Санду назвала Украину одним из приоритетов внешней политики Молдовы

Президент Республики Молдова Мая Санду представила свое видение и приоритеты внешней политики на предстоящие годы в рамках встречи с дипломатическим корпусом.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт президента Республики Молдова.

"Мы пользуемся сейчас большой открытостью со стороны наших внешних партнеров, но нам следует много работать, чтобы оценить это и использовать на благо людей. Мы не можем упустить эту возможность", - подчеркнула Санду во время презентации документа.

По ее словам, деятельность президентства в сфере внешней политики будет осуществляться по пяти основным направлениям, среди которых поддержка региональной безопасности и бесконфликтного пространства путем сохранения добрососедских отношений с Румынией, Украиной и другими странами, а также путем укрепления институтов безопасности и обороны.

Приоритетами она также назвала преодоления пандемии COVID-19, помощь в восстановлении экономики страны, борьбу с коррупцией, продвижение правового государства и активную роль на глобальном уровне.

Отмечается, что согласно Конституции, президент Республики Молдова представляет страну в отношениях с другими странами на высшем уровне и осуществляет свои полномочия в сфере внешней политики в сотрудничестве с парламентом и правительством.

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