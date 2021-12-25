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Молдова дуже стурбована напругою між Росією та Україною, - Санду

Молдова дуже стурбована напругою між Росією та Україною, - Санду

Молдова стурбована напруженою ситуацією між Росією та Україною, яка триває останнім часом, та сподівається на мирне вирішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила президентка Молдови Мая Санду в ефірі каналу RTR Moldova 24 грудня.

"Так, звісно, це дуже серйозна проблема. І нас дуже непокоїть те, що відбувається зараз у нашому регіоні. Ми, звичайно, обговорюємо питання, у нас є комісія, де ми отримуємо інформацію та обговорюємо всі ці речі. Намагаємося підготуватися до різних варіантів, які можуть статися. Але треба сказати чесно, що єдиний гарний вихід – мирні вирішення всіх питань у нашому регіоні. Тому що інакше проблем буде дуже багато", – сказала вона.

За словами Санду, Молдова намагається підготуватися до різних сценаріїв.

"Але гарних планів для немирного розвитку ситуації ні у кого не може бути. Особливо у нашої країни, яка маленька, яка не має сильної оборонної системи. Ми дуже сподіваємося на мир", – заявила президентка.

Також читайте: Молдова хоче стати членом ЄС. Москву попереджено, - Санду

Автор: 

росія (64923) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+5
Якщо всі стурбованості перетворити на каміння, то вони були б вищі за гору Олімп на Марсі.
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25.12.2021 06:27
+4
І ці стурбовані. Перепрошую - дуже стурбовані.
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25.12.2021 01:31
+4
а у самой Молдовы с Мордором после Приднестровья уже все мирно и спокойно ?
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25.12.2021 02:46
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І ці стурбовані. Перепрошую - дуже стурбовані.
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25.12.2021 01:31 Відповісти
Мая Санду - людина, Мая Санду - Президент!
в нас як завжди - *** зна що...
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25.12.2021 01:32 Відповісти
Звісно стурбована Молдова. Бо армії майже нема в неї. З країн колишнього СРСР це сама слабка у плані опору.
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25.12.2021 02:05 Відповісти
а у самой Молдовы с Мордором после Приднестровья уже все мирно и спокойно ?
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25.12.2021 02:46 Відповісти
Якщо всі стурбованості перетворити на каміння, то вони були б вищі за гору Олімп на Марсі.
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25.12.2021 06:27 Відповісти
Вы бы лучше не турбувались а выдавили гнойник который у вас в приднестровье образовался а не подкармливали его. Рано или поздно именно с етого плацдарма Рашка начнет атаку на Молдову.
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25.12.2021 09:10 Відповісти
Просто реально дивиться на речі, бо сабантуй,який може початись з московитами(не дай Боже) не лишить їх в стороні..та і нікого не залишить..такі реалії
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25.12.2021 10:24 Відповісти
Санту хоч стурбована , а Бубочка - НІ!
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25.12.2021 10:27 Відповісти
Ще б не турбуватись, адже коли ***** повномасштабно піде на Україну то зупиниться вже в Кишиневі.
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25.12.2021 12:42 Відповісти
Ще якихось пів-року тому молдавани і наші доморощені симпатики захлиналися в пориві євромастурбацїї: Майя прийшла, Додона прогнала, тепер Майя поведе в Європу, до Румунії, Майя поверне Придністрянщину, Майя, Майя... А я казав - нічого Майя не зробить, як не зробили всі Президенти і Парламенти Молдавії до неї. Перший дзвіночок - поставили, даруйте, раком по газовому питанню в листопаді, тепер визнали, що "немає армії", наступним доведеться визнати, що Придністрянщина ніколи не була і не буде в Молдавії...
Так і згадується старий анекдот: "Не дысись? А как дысала?!.."
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26.12.2021 14:54 Відповісти
 
 