Молдова хоче стати членом ЄС. Москву попереджено, - Санду
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Президент Молдови Мая Санду попередила Росію, що її країна прагнутиме вступу до Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це вона сказала в інтерв'ю Reuters.
"Молдова хоче одного дня стати членом ЄС. Ми хотіли б потрапити туди раніше, ніж пізніше", - сказала Санду, яка уникала чітких згадок про орієнтацію країни з моменту приходу до влади наприкінці 2020 року з огляду на залежність Молдови від російського газу.
На питання, чи дозволить Росія Молдові приєднатися до Європейського Союзу, Санду сказала, що вона попередила російську владу, що модель ЄС є моделлю для її країни.
"Ми наполягатимемо на тому, що це наш вибір (приєднатися до ЄС. - Ред.), і ми б хотіли, щоб інші країни поважали цей вибір", - сказала вона.
Нагадаємо, держави "асоційованого тріо" у рамках "Східного партнерства" – Україна, Молдова та Грузія – уперше домовилися про співпрацю на шляху до членства в ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Чи дозволить Россия, лол, идиот
Вообще, какое их дело до внутреннего выбора страны в каком направлении им развиваться?
А ********* хочет ...
И тем и другим в ближайшие 15 лет не светит реализация хотелок!
Щось не чути було про "попередження" і "наміри", коли виникла газова криза восени - поперли всім скопом до Москви, навіть не замовивши квитків назад.