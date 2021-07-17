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Санду назвала Україну одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови

Санду назвала Україну одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови

Президентка Республіки Молдова Майя Санду представила своє бачення і пріоритети зовнішньої політики на майбутні роки в межах зустрічі з дипломатичним корпусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт президента Республіки Молдова.

"Ми користуємося зараз великою відкритістю з боку наших зовнішніх партнерів, але нам слід багато працювати, щоб оцінити це і використовувати на благо людей. Ми не можемо втратити цю можливість", - підкреслила Санду під час презентації документа.

За її словами, діяльність президентства у сфері зовнішньої політики здійснюватиметься за п'ятьма основними напрямками, серед яких підтримка регіональної безпеки і безконфліктного простору шляхом збереження добросусідських відносин із Румунією, Україною та іншими країнами, а також шляхом зміцнення інститутів безпеки та оборони.

Пріоритетами вона також назвала подолання пандемії COVID-19, допомогу у відновленні економіки країни, боротьбу з корупцією, просування правової держави і активну роль на глобальному рівні.

Зазначається, що, згідно з Конституцією, президент Республіки Молдова представляє країну у відносинах з іншими країнами на найвищому рівні і здійснює свої повноваження у сфері зовнішньої політики у співпраці з парламентом та урядом.

Читайте також: Зеленський сьогодні зателефонує президентці Молдови Санду, наші країни можуть допомагати одна одній на шляху до Європи, - Никифоров

Автор: 

Молдова (2086) Мая Санду (259)


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Топ коментарі
+12
Мусимо бути разом ,бо маємо спільний гемор-Придністров"я !!!)))
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17.07.2021 00:44
+10
Загальна чисельність поліції в Україні - 357.700 чоловік.

