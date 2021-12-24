"Спроба арешту Порошенка буде мати для Зеленського непоправні наслідки", - Яценюк

Спроба арешту Петра Порошенка буде мати для президента Володимира Зеленського непоправні наслідки.

Таку думку висловив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Спроба арешту Порошенка буде мати для Зеленського непоправні наслідки. Можна запитати в Януковича. Суддям, які будуть розглядати цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв. Ще є можливість зупинитись", - написав Яценюк у фейсбуці.

Політик закликав владу замість розбрату і політичних переслідувань "провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об’єднати і захистити державу перед загрозою наступу Росії".

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