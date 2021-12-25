Молдова дуже стурбована напругою між Росією та Україною, - Санду

Молдова стурбована напруженою ситуацією між Росією та Україною, яка триває останнім часом, та сподівається на мирне вирішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила президентка Молдови Мая Санду в ефірі каналу RTR Moldova 24 грудня.

"Так, звісно, це дуже серйозна проблема. І нас дуже непокоїть те, що відбувається зараз у нашому регіоні. Ми, звичайно, обговорюємо питання, у нас є комісія, де ми отримуємо інформацію та обговорюємо всі ці речі. Намагаємося підготуватися до різних варіантів, які можуть статися. Але треба сказати чесно, що єдиний гарний вихід – мирні вирішення всіх питань у нашому регіоні. Тому що інакше проблем буде дуже багато", – сказала вона.



За словами Санду, Молдова намагається підготуватися до різних сценаріїв.



"Але гарних планів для немирного розвитку ситуації ні у кого не може бути. Особливо у нашої країни, яка маленька, яка не має сильної оборонної системи. Ми дуже сподіваємося на мир", – заявила президентка.

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