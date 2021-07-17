Санду назвала Україну одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови
Президентка Республіки Молдова Майя Санду представила своє бачення і пріоритети зовнішньої політики на майбутні роки в межах зустрічі з дипломатичним корпусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт президента Республіки Молдова.
"Ми користуємося зараз великою відкритістю з боку наших зовнішніх партнерів, але нам слід багато працювати, щоб оцінити це і використовувати на благо людей. Ми не можемо втратити цю можливість", - підкреслила Санду під час презентації документа.
За її словами, діяльність президентства у сфері зовнішньої політики здійснюватиметься за п'ятьма основними напрямками, серед яких підтримка регіональної безпеки і безконфліктного простору шляхом збереження добросусідських відносин із Румунією, Україною та іншими країнами, а також шляхом зміцнення інститутів безпеки та оборони.
Пріоритетами вона також назвала подолання пандемії COVID-19, допомогу у відновленні економіки країни, боротьбу з корупцією, просування правової держави і активну роль на глобальному рівні.
Зазначається, що, згідно з Конституцією, президент Республіки Молдова представляє країну у відносинах з іншими країнами на найвищому рівні і здійснює свої повноваження у сфері зовнішньої політики у співпраці з парламентом та урядом.
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Для начала отбей Крым и Донбасс , то что входит в международно признанные границы Украины))
Щодо Придністрянщини і т.з. ДНР - то речі не порівняльні - українці Придністрянщини не мають кордону з московщиною і антиукраїнських настроїв і ніколи не піднімуть зброї проти України.Українці Придністрянщини ніколи не підуть під Румунію, куди вас, молдаванів тягне М.Санду на "аншлюс". Як лиш, бодай повисне це питання - кордон миттю відновиться по Дністру. Власне, він уже там...
Щодо ваших з компанією під (дєдюл,свєтлов, русу...) трикольорами уже традиційних виразів "дебіл", "холоп","чучело", "дурачьок"..., то навіть роблячи скидку на усім відомі речі, нагадую, що ви прийшли на сторінку іншої країни і своїм хамством принижуєте древній з віковою історією молдавський народ. Заміть - не румунський: такого поняття, як Румунія ще не існувало у природі в славні часи Молдавського Князівства.
На Закарпатті, синку, є аж не цілих 2 райони з компактним і змішаним проживанням мадярського населення. Як ти собі уявляєш "вступити до Угорщини", 3-м десяткам сіл? Який референдум мадяри "замутять" з такого питання?
На Буковині, школярику, є аж 1 (один) Герцаївський район (штучно зроблений президентом Ющенком свого часу) з компактним і змішаним проживанням націоналів, що раніше були молдаванами (і пишалися цим!), а зараз різко зробилися румунами. Вони теж виграють обласний чи республіканський референдум, погрузяться на каруци і поїдуть до Румунії?
Щодо Ізмаїла і району, синку, то тут приблизно 4 рівні етнічні групи - українська, болгарська, молдавська і ін.нац. і люба спроба крену в якийсь бік приречена ще на внутрішньому рівні не кажучи вже про те, що буде придушена силою (можеш мені повірити). Вати тут дійсно багато, хоча і не катастрофічно.
Єдине в чому маєш рацію і радієш - Крим і Донбас, то наша біда. Але ми воюємо і віримо...
Загальна чисельність армії України, яка сім років на війні - 215.000 військовослужбовців. Нагадайте, будь ласка, з ким воює Україна? З зовнішнім ворогом чи з власним народом? (с)
Дебилы, *****!
другого дня після цієї зустрічі Аваков подав заяву ,"маючи честь"
Спрогнозуємо, що пані Санду і обпудиться, як і Зеленський.