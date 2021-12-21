УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8417 відвідувачів онлайн
Новини
52 460 570

Порошенко: Я повернуся в Україну в першій половині січня. Це перехід "червоних ліній". За це доведеться відповідати. ВIДЕО

П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко опублікував відео, в якому розповів що сьогодні і завтра знаходиться у Варшаві для проведення міжнародних зустрічей. Також він запевнив, що повернеться в Україну в першій половині січня.

Відповідно відео він опублікував у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, сьогодні і завтра ми працюємо в Варшаві. Маємо численні зустрічі з польськими та європейськими політиками, які присвячені формуванню потужної коаліції для підтримки України і протидії Росії, яка сконцентрувала біля наших кордонів більш як 100-тисячний військовий контингент", - розповів Порошенко.

Він подякував Польщі за підтримку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко не прийде на допит у ДБР 23 грудня, - адвокат Новіков. ВIДЕО

"Мені передають вітання з Офісу Президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, аби я залишився в Європі. Я не дам їм такого подарунку і повернуся в Україну в першій половині січня, за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосіків пана Зеленського", - наголосив політик.

Порошенко пояснив такі дії з боку Зеленського падінням рейтингу президента і "неможливістю нічого запропонувати суспільству".

"Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і сприяння і фінансування тероризму", - додав він.

"Пред’явлення підозри главі держави у державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичних організацій – це перехід "червоних ліній". Це вже не жарти. Жарти закінчилися. За це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось маємо бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися і врятувати Україну, і відбити російську агресію", - резюмував Порошенко.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

В свою черегу, адвокат Порошенко Ілля Новіков заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Порошенко Петро (15166) Варшава (190) підозра (759)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+112
Вова, твой дом тюрьма!
показати весь коментар
21.12.2021 11:59
+94
У владі через одного росіяни, на телебаченні стартує новий сезон сватів, у голови ОПУ бізнес з Ротенбергами,
а людині, яка дала Україні асоціацію з ЄС, безвіз, армію, та Томос оголошують підозру у держзраді.😡
У зелених потвор буде горіти земля під ногами, за таке відверте знущання над людиною 😠
показати весь коментар
21.12.2021 12:02
+65
Слава Гетьману Украины!!!
показати весь коментар
21.12.2021 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
О!!! От сиволобого уже охрана сбежала, сам себя снимает?
показати весь коментар
21.12.2021 20:24 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 20:26 Відповісти
Порох поїхав з сімєю. Повернеться після нового року.Зе -команда знала про плани Пороха , тому так і зробила , щоб зіпсувати йому відпустку та звинувачувати його в ухиленні від правосуддя.
показати весь коментар
21.12.2021 20:33 Відповісти
Можна по рiзному вiдноситись до Порошенка, але зараз коли орда кацапська стоить на кордонi, ця Зешобла знайшла крайнього у вcix бiдах!!!
показати весь коментар
21.12.2021 20:38 Відповісти
Петиных котлов и 23 перемирий не хватает?
показати весь коментар
21.12.2021 20:45 Відповісти
У пороха "краснолинейная" терминология такая же, как и у его хозяина.
показати весь коментар
21.12.2021 20:43 Відповісти
Закон України Про боротьбу з тероризмом

Розділ III
ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Стаття 11-1.

Включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ.
показати весь коментар
21.12.2021 20:56 Відповісти
Закон України про боротьбу з терроризмом
Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЬ У ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 25. Відповідальність за сприяння терористичній діяльності

Керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема:

надавали або збирали кошти безпосередньо чи опосередковано

З НАМІРОМ використання їх для вчинення терористичних актів чи кримінальних правопорушень терористичної спрямованості;



показати весь коментар
21.12.2021 21:00 Відповісти
Каким образом покупка угля для страны происходила с З НАМІРОМ використання сего для вчинення террористичних актів???
показати весь коментар
21.12.2021 21:03 Відповісти
Он уголь покупал у сепаров, а те эти деньги платили боевикам.
показати весь коментар
21.12.2021 21:52 Відповісти
Офисы этих угольных компаний были в Украине, в Украине же деньги и оставались.
Заррлата работникам шахт перечислялась на карточку, с которой можно было получить деньги, опять же, только на подконтрольной территории Украины.
Что Вас так пердолит от Порошенко, уважаемая? Жить не дает?
показати весь коментар
25.12.2021 17:10 Відповісти
Для нужд металлургов и энергетиков Украина в 2020 году https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri импортировала 17 млн т угля на $1,7 млрд и 62% из этого объема - из России. По словам Андрея Геруса, главы энергетического комитета Верховной Рады, четверть украинских ТЭС полностью зависят от российского угля. Запрет не касается коксующегося угля, который используется в металлургии.

