Порошенко: Я повернуся в Україну в першій половині січня. Це перехід "червоних ліній". За це доведеться відповідати. ВIДЕО
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко опублікував відео, в якому розповів що сьогодні і завтра знаходиться у Варшаві для проведення міжнародних зустрічей. Також він запевнив, що повернеться в Україну в першій половині січня.
Відповідно відео він опублікував у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора, сьогодні і завтра ми працюємо в Варшаві. Маємо численні зустрічі з польськими та європейськими політиками, які присвячені формуванню потужної коаліції для підтримки України і протидії Росії, яка сконцентрувала біля наших кордонів більш як 100-тисячний військовий контингент", - розповів Порошенко.
Він подякував Польщі за підтримку.
"Мені передають вітання з Офісу Президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, аби я залишився в Європі. Я не дам їм такого подарунку і повернуся в Україну в першій половині січня, за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосіків пана Зеленського", - наголосив політик.
Порошенко пояснив такі дії з боку Зеленського падінням рейтингу президента і "неможливістю нічого запропонувати суспільству".
"Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і сприяння і фінансування тероризму", - додав він.
"Пред’явлення підозри главі держави у державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичних організацій – це перехід "червоних ліній". Це вже не жарти. Жарти закінчилися. За це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось маємо бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися і врятувати Україну, і відбити російську агресію", - резюмував Порошенко.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.
В свою черегу, адвокат Порошенко Ілля Новіков заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.
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Розділ III
ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Стаття 11-1.
Включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ.
Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЬ У ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 25. Відповідальність за сприяння терористичній діяльності
Керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема:
надавали або збирали кошти безпосередньо чи опосередковано
З НАМІРОМ використання їх для вчинення терористичних актів чи кримінальних правопорушень терористичної спрямованості;
Заррлата работникам шахт перечислялась на карточку, с которой можно было получить деньги, опять же, только на подконтрольной территории Украины.
Что Вас так пердолит от Порошенко, уважаемая? Жить не дает?
https://forbes.ua/ru/news/rossiya-prekratila-postavki-uglya-v-ukrainu-chetvert-tes-strany-ostalis-bez-topliva-v-nachale-otopitelnogo-sezona-chem-eto-grozit-01112021-2696
Чем Петро мешает Бубочке?
Или это классика - плохому танцору все мешает
Подозреваемый начал косить , под дурачка, выставляя вопрос покупки украинского угля для украинцев преступлением, чтобы отмазаться от сдачи российской террористической организации путенгу.
Не выйдет.
Все же все видят, как бы они не изгалялись
И он еще и не наркоман...
План дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії, яка може бути застосована вже зараз. Про це п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив у Варшаві під час виступу на Міжнародній безпековій конференції «Росія - Україна - НАТО: ескалація напруження на східному фланзі».
«План дій щодо членства в НАТО для України має бути прийнятий вже в наступному році в Мадриді в червні. Я до речі, хочу нагадати, що План дій щодо членства в НАТО Польщі був також прийнятий у Мадриді», - зазначив Порошенко.
«Це буде найкраща санкція, перемога вільного світу і нищівна поразка Путіна. Бо ніякі Будапештські меморандуми безпеку не гарантують. Єдиним інструментом безпеки є НАТО», - переконаний Порошенко.
«Зараз де-факто Путін намагається повернути Ялту - із зонами впливу, із заборонами руху по НАТО. І він публічно висуває ці ультиматуми. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, чи маємо ми право і можливість бути членами НАТО, чи ні. Це залежить виключно від НАТО і від українського народу. І ми маємо дати зараз дуже жорстку відповідь, яку Путін точно почує», - наголошує Петро Порошенко.
Столько, сколько Петро помог Армии и медикам, никто не помог.
А зюзики исключительно за счет Украины прибарахляются как не в себя.
В турборежиме
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!
https://i.ibb.co/XyNdzSp/116341846-725082798270869-4094472863411909574-o.jpg
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