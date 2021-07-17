РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8073 посетителя онлайн
Новости
3 173 41

Санду назвала Украину одним из приоритетов внешней политики Молдовы

Санду назвала Украину одним из приоритетов внешней политики Молдовы

Президент Республики Молдова Мая Санду представила свое видение и приоритеты внешней политики на предстоящие годы в рамках встречи с дипломатическим корпусом.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт президента Республики Молдова.

"Мы пользуемся сейчас большой открытостью со стороны наших внешних партнеров, но нам следует много работать, чтобы оценить это и использовать на благо людей. Мы не можем упустить эту возможность", - подчеркнула Санду во время презентации документа.

По ее словам, деятельность президентства в сфере внешней политики будет осуществляться по пяти основным направлениям, среди которых поддержка региональной безопасности и бесконфликтного пространства путем сохранения добрососедских отношений с Румынией, Украиной и другими странами, а также путем укрепления институтов безопасности и обороны.

Приоритетами она также назвала преодоления пандемии COVID-19, помощь в восстановлении экономики страны, борьбу с коррупцией, продвижение правового государства и активную роль на глобальном уровне.

Отмечается, что согласно Конституции, президент Республики Молдова представляет страну в отношениях с другими странами на высшем уровне и осуществляет свои полномочия в сфере внешней политики в сотрудничестве с парламентом и правительством.

Также читайте: Зеленский сегодня созвонится с президентом Молдовы Санду, наши страны могут помогать друг другу на пути в Европу, - Никифоров

Автор: 

Молдова (1884) Мая Санду (217)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Мусимо бути разом ,бо маємо спільний гемор-Придністров"я !!!)))
показать весь комментарий
17.07.2021 00:44
+10
Загальна чисельність поліції в Україні - 357.700 чоловік.

