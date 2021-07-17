Санду назвала Украину одним из приоритетов внешней политики Молдовы
Президент Республики Молдова Мая Санду представила свое видение и приоритеты внешней политики на предстоящие годы в рамках встречи с дипломатическим корпусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт президента Республики Молдова.
"Мы пользуемся сейчас большой открытостью со стороны наших внешних партнеров, но нам следует много работать, чтобы оценить это и использовать на благо людей. Мы не можем упустить эту возможность", - подчеркнула Санду во время презентации документа.
По ее словам, деятельность президентства в сфере внешней политики будет осуществляться по пяти основным направлениям, среди которых поддержка региональной безопасности и бесконфликтного пространства путем сохранения добрососедских отношений с Румынией, Украиной и другими странами, а также путем укрепления институтов безопасности и обороны.
Приоритетами она также назвала преодоления пандемии COVID-19, помощь в восстановлении экономики страны, борьбу с коррупцией, продвижение правового государства и активную роль на глобальном уровне.
Отмечается, что согласно Конституции, президент Республики Молдова представляет страну в отношениях с другими странами на высшем уровне и осуществляет свои полномочия в сфере внешней политики в сотрудничестве с парламентом и правительством.
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Для начала отбей Крым и Донбасс , то что входит в международно признанные границы Украины))
Щодо Придністрянщини і т.з. ДНР - то речі не порівняльні - українці Придністрянщини не мають кордону з московщиною і антиукраїнських настроїв і ніколи не піднімуть зброї проти України.Українці Придністрянщини ніколи не підуть під Румунію, куди вас, молдаванів тягне М.Санду на "аншлюс". Як лиш, бодай повисне це питання - кордон миттю відновиться по Дністру. Власне, він уже там...
Щодо ваших з компанією під (дєдюл,свєтлов, русу...) трикольорами уже традиційних виразів "дебіл", "холоп","чучело", "дурачьок"..., то навіть роблячи скидку на усім відомі речі, нагадую, що ви прийшли на сторінку іншої країни і своїм хамством принижуєте древній з віковою історією молдавський народ. Заміть - не румунський: такого поняття, як Румунія ще не існувало у природі в славні часи Молдавського Князівства.
На Закарпатті, синку, є аж не цілих 2 райони з компактним і змішаним проживанням мадярського населення. Як ти собі уявляєш "вступити до Угорщини", 3-м десяткам сіл? Який референдум мадяри "замутять" з такого питання?
На Буковині, школярику, є аж 1 (один) Герцаївський район (штучно зроблений президентом Ющенком свого часу) з компактним і змішаним проживанням націоналів, що раніше були молдаванами (і пишалися цим!), а зараз різко зробилися румунами. Вони теж виграють обласний чи республіканський референдум, погрузяться на каруци і поїдуть до Румунії?
Щодо Ізмаїла і району, синку, то тут приблизно 4 рівні етнічні групи - українська, болгарська, молдавська і ін.нац. і люба спроба крену в якийсь бік приречена ще на внутрішньому рівні не кажучи вже про те, що буде придушена силою (можеш мені повірити). Вати тут дійсно багато, хоча і не катастрофічно.
Єдине в чому маєш рацію і радієш - Крим і Донбас, то наша біда. Але ми воюємо і віримо...
Загальна чисельність армії України, яка сім років на війні - 215.000 військовослужбовців. Нагадайте, будь ласка, з ким воює Україна? З зовнішнім ворогом чи з власним народом? (с)
Дебилы, *****!
другого дня після цієї зустрічі Аваков подав заяву ,"маючи честь"
Спрогнозуємо, що пані Санду і обпудиться, як і Зеленський.