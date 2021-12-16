УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4915 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
5 127 17
Молдова (1294) Євросоюз (7020) Майя Санду (204)

Молдова хоче стати членом ЄС. Москву попереджено, - Санду

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Молдова хоче стати членом ЄС. Москву попереджено, - Санду

Президент Молдови Мая Санду попередила Росію, що її країна прагнутиме вступу до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це вона сказала в інтерв'ю Reuters.

"Молдова хоче одного дня стати членом ЄС. Ми хотіли б потрапити туди раніше, ніж пізніше", - сказала Санду, яка уникала чітких згадок про орієнтацію країни з моменту приходу до влади наприкінці 2020 року з огляду на залежність Молдови від російського газу.

На питання, чи дозволить Росія Молдові приєднатися до Європейського Союзу, Санду сказала, що вона попередила російську владу, що модель ЄС є моделлю для її країни.

"Ми наполягатимемо на тому, що це наш вибір (приєднатися до ЄС. - Ред.), і ми б хотіли, щоб інші країни поважали цей вибір", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду назвала Україну одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови

Нагадаємо, держави "асоційованого тріо" у рамках "Східного партнерства" – Україна, Молдова та Грузія – уперше домовилися про співпрацю на шляху до членства в ЄС.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Коли у жінки яйця більше ніж у клоуна.
показати весь коментар
16.12.2021 11:05
+13
Респект, Майя!! Хай москалі показяться від параноїдної маячні !!)))
показати весь коментар
16.12.2021 10:55
+12
Какой дебил такой вопрос задавал?
Чи дозволить Россия, лол, идиот
показати весь коментар
16.12.2021 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой дебил такой вопрос задавал?
Чи дозволить Россия, лол, идиот
показати весь коментар
16.12.2021 10:55 Відповісти
Респект, Майя!! Хай москалі показяться від параноїдної маячні !!)))
показати весь коментар
16.12.2021 10:55 Відповісти
Попереджений, значить озброений, у нього ы так цього добра завались.
показати весь коментар
16.12.2021 10:55 Відповісти
Если нам закрыть небо кацапским Ванькам в тельняшках и дать пистов ПМРовцам, то Молдова в легкую вступит в ЕВро Союз и в НАТО!!!!
показати весь коментар
16.12.2021 11:01 Відповісти
Коли у жінки яйця більше ніж у клоуна.
показати весь коментар
16.12.2021 11:05 Відповісти
Нееее... Они ему как раз и мешают....
показати весь коментар
16.12.2021 11:23 Відповісти
Надо было еще мера Геническа предупредить.
Вообще, какое их дело до внутреннего выбора страны в каком направлении им развиваться?
показати весь коментар
16.12.2021 11:24 Відповісти
Ожидаемо у скабеевой : Молдавские националисты ущемляют рузкогаварящих жителев Молдовы
показати весь коментар
16.12.2021 11:26 Відповісти
При чем здесь цыгане?
показати весь коментар
16.12.2021 12:14 Відповісти
Молдова хочет ...
А ********* хочет ...
И тем и другим в ближайшие 15 лет не светит реализация хотелок!
показати весь коментар
16.12.2021 11:27 Відповісти
Nado posmotretj mimnimum jeshcho dva vibora, jesli nebudet prikolov na podobije gondona, uskorenno prodvigatj reformi, to skoreje vsevo i poluchite prigloshenije i vse strani ES podtverdit chto soglasni prinjatiju v ES.
показати весь коментар
16.12.2021 11:37 Відповісти
И что? А берут в ЕС?
показати весь коментар
16.12.2021 11:40 Відповісти
Молдова очень быстро может стать и членом ЕС и НАТО. Достаточн соединится с Румынией. А к этому они придут несомненно. А в дополнение отказаться от ПМР, закрыть с ней границу и кацапские военные останутся там без средств чего либо.
показати весь коментар
16.12.2021 11:51 Відповісти
Раніш насміхалися з молдован,а тепер навіть завидую,раз вибрали умну,значить народ не глупий!
показати весь коментар
16.12.2021 12:23 Відповісти
Дуже радий за молдован. Але звучить якось принизливо. Хіба обов'язково наголошувати на попередженні?
показати весь коментар
16.12.2021 12:32 Відповісти
"наполягатимемо, що то наш вибір... ", "наголошуватимемо на попередженні про намір..."
Щось не чути було про "попередження" і "наміри", коли виникла газова криза восени - поперли всім скопом до Москви, навіть не замовивши квитків назад.
показати весь коментар
18.12.2021 17:26 Відповісти
 
 