Загальна чисельність армії України, яка сім років на війні - 215.000 військовослужбовців. Нагадайте, будь ласка, з ким воює Україна? З зовнішнім ворогом чи з власним народом? (с)
показать весь комментарий
17.07.2021 00:53
+8
САНДУ справжній сратег-політк , вова зелений для неї то пропливаюче г...но в історії України та Молдови.
показать весь комментарий
17.07.2021 00:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мусимо бути разом ,бо маємо спільний гемор-Придністров"я !!!)))
показать весь комментарий
17.07.2021 00:44 Ответить
САНДУ справжній сратег-політк , вова зелений для неї то пропливаюче г...но в історії України та Молдови.
показать весь комментарий
17.07.2021 00:52 Ответить
Придністрянщина то наша відповідальність і наш обов"язок. Лівобережжя Дністра - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Вона не має до Молдавії жодного стосунку ні історично, ні ментально. ні мовно ні етнічно... ніякого. Ці землі свого часу були штучно відірвані від України Сталіном і придані Молдавії з одною-єдиною метою наступною її окупацією (що і було зроблено). М.Санду з румунським паспортом тягне молдаванів на "аншлюс" з Румунією, а Придністрянщина на те ніколи не піде (українців не згвалтуєш під румунів- маємо досвід...). Тому рано чи пізно кордон повернеться по Дністру. Це не "спільний геморй" - питання Лівобережжя кінцево вирішиться в Києві і Тирасполі.
показать весь комментарий
17.07.2021 09:59 Ответить
Слушай ты случайно не ДЕБИЛ ???? Кремль на днях двинул Украине териториальные претензии по всему причерноморью Украины а ты бухтишь за ( Лівобережжя Дністра - то споконвічна українська земля) иди лечись
показать весь комментарий
17.07.2021 10:34 Ответить
Пригожинський троль.Однозначно.
показать весь комментарий
17.07.2021 11:22 Ответить
Територіальні претензії Кремля до України і історія, етнічний і мовний склад, ментальність , населення Лівобережжя Дністра - то різні речі. Кремль не визнає Україну, як державу, а Українців, як окрему Націю (як, доречі, румуни вас, молдаванів, вашу молдавську мову, культуру, історію) . Ти і деякі інші твої соплемінники під трикольором з биком, що приходять на наші сторінки похамити і поматюкатися (на московському діалекті), може спочатку би книжки почитали та до Тирасполя з"їздили ознайомитися, перш, ніж "блиснути" своїм інтелектом"?
показать весь комментарий
17.07.2021 14:32 Ответить
Дурачек, Румыния как раз и есть Молдова)) и столица Молдовы Яссы в Румынии, и первая столица Молдовы ****** то же в Румынии, а Бессарабия ( нынешняя Молдова созданная при СССР) это третья часть княжества Молдова. И да Приднестровье можно конечно получить назад в Украину, при этом автоматически получив ещё одну народную республику типа ДНР)) при этом надо будет молдаванам отдать земли возле Дуная в обмен. Учи историю чучело))
Для начала отбей Крым и Донбасс , то что входит в международно признанные границы Украины))
показать весь комментарий
17.07.2021 15:07 Ответить
А ти відвідай Ізмаїл, Татарбунари, Болград, Кілію, Вилкове, Сарату, Арциз, Біляївку... (те, що назвав "возлє Дуная") і брякни щось накшталт "отдать молдаванам". Добре пораджу - будь обережним...
Щодо Придністрянщини і т.з. ДНР - то речі не порівняльні - українці Придністрянщини не мають кордону з московщиною і антиукраїнських настроїв і ніколи не піднімуть зброї проти України.Українці Придністрянщини ніколи не підуть під Румунію, куди вас, молдаванів тягне М.Санду на "аншлюс". Як лиш, бодай повисне це питання - кордон миттю відновиться по Дністру. Власне, він уже там...
Щодо ваших з компанією під (дєдюл,свєтлов, русу...) трикольорами уже традиційних виразів "дебіл", "холоп","чучело", "дурачьок"..., то навіть роблячи скидку на усім відомі речі, нагадую, що ви прийшли на сторінку іншої країни і своїм хамством принижуєте древній з віковою історією молдавський народ. Заміть - не румунський: такого поняття, як Румунія ще не існувало у природі в славні часи Молдавського Князівства.
показать весь комментарий
17.07.2021 15:48 Ответить
А ти відвідай Донецьк та Луганськ які зараз входять до складу України і пройдись з українським прапором, впевнений він буде у тебе в сраці через 2 хвилини.за Крим взагалі мовчу. Пройдись по Закарпатській обл. запропонуй їм вступити до Угорщини, і вони з радістю на це згодяться на буковині є цілі райони які спілкуються і навчаються на румунський мові, і у кожного другого є паспорт Румунії, а щодо віддати молдованам- можливо , а от віддати кацапам аж бігом! Знаю питав. Якщо тобі від цього легше, той же Ізмаїл якщо був би кордоні з Росією давно би там був. Залиш свій шароварний настрій , бо ти мені нагадуєш недоумка.
показать весь комментарий
17.07.2021 16:52 Ответить
У твоєму розумінні "вступити до Угорщини" чи "віддати молдаванам" - то як обісцяти два пальці? Ти скільки клясів закінчив? Слухай як буде, школярику. У випадку ініціативи М.Санду, дами з румунським паспортом про "аншлюс" Молдавії Придністрянщина організує референдум про відділення від Молдавії. Прохання Тирасполя про вхід до складу України уже були раніше - Смірнов прохав про це і Кравчука, і Кучму, і Ющенка.
На Закарпатті, синку, є аж не цілих 2 райони з компактним і змішаним проживанням мадярського населення. Як ти собі уявляєш "вступити до Угорщини", 3-м десяткам сіл? Який референдум мадяри "замутять" з такого питання?
На Буковині, школярику, є аж 1 (один) Герцаївський район (штучно зроблений президентом Ющенком свого часу) з компактним і змішаним проживанням націоналів, що раніше були молдаванами (і пишалися цим!), а зараз різко зробилися румунами. Вони теж виграють обласний чи республіканський референдум, погрузяться на каруци і поїдуть до Румунії?
Щодо Ізмаїла і району, синку, то тут приблизно 4 рівні етнічні групи - українська, болгарська, молдавська і ін.нац. і люба спроба крену в якийсь бік приречена ще на внутрішньому рівні не кажучи вже про те, що буде придушена силою (можеш мені повірити). Вати тут дійсно багато, хоча і не катастрофічно.
Єдине в чому маєш рацію і радієш - Крим і Донбас, то наша біда. Але ми воюємо і віримо...
показать весь комментарий
18.07.2021 12:54 Ответить
Румыния и создана путем объединения Трансильвании, Валахии и Молдовы. К примеру Германию создали путем объединения Пруссии и Баварии и т .д. ну нету прусского языка а есть немецкий)) диалекты другое дело.
показать весь комментарий
17.07.2021 15:10 Ответить
Слушай ты интелект(кремлевский) я могу тебе написать на румынском но ты-же хрен поймешь В Молдове уже 60% гражнан уже имеют румынские паспорта так что соединение будет А ПМР это вам в подарок может подавишься
показать весь комментарий
17.07.2021 20:17 Ответить
Це ви подавилися Придністрянщиною. А ми - ні, то наша землі і наші люди. По - молдавськи я добре розумію (перекладача не треба). Писати латиницею не можу, але не баран, як ти в українській.
показать весь комментарий
18.07.2021 12:12 Ответить
По мотивам многочисленных слухов - Алё, это радио? Поставьте, пожалуйста, для нашего президента песню "Последняя осень"...
показать весь комментарий
17.07.2021 00:47 Ответить
Загальна чисельність поліції в Україні - 357.700 чоловік.

