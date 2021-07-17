Санду назвала Україну одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови

Президентка Республіки Молдова Майя Санду представила своє бачення і пріоритети зовнішньої політики на майбутні роки в межах зустрічі з дипломатичним корпусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт президента Республіки Молдова.

"Ми користуємося зараз великою відкритістю з боку наших зовнішніх партнерів, але нам слід багато працювати, щоб оцінити це і використовувати на благо людей. Ми не можемо втратити цю можливість", - підкреслила Санду під час презентації документа.

За її словами, діяльність президентства у сфері зовнішньої політики здійснюватиметься за п'ятьма основними напрямками, серед яких підтримка регіональної безпеки і безконфліктного простору шляхом збереження добросусідських відносин із Румунією, Україною та іншими країнами, а також шляхом зміцнення інститутів безпеки та оборони.

Пріоритетами вона також назвала подолання пандемії COVID-19, допомогу у відновленні економіки країни, боротьбу з корупцією, просування правової держави і активну роль на глобальному рівні.

Зазначається, що, згідно з Конституцією, президент Республіки Молдова представляє країну у відносинах з іншими країнами на найвищому рівні і здійснює свої повноваження у сфері зовнішньої політики у співпраці з парламентом та урядом.

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