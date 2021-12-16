Молдова хоче стати членом ЄС. Москву попереджено, - Санду

Президент Молдови Мая Санду попередила Росію, що її країна прагнутиме вступу до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це вона сказала в інтерв'ю Reuters.

"Молдова хоче одного дня стати членом ЄС. Ми хотіли б потрапити туди раніше, ніж пізніше", - сказала Санду, яка уникала чітких згадок про орієнтацію країни з моменту приходу до влади наприкінці 2020 року з огляду на залежність Молдови від російського газу.

На питання, чи дозволить Росія Молдові приєднатися до Європейського Союзу, Санду сказала, що вона попередила російську владу, що модель ЄС є моделлю для її країни.

"Ми наполягатимемо на тому, що це наш вибір (приєднатися до ЄС. - Ред.), і ми б хотіли, щоб інші країни поважали цей вибір", - сказала вона.

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Нагадаємо, держави "асоційованого тріо" у рамках "Східного партнерства" – Україна, Молдова та Грузія – уперше домовилися про співпрацю на шляху до членства в ЄС.