Загальна чисельність армії України, яка сім років на війні - 215.000 військовослужбовців. Нагадайте, будь ласка, з ким воює Україна? З зовнішнім ворогом чи з власним народом? (с)
показать весь комментарий
17.07.2021 00:53 Ответить
І в якій жандармеріі є на озброєнні танки та важка арта ???))))
показать весь комментарий
17.07.2021 00:57 Ответить
Получается один коп на 100 человек. Не хилое соотношение. При том, что на фронте +/- 50 к военных противостоят +-/ такому же количеству сепаров
показать весь комментарий
17.07.2021 08:39 Ответить
https://youtu.be/iM-3ox0BA7k Типо обработать дустом?
показать весь комментарий
17.07.2021 02:22 Ответить
значит мало сбу ********* чаусов у вас......
показать весь комментарий
17.07.2021 00:52 Ответить
Чаус ,то пурга ,не варта виїденого яйця !!!А от Придністров"я то реальний спільний з Молдовою гемор !!!)))
показать весь комментарий
17.07.2021 00:56 Ответить
сам чаус да, но то как ето все было сделано - по зеленому без мысли.
показать весь комментарий
17.07.2021 01:09 Ответить
молдаване вычислили сбу сразу и легко...
показать весь комментарий
17.07.2021 01:15 Ответить
вона ж не про сьогоднішню вовобєнєрашистоєрмаківську владу - вона про УКРАЇНУ
показать весь комментарий
17.07.2021 00:57 Ответить
не уверен - она всегда про гас...
показать весь комментарий
17.07.2021 01:16 Ответить
Завтра Зедебил и его подельники высрутся и в адрес Санду тоже.
Дебилы, *****!
показать весь комментарий
17.07.2021 00:59 Ответить
https://www.instagram.com/p/CRO1MDdhohp/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3916e43d-987f-4c3c-9bfe-44a990a652ca

другого дня після цієї зустрічі Аваков подав заяву ,"маючи честь"
показать весь комментарий
17.07.2021 01:02 Ответить
А тому, чим більше арахамії "портят воздух" прокитайською риторикою, а США лиш пальчиком грозять - ви будьте обережненькими, тим бідьше видається , що відставка Авакова до чогось таки приведе.
показать весь комментарий
17.07.2021 01:10 Ответить
Человек абсолютно адекватен, он прекрасно понимает, что сильная Украина, это залог общей победы над расеянсикими фашистами, то есть Санду, в отличии от зеленого говна, думает не о рейтинге, а о своем народе и его будущем.
показать весь комментарий
17.07.2021 03:51 Ответить
НАТО в кожну хату,Ранок в радість Мавзолєйним довбурам кулака у пику
показать весь комментарий
17.07.2021 04:41 Ответить
😀
показать весь комментарий
17.07.2021 05:26 Ответить
Не заболеть бы им... , молдонам. Мало ли...
показать весь комментарий
17.07.2021 08:01 Ответить
А для Украины Китай в приоритете...само арахамло сказало...
показать весь комментарий
17.07.2021 08:20 Ответить
Мая Санду = Даля 2.0! (ІМХО)
показать весь комментарий
17.07.2021 09:10 Ответить
говноКлован продаёт Украину жёлтым китайским комми-обезьянам, Санду опоздала ...
показать весь комментарий
17.07.2021 09:22 Ответить
А коли вже Молдова заборонить кацапам літати через їх територію в оту клоаку шо утворилася вздовж Дністра?
показать весь комментарий
17.07.2021 09:45 Ответить
Санду назвала Україну одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови - Цензор.НЕТ 1198
показать весь комментарий
17.07.2021 09:48 Ответить
М.Санду крок-у-крок повторяє раннього Зеленського. 1.Прийшла до влади на проєвропейському (читай - прорумунському) популізмі і на критиці "попередників" (Зеленський номер 2) .2. Як і Зеленський обіцяла вирішити питання втраченх територій.3Тутже, як і Зеленський розпустила Парламент (щоб не заважав творити що заманеться) 4. На позачергових виборах, як і Зеленський, отримала т.з. "монобільшість"...своїх "слуг".
Спрогнозуємо, що пані Санду і обпудиться, як і Зеленський.
показать весь комментарий
17.07.2021 10:10 Ответить
Санду-достойный и честный политик!
показать весь комментарий
17.07.2021 10:48 Ответить
...з румунським паспортом і громадянством ... чий це політик?
показать весь комментарий
17.07.2021 14:35 Ответить
Изначально ГУАМ ( Грузия - Украина -Азербайджан - Молдова) нужно было делать экономическим и оборонительным ( военным) союзом. А то это образование носило больше декларативный характер и то РФерия среагировала мгновенно, именно у этих стран ( и ни у кого из других) возникли территориальные вопросы, "сепаратисты", оккупация, аннексия, рашен " отпускники, они же миротворцы", псевдо республики, пришла война и т.д.
показать весь комментарий
17.07.2021 11:45 Ответить
 
 