенським Патріархом, а також з європейськими лідерами. "Саме тому, вони зараз почали брудне шоу, яке називалося "негайне вручення" чергової повістки Петру Порошенко на допит", – зазначив Турчинов.

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Екссекретар РНБО наголосив, що з першого дня перебування Зеленського на посаді той розпочав системну боротьбу проти п’ятого Президента.

"Саме за прямими вказівками Зеленського було сфабриковано сотню кримінальних справ проти Петра Порошенка. Вже пройшло фактично 2,5 роки, і всі ці справи перетворилися на фейк", – сказав він, додавши, що такою буде і доля чергової сфабрикованої справи. "Йдеться про забезпечення Україну вугіллям в умовах військового протистояння 2014 – 2015 років", – пояснив Турчинов.

Він нагадав, що ситуація тоді була надскладною, і в умовах реального військового загострення керівництво країни "змогло забезпечити енергетичну безпеку України, дати тепло в оселі українців тією складною та небезпечною зимою 2014 – 2015 років".

Сьогодні підконтрольні владі силовики почали активно розповідати про чергову підозру в сфабрикованій справі проти Петра Порошенка. "Це виглядає особливо цинічно на фоні того, що за два останніх роки в Україні, на чолі якої стоїть Зеленський і його команда, була повністю зруйнована енергетична безпека", – сказав Турчинов наголосивши, що саме п’ятий президент України та Уряди у 2015, 2016, 2017, 2018 роках вибудували систему енергетичної безпеки, "коли країна не купувала російські вугілля та газ".

Він також наголосив, що "в умовах блюзнірства і фарсу, що сьогодні відбувається", Україна за два останніх роки купила на 3 мільярди 100 мільйонів доларів російського вугілля, в тому числі вугілля, яке незаконно видобувається на окупованих територіях.

"Це відбувається в умовах, коли ця влада збільшує обсяги експорту електроенергії з Білорусі в Україну.", – зауважив Олександр Турчинов, додавши, що це відбувається в той час, коли Білорусь разом з Російською Федерацією робить заяви, які загрожують національній безпеці нашої держави і її територіальній цілісності.

"Я хочу сказати чинній владі – не сподівайтеся. Після проведення запланованих міжнародних зустрічей та короткої відпустки Петро Порошенко повернеться до України і ваша чергова справа, ваше чергове брудне шоу, як і всі попередні, знову перетвориться на фарс", – наголосив Турчинов, зауваживши, що навіть повністю залежна від Зеленського Генеральний прокурор Венедіктова не підписала "цей фейковий документ – цю підозру". "Підозру підписав саме, мабуть, з цією метою і призначений один із її заступників, на прізвище Симоненко", – повідомив Турчинов.

"Сьогодні президент та чинна влада повністю копіюють Януковича і його режим, як у зрадницькій позиції щодо захисту країни, так і в боротьбі з політичними опонентами", – сказав він, резюмувавши, що команда Зеленського скопіює не тільки брудні технології президента-втікача, а й повністю повторять його фінал.