https://forbes.ua/ru/news/rossiya-prekratila-postavki-uglya-v-ukrainu-chetvert-tes-strany-ostalis-bez-topliva-v-nachale-otopitelnogo-sezona-chem-eto-grozit-01112021-2696
показати весь коментар
21.12.2021 20:51 Відповісти
"Предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям - это переход "красных линий" Источник: Подозреваемый начал косить на манию величия? Порохоботы, расскажите наконец своему божку, что он уже 2.5 года как не глава государства.
показати весь коментар
21.12.2021 20:58 Відповісти
расскажи свое мамке, что у нее вылупился зебилятор с мозгом устрицы
показати весь коментар
21.12.2021 23:33 Відповісти
Расскажите своему зеленому божку,что он уже 2года как през и должен отвечать за все в стране , а не кивать до сих пор на папередников.
Чем Петро мешает Бубочке?

Или это классика - плохому танцору все мешает
показати весь коментар
27.12.2021 13:12 Відповісти
"Предъявление подозрения главе государства в государственной измене, в связи со сдачей антитеррористической операции против вагнеровцев должна состояться в недалеком будущем.

Подозреваемый начал косить , под дурачка, выставляя вопрос покупки украинского угля для украинцев преступлением, чтобы отмазаться от сдачи российской террористической организации путенгу.

Не выйдет.
показати весь коментар
21.12.2021 21:11 Відповісти
Зе-лупу пiд трибунал!
показати весь коментар
21.12.2021 21:15 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 22:53 Відповісти
ну не дарма ж , переляканий , за кордон чкурнув ...))
показати весь коментар
21.12.2021 21:40 Відповісти
69 , голубки, ваше все
показати весь коментар
21.12.2021 23:34 Відповісти
Він не косить під дурачка -він ним є.
показати весь коментар
22.12.2021 06:59 Відповісти
Зеленым с перепугу не стоит показывать себя еще дурнее, чем они есть на самом деле.

Все же все видят, как бы они не изгалялись
показати весь коментар
21.12.2021 21:16 Відповісти
Запитали про Порошенка. А воно вже слова сказати не може - його вже під вечір накрило, розмазало і розплющило.
показати весь коментар
21.12.2021 21:36 Відповісти
Это не алкаш петро! У петра сила воли есть набухаться и самому в камеры лезть)
показати весь коментар
21.12.2021 21:55 Відповісти
Ну если Петро алкаш, то тогда я испанский летчик.
И он еще и не наркоман...
показати весь коментар
24.12.2021 04:12 Відповісти
Це його кисла пика , коли йому сказали що Порошенко пообіцяв повернутись в Україну . ! .
показати весь коментар
21.12.2021 21:55 Відповісти
Точно. Прямо как конфликт Саакашвили и Порошенко.
показати весь коментар
22.12.2021 11:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5iKhiKkHAVc где хочешь, говорит, найду и горло перережу (с)...)))
показати весь коментар
21.12.2021 22:03 Відповісти
А вернётся ли Гетьман? Время покажет )
показати весь коментар
21.12.2021 22:06 Відповісти
Вы про четыре повестки зеленскому?
показати весь коментар
21.12.2021 22:30 Відповісти
А чего не пять повесток?
показати весь коментар
21.12.2021 22:39 Відповісти
решили,что бесполезно. Да и нах такое сцыкливое чмо в армии нужно,памперсов не напасешься. А ты на бубочку дрочишь, или молишься?
показати весь коментар
21.12.2021 23:36 Відповісти
вернеться, він не таке сцикло, як зеленопупенко. І відповість...тільки не всім його відповіді будуть "как бальзам на душу".. піждьомс-с
показати весь коментар
22.12.2021 07:03 Відповісти
Всё верно говорите Вы. Пусть быстрее возвращается, его ведь многие ждут .
показати весь коментар
25.12.2021 00:31 Відповісти
Это многоходовочка! Да, Офис Президента работает на Россию. Но почему? Их заставил Порошенко!!! От же предатель!!!
показати весь коментар
21.12.2021 22:14 Відповісти
Да-да работает. прийти к власти и отдать приказ на отвод добробатов в 14м.,после утопить их в котлах и по горячему подписать минские соглашения, сидя на потоках угля с ордло и трубі медведчука с лозунгами про армию, веру и мову кормить лехторат
показати весь коментар
21.12.2021 22:30 Відповісти
судячи з фотомонтажу, - це касап
показати весь коментар
22.12.2021 00:48 Відповісти
Да, вон бубочка дал приказ: в атаку! Чмонька, самому не тошно?
показати весь коментар
21.12.2021 23:42 Відповісти
Хоть сам определись - добробаты отвели или в котлах утопили?
показати весь коментар
21.12.2021 23:45 Відповісти
Чувствуется как тебе вера и мова поперек горла стоит
показати весь коментар
24.12.2021 04:14 Відповісти
не тот просто дырявый с глубокой развальцовкой, тут есть еще твоих, так , что приголубят, не боись
показати весь коментар
21.12.2021 23:38 Відповісти
Возвращайся Петро, без тебя нет реальной оппозиции. Скучно!
показати весь коментар
21.12.2021 22:49 Відповісти
...токо , дядя Петя, не голодуй 50 суток, это не полезно!
показати весь коментар
22.12.2021 05:24 Відповісти
Давай Алексеич, возвращайся, гони эту всю мразь зелёную, которая грабит Украину и её народ. Успехов тебе!
показати весь коментар
21.12.2021 23:07 Відповісти
Петя имитирует бурную деятельность за границей.
показати весь коментар
21.12.2021 23:18 Відповісти
да, не то, что ты очком крутишь, куда ему
показати весь коментар
21.12.2021 23:39 Відповісти
Просто ему на Мальдивах отдохнуть нужно хорошенько перед боевыми действиями с москалями.
показати весь коментар
22.12.2021 00:06 Відповісти
Убежал что б русские в плен в Киеве не взяли
показати весь коментар
22.12.2021 11:37 Відповісти
под ляк зебилов на ветку нагнал немеряно. Чмоньки, вам хоть за внеуточные доплачивают?
показати весь коментар
21.12.2021 23:40 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 00:22 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/12/21/petro-poroshenko-u-varshavi-pdch-dlya-********-cze-najkrashha-sankcziya-proty-putina-yaka-mozhe-buty-zastosovana-vzhe-zaraz/ Петро Порошенко у Варшаві: ПДЧ в НАТО для України - це найкраща санкція проти Путіна, яка може бути застосована вже зараз





План дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії, яка може бути застосована вже зараз. Про це п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив у Варшаві під час виступу на Міжнародній безпековій конференції «Росія - Україна - НАТО: ескалація напруження на східному фланзі».



«План дій щодо членства в НАТО для України має бути прийнятий вже в наступному році в Мадриді в червні. Я до речі, хочу нагадати, що План дій щодо членства в НАТО Польщі був також прийнятий у Мадриді», - зазначив Порошенко.



«Це буде найкраща санкція, перемога вільного світу і нищівна поразка Путіна. Бо ніякі Будапештські меморандуми безпеку не гарантують. Єдиним інструментом безпеки є НАТО», - переконаний Порошенко.



«Зараз де-факто Путін намагається повернути Ялту - із зонами впливу, із заборонами руху по НАТО. І він публічно висуває ці ультиматуми. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, чи маємо ми право і можливість бути членами НАТО, чи ні. Це залежить виключно від НАТО і від українського народу. І ми маємо дати зараз дуже жорстку відповідь, яку Путін точно почує», - наголошує Петро Порошенко.
показати весь коментар
22.12.2021 00:45 Відповісти
Обнищал - на оператора денег уже нет и на празднички по забугорьям весь в трудах на благо родины аки пчела. Заодно передал и тайный пароль-отзыв Путину про "Красные линии... Жму руку/абнимаю и Паехали, @б твою мать!"
показати весь коментар
22.12.2021 00:53 Відповісти
Твою
показати весь коментар
24.12.2021 04:15 Відповісти
Бредишь ты, парень.
показати весь коментар
25.12.2021 17:13 Відповісти
... с Днём Токаря, товарищи! Ибо Электрический Ток выступает залогом экономического развития страны! И наряду с Днём Потокера /был в этом ударном году в 12 день Сентября/, ибо Газовый Поток тоже выступает залогом экономического развития, страна встаёт с колен. На работе сегодня нужно поднять граненные стаканы за успех воплощения в жизнь Закона Ома!!!
показати весь коментар
22.12.2021 05:22 Відповісти
Петро Олексійович , ніколи вас не поважав , а своєю жадібністю і ненажерливістю викликали у людей таку відразу що їм здалося що навіть ЗЕ вже буде кращим , але зараз тим що ви звалили на свята за кордон ще і підтвердили що ви жалюгідне сцикло.
показати весь коментар
22.12.2021 07:33 Відповісти
Про жадібнисть поподробнее.

Столько, сколько Петро помог Армии и медикам, никто не помог.

А зюзики исключительно за счет Украины прибарахляются как не в себя.
В турборежиме
показати весь коментар
24.12.2021 04:19 Відповісти
станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!


чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!

https://i.ibb.co/XyNdzSp/116341846-725082798270869-4094472863411909574-o.jpg

.
показати весь коментар
22.12.2021 17:06 Відповісти
Ла - Путина
показати весь коментар
24.12.2021 04:23 Відповісти
"La commedia è finita" !
показати весь коментар
25.12.2021 17:55 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 