Загальна чисельність армії України, яка сім років на війні - 215.000 військовослужбовців. Нагадайте, будь ласка, з ким воює Україна? З зовнішнім ворогом чи з власним народом? (с)
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17.07.2021 00:53
+8
САНДУ справжній сратег-політк , вова зелений для неї то пропливаюче г...но в історії України та Молдови.
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17.07.2021 00:52
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Мусимо бути разом ,бо маємо спільний гемор-Придністров"я !!!)))
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17.07.2021 00:44 Відповісти
САНДУ справжній сратег-політк , вова зелений для неї то пропливаюче г...но в історії України та Молдови.
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17.07.2021 00:52 Відповісти
Придністрянщина то наша відповідальність і наш обов"язок. Лівобережжя Дністра - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Вона не має до Молдавії жодного стосунку ні історично, ні ментально. ні мовно ні етнічно... ніякого. Ці землі свого часу були штучно відірвані від України Сталіном і придані Молдавії з одною-єдиною метою наступною її окупацією (що і було зроблено). М.Санду з румунським паспортом тягне молдаванів на "аншлюс" з Румунією, а Придністрянщина на те ніколи не піде (українців не згвалтуєш під румунів- маємо досвід...). Тому рано чи пізно кордон повернеться по Дністру. Це не "спільний геморй" - питання Лівобережжя кінцево вирішиться в Києві і Тирасполі.
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17.07.2021 09:59 Відповісти
Слушай ты случайно не ДЕБИЛ ???? Кремль на днях двинул Украине териториальные претензии по всему причерноморью Украины а ты бухтишь за ( Лівобережжя Дністра - то споконвічна українська земля) иди лечись
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17.07.2021 10:34 Відповісти
Пригожинський троль.Однозначно.
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17.07.2021 11:22 Відповісти
Територіальні претензії Кремля до України і історія, етнічний і мовний склад, ментальність , населення Лівобережжя Дністра - то різні речі. Кремль не визнає Україну, як державу, а Українців, як окрему Націю (як, доречі, румуни вас, молдаванів, вашу молдавську мову, культуру, історію) . Ти і деякі інші твої соплемінники під трикольором з биком, що приходять на наші сторінки похамити і поматюкатися (на московському діалекті), може спочатку би книжки почитали та до Тирасполя з"їздили ознайомитися, перш, ніж "блиснути" своїм інтелектом"?
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17.07.2021 14:32 Відповісти
Дурачек, Румыния как раз и есть Молдова)) и столица Молдовы Яссы в Румынии, и первая столица Молдовы ****** то же в Румынии, а Бессарабия ( нынешняя Молдова созданная при СССР) это третья часть княжества Молдова. И да Приднестровье можно конечно получить назад в Украину, при этом автоматически получив ещё одну народную республику типа ДНР)) при этом надо будет молдаванам отдать земли возле Дуная в обмен. Учи историю чучело))
Для начала отбей Крым и Донбасс , то что входит в международно признанные границы Украины))
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17.07.2021 15:07 Відповісти
А ти відвідай Ізмаїл, Татарбунари, Болград, Кілію, Вилкове, Сарату, Арциз, Біляївку... (те, що назвав "возлє Дуная") і брякни щось накшталт "отдать молдаванам". Добре пораджу - будь обережним...
Щодо Придністрянщини і т.з. ДНР - то речі не порівняльні - українці Придністрянщини не мають кордону з московщиною і антиукраїнських настроїв і ніколи не піднімуть зброї проти України.Українці Придністрянщини ніколи не підуть під Румунію, куди вас, молдаванів тягне М.Санду на "аншлюс". Як лиш, бодай повисне це питання - кордон миттю відновиться по Дністру. Власне, він уже там...
Щодо ваших з компанією під (дєдюл,свєтлов, русу...) трикольорами уже традиційних виразів "дебіл", "холоп","чучело", "дурачьок"..., то навіть роблячи скидку на усім відомі речі, нагадую, що ви прийшли на сторінку іншої країни і своїм хамством принижуєте древній з віковою історією молдавський народ. Заміть - не румунський: такого поняття, як Румунія ще не існувало у природі в славні часи Молдавського Князівства.
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17.07.2021 15:48 Відповісти
А ти відвідай Донецьк та Луганськ які зараз входять до складу України і пройдись з українським прапором, впевнений він буде у тебе в сраці через 2 хвилини.за Крим взагалі мовчу. Пройдись по Закарпатській обл. запропонуй їм вступити до Угорщини, і вони з радістю на це згодяться на буковині є цілі райони які спілкуються і навчаються на румунський мові, і у кожного другого є паспорт Румунії, а щодо віддати молдованам- можливо , а от віддати кацапам аж бігом! Знаю питав. Якщо тобі від цього легше, той же Ізмаїл якщо був би кордоні з Росією давно би там був. Залиш свій шароварний настрій , бо ти мені нагадуєш недоумка.
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17.07.2021 16:52 Відповісти
У твоєму розумінні "вступити до Угорщини" чи "віддати молдаванам" - то як обісцяти два пальці? Ти скільки клясів закінчив? Слухай як буде, школярику. У випадку ініціативи М.Санду, дами з румунським паспортом про "аншлюс" Молдавії Придністрянщина організує референдум про відділення від Молдавії. Прохання Тирасполя про вхід до складу України уже були раніше - Смірнов прохав про це і Кравчука, і Кучму, і Ющенка.
На Закарпатті, синку, є аж не цілих 2 райони з компактним і змішаним проживанням мадярського населення. Як ти собі уявляєш "вступити до Угорщини", 3-м десяткам сіл? Який референдум мадяри "замутять" з такого питання?
На Буковині, школярику, є аж 1 (один) Герцаївський район (штучно зроблений президентом Ющенком свого часу) з компактним і змішаним проживанням націоналів, що раніше були молдаванами (і пишалися цим!), а зараз різко зробилися румунами. Вони теж виграють обласний чи республіканський референдум, погрузяться на каруци і поїдуть до Румунії?
Щодо Ізмаїла і району, синку, то тут приблизно 4 рівні етнічні групи - українська, болгарська, молдавська і ін.нац. і люба спроба крену в якийсь бік приречена ще на внутрішньому рівні не кажучи вже про те, що буде придушена силою (можеш мені повірити). Вати тут дійсно багато, хоча і не катастрофічно.
Єдине в чому маєш рацію і радієш - Крим і Донбас, то наша біда. Але ми воюємо і віримо...
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18.07.2021 12:54 Відповісти
Румыния и создана путем объединения Трансильвании, Валахии и Молдовы. К примеру Германию создали путем объединения Пруссии и Баварии и т .д. ну нету прусского языка а есть немецкий)) диалекты другое дело.
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17.07.2021 15:10 Відповісти
Слушай ты интелект(кремлевский) я могу тебе написать на румынском но ты-же хрен поймешь В Молдове уже 60% гражнан уже имеют румынские паспорта так что соединение будет А ПМР это вам в подарок может подавишься
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17.07.2021 20:17 Відповісти
Це ви подавилися Придністрянщиною. А ми - ні, то наша землі і наші люди. По - молдавськи я добре розумію (перекладача не треба). Писати латиницею не можу, але не баран, як ти в українській.
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18.07.2021 12:12 Відповісти
По мотивам многочисленных слухов - Алё, это радио? Поставьте, пожалуйста, для нашего президента песню "Последняя осень"...
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17.07.2021 00:47 Відповісти
Загальна чисельність поліції в Україні - 357.700 чоловік.

Загальна чисельність армії України, яка сім років на війні - 215.000 військовослужбовців. Нагадайте, будь ласка, з ким воює Україна? З зовнішнім ворогом чи з власним народом? (с)
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17.07.2021 00:53 Відповісти
І в якій жандармеріі є на озброєнні танки та важка арта ???))))
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17.07.2021 00:57 Відповісти
Получается один коп на 100 человек. Не хилое соотношение. При том, что на фронте +/- 50 к военных противостоят +-/ такому же количеству сепаров
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17.07.2021 08:39 Відповісти
https://youtu.be/iM-3ox0BA7k Типо обработать дустом?
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17.07.2021 02:22 Відповісти
значит мало сбу ********* чаусов у вас......
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17.07.2021 00:52 Відповісти
Чаус ,то пурга ,не варта виїденого яйця !!!А от Придністров"я то реальний спільний з Молдовою гемор !!!)))
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17.07.2021 00:56 Відповісти
сам чаус да, но то как ето все было сделано - по зеленому без мысли.
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17.07.2021 01:09 Відповісти
молдаване вычислили сбу сразу и легко...
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17.07.2021 01:15 Відповісти
вона ж не про сьогоднішню вовобєнєрашистоєрмаківську владу - вона про УКРАЇНУ
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17.07.2021 00:57 Відповісти
не уверен - она всегда про гас...
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17.07.2021 01:16 Відповісти
Завтра Зедебил и его подельники высрутся и в адрес Санду тоже.
Дебилы, *****!
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17.07.2021 00:59 Відповісти
https://www.instagram.com/p/CRO1MDdhohp/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3916e43d-987f-4c3c-9bfe-44a990a652ca

другого дня після цієї зустрічі Аваков подав заяву ,"маючи честь"
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17.07.2021 01:02 Відповісти
А тому, чим більше арахамії "портят воздух" прокитайською риторикою, а США лиш пальчиком грозять - ви будьте обережненькими, тим бідьше видається , що відставка Авакова до чогось таки приведе.
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17.07.2021 01:10 Відповісти
Человек абсолютно адекватен, он прекрасно понимает, что сильная Украина, это залог общей победы над расеянсикими фашистами, то есть Санду, в отличии от зеленого говна, думает не о рейтинге, а о своем народе и его будущем.
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17.07.2021 03:51 Відповісти
НАТО в кожну хату,Ранок в радість Мавзолєйним довбурам кулака у пику
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17.07.2021 04:41 Відповісти
😀
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17.07.2021 05:26 Відповісти
Не заболеть бы им... , молдонам. Мало ли...
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17.07.2021 08:01 Відповісти
А для Украины Китай в приоритете...само арахамло сказало...
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17.07.2021 08:20 Відповісти
Мая Санду = Даля 2.0! (ІМХО)
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17.07.2021 09:10 Відповісти
говноКлован продаёт Украину жёлтым китайским комми-обезьянам, Санду опоздала ...
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17.07.2021 09:22 Відповісти
А коли вже Молдова заборонить кацапам літати через їх територію в оту клоаку шо утворилася вздовж Дністра?
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17.07.2021 09:45 Відповісти
Санду назвала Україну одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови - Цензор.НЕТ 1198
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17.07.2021 09:48 Відповісти
М.Санду крок-у-крок повторяє раннього Зеленського. 1.Прийшла до влади на проєвропейському (читай - прорумунському) популізмі і на критиці "попередників" (Зеленський номер 2) .2. Як і Зеленський обіцяла вирішити питання втраченх територій.3Тутже, як і Зеленський розпустила Парламент (щоб не заважав творити що заманеться) 4. На позачергових виборах, як і Зеленський, отримала т.з. "монобільшість"...своїх "слуг".
Спрогнозуємо, що пані Санду і обпудиться, як і Зеленський.
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17.07.2021 10:10 Відповісти
Санду-достойный и честный политик!
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17.07.2021 10:48 Відповісти
...з румунським паспортом і громадянством ... чий це політик?
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17.07.2021 14:35 Відповісти
Изначально ГУАМ ( Грузия - Украина -Азербайджан - Молдова) нужно было делать экономическим и оборонительным ( военным) союзом. А то это образование носило больше декларативный характер и то РФерия среагировала мгновенно, именно у этих стран ( и ни у кого из других) возникли территориальные вопросы, "сепаратисты", оккупация, аннексия, рашен " отпускники, они же миротворцы", псевдо республики, пришла война и т.д.
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17.07.2021 11:45 Відповісти
 
 